Невероятно красивые готические фильмы

На Хэллоуин смотрят фильмы ужасов. Кто-то — серьёзные, чтобы напугаться; кто-то — чёрные комедии. Я предпочитаю готику. В ней в нужных пропорциях сочетаются ужас, красота, а иногда и парадоксальный чёрный юмор. Готика — самый осенний жанр кино, самая подходящая эстетика для того, чтобы наслаждаться бокалом вина и теплом, когда за окном в туманном сумраке увядает природа. А ещё это просто очень красиво. В эту подборку вошли фильмы, которые особенно впечатляют своими декорациями, костюмами и атмосферой. Поэтому тут в основном известные вещи — не считая небольших исключений, достойных вашего внимания. К менее известным фильмам в таком духе мы ещё когда-нибудь вернёмся — их хватит не на одну статью.

Маска Красной смерти

Серия фильмов Роджера Кормана по мотивам (очень отдалённым мотивам!) Эдгара По достойна целой статьи — это с десяток образцов классической готики. Причём Корман снимал за небольшой бюджет, быстро и, как правило, в павильонах — а получалось всё равно очень сочно. И «Маска Красной смерти» — самая впечатляющая из этой серии.

Как и у По, герои заперты в средневековом замке, где идёт пир во время чумы. Однако здесь принц Просперо в исполнении Винсента Прайса не просто король вечеринок, а капризный тиран, декадент и оккультист. Впрочем, этот негодяй неотразимо обаятелен, когда почти ласково издевается над испуганной рыжей Франческой и велеречиво рассуждает о смерти Бога, природе зла и упадке мира. Его костюму потом подражал Фантомас на маскараде, а его реплики позаимствовала готик-металлическая группа Theatre of Tragedy

Для «Маски» Корману удалось добыть декорации дорогого исторического фильма «Бекет» — и теперь мы помним «Бекета» в основном за это. Замок тут, конечно, не настоящий, но очень колоритный; по его подземельям и залам хочется бродить, как в видеоигре. А пышное убранство и костюмы пестрят таким буйством красок, что вызывают дыру в сюжете. Эй, Просперо, да у тебя тут и так полно красного!

Читайте также «Падение дома Ашеров»: самые интересные экранизации Мария Лебеденко 19.10.2023 74967 Семейные тайны, погребения заживо и великолепный упадок на больших и малых экранах

Лиза и дьявол

Марио Бава — отец жанра джалло и мастер итальянской готики. В его фильмографии полно фильмов для такой статьи: чёрно-белая «Маска сатаны», сумрачная «Операция Страх», антология «Три лика страха», вдохновившая группу Black Sabbath играть «музыку ужасов». Но мой выбор — менее известная «Лиза и дьявол». Классическая история про девушку и особняк с сочной палитрой, необычной атмосферой и неожиданной развязкой.

Необычен уже выбор места: провинциальный Толедо, полный старинных церквей и осыпающихся фресок. Здесь начинаются злоключения американской туристки Лизы, заблудившейся в незнакомом городе. Но настоящее визуальное пиршество начинается, когда Лиза попадает в особняк, где живёт печальный юноша и его властная слепая мать-графиня. Кажется, Бава с коллегами собрали весь антиквариат в Испании, нашли самые пышные сады с винтажными беседками, развесили портьеры и расставили канделябры — чтобы потом забрызгать их кровью.

За ужасами с ироничной ухмылкой наблюдает символ фильма — дворецкий Леандро в исполнении харизматичного здоровяка Телли Саваласа. Возможно, он и есть тот самый дьявол из названия — не тот, кто проливает кровь, но тот, кому людские грехи бесконечно занимательны.

Голод

Этот эротичный, женственный и эстетский фильм про вампиров в современном Манхэттене — «готика» совсем иного порядка, нежели остальные фильмы в списке. Он снят в 1983 году, на заре популярности раннего готик-рока. Жанр получил такое название почти случайно, и поначалу оно не нравилось самим музыкантам. Но «Голод» закрепил в массовом сознании связь классической готики и рок-музыки XX века, показав, как одно заново воплощается в другом. Фильм с ходу начинается с концерта группы Bauhaus, играющей вампирскую песню про Белу Лугоши, исполнителя роли Дракулы. И послушать такую музыку приходят самые настоящие вампиры.

