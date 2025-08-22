КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр
Фильмы по Стивену Кингу, которые не стоит пропускать

Классика

Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
Блоги|Книги
#Что почитать#российская фантастика#аудиокниги

Что почитать и послушать? 5 книг, из которых получились захватывающие аудиосериалы

Яндекс Книги
22 августа 12:00
476
3 минуты на чтение
Порой читаешь какую-нибудь книгу и понимаешь — она просто идеально подошла бы для экранизации. Например, сериальной — ведь далеко не все истории можно рассказать за два-три часа полнометражного фильма. 
У Яндекс Книг для таких случаев есть свой формат — книжные аудиосериалы. В этой подборке рассказываем о пяти романах, которые можно послушать в сервисе — и которые захватывают с первого эпизода. Тут и «Побег из Шоушенка» в космических декорациях, и приключения мага-афериста в окрестностях Баку, и предупреждение об опасности смеха лисы.

Рагим Джафаров

«Башня тишины»

«Зороастрийский маг Шахривар» — так называет себя Руслан, слепой экстрасенс-аферист. Он составляет гороскопы для богатых клиенток, продаёт им амулеты и снимает порчу. Дела идут отлично до тех пор, пока в кабинете Руслана не появляется некий Дауд и не предлагает отправиться в Баку на встречу с отцом — тот бросил героя 30 лет назад. Отказать Дауду «маг Шахривар» не может, поэтому отправляется в Азербайджан — там он будет искать пропавшую сестру, разбираться в политических интригах и спасать свою жизнь от того, во что никогда не верил.

Читайте также

Зло против добра в Древней Персии: мифология зороастризма

Денис Лукьянов

27.09.2024

9089

Во что верили зороастрийцы, кто был для них благими духами, а кто — жуткими демонами?

Алексей Сальников

«Когната»

Константин Константинович Константинов живёт скучную жизнь и работает в органах госбезопасности. Неожиданно ему поручают доставить девочку Когнату в драконью империю. Встреча двух героев — ветерана боевых действий и настоящей аристократки — навсегда изменит и мир людей, и мир драконов. Но как это случится и к каким последствиям приведёт, пока никто не догадывается.

«Когната» — это взрослая сказка о любви и ненависти, со множеством сюжетных твистов и отсылок к текстам Стругацких, Богомолова и Крапивина.

Ислам Ханипаев

«Луна 84»

В 2084 году девятнадцатилетний хакер Дэниел Стоун попадает в исправительную колонию «Мункейдж» на Луне. Заключённые — сотни парней и девушек — разделены забором под напряжением: они видят друг друга, но не могут общаться. Выйти отсюда живым практически невозможно: начальник колонии регулярно устраивает показательные казни и гладиаторские бои, а по ночам выпускает к арестантам смертоносную тварь. Каждый день в тюрьме — это борьба за выживание, и Дэниелу, узнику под номером 303, придётся очень постараться, чтобы завоевать доверие других заключённых и узнать, что такое «Мункейдж» на самом деле. 

Антиутопию о буднях космической тюрьмы Ислам Ханипаев писал с 16 лет, но долго не мог найти для неё издателя. Переписав черновик, автор превратил историю в книжный сериал, который можно почитать и послушать в Яндекс Книгах.

Читайте также

Читаем книжный сериал «Луна 84» Ислама Ханипаева — фантастическую антиутопию о лунной тюрьме

Кот-император

23.02.2023

28067

В отрывке герой проходит через своего рода обряд перерождения, смысл которого — попрощаться с прежней жизнью.

Шамиль Идиатуллин

«Смех лисы»

1987 год. Школьник Серёга проводит лето в посёлке Михайловск на Дальнем Востоке. Он не хочет ходить в летний лагерь, ему по душе прогулки с псом и общение со старшеклассниками. Но мирное существование Серёги внезапно нарушает эпидемия, и мальчику приходится срочно спасать всё живое. Помогают ему подружка Райка, подозрительный чемодан, спрятанный в лесу, и загадочный призрак, который выискивает что-то в запретной зоне под устрашающий смех лисы.

Вера Богданова

«Семь способов засолки душ»

Отец Ники возглавлял тоталитарную секту в Староалтайске и держал в страхе весь город. Он умер, когда Ника была подростком, но эхо его преступлений по-прежнему преследует её. Проходит много лет, героиня возвращается в родной город и узнаёт, что здесь всё по-прежнему: девушки-сектантки исчезают, а затем их находят мёртвыми и говорят, что они покончили с собой. Кроме того, за Никой кто-то следит и присылает зашифрованные сообщения. Окружающие считают её сумасшедшей, и только Рома, чья сестра тоже пропала, готов доверять героине.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Яндекс Книги
Статьи

Блоги

«Я всегда делала то, что считаю нужным, и метаться не склонна». Интервью с Верой Камшей

Блоги

«Я хотела написать историю о ребятах, классно делающих работу, в которой они лучше всех». Интервью с Марией Закрученко
Беседа о космической сказке, научной фантастике и судьбе бумажных книг

Блоги

Ирландский лес, лунная тюрьма, пять Поднебесных: 10 фантастических книг издательства «МИФ», на которые стоит обратить внимание
Рекомендации издательства с двадцатилетним стажем

Блоги

Что почитать? 5 книг городского фэнтези от современных российских авторов
Магическая изнанка большого города

Блоги

«Бастион. Земли электричества»: 5 причин сыграть в настолку, созданную в стиле ранних фильмов Гая Ричи
Карты, кубик, два броска

Блоги

Читаем книгу: Мария Руднева – «Похоронное бюро "Хэйзел и Смит". Египетский переполох»
Отрывок, в котором выясняется, что в этом детективе дворецкий не может быть убийцей — потому что он-то как раз и мёртв

Блоги

Аригато, мангака: как манга и аниме повлияли на японский язык
Мина сама конитива!

Блоги

Серия «Лавка страха»: гибрид жанров для юных читателей
Фэнтези, детектив и ужасы под одной обложкой

Блоги

«Месть гоблинов»: настольная ролевая игра про страшную мстю зелёных засранцев
Приключения маленьких зелёных засранцев, вершащих страшную мстю.

Блоги

Читаем книгу: Ева Сталюкова — «Город Чудный». Книга 1: «Воскресшие»
Отрывок, в котором журналистка Ольга Потапова узнаёт о возвращении мёртвых к жизни и решает начать собственное расследование
