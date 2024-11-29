«Война рохирримов»: и Рохан явился! Чем хорош, а чем плох эпичный мультфильм по Толкину

Профессор Толкин был человеком ворчливым и требовательным, и судя по его комментариям к сценариям неснятых экранизаций, был бы не в восторге даже от трилогии Питера Джексона. Но есть подозрение, что из официальных экранизаций «Война рохирримов» понравилась бы ему больше прочих.

Не потому, что лучшая, отнюдь. Просто её создатели отнеслись к сказаниям о Средиземье не как к литературе, а как к средневековому эпосу, на основе которого можно создать что-то новое.



