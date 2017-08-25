Недавно на видео вышел фильм « Чужой: Завет ». В издание вошли многие вырезанные сцены, которые увы, не особо прояснили спорный сюжет и причины странного поведения персонажей. «Завет», как и «Прометей», оставил вопросы фанатов без ответов. Но если вспомнить всю историю киносерии о Чужом, то придётся признать: «Завет» и «Прометей» — далеко не самое странное, что могло случиться с франшизой. «Мир фантастики» вспоминает самые необычные идеи из нереализованных сценариев саги о ксеноморфах.

Мнение Скотта Ридли Скотт: «Чужой был мёртв, и «Прометей» воскресил его» Интервью с режиссёром о новом и старом «Чужом», о его взгляде на жизнь во Вселенной и о том, как надо пугать зрителей.

«Прометей» фанаты ждали как гарантированный шедевр. Ридли Скотт у руля, приличный бюджет, взрослый рейтинг, обещания чего-то грандиозного — что ещё нужно для счастья? В какой-то степени кино действительно стало классикой: «Прометей» превратился в символ неоправдавшихся ожиданий. Основная причина — сюжет картины. Только ленивый не пнул его нелогичные повороты и странное поведение персонажей.

Впрочем, в этом нет ничего нового. Ключевая проблема серии про Чужого в том, что у правообладателей никогда не было осмысленного плана её развития. Когда приходил черёд очередного сиквела, продюсеры нанимали новых сценаристов и зачастую даже не могли им объяснить, что хотят получить в итоге. Подобный подход исправно обеспечивал серию запасом свежих идей, но далеко не всегда эти идеи оказывались хорошими.

Покопавшись в огромной пачке нереализованных и альтернативных сценариев, можно найти столько странных задумок, что остаётся лишь удивляться, как они вообще появились на свет. Мы собрали для вас 12 самых необычных, безумных и удивительных.

Красный цилиндр вместо Жокея

Сцена, где экипаж «Ностромо» находит брошенный инопланетный корабль и труп загадочного пришельца, прозванного космическим жокеем (кто ж тогда знал, что спустя 33 года он превратится в бледного баскетболиста-переростка?), — одна из самых запоминающихся не только в «Чужом», но и в фантастике в целом. Но её вполне могло и не быть в фильме.

Дело в том, что купившие сценарий «Чужого» продюсеры сочли эпизод слишком дорогостоящим и решили заменить на нечто попроще. В результате в одной из следующих версий сценария вместо инопланетного корабля появился земной звездолёт с трупом обезображенного человека. Рядом астронавты находили сооружение в форме красного цилиндра, где хранились яйца Чужих. Позже герои выясняли, что это было нечто вроде полигона, где земные военные испытывали биологическое оружие.

Стоит ли говорить, насколько такой сюжетный поворот повредил бы атмосфере фильма? Слава богу, что сценарист Дэн О’Бэннон и Ридли Скотт сумели отстоять космического жокея.

Откушенная голова Рипли

Как был создан «Чужой» «Чужой» был задуман как аллегория изнасилования и мог иметь щупальца, а Рипли могла стать мужчиной.

Продюсеры первого «Чужого» хотели сэкономить не только на космическом жокее. Они планировали полностью вырезать финал картины, который Ридли Скотт называл четвёртым актом. Дескать, всё можно закончить и на сцене взрыва «Ностромо», а дальше не происходит ничего важного для сюжета.

Но Скотт не собирался так просто сдаваться. Он связался с продюсерами и принялся им объяснять, какую глупость они совершают. Скотт убеждал их, что четвёртый акт — то, что отличает «Чужого» от других жанровых картин, и без него лента просто не произведёт нужного эффекта. Среди прочего Скотт предложил идею новой, ещё более эффектной версии финала: Чужой должен был откусить голову Рипли, после чего сесть в кресло пилота и передать её голосом сообщение на Землю. Услышав идею Скотта, продюсеры остолбенели и от греха подальше решили вернуть в картину оригинальную концовку.

Бишоп становится Терминатором

Из фильмов о Чужом наиболее сложная судьба была у третьей части. Над её сюжетом трудилась дюжина человек, было создано несколько десятков сценариев.

Первым сценаристом стал Уильям Гибсон, тот самый, что создал «Нейроманта». В его истории Хикс и Бишоп пытались остановить генетические эксперименты военных, решивших превратить ксеноморфов в супероружие. В финале сценария облачённые в скафандры герои выбирались на корпус космической станции, но Чужие следовали за ними и туда. Тогда Бишоп — хрупкий, спокойный, миролюбивый Бишоп! — хватал импульсную винтовку и начинал отстреливать ксеноморфов с точностью, которой позавидовал бы сам Терминатор. В конце он убивал Королеву всего одним выстрелом.

