Что почитать на Хэллоуин? 5 романов для самой страшной ночи года

Франческо Паоло Де Челья — итальянский историк науки, профессор Университета имени Альдо Моро в Бари и научный сотрудник Института истории науки им. Макса Планка в Берлине. Ничего удивительного, что он написал не просто хоррор, а документальное расследование реальной вампирской паники, охватившей Европу в XVIII веке. Тогда, на Рождество 1731 года, газеты пестрели сообщениями о том, что в сербских и венгерских деревнях мертвецы восстали из могил и объявили войну живым.
Автор исследует, как образы разных сверхъестественных существ — упырей, стригоев, волколаков — постепенно сливались в единый архетип вампира и как веру в оживших покойников использовали, чтобы объяснить социальные проблемы. В книге полно жутких сообщений из медицинских рапортов: например, о телах, остававшихся розовыми и гибкими спустя недели после смерти. Несмотря на мрачную тему, написан «Вампир. Естественная история воскрешения» остроумно и иронично, и напоминает захватывающий детектив — о том, как страх смерти парализовал целый континент.