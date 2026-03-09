Во что поиграть в марте 2026-го?

Пришла весна. А значит, ближайшие несколько месяцев квартплата будет меньше, потому что отключат отопление. Хотя будущие сэкономленные деньги уже сейчас можно потратить на свежие релизы, тем более что летом нас ждёт затишье.

Banquet for Fools

Когда и где: выход из раннего доступа 5 марта на PC

Что: фэнтезийная RPG

Перевод: нет

О чём: в мире, откуда ушли старые боги, на замену которым поставили язычество, вы возглавляете отряд из четырёх приключенцев. Их отправили на остров, заполненный руинами древней цивилизации, чтобы расследовать, куда исчезло население целой деревни.

Почему ждали: это просто красиво, потому что разработчики стилизовали графику так, что игра выглядит как старое фэнтези с аниматрониками вроде «Тёмного кристалла». А геймплей звучит как услада для фанатов старых RPG, где есть схватки в стиле Vagrant Story, внушительная нелинейность, куча небоевых навыков и сражения, на которые влияет окружение.

Чего опасаемся: что олдскульщикам может не хватить глубины, а новых игроков отпугнут неторопливость и хардкор.

Marathon (2026)

Когда и где: 5 марта на PC, PS5, XSXS

Что: футуристический экстракшен-шутер

Перевод: полный

О чём: в 2893 году на орбиту Тау Кита IV вышел корабль колонистов Marathon, который на протяжении 99 лет считался пропавшим. Вскоре с поверхности планеты исчезли 30 тысяч человек, и начался хаос. Разные фракции и корпорации наняли «бегунов» — людей, сменивших своё тело на кибернетическое, чтобы те забрали как можно больше ресурсов с заброшенных предприятий, отстреливаясь от пришельцев и конкурентов. (А чтобы узнать, откуда вообще взялся этот корабль, нужно обратиться к безумию, которое творилось в оригинальной трилогии Marathon.)

Почему ждали: да вы просто посмотрите на любые материалы об игре — экран в такие моменты будет мироточить СТИЛЕМ. А ещё проектом занимается Bungie, в которой со времён Halo доказали, что там могут делать отличные перестрелки, а после Destiny — что могут вовлекать в этот процесс на тысячи часов. От других экстрашен-шутеров игру должно отличать то, что вылазки будут проходить стремительнее и яростнее.

Чего опасаемся: что игра выйдет сырой, но её никто доделывать не будет. Просто после скандалов с разработкой игра окажется посреди адовой конкуренции в жанре, где никто не станет тратить время на проект, сервера которого могут закрыть спустя пару месяцев после релиза. А ещё не хотелось бы, чтобы из-за дурацкой привычки использовать одинаковые названия для игр усложнился поиск информации по Marathon 1994 года.

Planet of Lana II

Когда и где: 5 марта на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch 1/2

Что: кинематографический платформер на другой планете

Перевод: полный (текст)

О чём: на другой планете одно племя активно загрязняет природу, из-за чего появляются заражённые минералы. Сестра Ланы, малолетней главной героини истории, дотрагивается до одного из них и заболевает. Поэтому Лане нужно отправиться в приключение со своим питомцем по кличке Муи, чтобы найти лекарство.

Почему ждали: это продолжение уютного проекта, где много визуального повествования (потому что нет диалогов на понятном кому-либо языке) и пейзажей, напоминающих о мультфильмах Хаяо Миядзаки. И оно должно быть масштабней и разнообразней.

Чего опасаемся: что тем, кто хочет не только любоваться красивыми картинками, будет нечего ловить в игре.

Kromlech

Когда и где: ранний доступ 5 марта на PC

Что: экшен-RPG в мире героического фэнтези

Перевод: нет

О чём: в мифическом мире, напоминающем кельтский железный век, до конца света осталось всего тридцать дней. Нужно придумать, как провести это время.

Почему ждали: разработчики обещают что-то вроде «Готики» с элементами иммёрсив-сима и рогалика, где после смерти начинаешь сначала — но таймер конца света не сбрасывается. Кроме того, авторы говорят, что будет вариативность прокачки и сильное влияние действий игрока на игровой мир.

Чего опасаемся: Kromlech — тёмная лошадка, потому что о ней не так много информации в Сети, а самая популярная игра студии — симулятор бомжа в Чехии, что, конечно, близко по духу «Готике», но не раскрывает студию как авторов амбициозных RPG. С этой игрой что угодно может пойти не так.

Slay the Spire 2

Когда и где: ранний доступ 5 марта на PC

Что: карточный рогалик

Перевод: полный (текст)

О чём: вы — герой, а вот некий Шпиль, который открылся впервые за тысячу лет. Идите до самой вершины, если не помрёте из-за монстров, припоминая что-то про «рот этого казино» из-за плохих карт.

Почему ждали: первая часть — самый известный рогалик-декабилдер, который постоянно копируют в других проектах жанра. Вторая часть останется в своей основе такой же, только появится много небольших изменений вроде новых героев и альтернативных сюжетных актов с разными врагами.

