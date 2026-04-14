Мы посмотрели мультфильм про аватара Аанга, слитый в интернет

Премьера мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» по вселенной мультсериала «Аватар» была назначена на 9 октября на стриминге Paramount+. Но вчера все карты смешались: мультфильм украли и слили в интернет. Одни говорят, это хакеры взломали сервера. Другие — что кто-то на студии случайно отправил файл не туда. Так или иначе, нам в «Мире фантастики» удалось увидеть «Аанга» ещё вчера, на полгода раньше положенного. Вероятно, скоро его увидят все — как известно, попавшее в интернет уже не удалить. Возможно, даже Paramount теперь передвинут премьеру пораньше. Будем надеяться, эта история лишь привлечёт внимание к «Аангу», а не превратит его в провал. А пока на студии решают, что делать с утечкой, мы рассказываем, о чём новый мультфильм и что стоит заранее о нём знать.

По закону мы не имеем права распространять кадры из слитого мультфильма, так что статью будут иллюстрировать уже публиковавшиеся официальные арты. Если что, настоящие кадры в сети легко отличить от подделок: в новом фильме Аанг взрослый, но без бороды.

К сожалению, актёров озвучки из оригинала не вернули. Но из русских зрителей, привыкших к дубляжу, это мало кто заметит. Зато авторами сюжета (хотя и не сценаристами) числятся создатели сериала — Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко © Nickelodeon / Paramount+

Это прямое продолжение сериала

Заказали живой ремейк в виде провального фильма от Шьямалана. Создали сериал про другого аватара — Корру. Ещё один живой ремейк в На Nickelodeon как только не пробовали развивать франшизу про Аанга.Создали сериал про другого аватара — Корру. Ещё один живой ремейк в виде сериала … И только теперь додумались до очевидной идеи — снять ещё немного приключений тех же героев и в том же стиле.

Действие происходит спустя где-то 5-10 лет после победы над Озаем. Аанг теперь взрослый молодой человек, и с Катарой у них всё совершенно однозначно. Она строит Республиканский Город для всех народов. Зуко правит Царством Огня, Тоф тренирует магов металла, а Сокка мастерит изобретения и сочиняет детям небылицы о своих подвигах. Но Аанг хочет найти хоть какие-то остатки своего народа — воздушных кочевников. И находит того, с кем может возродить исчезнувшую магию Воздуха.

Это ностальгический легасиквел для фанатов

Если вы ничего не поняли в предыдущем абзаце или вас это совершенно не тронуло — возможно, новый «Аватар Аанг» не совсем для вас.

Кстати, в слитом файле фильм называется не так, как анонсировали — Avatar Aang: The Last Airbender, без слова «Легенда» © Nickelodeon / Paramount+

Мультфильм снят в первую очередь для фанатов, смотревших сериал. Нет, конечно, в начале есть ролик, объясняющий новым зрителям, кто тут кто и как устроен мир. Новички не запутаются, но вряд ли смогут оценить, в чём обаяние этого ностальгического фильма. Всё-таки его трудно назвать самостоятельной историей — он лишь необязательное дополнение к сериалу, не особо даже развивающее общий сюжет вселенной.

Когда-то давно четыре народа жили в мире…», испытают радость узнавания не хуже, чем фанаты «Властелина колец» от первого « Зато те, кто в конце 2000-х прилипал к экранам, когда на 2х2 начиналась заставка со словами «», испытают радость узнавания не хуже, чем фанаты «Властелина колец» от первого « Хоббита ». Только фанаты действительно хотят посмотреть, в каких взрослых выросли те забавные подростки, пусть даже здесь большинство из них почти не влияет на сюжет. И только такие, как автор этих строк, улыбнутся до ушей при появлении на экране пожилого продавца капусты (догадываетесь, что с ней будет?) или пускающего пену в экстазе чудика, у которого теперь ещё и такой же сын.

Мультфильм сохранил стиль мультсериала

Именно старые фанаты оценят, как мультфильм сохраняет дух старого доброго «Аватара» — это чередование фэнтезийного эпического пафоса с легкомысленным юмором. И, что немаловажно, сохранился и визуальный стиль мультсериала: двухмерная анимация «под аниме».

Это арт для официального мерча, и персонажи на нём выглядят так же, как в самом мультфильме © Nickelodeon / Paramount+

Повзрослевшие герои узнаваемы. Больше всех изменился Аанг, который из головастого карапуза стал рослым накачанным парнем и посерьёзнел. Но порой и в его мимике, движениях, лёгкой дурашливости ещё проглядывает тот самый мальчишка, который с хохотом катался на шарике из воздуха. А в одной сцене (той, где покуражился персонаж, озвученный Тайкой Вайтити ) Аангу даже возвращают привычный детский облик.

И всё же новый «Аанг» не выглядит точь-в-точь как сериал. Солидный бюджет позволил прибавить в зрелищности и разнообразии стилей. Пейзажи и паровые дирижабли смотрятся почти «по- гиблиевски », боевые сцены заставляют вспомнить полнометражки по « Истребителю демонов ». А секундные вставки с фантазиями Сокки вообще отдают гачимучинеским стёбом « ДжоДжо ».

