«Носферату» Роберта Эггерса: во власти абсолютного зла

Если вы видели хотя бы один из предыдущих фильмов о Носферату, сюжет новой версии вам уже знаком. Агент по продаже недвижимости Томас Хуттер по приказу своего начальника едет в Трансильванию, чтобы заключить сделку с эксцентричным графом Орлоком. Эллен, молодая жена Томаса, не хочет отпускать жениха, предчувствуя недоброе. И не зря — граф оказывается древним вампиром, который жаждет заполучить Эллен в своё распоряжение.

Жанр : готические ужасы Режиссёр : Роберт Эггерс В ролях : Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин Премьера : 25 декабря 2024 (США), 21 января 2025 (цифровой релиз) Похоже на : «Носферату, симфония ужаса», «Носферату: Призрак ночи», «Дракула» (1991), «Ведьма» (2015) Оригинальный фильм о Носферату 1922 года создан не совсем честным путём. Художник Альбин Грау, который проявлял большой интерес к оккультным наукам, основал киностудию Prana Film, чтобы продвигать эзотерические практики в народ. Первой он решил экранизировать книгу Брэма Стокера «Дракула», но вдова писателя отказалась продавать авторские права. Грау это не остановило, и он немного изменил сюжет и имена персонажей книги.

Фильм снял режиссёр Фридрих Мурнау, и он получился настоящим шедевром. Увы, закон об авторском праве действовал уже тогда, и Флоренс Стокер засудила студию — Prana Film обанкротилась, а большинство копий фильма были уничтожены. К счастью, некоторые из них уцелели в частных коллекциях и снова стали доступны зрителям.

Роберт Эггерс посмотрел «Носферату, симфонию ужаса» Мурнау ещё в нежном возрасте и остался им совершенно очарован. В школе он ставил пьесу по фильму о бессмертном кровопийце, а уже будучи режиссёром, сделал ремейк классики немого кино своим проектом мечты. Он ощущал большую ответственность, и прежде чем начинать работу над столь дорогой ему картиной, решил набраться опыта. Теперь у нас есть «Ведьма», «Маяк» и «Варяг», в которых тоже ощущаются отголоски немецкого киноэкспрессионизма и оккультные веяния Prana Film.

Любовь Эггерса к оригиналу видна в каждом кадре. Он прилежно следует сюжету «Симфонии ужаса» и практически его не меняет. Правда, режиссёр очевидно хорошо знаком и с ремейком «Носферату: Призрак ночи» Вернера Херцога. Оттуда в новую экранизацию перекочевали эротизм и тёмная сексуальность вампира, которые начисто отсутствовали в первом фильме. Классический Носферату больше напоминал летучую мышь или огромное насекомое и ассоциировался только со смертью и болезнями.

Главной героиней нового фильма стала Эллен Хуттер (Лили-Роуз Депп), которой добавили личный подсюжет. Она страдает эпилептическими припадками, видит странные сны и явно как-то связана с древним вампиром Носферату (Билл Скарсгард). Её муж, нервный и доверчивый Томас Хуттер (Николас Холт), не до конца понимает Эллен и её желания, что в целом не редкость для XIX века. Добропорядочным женщинам в принципе было не к лицу иметь даже минимальные признаки сексуальной раскрепощённости, плотские переживания полагалось тщательно скрывать и подавлять. Конечно, ни к чему хорошему это не приводило — примерно это мы наблюдаем и в случае с Эллен. Когда Томас уезжает в свою трансильванскую командировку, у Эллен учащаются ночные припадки, во время которых она отчаянно повторяет «он идёт», явно имея в виду не мужа.

Интерес Эггерса к юнгианскому психоанализу заметен ещё со времён «Маяка». Вот и здесь Носферату иносказательно выступает в роли одного из классических архетипов — Тени, даром что в фильме мы видим зловещую тень вампира чуть ли не чаще, чем его самого. Тень — это та часть личности человека, которую он не до конца понимает и тщательно подавляет, потому что считает недопустимой и неприемлемой для себя и общества. Чтобы примириться со своей тёмной стороной, для начала нужно её осознать и принять. Символично, что в итоге для того, чтобы одержать верх над чудовищем, нужно было перестать ему сопротивляться.

Довольно быстро становится понятно, что начальник Томаса герр Нок — оккультист, который связан с таинственным графом чем-то большим, чем бизнес. Он раболепно преклоняется перед вампиром и готов служить ему до последнего вздоха. А Орлок и не приемлет другого отношения — он зло настолько масштабное и абсолютное, что все должны падать перед ним ниц. Томаса он ставит на место при первой же встрече, даже не пытаясь прикинуться гостеприимным аристократом.