Возможно, таким образом Гибсон хотел исправить историческую несправедливость в отношении Лэнса Хенриксена. У этого актёра были шансы сыграть двух самых брутальных киборгов в киноистории — Терминатора и Робокопа, и лишь по воле обстоятельств ему это не удалось. Правда, оставался вопрос: для чего тогда в прошлой части вообще были нужны морпехи? Рипли могла просто дать Бишопу автомат и отправить его в Улей, чтобы он в одиночку выбил дурь из ксеноморфов.

Чужесвиньи, чужекомары и чужецыплята

Ещё один альтернативный сценарий «Чужого 3» написал автор «Попутчика» Эрик Рэд. Продюсеры дали ему пять недель на всю работу, не объяснив, что конкретно хотят получить. В результате у Рэда вышел, вероятно, худший из когда-либо написанных сценариев о ксеноморфах. Персонажи были убоги, сюжет изобиловал дырами размером с Гранд-Каньон, а Чужой внезапно превратился в Нечто: по сюжету его клетки научились ассимилировать живую и неживую материю, так что заразиться можно было простым прикосновением.

Поскольку действие происходило на космической станции, представлявшей собой наполовину военную базу, наполовину фермерский городок (одно это позволяет понять, насколько странной была рукопись), во второй половине сценария появлялась толпа абсурдных сельскохозяйственных гибридов — чужекоров, чужесвиней, чужецеплят и (это не шутка) чужекомаров. Будь эта работа экранизирована, ей подошёл бы слоган «В космосе никто не услышит твой писк».

Плачущий Чужой

Как известно, центральная тема кэмероновских Чужих — семья. В какой-то степени ей следовал и упомянутый выше сценарий Рэда. По сюжету отец главного героя мутировал в Чужого. В финальном эпизоде герой натыкался на папу, после чего умолял его пощадить семью. Это приводило к одной из самых абсурдных сцен с Чужими за всю историю существования бумаги. Папа-ксеноморф проникался речью сына, по его биомеханическому лицу скатывалась слезинка, после чего он переходил на сторону добра и спасал свою семью. Скотту с Кэмероном такая межзвёздная драма и не снилась.

Ожившая космическая станция

Думаете, чужекомары и плачущие ксеноморфы были самыми безумными идеями из сценария Рэда? Как бы не так! В финале вся космическая станция заражалась вирусом Чужого и превращалась в огромного биомеханического монстра размеров в несколько километров!

Справедливости ради, сам Рэд относится к своей работе крайне критически. Он говорил:

«Тот сценарий, который, к сожалению, стал достоянием публики, я просто не считаю своим. Это кусок мусора, продукт пары недель истеричных обсуждений со студией, гнавшей меня во весь опор, чтобы как можно скорее запустить картину в производство. Результат оказался просто ужасным».

Сигурни Уивер солидарна с Рэдом — его рукопись она назвала «настоящим кошмаром».

Деревянная планета

Сценарии «Чужого 3» от Гибсона, Рэда и других авторов не устроили продюсеров. Но вскоре в проекте появился новый человек с настолько эксцентричным видением, что его, как ни странно, почти удалось реализовать. Новозеландский режиссёр Винсент Уорд предложил перенести действие триквела на построенный Компанией деревянный планетоид, где жили монахи-политзаключённые. Их мир был сконструирован по средневековым представлениям об устройстве Вселенной: на нижних уровнях располагалась тюрьма, аналог ада, в центре — искусственное море, а наверху — библиотека, монастырь и сельхозугодья.

Из всех альтернативных идей для «Чужого» эта была наиболее близка к тому, чтобы попасть в фильм. Необычное видение Уорда нравилось продюсерам и Сигурни Уивер. Новозеландца утвердили режиссёром, а на студии Pinewood начали сооружать огромные декорации монастыря стоимостью более 13 миллионов долларов.

Андроид-пророк

Деревянный планетоид был далеко не единственным странным элементом религиозного сюжета Уорда. В нём также присутствовал андроид по имени Антоний, обладавший очень необычной способностью — видеть сны. И не об электроовцах, а о том, как его разрывают на части демоны. Это ещё не всё. Когда Чужой добирался до Антония, его видения полностью сбывались. Ксеноморф уничтожал андроида точно в том же порядке, что и демоны во снах. Остаётся лишь гадать, что же именно хотел сказать автор — что андроиды могут познать Бога? Или же Антоний всего-навсего владел Силой и смог увидеть будущее?

Белоснежка Рипли и семь монахов

Чем меньше времени оставалось до съёмок «Чужого 3», тем больше нервничали продюсеры. Сюжет с деревянным планетоидом уже не казался им хорошим решением. Тщательно всё взвесив, продюсеры решили, что версия Уорда скорее не привлечёт, а отпугнёт зрителей.

