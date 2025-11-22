Ха, наука: зачем нужен смех и правда ли он — лучшее лекарство

В среднем взрослый человек смеётся 17 раз в день. Отвлекитесь на минутку и подумайте, над чем смеялись в последний раз. Наверняка вы начали припоминать шутки, которые недавно слышали, или комичные ситуации. Но смех работает совсем не так. Понаблюдав за собой, вы заметите: при общении вы смеётесь, чтобы показать, что понимаете собеседника, что согласны с ним, а вот в одиночестве смеётесь очень редко. Смех — это мощный инструмент социального взаимодействия, но в то же время у него глубокие биологические корни.

Основы смехологии

Как говорил профессор Люпин, единственное оружие против боггарта и против страха, который он воплощает, — это смех

Моя двоюродная сестрёнка обладает поразительным даром: она рассказывает о нелепых и даже откровенно жутких ситуациях, в которых ей довелось побывать, с жизнерадостным и заразительным смехом. Однажды она поведала, как заблудилась с друзьями в горах, без воды и еды, в лёгкой летней одежде, и едва там не заночевала. Рассказ сопровождался смешками, которые с готовностью подхватывали слушатели. Казалось бы, как сюжет о потенциально трагичном происшествии мог превратиться в анекдот?

По мнению философа Джона Морреаля, с помощью смеха древние люди выражали облегчение, когда им удавалось избежать опасности. Так они делились чувствами с теми, кто оказался рядом, и, поскольку смех подавляет биологическую реакцию «бей или беги», неосознанно выражали им доверие. Примерно о том же говорит теория разрядки (её ещё называют теорией переключения, или возбуждения). Согласно ей, смехом люди реагируют на ситуации, в которых крайняя степень возбуждения или напряжения завершилась ничем, — так сказать, выпускают пар.

Другая теория — несоответствия — гласит, что человек смеётся, если услышал или увидел что-то, что противоречит его опыту и знаниям. В неё хорошо укладываются каламбуры и шутки, построенные на оксюморонах. А вот теория превосходства больше внимания уделяет не ситуации, а самому человеку. Вроде как через смех люди либо повышают собственную самооценку, либо кого-то унижают. Сюда можно отнести подтрунивание над друзьями, шпильки в адрес нелюбимого коллеги или знакомого.

Орангутан смеётся над попытками человека постичь природу смеха

В современной науке эти три теории — разрядки, несоответствия и превосходства — считаются фундаментальными, они рассматривают разные аспекты смеха с разных сторон. С точки зрения медицины выделяют пять категорий смеха:

искренний (спонтанный) — тот, которым вы реагируете на шутки или комичные ситуации;

наигранный (симулируемый) — смех из вежливости;

стимулируемый — тот, который появляется в результате физического воздействия, например щекотки;

вызванный — возникающий под влиянием химических веществ (веселящего газа, алкоголя, наркотиков);

патологический — тот, к которому приводит повреждение центральной нервной системы.

Среди млекопитающих мы не одни такие продвинутые. Шимпанзе, обезьяны бонобо и другие приматы издают звуки, похожие на человеческий смех, во время игры или в ответ на щекотку. Стимулируемый смех наблюдается и у крыс — они реагируют на щекотку уникальным высокочастотным писком, который также сопутствует брачному поведению. Польские нейробиологи рассматривают его как позитивный сигнал, свидетельствующий о хорошем настроении, — статья об этом вышла в научном журнале PLOS One в 2012 году. Уникальные вокализации, которые можно принять за смех, характерны также для собак, слонов и даже дельфинов

Эта тема пока мало изучена, но то, что смех не человеческая прерогатива, позволяет предположить, что зародился он на ранних стадиях эволюции млекопитающих

Патологический смех часто сопровождает некоторые психические расстройства

Человек, жестокое создание, нашёл способ использовать этот древний инструмент по своему усмотрению. И речь не о комедийном бизнесе: в средневековой Европе, в Китае и Японии практиковались пытки щекоткой. Итальянский монах Франческо Бруни в своём труде Tractatus de indiciis et tortura («Трактат о показаниях и пытках», 1502 год) описывал такое наказание: ноги жертвы фиксировали в колодках, окунали в солёный раствор и привязывали рядом козу, чтобы та слизывала со стоп соль. Люди, сколь бы ни хотели, не могли сдержать смеха во время экзекуции, — а через какое-то время смех сменялся криком боли. История знает случаи, когда длительный неконтролируемый смех приводил к смерти от остановки сердца или удушения.

Из всего этого можно было бы заключить, что реакция на щекотку — просто рефлекс, которому нельзя сопротивляться. Что есть на теле млекопитающих такие чувствительные зоны, стимуляция которых приводит к смеху. Однако, если бы дело было в рефлексе, мы могли бы щекотать сами себя. Почему этого сделать не получается, пока неясно. По мнению некоторых учёных, чтобы ответить на самощекотку смехом, мозгу не хватает ощущения внутреннего напряжения, ожидания и внезапности.