Это кино про красивых людей — Катрин Денёв, Сьюзен Сарандон и Дэвида Боуи, — которые живут ночной жизнью, носят самые модные одежды своей эпохи или снимают их, чтобы предаться запретной страсти. А ещё это самый синий фильм, какой можно представить. Оператор Стивен Голдблатт использовал светофильтры, передающие чувство холодности, отстранённости и элегантности. Наверное, так выглядит мир глазами тысячелетнего вампира. Особенно если вампир, как заправский гот, не снимает тёмные очки даже ночью.

Дракула Брэма Стокера

У романа «Дракула» десятки экранизаций — с Белой Лугоши, с Кристофером Ли и не только. Большинство из них оставляет от романа только основу. Версия Фрэнсиса Форда Копполы куда ближе к первоисточнику, подробнее и масштабнее. Но Копполе было тесно в рамках книги — он добавил от себя пролог с предысторией грехопадения Влада Дракулы и дал графу любовную (и даже эротическую!) линию с Миной Харкер. Так что совсем уж точной эту экранизацию не назовёшь.

Зато самой зрелищной — легко. Почти все награды и номинации, в том числе три «Оскара», «Дракула» получил именно за это. С приличным для тех лет бюджетом в 40 миллионов декораторы, костюмеры и гримёры разошлись не на шутку. Невесты Дракулы корчатся в невообразимых белых кружевах. Сам граф, сыгранный Гэри Олдманом, щеголяет то в доспехах, стилизованных под освежёванную тушу, то в стильных тёмных очках, а то и в багровом халате и парике формы… хм, ну, допустим, сердца. Три цвета — красный, чёрный, белый — пронизывают всё вокруг Дракулы, контрастируя с более «живыми» цветами обычных людей. На стенах пляшут тени, придавая им объёма без всякого 3D.

Фильм многим кажется долгим и медленным, хотя в нём всего два часа с копейками. Это просто люди всё время ставят его на паузу, чтобы полюбоваться.

Читайте также Замки Дракулы — вампира и национального героя Ирина Нечаева 13.02.2016 75607 Тур по местам славы реального князя и персонажа Брэма Стокера.

Интервью с вампиром

Толстому и красивому роману Энн Райс о вампирской жизни удивительно повезло с экранизацией. Кино получилось в меру близкое к первоисточнику, драматичное и эффектное, полное истинно готической тоски и декадентства. И изящное, как проза оригинала. Печального и благородного вампира Луи воплотил брутальный Брэд Питт, отвязного вампира-декадента Лестата — утончённый Том Круз, а девочку-вампиршу Клодию — совсем ещё юная Кирстен Данст.

Красивые люди в красивых старинных одеждах красиво льют кровь в красивых декорациях. Начинается всё на американском Юге, который, несмотря на свою цивилизационную «молодость», пронизан знаменитой «южной готикой» — помещики Конфедерации тоже знали толк в особняках, садах со статуями и резных надгробиях. А по ходу сюжета наших вампиров заносит и в Париж, в зловещий Театр Вампиров, и в мрачные катакомбы.

Внешняя эффектность — не главное в «Интервью с вампиром». Это более «сюжетный» фильм, чем большинство в этом списке, и помнят его в первую очередь за драматичные отношения персонажей. Но пересмотрите его — и убедитесь, что и как готическая конфетка он тоже очень хорош.

Читайте также Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм Елена Кушнир 11.11.2019 58687 Ровно 25 лет назад вышел один из лучших фильмов про вампиров. Рассказываем, как он создавался, кто мог сыграть Лестата и на что намекала Энн Райс.

Сонная лощина

В этой подборке нет чёрно-белой классики — «Дракулы» и «Франкенштейна» студии Universal, первого «Носферату», «Невинных» или «Дома ночных призраков». Всё-таки в наше время советовать их есть смысл только особым ценителям монохромной эстетики. Для простых зрителей, таких как автор этих строк, есть вариант поближе.

