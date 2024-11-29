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#Властелин колец и Средиземье#обзор фильма

«Война рохирримов»: и Рохан явился! Чем хорош, а чем плох эпичный мультфильм по Толкину

Александр Гагинский
14 декабря 15:00
1544
5 минут на чтение
Вульф, сын дунландского лорда Фреки, посватался к Хейре, дочери Хельма Молоторукого, короля Рохана. Король отказал — и это стало причиной ссоры, а затем и войны, охватившей целую страну.

Циклы должны объединиться в грандиозное целое, оставляя в то же время простор для других умов и рук, привносящих краски, и музыку, и драму.


— Джон Р. Р. Толкин
Жанр: высокое фэнтези
Режиссёр: Кэндзи Камияма
Роли озвучили: Гайа Уайсс, Брайан Кокс, Миранда Отто
Премьера: 13 декабря 2024 (США)
Похоже на: «Беовульф», «Сага о Винланде», «Кольцо Нибелунгов»
Профессор Толкин был человеком ворчливым и требовательным, и судя по его комментариям к сценариям неснятых экранизаций, был бы не в восторге даже от трилогии Питера Джексона. Но есть подозрение, что из официальных экранизаций «Война рохирримов» понравилась бы ему больше прочих. Не потому, что лучшая, отнюдь. Просто её создатели отнеслись к сказаниям о Средиземье не как к литературе, а как к средневековому эпосу, на основе которого можно создать что-то новое.

Конечно, сняли фильм не во имя искусства. Когда у студии есть франшиза, приносившая миллиарды, её будут доить до упора. Но делать это можно по-разному. Кто-то штампует покадровые ремейки, кто-то высасывает из пальца запоздалые сиквелы и вытаскивает ветеранов с пенсии. Сценаристка кинотрилогий Филиппа Бойенс и её ученики всё же попытались развить второстепенный, но каноничный сюжет.
Историю Хельма Молоторукого Профессор описал всего несколькими строчками, так что у сценаристов осталось достаточно простора, чтобы сочинить многое от себя, не сильно противореча книге. Главной героиней они сделали дочь Хельма, имя которой у Толкина даже не упоминалось. По аналогии с отцом и братьями, её назвали Херой (в русском дубляже благоразумно исправили на Хейра).

На ностальгию по фильмам Джексона тут всё равно давят с силой молота. В первые же секунды фильма звучит узнаваемая музыка Говарда Шора из кинотрилогии. Миранда Отто в роли Эовин служит закадровой рассказчицей. Германо-скандинавское оформление города Эдораса сохранилось из работ художников кинотрилогии Алана Ли и Джона Хоу. Тут и там можно встретить мелкие отсылки (фразу «Рохан явится» обыграют дважды), на секунду даже мелькнёт Саруман, которого озвучили одной архивной репликой покойного Кристофера Ли. 
И всё же «Война рохирримов» — самостоятельная история, и главная её связь с «Властелином колец» — сам его эпический дух, типажи и характеры персонажей. Несмотря на совсем иную внешность, в Хейре узнаётся Эовин, а в её отце Хельме — Теоден.
Хейра — «дикарка», вольная воительница, которой, как и Эовин, тесно в роли средневековой женщины. Именно её выводят на первый план, задвигая даже самого Хельма. Именно Хейра становится причиной войны, а потом решает её исход. Она не избранная, не сильнейшая среди роханцев (в одной сцене её удивительно легко берут в плен всего двое), но самая храбрая, упорная и находчивая.

Самое фантастическое в фильме не гигантские орлы и орки, а то, что памяти о такой супергероине история не сохранила. Впрочем, тут уместно включить доктора Ватсона и вспомнить, что весь фильм —  легенда, рассказанная Эовин. А ей, ненадёжной рассказчице, наверняка захотелось приукрасить подвиги героини, так похожей на неё.
«Война рохирримов» почти навязчиво подчёркивает отвагу и доблесть роханских воительниц — помимо Хейры, необычайно бравой оказывается её служанка Олвен. От демонстрации женской силы невольно пострадали каноничные мужчины. Халет и Хама, сыновья Хельма, оказываются на втором плане, и фильм «сливает» их слишком уж запросто, хотя и пытается отдать должное их храбрости. Даже по скупым строчкам Толкина представлялось что-то более грандиозное.

К счастью, того же нельзя сказать о самом Хельме. Он получился воистину эпическим богатырём: внушительно выглядит, грозен в бою, солидно озвучен в русском дубляже, и история его полна драмы не меньше, чем у Теодена.
Вообще, главное, что удалось создателям «Войны рохирримов», — передать дух не фэнтези даже, а средневекового германского эпоса, сказания о брутальных воителях прошлого. В фильме минимум фантастики и, в отличие от «Властелина колец», нет войны мировых сил добра и зла. Здесь борются люди с людьми, и ими, как и подобает героям эпоса, движут страсти. Зло тут не в Сауроне или Морготе, а в сердцах людей. В сердце Вульфа, готового залить страну кровью из мести не столько даже за отца, сколько за своё оскорблённое достоинство. И положительные, и отрицательные герои — вспыльчивые упрямцы, одержимые честью, готовые скорее умереть, чем отступить и показаться трусами.
Поэтому мурашки при просмотре пробирают не из-за отсылок или знакомой музыки. Они бегают, когда герои делают что-то символичное, гордое, эпическое — в значении «достойное стать частью эпоса, легенды». После сцены у врат крепости слова «Хельмова Падь» будут звучать для вас не просто как топоним, а как «Падь того самого Невероятно Крутого Мужика, названная в память о том самом эпичном моменте».
Героическому эпосу и воплощение нужно достойное — и в этом плане визуал «Войны рохирримов»… неплох, не более. Всё-таки мультфильм кажется снятым для стриминга и не смотрится на большом экране. Почти фотореалистичные задники порой красивы, но стоит в кадре появиться двухмерному человеку, иллюзия реальности рушится. Персонажей слишком выделяют из окружения чёрные контуры и необъёмные фигуры. Совмещение 2D и 3D в графике — сложная задача, и режиссёр «Синдрома одиночки» Кэндзи Камияма не вполне справился. Особенно это заметно, как назло, во вступительной сцене, где кобыла Хейры явно не касается копытами холма. К тому же у многих мужчин типовые анимешные лица, отчего их можно перепутать.
Самый же обидный недостаток этой суровой средневековой былины — то, что её почему-то зацензурили под возрастной рейтинг PG-13. А значит, бесчисленные битвы происходят практически без крови, максимум — царапины на лице или струйка из губ. Драматичные смерти порой остаются за кадром, а в кадре будто дерутся тупыми дубинами. Доходит до смешного: когда Халет размозжил топором голову мумаку, крови не было даже на топоре! Лишнее доказательство, что «Войне рохирримов» лучше подошёл бы релиз на стриминге: там можно было выпустить и «взрослую» версию.
Это, конечно, никакой не «Властелин колец» — просто мультфильм-дополнение, мрачная былина, сочинённая Эовин на ночь детям. Ему лучше подошло бы выйти на малых экранах без цензуры, чтобы по-настоящему дыхнуть нам в лицо средневековой суровостью эпоса. Без этого фильм кажется драматичным, но беззубым и недостаточно красивым для большого экрана.
Но всё-таки если и снимать возвращения в Средиземье, то лучше такие. Не ремейки, не легаси-сиквелы, а забытые легенды, раскрывающие вселенную Толкина с помощью красок, и музыки, и драмы.

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Александр Гагинский

Главный редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, теперь пишет промты нейросетям.

#Властелин колец и Средиземье#обзор фильма
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