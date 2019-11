Мандалорцы в «Звёздных войнах»: реальная и вымышленная история

12 ноября на потоковом сервисе Disney+ состоялась премьера «Мандалорца» — нового телесериала по вселенной «Звёздных войн» (и первого не анимационного). Его главный герой — одинокий и пока что безымянный охотник за головами, который странствует по галактике спустя некоторое время после «Возвращения джедая». В честь премьеры «Мир фантастики» оглядывается на историю мандалорцев в далёкой-далёкой галактике — как на вымышленную, которая менялась с каждым новым каноном, так и на историю их создания.

В начале был Боба…

История мандалорцев начинается с Бобы Фетта. Культовый молчаливый охотник за головами впервые появился на экране в 1978 году в анимационном сегменте печально известного «Праздничного спецвыпуска». Будем откровенны: это единственный отрывок фильма, который можно смотреть без угрозы для психики. Публику заинтриговал новый персонаж, интерес к которому ещё до «Праздничного спецвыпуска» подстегнуло появление Бобы в компании Дарта Вейдера на торжественном параде в Сан-Ансельмо, а также выход фигурки от компании Kenner.

Затем Боба Фетт появился в фильме «Империя наносит ответный удар» и, несмотря на крайне немногословную и непродолжительную роль, успел завоевать расположение зрителей. Не каждому удаётся выследить «Тысячелетний сокол», поспорить с Дартом Вейдером и остаться после этого в живых. Но ещё больше воображение фанатов раззадорила новеллизация. Автор книги Дональд Глут обмолвился, что броню Фетта изначально носила «группа злых воинов, побеждённых джедаями во время Войн клонов».

Эта невзначай брошенная фраза — отсылка к ранним этапам производства фильма. Изначально в сценарии пятого эпизода должны были появиться закованные в белую броню суперкоммандос. Художники Ральф Маккуорри и Джо Джонстон даже сделали несколько набросков, которые в дальнейшем и легли в основу костюма Бобы Фетта.

Кстати, само слово «мандалорец» ни разу за всю историю «Звёздных войн» не прозвучало с экрана кинотеатра. Фанаты узнали о происхождении Фетта исключительно из опубликованных набросков Маккуорри и Джонстона и сопутствующих товаров.

После успеха Бобы Фетта в «Империи» фанаты ждали, что «Возвращение джедая» закрепит культовый статус персонажа. Джордж Лукас вроде бы даже пообещал, что в заключительной части трилогии у молчаливого охотника за головами будет больше экранного времени. Увы, в итоге Фетт бесславно сгинул в пасти сарлакка. Однако популярность героя меньше не стала.

Уже через несколько лет мандалорцы впервые объявились в комиксах. Сценаристы издательства Marvel ввели в повествование Фенна Шису и его Защитников — группу наёмников, помогавших повстанческому Альянсу освободить Мандалор от имперского влияния. А вскоре и сам Боба Фетт вернулся с того света — в серии «Тёмная Империя» оказалось, что прославленный воин не по зубам даже прожорливому сарлакку. Сам Лукас долгое время не раскрывал детали биографии Бобы. Поначалу авторы Расширенной вселенной даже предполагали, что на самом деле под мандалорской бронёй скрывается бывший имперский штурмовик Джастер Мерил.

Расширяя вселенную

В середине 1990-х мандалорцы вернулись на страницы комиксов. Серия «Сказания о джедаях» описывала события, случившиеся за четыре тысячи лет до оригинальной трилогии. В то время галактика была совсем другой, и её населяли совсем другие мандалорцы. Авторы серии описали сложно структурированное общество воинов, которые живут по строгому кодексу чести и больше всего на свете любят войну. И хотя Мандалор Несокрушимый и его воинские кланы крестоносцев участвовали в войнах джедаев и ситхов на стороне последних, фанаты всё больше проникались этими суровыми воителями, закованными в броню с головы до ног.

Окончательно из беспринципных наёмников в дисциплинированных воинов мандалорцы превратились после выхода «Атаки клонов». Хотя в самом фильме Джанго Фетт показан именно что беспринципным наёмником на службе графа Дуку, вышедшая осенью 2002 года мини-серия «Джанго Фетт: Сезон открыт» гораздо подробнее раскрыла культуру мандалорцев. И сам Фетт оказался не так прост.

Настоящий бенефис мандалорцев состоялся в 2005 году. Сначала видеоигра Knights of the Old Republic рассказала о прошлом этого воинственного народа, а затем написанная по мотивам другой видеоигры книжная серия «Республиканские коммандос» охарактеризовала их настоящее. Карен Трэвисс расписала мандалорское общество, культуру и обычаи и создала с нуля мандалорский язык. Писательница настолько влюбилась в своих героев, что, когда Трэвисс позвали принять участие в межавторской серии «Наследие Силы», она притащила своих ведроголовых друзей с собой. Внезапно, спустя тридцать лет после гибели Императора и уничтожения второй Звезды смерти, мандалорцы снова стали важной силой в галактике.