Если вам кажется непривычным облик графа, который тщательно скрывали до премьеры фильма, вспомните, как истово Эггерс ратует за историческую достоверность. Орлок здесь — очевидный представитель румынской знати, он носит богатую шубу и щеголяет роскошными усами и чуприной. Чуприна в числе прочего была признаком высокого положения, и носили её, вопреки расхожему мнению, не только запорожские казаки.

В остальном вампир выглядит как ему и положено — то есть как ходячий разлагающийся труп, но вместе с тем умудряется сохранять непреодолимый магнетизм. Возможно, секрет в исполнителе роли Орлока — Билл Скарсгард был странно притягательным даже в роли Пеннивайза. Для съёмок актёр занимался с исландской оперной певицей Асгердур Юниусдоттир, чтобы научиться говорить низким голосом. Хотя бы ради этого стоит смотреть «Носферату» без дубляжа. Голос графа (особенно на румынском) впечатляет не меньше его внешности, а сипящие вдохи между фразами напоминают, что лёгкие у этого персонажа гниют так же, как и всё остальное тело.

В фильме аутентичен не только Орлок, но и практически всё, что появляется в кадре. Интерьеры, костюмы и общий антураж передают эпоху с маниакальной точностью. Цветовая гамма здесь синеватая, поэтому практически постоянно сохраняется неуютное ощущение пронизывающего холода. Картинка окрашивается в тёплые цвета, только когда персонажи находятся у огня — например, сидят в трактире, при свечах или у камина. Визуально кино почти безупречное. С эстетической точки зрения это безусловно один из самых красивых фильмов года. Композиция, ракурсы, планы продуманы настолько тщательно, что иногда сложно поверить собственным глазам.

Скарсгард — не единственный, кто прилежно готовился к роли. Лили-Роуз Депп, которую разругали за провального «Идола», брала уроки японского танца буто, чтобы достоверно изобразить эпилептические припадки. Дополнительно актриса опиралась на иллюстрации Жана Мартена Шарко (того самого изобретателя особого душа), который изучал психозы и рисовал пациенток с истерией. Подготовка не прошла даром — пластика Депп на экране впечатляет и завораживает.

Во время просмотра практически сразу появляется дискомфорт, который со временем только нарастает. Фильм не особенно пугает, как не пугал тот же «Маяк», но вместе с тем остаётся неуловимо жутким, одновременно притягивая и отталкивая зрителя.

На общую атмосферу работает и фирменный подход Мурнау и Грау. Их вампир был не просто сверхьестественным существом, а символом смертельной болезни. Поэтому укушенные здесь не становятся вампирами, как у Стокера, а заболевают чумой. Как и Херцог, Эггерс использовал для съёмок настоящих крыс. В «Носферату» сыграли около 5000 грызунов. К счастью, со зверьками обращались куда гуманнее, чем в тот раз (Херцог закупил белых крыс и пытался перекрасить их в серый цвет, окуная в горячий краситель).

Крысы на съёмочной площадке привели в восторг Уиллема Дефо, который сыграл роль профессора-алхимика Альбина Эберхарта фон Франца. Этот персонаж — аналог Ван Хельсинга у Стокера. Пожалуй, здесь он получился менее эксцентричным и экспрессивным, чем можно было ожидать. Зато возможность блеснуть актёрским талантом наконец появилась у Аарона-Тейлора Джонсона: он сыграл друга Томаса, Фридриха Хардинга. Его экранная жена, которую воплотила Эмма Коррин, кажется, присутствует на экране, только чтобы в противовес Эллен быть добропорядочной женщиной и матерью.

Сложно оценивать этот фильм в отрыве от его многочисленных предшественников. Имея даже небольшой культурный багаж, невольно замечаешь прямые визуальные цитирования, а сюжет знаком всем так хорошо, что как будто сам по себе уже и не важен. Возможно, чистый опыт просмотра был бы не самым захватывающим — кино, как ни крути, неспешное, малоэмоциональное и холодное.

«Носферату» Эггерса — фильм долгожданный и выстраданный. Старание всех его создателей сделать идеальное кинополотно заметно невооружённым глазом. Кино получилось пронзительно красивым и потрясающе атмосферным. Несмотря на прямолинейность и простоту классического сюжета, оно бьёт точно в цель — подобно самому Носферату, который кусает жертв не в шею, а в самое сердце.

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