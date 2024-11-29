«Война рохирримов»: и Рохан явился! Чем хорош, а чем плох эпичный мультфильм по Толкину

Хейра — «дикарка», вольная воительница, которой, как и Эовин, тесно в роли средневековой женщины. Именно её выводят на первый план, задвигая даже самого Хельма. Именно Хейра становится причиной войны, а потом решает её исход. Она не избранная, не сильнейшая среди роханцев (в одной сцене её удивительно легко берут в плен всего двое), но самая храбрая, упорная и находчивая.
Самое фантастическое в фильме не гигантские орлы и орки, а то, что памяти о такой супергероине история не сохранила. Впрочем, тут уместно включить доктора Ватсона и вспомнить, что весь фильм — легенда, рассказанная Эовин. А ей, ненадёжной рассказчице, наверняка захотелось приукрасить подвиги героини, так похожей на неё.