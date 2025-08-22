Что почитать и послушать? 5 книг, из которых получились захватывающие аудиосериалы

Константин Константинович Константинов живёт скучную жизнь и работает в органах госбезопасности. Неожиданно ему поручают доставить девочку Когнату в драконью империю. Встреча двух героев — ветерана боевых действий и настоящей аристократки — навсегда изменит и мир людей, и мир драконов. Но как это случится и к каким последствиям приведёт, пока никто не догадывается.