Взгляд изнутри

Скульптурная композиция A-maze-ing Laughter в Ванкувере — 14 бронзовых статуй парня, который корчится от смеха

С точки зрения физиологии смех представляет собой череду сокращений диафрагмы, из-за которых воздух выталкивается из лёгких. Он сопровождается характерным повторяющимся звуком с частотой в 210 миллисекунд. По наблюдению психолога Роберта Провайна, звук всегда единообразный: это может быть «ха-ха-ха» или «хо-хо-хо», но никак не смесь вроде «ха-хо-ха».

При смехе гортань наполовину перекрывается, и если человек смеётся долго, то его лицо начинает краснеть от недостатка кислорода. Схожий механизм — дыхательные спазмы, вокализация, недостаток кислорода — характерен для сильного плача; вероятно, из-за этого при смехе активируются слёзные каналы.

Если провести сканирование мозга смеющегося человека и сравнить скан со снимками мозга спокойного человека, можно увидеть, что у первого более активна лимбическая система. Это довольно древнее скопление структур, которое контролирует функции многих органов, отвечает за поддержание внутренней среды организма, за обоняние, за память, а также участвует в формировании поведенческих реакций и эмоций.

Снимки мозга слева сделаны в то время, пока испытуемый беззвучно смеялся под аудиозаписи смеха других людей. Снимки справа — в том время, пока человек читал сборник анекдотов. Зоны активности мозга почти не совпадают.

В исследовании смеха от щекотки, опубликованном в журнале Cerebral Cortex за июнь 2013 года, учёные разделили участников эксперимента на три группы. Людей из первой группы щекотали голые ступни, при этом разрешив вслух смеяться. Людей из второй группы ступни тоже щекотали, но велели подавлять смех. Людей из третьей группы вообще не щекотали, но попросили смех имитировать.

На время эксперимента каждого помещали в аппарат МРТ. Сканы мозга участников из первой группы выделялись на фоне остальных. В некоторых зонах активность была заметнее:

в латеральной области гипоталамуса — она вовлечена в разнообразные процессы, например, в формирование пищевого поведения, подавление боли, контроль над пищеварением и артериальным давлением;

в мозжечке — отвечает за зрительное внимание, язык и эмпатию;

в миндалевидном теле — участвует в процессах формирования памяти, в принятии решений и отвечает за эмоциональные реакции.

«Cмех — самое недорогое и самое эффективное лекарство», — эти слова приписывают британскому философу и математику Бертрану Расселу

Кроме того, в первой и третьей группе учёные зафиксировали активность в сером веществе среднего мозга, которое играет значительную роль в регуляции болевых ощущений.

К слову о болевых ощущениях: в терапии пациентов с хроническими болями иногда используют смех. Дело в том, что, помимо лимбической системы, во время смеха активируется и вентромедиальная префронтальная кора, связанная с восприятием риска и чувства страха. Она инициирует выработку эндорфинов, способных влиять на эмоциональное состояние человека — вызывать радость, возбуждение, а также снижать чувствительность к боли. Так что смех действительно может выступать в роли анальгетика — правда, с небольшим сроком воздействия.

Лучшее лекарство

Хасья-йога или йога смеха — это определённо весело

Терапевтические свойства смеха и его влияние на организм учёные исследуют уже несколько десятков лет. Этот раздел знания называется гелотология (от греческого γέλως, gelos — «смех»). К несчастью, значительная часть исследований в этой области оперирует малым количеством данных: у них небольшая выборка и короткий период наблюдения. К примеру, в исследовании американских учёных о влиянии юмора и смеха на пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких участвовало всего 46 человек.

На основании собранных данных авторы сделали вывод, что, хотя смех хорошо влияет на психологическое состояние и улучшает качество жизни (это оценивали сами участники в опросниках), он может вызвать ухудшение лёгочной функции (это показали приборы). Несмотря на небольшую выборку, статья вышла в научном журнале Heart & Lung (июль — август 2011 года).

В другом исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Cardiology (сентябрь 2011 года), изучалось влияние смеха на сосудистую систему. То, что тревожность и депрессия повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, уже можно считать твёрдым научным фактом. Исследователи решили проверить, работает ли это в обратную сторону: могут ли радость и смех улучшить состояние сосудистой системы.

Смех может быть не только лекарством, но и источником беспокойства. Например, люди, страдающие гелотофобией, испытывают страх перед насмешками других. Из-за характерного «деревянного», напряжённого вида таких людей психотерапевт М. Титц назвал расстройство «синдром Пиноккио»

Участникам эксперимента в разные дни показывали комедию и документальный фильм. Попутно у каждого измеряли пульс, давление и рассчитывали эластичность сонной артерии — она отражает общую способность сосудов расширяться при повышенном давлении. Учёные заметили, что после просмотра комедии у людей повышались все три показателя, а после просмотра документального фильма значения оставались прежними. С одной стороны, исследование принесло хорошие новости, а с другой, в нём участвовало всего 17 человек. Чтобы с уверенностью говорить о положительном влиянии смеха на сосуды, необходимо провести дополнительные исследования и привлечь к ним как можно больше людей.