Карен Трэвисс могла развивать мандалорское сообщество и до сего дня — она собиралась написать роман о Бобе Фетте и продолжить серию о республиканских коммандос во времена Империи, а потом наверняка появилось бы что-то ещё. Но в её планы вмешались Джордж Лукас, Дейв Филони и мультсериал «Войны клонов». Его второй сезон перечеркнул практически всё, что в течение нескольких лет создавала писательница. Трэвисс в сердцах хлопнула дверью, хотя ещё год назад рьяно защищала право Лукаса творить в своей вселенной всё, что ему вздумается. Справедливости ради, официальной причиной её ухода значатся контрактные разногласия.

Для мандалорцев начался рассвет новой эры.

История мандалорцев в старом каноне

В легендах далёкой-далёкой галактики мандалорцы вели происхождение от тонгов, древней расы серокожих воителей, на заре времён странствовавших по миру в поисках войны и славы. По преданиям, однажды кочевники во главе с Мандалором Первым прибыли на планету, населённую мифозаврами — гигантскими неразумными рептилиями, крупнейшие из которых достигали размеров небольшого городка. Мандалорцы перебили всех мифозавров и решили сделать это место своим домом. Планета получила название Мандалор, а в культуре народа закрепилось понятие, что дом — это место, где мандалорец вешает на стену свою маску.

Война испокон веков играла центральную роль в мандалорской культуре. Она считалась угодной богам, поэтому мандалорцы часто отправлялись в «крестовые походы», вырезая под ноль целые народы. А когда галактику охватила Великая война ситхов, мандалорцы были только рады принять в ней участие. Сражаясь на стороне ситхов, мандалорские крестоносцы сумели нанести удар в самое сердце Республики, осуществив самоубийственную вылазку на Корусант.

В итоге джедаям удалось одолеть ситхов и их союзников, но поражение только раззадорило аппетиты нового Мандалора — Наивысшего. Следующие двадцать лет мандалорцы медленно, но верно готовились к новой войне. Они разоряли не входящие в Республику миры на границе Неизведанных регионов и принимали в свои ряды представителей других рас.

Республика оказалась совершенно не готова к войне. Неокрестоносцы ураганом пронеслись по галактике, сметая республиканские флоты, разоряя целые звёздные системы и уничтожая один мир за другим. Орден джедаев устранился от конфликта, и Республика несла тяжелые потери. Но в конечном итоге рыцарю-джедаю Ревану и его последователям-реваншистам удалось переломить ход войны. Мандалор Наивысший погиб, кланы распались, и мандалорцы рассеялись по всей галактике, став пиратами, наёмными убийцами и охотниками за головами.

Лишь за несколько лет до Войн клонов мандалорец по имени Джастер Мерил снова объединил разрозненные кланы. Мерил хотел, чтобы воины жили в соответствии с кодексом чести суперкоммандос, но не все мандалорцы горели желанием оставлять полюбившееся за тысячелетия ремесло наёмников, сражающихся за любого, кто больше платит. Между последовавшими за Мерилом Истинными мандалорцами и отколовшимся от них «Дозором смерти» разразилась настоящая гражданская война, в которой погиб как Мерил, так и лидер «Дозора» Тор Визсла.

Но перед смертью Визсла успел нанести по противнику смертельный удар — он обманом натравил на Истинных мандалорцев джедаев под командованием тогда ещё мастера Дуку. Не разобравшиеся в ситуации джедаи, считая мандалорцев сбродом жестоких и беспринципных наёмников, вырезали всех до единого. Уцелел лишь один воин — преемник Мерила Джанго Фетт.

Фетту удалось отомстить Визсле за гибель мандалорцев, но он потерял смысл жизни. Тогда-то его и нашёл уже перешедший на тёмную сторону Дуку. После того как Фетт стал донором для Великой армии Республики, многие мандалорцы устроились в армию инструкторами. Благодаря им немалое число клонов переняло мандалорские традиции, а один клон, ЭРК-штурмовик Альфа-02, даже возродил мандалорских суперкоммандос.

Во времена Империи новым лидером мандалорцев стал Фенн Шиса. Он предпочитал не вмешиваться в общегалактические разборки, лишь изредка помогая своим друзьям из Альянса повстанцев. Однако отдельные мандалорцы участвовали в Галактической гражданской войне по обе стороны фронта. И лишь когда галактика подверглась вторжению расы жестоких захватчиков — йуужань-вонгов, ведомые уже Бобой Феттом мандалорцы вышли из самопровозглашенной изоляции и внесли свой вклад в победу над вонгами.