Чтобы подстраховаться, они начали нанимать новых авторов, чтобы те подправили сценарий. Результат вышел не самым удачным. По словам Сигурни Уивер, в одной из версий Рипли стала похожа на злого физрука. В финале другого сценария в живых оставалось семь монахов. Они помещали мёртвую Рипли в криокамеру, надеясь, что с небес явится принц, который сможет её разбудить. Говорят, когда президент студии Fox прочитал это, он воскликнул: «Да чем они там занимаются? Что за хрень тут творится?»

В итоге студия отказалась от сценария с деревянным миром. Планетоид-монастырь заменили на планету-тюрьму из отвергнутого сценария Дэвида Туи (о котором ниже), а монахов — на зеков. Часть уже построенных декораций удалось переделать под новый сюжет, но другая часть стоимостью в 7 миллионов так и осталась неиспользованной.

Космическая конопля

Джосс Уидон обычно закатывает глаза при вопросах о «Чужом: Воскрешении». Он считает, что сам его сценарий был нормальным, просто продюсеры взяли неправильных актёров, которые неправильно произносили диалоги, дизайнеры сделали неправильные интерьеры, а режиссёр Жан-Пьер Жёне неправильно снял фильм. Но при всём уважении к Уидону его работу сложно назвать блестящей.

Создатели даже оказали ему услугу, избавившись от самых сомнительных эпизодов сценария — вроде того, где горе-военные внезапно узнавали, что их энергетическое оружие не в состоянии навредить ксеноморфам. Возможное объяснение этому феномену находилось позже, когда герои обнаруживали в сельхозотсеке корабля «Аурига» огромную плантацию конопли. Надо полагать, солдаты и учёные так увлеклись выращиванием и потреблением травки, что наплевали на меры безопасности, — это и привело к трагичному исходу всей эпопеи.

Чужие-мутанты на любой вкус

Созданный Гансом Руди Гигером дизайн Чужого стал классикой ещё в 1979 году. И каждый уважающий себя автор пытался придумать нового, ещё более пугающего и смертоносного Чужого. Вот лишь самые необычные ксеноморфы, которые существовали на бумаге, но так и не попали на большой экран.

В первой версии сценария «Чужих» Кэмерона были Чужие-альбиносы. Они строили Улей и могли парализовать людей с помощью нейротоксина.

В уже упомянутой работе Уильяма Гибсона ДНК Чужого из спор внедрялось в ДНК человека и меняло его изнутри. Инфицированный в буквальном смысле сбрасывал кожу и плоть, пока на его месте не оставался монстр.

В нереализованном сценарии Дэвида Туи к «Чужому 3», действие которого разворачивалось в космической тюрьме, фигурировал созданный в результате генетических экспериментов ксеноморф, умевший в буквальном смысле проходить через стены. Если подумать, это полезный навык, особенно когда сидишь за решёткой. Вопрос, для чего Компании выращивать на космической станции Чужого, способного пройти насквозь через весь её корпус и сбежать, правда, так и остался без ответа.

В сценарии Винсента Уорда Чужие выпрыгивали не из груди, а из головы. Кроме того, Уорд придумал Короля — ксеноморфа, который умел, подобно хамелеону, менять окраску, сливаясь с фоном. Ближе к финалу его маскировка из-за ранений давала сбой — это чем-то напоминало эпизод с Т-1000 из режиссёрской версии «Терминатора 2».

В оригинальном сценарии Уидона к «Воскрешению» попавший на Землю новорождённый Чужой отращивал крылья. Но Рипли расправлялась с ним до того, как он успевал ими воспользоваться.

И, наконец, в сценарии «Чужой: Инженеры» Джона Спэйтса фигурировал желеобразный монстр, умеющий протекать в самые узкие щели. А ещё он обладал лицом человека, из которого родился.

Рой Бетти в команде «Прометея»

Оригинальный сценарий «Прометея» (тогда он ещё назывался «Чужой: Инженеры») очень сильно отличался от итогового фильма. В нём было много экшена, несколько разных видов Чужих, рождение ксеноморфа во время секса… Но одна деталь, которая не особо бросалась в глаза, наверняка свела бы с ума многих фанатов.

Одного из наёмников компании «Вейланд-Ютани» звали Бетти. И это не просто отсылка к «Бегущему по лезвию». Ридли Скотт на полном серьёзе планировал сделать этого персонажа репликантом Роем Бетти, тем самым связав две культовые франшизы. Но затем Скотт передумал, Рой Бетти остался за бортом, и полёт на «Прометее» не пополнил его коллекцию воспоминаний о том, какие невероятные космические чудеса ему довелось увидеть.

Остаётся лишь гадать, что получилось бы, реализуй Скотт свою задумку. Было бы это гениально хорошо или же гениально плохо?

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