Тим Бёртон сумел приручить стиль старых ужастиков в современном кино. Его «Сонная лощина» — это чёрно-белая готика в цвете. Плёнка цветная, спецэффекты современные, но визуальные приёмы используются те самые, юнивёрсаловские: глубокие тени, контрастные силуэты на светлом фоне. Цвет иногда прорывается в этот мир всплесками оранжевого — осенних листьев, хэллоуинских тыкв, локонов Кристины Риччи.

«Сонная лощина», если подумать, странная штука. Взяли реалистический рассказ про дурачка, которого напугали на Хэллоуин. Превратили этого дурачка в сыщика с мрачным прошлым. Сделали мистические ужасы настоящими и послали сыщика их расследовать. Это вольность, достойная Кормана, и успех её породил множество подражаний — по одному Гоголю таких мистических детективов сняли целую пачку. Но мало какие из них останутся в истории как абсолютные образцы готического стиля в кино.

Читайте также Как снималась «Сонная лощина» Дарья Беленкова 17.11.2019 46399 Как Тим Бёртон изменил сюжет первоисточника, какими фильмами он вдохновлялся, как на съёмках создали почти настоящее поселение пилигримов и как Всадника сыграл Дарт Мол.

Братство волка

Фильм Кристофа Гана как раз можно назвать первым из «ответов» на «Сонную лощину». Тоже осень, тоже провинция в старину. Опять чудовище убивает невинных. Его снова ищет интеллектуальный сыщик-скептик при участии красотки (даже двух). Однако это лишь сходство схемы, в которую можно засунуть даже «Собаку Баскервилей». А по духу, даже по цвету «Братство волка» — совсем другое кино.

Где у Бёртона чёрно-серое пуританство Новой Англии — там у Гана раззолоченное барокко, распущенный декаданс и эротизм. Вместо невинной Риччи — роковая Моника Беллуччи (по иронии, будущая пассия Бёртона). Аристократы в пышных платьях на фоне увитых плющом колонн плетут интриги придворные и любовные. О сексе и политике тут говорят куда чаще, чем о Боге.

Схожее по сюжету с фильмом Бёртона и не менее прекрасное, «Братство волка» обладает собственной красотой — пышной, старинной и увядающей, как Французская империя накануне падения. Вы же знаете, что родина готики в архитектуре — именно Франция?

Призрак оперы (2004)

Экранизация знаменитого мюзикла, снятая Джоэлем Шумахером, — кино противоречивое. Автору оригинала, композитору Эндрю Ллойду Уэбберу, она понравилась, кинокритикам — скорее нет. Писали, что голливудские актёры не дотягивают до профессиональных певцов с Вест-Энда. Справедливо отмечали, что Джерард Батлер слишком хорош собой для Призрака — с такими прыщиками вместо положенных по канону жутких уродств ему и маска не особо нужна.

Не спорят об одном: выглядит кино волшебно. Зеркала, колонны, занавесы. Бесконечные ряды свечей всплывают из воды, чтобы озарить скользящую в подземелье лодку с Кристиной и Призраком. Парижская Гранд-Опера́ сверкает огнями, шелестит портьерами; катакомбы полны теней, решёток и мрачных статуй. И всё это под музыку Уэббера, которая уже кажется классикой, где-то рядом с «Токкатой и фугой» и «О Фортуна», хотя написана всего-то в 1980-е.

Простые зрители, судя по оценкам на киносайтах, согласны скорее с Уэббером. И я тоже. «Призрак оперы» — очень театральный фильм о театре, где готический дух достигается без помощи всяких там оборотней и вампиров.

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

— мститель с трагической судьбой, опустившийся до пошлого каннибализма. Джонни Депп в этой роли уже не робкий юноша, а дерзкий безумец с сединой в буйной шевелюре. И героиня дивной Хелены Бонем-Картер, словно воплощая женскую часть аудитории, смотрит на него с восхищением, мечтая, как они станут идеальной парой готов, прячущихся от тусклого солнца. Ещё один мюзикл и ещё один Бёртон. Только на сей раз действие происходит в викторианском Лондоне, городе туманов, трущоб и серости. В таких местах отлично заводятся маньяки — такие, как Джек-потрошитель . Или как антигерой городских легенд Суини Тоддмститель с трагической судьбой, опустившийся до пошлого каннибализма. Джонни Депп в этой роли уже не робкий юноша, а дерзкий безумец с сединой в буйной шевелюре. И героиня дивной Хелены Бонем-Картер, словно воплощая женскую часть аудитории, смотрит на него с восхищением, мечтая, как они станут идеальной парой готов, прячущихся от тусклого солнца.

