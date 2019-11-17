Как снималась «Сонная лощина»

Одному из самых стильных и готических фильмов Тима Бёртона исполнилось 20 лет. В 1999-м, в год премьеры, «Сонную лощину» хвалили за потрясающие визуальные решения и ругали за скомканный сюжет. Сейчас многие воспринимают картину как чарующий, очень «бёртоновский» лёгкий детективный ужастик. На самом же деле «Лощина» — прямая наследница золотой эпохи фильмов ужасов. В честь юбилея сдуем пыль со страниц архивов, изучим истоки легенды о Сонной лощине, повспоминаем байки со съёмочной площадки и посмотрим, почему фильм получился таким, каким мы его любим.

Легенда Сонной лощины

На создание «Сонной лощины» Бёртона вдохновила одноимённая повесть Вашингтона Ирвинга, вышедшая в 1820 году. Её герой, долговязый, нескладный и крайне суеверный учитель из Коннектикута Икабод Крейн, приезжает в голландское поселение Сонная Лощина близ Тарритауна (ныне часть Нью-Йорка). Там он ввязывается в соперничество за руку и сердце юной красотки Катрины, дочери и единственной наследницы богатого фермера Балтуса ван Тассела. Его противник — бравый парень и местный заводила Авраам ван Брант, известный под прозвищем Бром Бонсом.

Как-то осенним вечером, возвращаясь с удачной, по его мнению, вечеринки у ван Тасселов, Икабод встречает ужасного безголового всадника. Незадачливый жених дает стрекача и таинственным образом исчезает из Сонной Лощины. А Катрина выходит замуж за ван Бранта, который как будто бы знает секрет всадника без головы.

Сложно сказать, откуда Ирвинг почерпнул сюжет повести. Возможно, путешествуя по Европе, он услышал немецкую народную сказку о Диком охотнике — историю с похожими мотивами. Но, скорее всего, сюжет пришёл к писателю, когда тот с семьёй недолго жил в Тарритауне. В конце XVIII века в диаспоре голландских американцев ходила легенда о гессенском кавалеристе, немецком наёмнике времен Войны за независимость. Бедняге снесло голову пушечным ядром, и с тех пор тёмными ночами он скачет по лесам и дорогам в поисках своей головы.

Легенда могла иметь под собой историческую почву — похожий случай упоминается в мемуарах ветерана Войны за независимость, генерал-майора Уильяма Хита. Он пишет, что 1 ноября 1779 года во время битвы в десяти милях от Тарритауна одному гессенскому солдату оторвало голову пушечным выстрелом.

Именно изначальная мрачная легенда и приглянулась Тиму Бёртону. Повесть в ироничном ключе высмеивает мещанство и суеверия: Икабод Крейн в ней несимпатичный глуповатый обжора, желающий не столько жениться на прекрасной Катрин ван Тассель, сколько завладеть богатыми закромами её отца. Всадник без головы тут выступает в роли злой шутки, призванной проучить зарвавшегося и суеверного учителя. Конечно, Бёртону было неинтересно морализаторство прошлого века. А вот история безголового кавалериста — вполне.

Старые новые ужасы

К моменту съёмок «Сонной лощины» «главный гот Голливуда» слегка подрастерял форму. За предыдущие годы он снял откровенно фестивальный проект для души — биографию легендарного режиссера Эда Вуда — и блистательный «Марс атакует!», лишенный, однако, фирменного бёртоновского флёра. «Сонной лощиной» Бёртон снова хотел заявить о себе как о мастере-рассказчике страшных историй. Он решил снять фильм, достойный классических ужасов студий Universal и Hammer.

Когда мы слышим, что фильм снял Тим Бёртон, мы редко задумываемся, кто ещё стоял по ту сторону камеры. Большой вклад в «Сонную лощину» внёс мексиканский оператор Эммануэль Любецки, позднее удостоившийся «Оскаров» за работу над «Гравитацией» и «Бёрдменом». Он же предложил ряд удачных идей: например, делать акцент в кадре на мелочах, как бытовых, так и мистических.

Сначала Бёртон и Любецки хотели сделать «Лощину» чёрно-белой и снимать в старом киноформате 1.37:1. Но задумка не оправдала себя на тестах, так что палитру фильма просто сделали максимально монохромной. Его снимали через голубой фильтр, чтобы усилить «волшебную» атмосферу и подчеркнуть красный цвет крови. Снимая «Лощину», Любецки ориентировался на мексиканские хорроры и позаимствовал из них некоторые световые решения.

Бёртон же вдохновлялся готическими хоррорами итальянского кинорежиссера 1960-х Марио Бавы. Под влиянием его фильмов он внёс важную коррективу в сценарий: Икабод Крейн из учителя превратился в нью-йоркского детектива. Сценарный «скелет» нового фильма Бёртон позаимствовал у одного из фильмов Бавы — «Операция „Страх“». Там в деревню, на которую наводит ужас злой призрак маленькой девочки, приезжает студент-медик и начинает расследование, а деревенская ведьма пытается ему помочь. Не удержался Бёртон и от сцены-оммажа: сцена, в которой маленький Икабод видит свою мёртвую мать, с кровавыми ранами на лице от шипов железной девы, в точности цитирует кадры из фильма Бавы «Маска Сатаны».