В сети пишут, что это не итоговая версия фильма. Возможно, на Nickelodeon что-то ещё планировали доработать за оставшиеся полгода, но и в утёкшем виде фильм выглядит законченным и красивым. Даже жаль, что его списали на стриминг, — картина неплохо смотрелась бы и на большом экране. Уж точно лучше «Войны рохирримов», которая, наоборот, напоминала телефильм, зачем-то попавший в кинотеатры.

Тут персонажи со своей правдой…

И «Аанг», и «Корра» могли похвастать неоднозначными персонажами, верящими в свою правду. Мультфильм и в этом верен традициям сериала. Мы постараемся не спойлерить сюжет прямым текстом, тем более за полгода до премьеры. Но главное уже проспойлерили до нас. Кто-то проболтался, кем будет озвученный Дэйвом Батистой герой.

Дальше небольшие спойлеры! Мы не раскрываем секретов прямым текстом, но будем говорить о сюжете и персонажах. Самые важные спойлеры мы скрыли.

Да, это не заматеревший Аанг, если что © Nickelodeon / Paramount+

Это попаданец из прошлого, маг воздуха Та́га (Tagah). Да, «Последний маг воздуха» в названии относится не только к Аангу!

Вокруг Таги вертится весь сюжет. Он учит Аанга новым приёмам стихии Воздуха (вплоть до полётов и укрощения торнадо!) и истории воздушного народа, он же вовлекает героев в новое путешествие и новый конфликт. Но с самого начала в нём чувствуется какое-то напряжение с подвохом. Тагу можно в чём-то сравнить с Куоричем из другого, кэмероновского «Аватара» или генералом Зодом из «Человека из стали»: он ярый патриот и даже националист их с Аангом народа. Ради соплеменников он готов сражаться насмерть — и толкнуть Аанга к опасным решениям.

Ещё с первых же минут Аанг вступает в борьбу с отрядом Лишённых (Denied) — предтечами Уравнителей из «Корры». Это не-маги, которые недовольны своим положением в мире, где правят повелители стихий, и ищут способ обрести магическую силу, чтобы потягаться с владыками.

В одной сцене герои в шутку обсуждают, можно ли назвать Тагу симпатичным. Тоф он очень нравится © Nickelodeon / Paramount+

…и спорные моменты

Нажмите, если не боитесь спойлеров И всё же, когда на середине наконец происходит довольно предсказуемый поворот, у любого возникнет вопрос: на что рассчитывал злодей? Вряд ли хоть один герой в истории кино соглашался на предложение «Давай править галактикой вместе». Обставить этот поворот можно и нужно было намного тоньше. Режиссёру Лорен Монтгомери и её соавторам это, увы, не удалось. А то, какой выход из конфликта находит в финале Аанг, заставляет и о нём подумать нехорошее. Давайте признаем: мир Аватара прекрасен и интересен, но от природы основан на неравенстве — одни рождаются с силой повелевать стихиями, другие нет. Даже создатели это замечали. Так, первый сезон «Корры» рассказывает об Уравнителях, революционной организации людей без суперсил, которые восстали против власти магов. Этот интересный и неоднозначный конфликт, к сожалению, замяли финалом в духе «Матросы, не верьте Ленину: он из дворян!». А проблема осталась. И вот в новом фильме нам вдруг представляют простое и чудесное решение этой проблемы. Оно буквально оказывается в руках героев. Но ни аватар, ни его друзья даже не задумываются о такой возможности. Наверное, в глазах сценаристов Аанг, отвергающий искушение в финале, выглядел как Фродо, отказывающийся от Кольца. В глазах того, кто помнит первый сезон «Корры» и задумывался над обществом в этой вселенной, герой выглядит как защитник удобного ему статус-кво. Как спаситель своей элитарности.

Может, я слишком глубоко копаю? Наверное, авторы сюжета ДиМартино и Кониецко просто не хотели, чтобы финал в чём-то противоречил сюжету «Корры» и нарушал канон. Вот и сделали так, чтобы это приключение посверкало и растаяло, не оставив в мире и следа.

Пожалуй, всё так и должно быть. Аанг и в сериале не задумывался ни о каком устройстве общества. Он был простым парнем, который спасал мир от подонков, убивающих чужие народы ради величия своей империи. Таким и остался.

Судя по утечке, мультфильм об Аанге — плоть от плоти мультсериала, необязательное, но приятное дополнение, снятое для фанатов. В нём все те же герои, стиль, юмор и даже те же недостатки. И, пожалуй, это лучшее (хотя бы после «Корры») дополнение к «Аватару». Не очередной ремейк, а возвращение к старой доброй команде, слегка раскрывающее неизвестные детали вселенной. Давно пора было снять что-то такое. Ни в коем случае не призываем вас искать и качать мультфильм с пиратских сайтов. Но не можем осуждать, если вы так сделаете. Он не идеальный, но он точно стоит просмотра.