Чего опасаемся: болезни инди-сиквелов, когда спустя много лет выходит продолжение, в котором меньше того, что всем нравилось в оригинале, но недостаточно чего-то нового, чтобы получилось не так часто сравнивать с первой частью.

GreedFall: The Dying World

Когда и где: выход из раннего доступа 10 марта на PC, PS5, XSXS

Что: экшен-RPG про фэнтезийную версию

Перевод: текст

О чём: на небольшом острове Фради главного героя назначили мудрецом, служащим своему клану. Но потом его похитили, поработили и отправили в Старый Свет, где распространяется таинственная чума и постоянно ведутся политические интриги. Теперь ему нужно освободиться и вернуться домой.

Почему ждали: это партийная RPG, где есть сражения с активной паузой, перемещения по миру с камерой за спиной, много разветвлённых диалогов, моральные дилеммы. В общем, это как Dragon Age: Origins, но в фэнтезийной версии XVII века с треуголками и мушкетами.

Чего опасаемся: первую-то часть часто называют RPG категории «Б» из-за её кривости и бюджетности на фоне игр, на которые ориентировались разработчики, но в этот раз на студию ещё могли плохо повлиять сокращения и неважно встреченный старт раннего доступа.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Когда и где: 12 марта на PC, PS5, XSXS, Switch 2

Что: хоррор с японскими привидениями

Перевод: нет

О чём: сёстры-близнецы приехали в долину, где когда-то играли в детстве, но заблудились и внезапно пришли в деревню, заполненную призраками. Одна из сестёр куда-то пропала, и теперь второй нужно её найти и разгадать тайны этого проклятого места. Единственное средство борьбы с привидениями — антикварный фотоаппарат, который способен похищать их души.

Почему ждали: оригинал называют одной из лучших игр в жанре survival horror. И это ремейк не сугубо по названию, ведь обещают не только прорисованные с нуля графику и звук, но и масштабные изменения в геймплее и новые сюжетные линии.

Чего опасаемся: классических проблем с ремейками игр — когда появляются проблемы, которых не было в оригинале, а то, за что его любили, наоборот, исчезает.

John Carpenter’s Toxic Commando

Когда и где: 12 марта на PC, PS5, XSXS

Что: кооперативный зомби-шутер

Перевод: текст

О чём: в недалёком будущем учёные решили поэкспериментировать с земным ядром, но что-то пошло не так, и на свободу вырвался Бог Жижи, который превращает почву в жижу, а людей — в зомби. Власти решили сэкономить на спасении мира, а потому решать проблему отправили «токсичных коммандос» — четверых наёмников с сомнительной репутацией.

Почему ждали: Saber Interactive после World War Z взялась за новый шутер с огромными толпами мертвяков. Карты будут настолько непривычно большими для жанра, что по ним придётся много ездить на транспорте, который ещё и модифицировать нужно. Музыку и сюжет к игре написал Джон Карпентер, так что может получиться любопытно.

Чего опасаемся: унылого геймплея и плохой оптимизации. И что если игра соберёт небольшую группу поклонников, то им могут устроить полный облом с отключением серверов через пару месяцев.

Crimson Desert

Когда и где: 20 марта на PC, PS5, XSXS

Что: фэнтезийный экшен в открытом мире

Перевод: текст

О чём: клан Чёрных Медведей вероломно напал на благородных наёмников из Серых Грив. Многие погибли, остальные разбежались кто куда. Капитану потрёпанного отряда придётся много путешествовать по миру, чтобы собрать остатки своей группы.

Почему ждали: разработчики корейской MMORPG Black Desert внезапно решили попробовать силы в одиночной высокобюджетной игре — и вроде бы у них получается что-то интересное. Боёвка сделана в духе хардкорных битемапов и файтингов, а открытый мир журналисты одобрительно сравнивают с теми, что были в самых громких представителях жанра вроде Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 и Dragon’s Dogma 2.

Чего опасаемся: смертельно клишированного сюжета, скучных квестов, слишком затянутого геймплея и того, что игре попросту не хватит самобытности.

Life is Strange: Reunion

Когда и где: 26 марта на PC, PS5, XSXS

Что: интерактивное кино про хипстеров и путешествия во времени

Перевод: текст

О чём: прямое продолжение Life is Strange: Double Exposure. Умеющая перематывать время Макс Колфилд учится в Каледонском университете. Там через три дня разразится жуткий пожар, который нужно предотвратить. А тут ещё в гости приехала её старая подруга, Хлоя Прайс, с жалобами на то, что у неё есть воспоминания о событиях, которых не было.

Почему ждали: историю Макс и Хлои наконец-то обещают закончить, из-за чего играть придётся попеременно за обеих девушек. И всё в меланхоличной атмосфере и с живыми диалогами.

Чего опасаемся: что разработчикам из Deck Nine снова не удастся не разочаровать поклонников первой части от Dontnod Entertainment.

