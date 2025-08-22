Что почитать и послушать? 5 книг, из которых получились захватывающие аудиосериалы

Порой читаешь какую-нибудь книгу и понимаешь — она просто идеально подошла бы для экранизации. Например, сериальной — ведь далеко не все истории можно рассказать за два-три часа полнометражного фильма.
У Яндекс Книг для таких случаев есть свой формат — книжные аудиосериалы. В этой подборке рассказываем о пяти романах, которые можно послушать в сервисе — и которые захватывают с первого эпизода. Тут и «Побег из Шоушенка» в космических декорациях, и приключения мага-афериста в окрестностях Баку, и предупреждение об опасности смеха лисы.
Рагим Джафаров
«Башня тишины»
«Зороастрийский маг Шахривар» — так называет себя Руслан, слепой экстрасенс-аферист. Он составляет гороскопы для богатых клиенток, продаёт им амулеты и снимает порчу. Дела идут отлично до тех пор, пока в кабинете Руслана не появляется некий Дауд и не предлагает отправиться в Баку на встречу с отцом — тот бросил героя 30 лет назад. Отказать Дауду «маг Шахривар» не может, поэтому отправляется в Азербайджан — там он будет искать пропавшую сестру, разбираться в политических интригах и спасать свою жизнь от того, во что никогда не верил.
Во что верили зороастрийцы, кто был для них благими духами, а кто — жуткими демонами?
Алексей Сальников
«Когната»
Константин Константинович Константинов живёт скучную жизнь и работает в органах госбезопасности. Неожиданно ему поручают доставить девочку Когнату в драконью империю. Встреча двух героев — ветерана боевых действий и настоящей аристократки — навсегда изменит и мир людей, и мир драконов. Но как это случится и к каким последствиям приведёт, пока никто не догадывается.
«Когната» — это взрослая сказка о любви и ненависти, со множеством сюжетных твистов и отсылок к текстам Стругацких, Богомолова и Крапивина.
Ислам Ханипаев
«Луна 84»
В 2084 году девятнадцатилетний хакер Дэниел Стоун попадает в исправительную колонию «Мункейдж» на Луне. Заключённые — сотни парней и девушек — разделены забором под напряжением: они видят друг друга, но не могут общаться. Выйти отсюда живым практически невозможно: начальник колонии регулярно устраивает показательные казни и гладиаторские бои, а по ночам выпускает к арестантам смертоносную тварь. Каждый день в тюрьме — это борьба за выживание, и Дэниелу, узнику под номером 303, придётся очень постараться, чтобы завоевать доверие других заключённых и узнать, что такое «Мункейдж» на самом деле.
Антиутопию о буднях космической тюрьмы Ислам Ханипаев писал с 16 лет, но долго не мог найти для неё издателя. Переписав черновик, автор превратил историю в книжный сериал, который можно почитать и послушать в Яндекс Книгах.
В отрывке герой проходит через своего рода обряд перерождения, смысл которого — попрощаться с прежней жизнью.
Шамиль Идиатуллин
«Смех лисы»
1987 год. Школьник Серёга проводит лето в посёлке Михайловск на Дальнем Востоке. Он не хочет ходить в летний лагерь, ему по душе прогулки с псом и общение со старшеклассниками. Но мирное существование Серёги внезапно нарушает эпидемия, и мальчику приходится срочно спасать всё живое. Помогают ему подружка Райка, подозрительный чемодан, спрятанный в лесу, и загадочный призрак, который выискивает что-то в запретной зоне под устрашающий смех лисы.
Вера Богданова
«Семь способов засолки душ»
Отец Ники возглавлял тоталитарную секту в Староалтайске и держал в страхе весь город. Он умер, когда Ника была подростком, но эхо его преступлений по-прежнему преследует её. Проходит много лет, героиня возвращается в родной город и узнаёт, что здесь всё по-прежнему: девушки-сектантки исчезают, а затем их находят мёртвыми и говорят, что они покончили с собой. Кроме того, за Никой кто-то следит и присылает зашифрованные сообщения. Окружающие считают её сумасшедшей, и только Рома, чья сестра тоже пропала, готов доверять героине.