Как эту историю обнулили

В апреле 2014 года Disney обнулила всю Расширенную вселенную. Но история мандалорцев подверглась реткону ещё раньше, во время работы над вторым сезоном «Войн клонов». По воспоминаниям Дейва Филони, когда Лукас рассказал, что во втором сезоне покажут Мандалор, аниматор пришёл в восторг. Но когда он спросил, что делать со всеми историями, уже написанными о мандалорцах, ответ Лукаса был прост: «Игнорировать».

Существенных расхождений со старым каноном в «Войнах клонов» было всего два, но они перечёркивали всё, что фанаты знали о мандалорцах на тот момент. Во-первых, по новой задумке Лукаса и Филони мандалорцы давно отказались от воинственного прошлого и превратились в пацифистов. А во-вторых, Джанго Фетт, легенда Мандалора, отныне стал самозванцем.

Джанго Фетт — обычный охотник за головами. Я понятия не имею, где он взял эту броню. Премьер-министр Мандалора Алмек

Впрочем, не все элементы Расширенной вселенной угодили в корзину. «Войны клонов» почерпнули из «Легенд» «Дозор смерти». В новой версии он превратился в полутеррористическую организацию, члены которой мечтали вернуть славное военное прошлое Мандалора.

Мандалорская линия продолжала всплывать в сериале до самого закрытия. Но поскольку после покупки Lucasfilm студией Disney новые хозяева франшизы прикрыли «Войны клонов» до финала, Филони не удалось довести все сюжетные линии до конца. Осада Мандалора республиканскими войсками, последняя битва кровопролитной войны, так и осталась на бумаге. Впрочем, у Филони ещё будет шанс поставить в этой истории точку. В следующем году заключительный сезон «Войн клонов» выйдет на сервисе Disney+, и мы надеемся, что осада Мандалора станет кульминацией сезона.

Премьера «Повстанцев», ещё одного мультсериала от Филони, позволила аниматору показать мандалорское общество спустя двадцать лет после событий «Войн клонов». Хотя сам Мандалор не появлялся на экране, его народ играл в сюжете важную роль, а дочь Мандалора стала одной из главных героинь. Показанные здесь мандалорцы были ближе к своей «легендарной версии». Да и безымянный пока главный герой «Мандалорца» по первым впечатлениям не очень-то смахивает на пацифиста. А значит, в истории гордого народа вот-вот начнётся новая глава.

Мандалорцы в новом каноне

Древняя история Мандалора осталась неизменной. Как и в «Легендах», мандалорцы нового канона в прошлом были гордой воинственной нацией, которая не раз сталкивалась с джедаями. А один из самых известных сынов Мандалора, Тарре Визсла, даже стал уважаемым членом Ордена.

Но в ходе очередной войны поверхность Мандалора превратилась в выжженную пустыню. Обитателям планеты пришлось искать убежище внутри экстренно возведённых городов в виде гигантских кубов. Катастрофа сказалась и на менталитете мандалорцев: большая часть народа отвергла старые привычки, а тех немногих упрямцев, которые отказались предавать древние традиции, сослали на луну Конкордия.

Новые мандалорцы провозгласили себя пацифистами и старались придерживаться нейтралитета в галактических конфликтах. Но во время Войн клонов группа приверженцев старых традиций, именующая себя «Дозором смерти», увидела в войне отличный способ избавиться от власти законной правительницы планеты, герцогини Сатин Криз, и вернуться к истокам. Ради исполнения своих планов лидер «Дозора» Пре Визсла заключил союз с сепаратистами, но его планы сорвали Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби.

Затем Визсла нашёл себе нового союзника в лице Дарта Мола — «Дозор смерти» стал членом созданного забраком Коллектива теней. «Дозор» помог Молу захватить власть над Мандалором, но в процессе Мол избавился и от союзников, и от противников — от его рук погибли и герцогиня Сатин, и сам Визсла. На Мандалоре вспыхнула гражданская война, и Палпатин использовал её как повод ввести на планету республиканские войска. Осада Мандалора стала одним из последних сражений Войн клонов, а после провозглашения Палпатина Императором Мандалор попал под власть Империи.

За пару лет до битвы при Явине мандалорцы подняли восстание против имперской оккупации. Местным мятежникам при поддержке Фенна Рау и команды «Призрака» удалось ценой больших жертв свергнуть имперского губернатора Гара Саксона. Правительницей Мандалора стала Бо-Катан, сестра герцогини Сатин и некогда правая рука Пре Визслы, и всех кланы системы присягнули ей на верность.

* * *

Война в галактике ещё далека от завершения, и сыны Мандалора вряд ли вернулись к пацифизму. Вскоре после гибели Императора и задолго до возвышения Первого Ордена одинокий охотник за головами, похожий на Бобу Фетта, бороздит галактику. И кто знает, куда заведёт его дорога…