Совершенно другой уровень демонстрирует работа японских учёных. В статье, опубликованной в Journal of Epidemiology за октябрь 2016 года, они описали результаты анализа данных 10,2 тысячи мужчин и 10,7 тысячи женщин возрастом от 65 лет и старше.

Участники указывали в анкетах, как часто они смеются, какой ведут образ жизни, какой у них индекс массы тела. Отмечали также наличие или отсутствие депрессии, сердечных и других заболеваний. Изучение данных с опросников не самый надёжный научный метод, но большая выборка частично это компенсировала и позволила выявить основные корреляции.

Было бы неплохо, если бы смех действительно помогал улучшить здоровье

Оказалось, что среди тех, кто никогда или почти никогда не смеётся, чаще встречаются люди с сердечными заболеваниями — их на 21% больше, чем в группе тех, кто смеётся ежедневно. Кроме того, число людей, переживших инсульт, на 60% больше среди тех, кто смеётся редко, по сравнению с теми, кто смеётся каждый день.

Так что же, смех — лучшее лекарство? Жаль, что чёткого ответа мы так и не получили.

Надо отметить, что корреляция не всегда свидетельствует о взаимосвязи. Существует сайт tylervigen.com , который демонстрирует на графиках чёткую корреляцию между абсолютно разными процессами: тратами США на науку и космос и количеством самоубийств от удушения; количеством людей, утонувших в бассейнах, и количеством фильмов, в которых снимался Николас Кейдж. Чтобы широко использовать смех в терапии, необходимы более надёжные исследования. Однако многим достаточно и того, что какая-никакая связь между здоровьем и смехом есть, — так появились смехотерапия и даже хасья-йога, йога смеха. Последнюю тоже пытаются изучать научными методами, но выборки настолько малы, что не внушают доверия к результатам. Поэтому не спешите прибегать к методам гелотологии: пока что они относятся к разделу альтернативной медицины

Инструмент общения

В 2020 году учёные Бристольского университета выяснили, что далеко не все крысы смеются, когда их щекочут. Некоторым это просто не нравится.

Итак, мы выяснили, что смех — это не рефлекс. Притом он характерен для многих животных, не только для человека. Он влияет на качество жизни, но не настолько сильно, чтобы использовать его как лекарство. Так что же это? Зачем он нам нужен? И почему мы смеёмся целых 17 раз в день и порой даже не замечаем этого?

Для всех животных и для большинства людей смех связан с социальным взаимодействием. Собаки, крысы и шимпанзе смеются от щекотки и во время игры. Согласно исследованию психолога Роберта Провайна, человек смеётся в обществе других людей в 30 раз чаще, чем в одиночестве. Кроме того, смех — один из немногих звуковых сигналов, понятных человеку любой культуры, любого пола, возраста и уровня образования.

Специалист в области когнитивных нейронаук и профессор Университетского колледжа Лондона Софи Скотт рассказала, как однажды помогала своим студентам проводить межкультурное исследование распознавания эмоций. Записав голоса англичан и американцев, молодые учёные проигрывали записи людям из народа химба, которые проживают в северной Намибии, — тем, кто раньше не сталкивался с европейцами. Люди химба поняли смысл единственного звука, связанного с позитивными эмоциями, — это был смех.

Смех универсален — народ химба подтверждает

Другие звуковые выражения, к примеру возглас триумфа, они не распознали. Аборигены привыкли выказывать восторг и триумф звуками, напоминающими «А-ай!», тогда как англичане кричат нечто вроде «Хэй!», а русские — «Ура!». Научную статью с результатами опубликовал журнал Psychol Sci (апрель 2014 года).

Другое исследование Софи Скотт проводила с коллегами — его результаты опубликованы в журнале Neuropsychologia (январь 2017 года). Учёные сконцентрировались на двух категориях смеха: спонтанном и наигранном. Они предположили, что первый — искренний смех, которым мы смеёмся над забавными шутками, — часть более древней системы, а значит, он обрабатывается по-другому, нежели наигранный, вежливый смех.

Учёные собрали массив с записями этих двух видов смеха, а потом дали их послушать людям, которых поместили в аппарат МРТ. Оказалось, что человек отлично распознаёт на слух вид смеха, при этом на разные виды мозг действительно реагирует по-разному. При проигрывании спонтанного смеха по-особому активировалась слуховая кора, а при проигрывании вежливого — области, связанные с мышлением и представлением состояния другого человека. Иными словами, распознав фальшивый смех, человек пытается выяснить его причину, даже если понимает, что всего лишь слушает запись и смех к нему, в общем-то, не относится.

Смех универсален. Смех заразителен настолько, что в хорошей компании человеку сложно удержаться и не рассмеяться в ответ на шутку, которую он даже не понял, — ведь с юмором смех связан опосредованно. Это древний инструмент общения, который мы используем по наитию и который в то же время управляет нами.

