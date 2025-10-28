КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Блоги|Книги
#Что почитать#Хэллоуин#хоррор (ужасы)#мистика

Что почитать на Хэллоуин? 5 романов для самой страшной ночи года

Яндекс Книги
28 октября 15:00
1264
4 минуты на чтение
Хэллоуин — отличное время, чтобы исследовать самые мрачные уголки фантастики. Мы выбрали пять книг о древних человеческих страхах — от вампирской паники XVIII века и постсоветской мистики с призрачными рейвами до славянской демонологии и романтического городского фэнтези про охотника на нечисть.

Франческо Паоло Де Челья

«Вампир. Естественная история воскрешения»

Франческо Паоло Де Челья — итальянский историк науки, профессор Университета имени Альдо Моро в Бари и научный сотрудник Института истории науки им. Макса Планка в Берлине. Ничего удивительного, что он написал не просто хоррор, а документальное расследование реальной вампирской паники, охватившей Европу в XVIII веке. Тогда, на Рождество 1731 года, газеты пестрели сообщениями о том, что в сербских и венгерских деревнях мертвецы восстали из могил и объявили войну живым.

Автор исследует, как образы разных сверхъестественных существ — упырей, стригоев, волколаков — постепенно сливались в единый архетип вампира и как веру в оживших покойников использовали, чтобы объяснить социальные проблемы. В книге полно жутких сообщений из медицинских рапортов: например, о телах, остававшихся розовыми и гибкими спустя недели после смерти. Несмотря на мрачную тему, написан «Вампир. Естественная история воскрешения» остроумно и иронично, и напоминает захватывающий детектив — о том, как страх смерти парализовал целый континент.

Аманда Эшби

«Смерть в вязаных носочках»

Австралийская писательница Аманда Эшби долго экспериментировала с разными жанрами, пока не нашла своё призвание — уютные детективы. Книга из серии «Клубок смертей» рассказывает о шестидесятилетней Джинни Коул — после смерти мужа она переезжает в крошечный городок Литтл-Шоу, затерянный среди вересковых долин Ланкашира. Джинни мечтает лишь о тихой работе в местной библиотеке, но её планы рушатся, когда заведующую убивают.

Не доверяя полиции, героиня объединяется с компанией местных вдов-затейниц и начинает собственное расследование. Невольным участником становится даже библиотечный чёрный кот — он как будто что-то знает и время от времени подаёт знаки.

В этом романе атмосфера классического английского детектива разбавлена теплотой и юмором — идеально для тех, кто хочет погрузиться в хэллоуинские тайны без чрезмерного напряжения. Ещё больше релакса подарит аудиоверсия в Яндекс Книгах в работе над ней участвовал Леонид Каневский. С его комментариями и знакомыми интонациями история приобретает особый шарм.

Саша Степанова

«Город вторых душ»

Саша Степанова, писательница и соведущая подкаста «Ковен дур», завершает мрачную трилогию «Двоедушники» спин-оффом, действие которого разворачивается в Нижнем Новгороде. Тридцатилетний фотограф Север Арсеньев несчастливо женат, безработен и каждый день задаётся вопросом о смысле своего существования. Но у него есть секрет: вторая душа по имени Северьян, которая по ночам изгоняет из квартир потусторонних сущностей — есми — и так зарабатывает на жизнь. Однажды Северьяна просят помочь девочке, одержимой бесом, и этот простой заказ — лишь начало расследования. В поисках пропавших детей герой обнаруживает изнанку города — мир мёртвых домов и вторых душ.

Кстати, двоедушники действительно встречались в славянских мифах: это существа с двумя личностями, человеческой и демонической, запертые в одном теле. Экзорцизм, одержимость, мир мёртвых — хэллоуинская атмосфера в «Двоедушниках» очень густая. Книжный сериал, озвученный самим автором, доступен для чтения и прослушивания в Яндекс Книгах.

Яшма Вернер

«До кислотных дач»

Действие романа «До кислотных дач» от автора фолк-хоррора Яшмы Вернер происходит в 90-е годы. Марк арендует старую советскую дачу и пробуждает дремлющего монстра — оказывается, этот дом живой и сам выбирает себе хозяев. Каждую пятницу Дача устраивает рейвы: гости в выцветших спортивных костюмах танцуют под музыку, которой нет. Кто из них останется, а кто уйдёт, решает само здание. Выхода нет: здесь страхи оживают, границы реальности стираются, а время перестаёт существовать.

Люди без настоящего, прошлого и будущего отдают себя ритуальным танцам, не подозревая об опасности. Когда Дача требует новую жертву, Марк встаёт перед выбором — разорвать зловещий круг или стать частью обезумевшей толпы.

Хулия де ла Фуэнте

«Эй, дьяволица»

У испаноязычной писательницы Хулии де ла Фуэнте Мигаллон свой взгляд на вампирскую тематику — дерзкий и ироничный. Главный герой, Хадсон, зарабатывает охотой на ночных тварей, делает новую татуировку после каждого убитого монстра и считает секс и еду священными удовольствиями. Влюбляться он не собирается — единственной девушкой в его жизни остаётся собака по имени Постре. Но однажды появляется та, кого он должен уничтожить, — вампирша, которая не выносит серебра. Она скрывает слишком много тайн — так что ликвидировать её особенно сложно.

Современная интерпретация вампирской мифологии — хороший вариант для тех, кто хочет разбавить мрачную хэллоуинскую атмосферу иронией и провести вечер праздника в компании соблазнительной нечисти.

Яндекс Книги
#Что почитать#Хэллоуин#хоррор (ужасы)#мистика