Красавчик Джонни

Выбор Джонни Деппа на главную роль был молниеносным. К тому времени Бёртон уже дважды поработал с актёром, в «Эдварде Руки-ножницы» и «Эде Вуде». Депп стал его фаворитом — и останется на долгие годы. Студия Paramount настаивала на рассмотрении кандидатур Дэниела Дэй-Льюиса, Лиама Нисона и даже Брэда Питта, но Бёртон настоял на своём.

Депп воодушевленно подошел к роли Икабода — ему давно хотелось сыграть в классическом фильме ужасов. Он посчитал, что герой изображён в сценарии слишком миловидным, и предлагал сделать ему гротескный грим, чтобы приблизить образ Икабода к книжному: огромный нос, большие уши и непропорциональный подбородок. Но у Бёртона было своё видение персонажа. Ему нужен был совсем другой Икабод — симпатичный молодой человек, странноватый, по-юношески застенчивый и истерично пугливый. К тому же Бёртон хотел отразить дух хаммеровских фильмов ужасов и приблизить Икабода к героям Винсента Прайса, Питера Кушинга и Кристофера Ли. В итоге новая трактовка персонажа прекрасно вписалась в мистический хоррор.

Деревня за миллион долларов

Для съёмок создатели пытались найти аутентичный городок в исторических местах, где селились голландские иммигранты-пилигримы. План обернулся крахом — во многом из-за творческих амбиций съёмочной группы. В штате Нью-Йорк сохранилось множество построек начала XIX века и живописных лесных массивов, но ни одна локация не передавала атмосферу уединённости и колдовской жути. А полностью полагаться на спецэффекты команда не хотела — нужна была «душа»! За ней пришлось отправиться в Великобританию.

В Букингемшире, в местечке Хэмблден, за четыре месяца и 1,3 миллиона долларов была отстроена старинная деревня. На тот момент это была самые масштабные съёмочные декорации на территории Англии, созданные с нуля. Архитектурный комплекс включал 12 зданий с полной внутренней отделкой и интерьерами. Продакшн-дизайнер Рик Хейнрикс, ответственный за концепты фильма, хотел, чтобы вид домов не только был исторически достоверным, но и внушал зрителю чувство сопричастности к мистической тайне. Вся съёмочная команда и актеры признавались: деревня получилась настолько настоящей, что у них возникало ощущение реальности происходящего.

Пугливый всадник, покрашенный голубь и пожар на мельнице

Съёмки «Лощины» прошли гладко, без скандалов и всяких мистических проклятий, но без курьёзов не обошлось. Многие из них связаны с лошадьми. Кристофер Уокен, исполнивший роль Всадника, несмотря на опыт съёмок в вестернах, боялся ездить верхом. Для некоторых кадров использовали аниматронный макет лошади, а во всех экшен-сценах играл каскадёр Рей Парк, известный по роли Дарта Мола в «Звёздных войнах». Просто отдать роль Рею Парку мешала его недостаточная «звёздность», да и загримированный под исчадье ада Кристофер Уокен был гораздо фактурнее.

А вот Депп обошелся без каскадёров. В сцене, где Икабода тащат через лес две лошади, он снялся сам, поддев для страховки специальный защитный костюм под одежду. Единственное, чего актёр боялся, по его словам, — не приспичит ли одной из лошадей справить на него нужду.

Помните алую птицу-кардинала, которую выпустил Икабод в начале фильма? Все красные кардиналы в Британии находятся под защитой как редкий вид, и для съёмок их было нереально достать. Съёмочная группа даже пыталась перекрасить голубя и сделать ему хохолок — современных зоозащитников хватил бы удар!

Впечатляющую сцену с пожаром на мельнице снимали в самом большом съёмочном павильоне Британии. Стены ангара, где был построен интерьер мельницы в натуральном масштабе, убрали, чтобы освободить место для камер и службы пожарной безопасности. Несмотря на все предосторожности, кусок горящего дерева ударил по голове актёра Иэна Макдэрмида, и его ненадолго отправили в больницу.

Наследие студии Hammer

Ещё одна черта, роднящая «Лощину» с классическими хоррор-фильмами, — обилие декоративных мелочей, реквизита и некомпьютерных спецэффектов. Бёртон настоял на том, чтобы графику использовали как можно меньше. Немногие вещи, которые нарисовали с её помощью, — зловещий туман, присутствующий почти во всех кадрах, и голова кошмарного Всадника. «Сонная лощина» стала первой в истории экранизацией легенды о Всаднике без головы, в которой актёру не пришлось ездить с накинутым на голову плащом и распоркой, моделирующей плечи. Рэй Парк снимался в специальной маске с хромакей-эффектом, и его голову просто стерли на постпродакшене.

К отрубленным головам в фильме вообще подошли с большим вниманием. Так, для эффекта их вращения использовался специальный механизм, а с лиц «жертв» делались точные слепки. Майкл Гэмбон, сыгравший купца Балтуса ван Тассела, оставил свою отрубленную голову себе и использовал для розыгрышей после съемок.

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«Сонную лощину» мало кто считает самым сильным фильмом Бёртона. Но это отличная страшная сказка, которая не потеряет актуальности и через 50 лет. Пересмотрите «Сонную лощину» в тоскливом ноябре и взгляните на этот чудесный фильм свежим взглядом — как в первый раз.