Эстетически «Суини Тодд» чем-то напоминает мультфильмы Бёртона и Селика. Серость недоброй старой Англии разбавляют то вещи в милую полосочку, то вывески с винтажными шрифтами, то неуместно яркий камзол лжеитальянца Пирелли, который хочет выделяться на бесцветном викторианском фоне. Мир «Суини Тодда» определённо не тот, где хочется жить, но даже во всей этой мрачности Тим Бёртон находит красоту.

Багровый пик

Гильермо дель Торо — толстый старый мексиканец, внутри которого прячется бледный печальный юноша, помешанный на старых ужастиках. Он давно мечтает экранизировать «Хребты безумия», он недавно снял «Франкенштейна», но ничто так не выдаёт его готическую суть, как «Багровый пик».

Кабы не дорогие современные спецэффекты, можно подумать, что это кино сняли во времена Кормана и Бавы. Снова проклятый старый дом, снова прекрасная дева среди ужасов прошлого, снова роковой красавец, готовый стать её погибелью. Снова вакханалия прекрасно-мрачных антуражей и старинных костюмов, которые носят прямо-таки плакатные образцы homo sapiens — Миа Васиковска и Том Хиддлстон. Нашу эпоху выдаёт то, что красавица на сей раз современная и бойкая: от призраков не шарахается, а злодею может крепко прописать лопатой.

Цвета этого фильма — красный и зелёный. Багрянец зловещей глины, похожей на кровь, из которой вылезают того же цвета мертвецы, и платья роковой Джессики Честейн. Зелень гнетущих сводов готической развалюхи Аллердейл-Холла. И ещё белый — цвет снега, на котором кровь ещё прекрасней, и белоснежной сорочки Мии, которая с подсвечником будто сошла в мир цвета из кадров «Невинных»

Читайте также Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра Мария Лебеденко 09.10.2024 5455 Какую роль в его фильмах играет цвет, какую — любимые писатели, и как правильно создавать чудовище.

Багровый пик: красивая готика от Дель Торо Александр Гагинский 16.10.2015 23437 В этом фильме бояться надо не призраков.

Носферату (2025)

Все версии «Носферату» — вариации на тему «Дракулы», переносящие действие в Германию. Все они прекрасны по-своему. Старая, немая и чёрно-белая — шедевр германского экспрессионизма, где контрастные тени говорят больше слов. Версия Вернера Херцога — сумрачная, камерная, со скромным провинциальным обаянием. Постмодернистская «Тень вампира» умело реконструирует кадры из фильма 1921 года.

Новый «Носферату» от Роберта Эггерса — особый случай. Он самый зрелищный и масштабный, с прямо-таки циклопическими сводами замка графа Орлока. Новая версия — цветная, но как и Бёртон в «Сонной лощине», Эггерс использует чёрно-белое кино как ориентир. Многие эпизоды, особенно ночные, пропущены через такие светофильтры, что напоминают подкрашенную плёнку времён экспрессионизма. То снег, то туман создают фон, на котором контрастно чернеют фигуры.

Этот фильм — эстафетная палочка, переданная между поколениями. Деву в беде играет Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа. А аналог Ван Хельсинга — Уиллем Дефо, игравший Носферату в «Тени вампира». Символично, что свою роль он здесь передаёт Биллу Скарсгарду — новой звезде хоррора и готики, которого со временем наверняка поставят в один ряд с Кристофером Ли, Прайсом и Лугоши.

Читайте также «Носферату» Роберта Эггерса: во власти абсолютного зла Олеся Климчук 24.01.2025 9098 Там, в телевизоре, какой-то дядя с большими усами.

В эту подборку не влез «Ворон». Но он есть тут! Фильмы на Хэллоуин: топ-10 Александр Гагинский 30.10.2016 163643 Смешные ужастики, тёмные сказки и другие фильмы, передающие дух праздника.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.