Что почитать на Хэллоуин? 5 романов для самой страшной ночи года

Австралийская писательница Аманда Эшби долго экспериментировала с разными жанрами, пока не нашла своё призвание — уютные детективы. Книга из серии «Клубок смертей» рассказывает о шестидесятилетней Джинни Коул — после смерти мужа она переезжает в крошечный городок Литтл-Шоу, затерянный среди вересковых долин Ланкашира. Джинни мечтает лишь о тихой работе в местной библиотеке, но её планы рушатся, когда заведующую убивают.





Не доверяя полиции, героиня объединяется с компанией местных вдов-затейниц и начинает собственное расследование. Невольным участником становится даже библиотечный чёрный кот — он как будто что-то знает и время от времени подаёт знаки.





