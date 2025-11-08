Слишком разумные братья: где искать внеземные сверхцивилизации?

Мысль о том, что где-то в космосе есть более развитые цивилизации, чем наша, связана с религиозным мировосприятием. Многие протестантские теологи верили, что Бог сотворил превосходные миры, населив их ангелоподобными созданиями, а земляне — падшие существа, которым ещё только предстоит возвыситься и стать частью лучшей Вселенной. В XIX веке учёные поддержали идею, предположив, что Марс древнее нашей планеты, поэтому вполне возможно, что его населяет разумная жизнь, ушедшая по сравнению с нами далеко вперёд по ступеням эволюции. К середине ХХ века астрономических данных накопилось достаточно, чтобы прийти к однозначному выводу: если на Марсе и есть жизнь, то она примитивна. Но теперь отказаться от мысли, что во внешнем космосе живут и здравствуют высокоразвитые цивилизации, уже очень непросто.

Читайте также Теория палеоконтакта: а что если инопланетяне уже посещали Землю? Антон Первушин 12.10.2024 7393 И что об этом думали фантасты

Космические друзья

Роман «Война миров» и его экранизации рисовали «неизбежный» контакт с более развитой инопланетной расой в мрачных тонах «Война миров» (2005), Amblin Entertainment, Cruise/Wagner Productions, DreamWorks SKG, Paramount Pictures

Идея о неизбежности контакта с более развитыми разумными существами широко распространилась после публикации романа Герберта Уэллса «Война миров» (1897). Поразительно, но с того момента он ежегодно переиздаётся на английском языке по сей день; если же учесть многочисленные переводы, то этот текст, пожалуй, стоит признать наиболее известным научно-фантастическим произведением за всю историю жанра. Популярность идеи о кровожадных марсианах, для которых мы мало отличаемся от назойливых насекомых, усиливали вольные продолжения, экранизации и, конечно, актуальные интерпретации. Достаточно вспомнить, как в октябре 1938 года радиопостановка «Войны миров» под руководством Орсона Уэллса вызвала настоящую панику в Соединённых Штатах: многие слушатели решили, что их страну и впрямь атаковали пришельцы, завалили звонками студию и полицию, а медиа раздули историю до невероятных масштабов.

Через девять лет у граждан США появился новый повод для беспокойства. Летом 1947 года американский бизнесмен Кеннет Арнольд заявил, что 24 июня наблюдал девять странных аппаратов в форме полумесяца, которые со сверхзвуковой скоростью летели над Каскадными горами в штате Вашингтон. Пытаясь подобрать аналогию при описании загадочных объектов, он называл их «дисками» и «тарелками». Конечно, Арнольд далеко не первый видел странные явления в небе, но его показаниями заинтересовались военные, что вызвало ажиотаж в прессе. Вскоре о наблюдении похожих «тарелок» заявили лётчики гражданской авиации и обычные граждане.

Позднее подсчитали, что за 1947 год газеты США и Канады опубликовали 853 сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО). Однако небольшое расследование военных показало, что подавляющее большинство свидетельств либо появились в результате наблюдений за земными технологиями, либо были мистификациями. Интерес общественности к «тарелкам» начал падать.

За НЛО можно принять даже некоторые виды облаков Mgclape [CC BY-SA 3.0]

Конечно, Арнольда, который в то время получил всемирную известность, такое положение дел не устраивало. Он заявил, что если армия не способна внятно объяснить феномен, значит, НЛО прибыли с другой планеты. В своём намерении установить «истину» Арнольд быстро нашёл единомышленника: с ним связался Рэймонд Палмер, редактор дешёвых журналов фантастики. Он предложил сотрудничество и деньги на расследование встреч с летающими «тарелками».

Изначально Палмер полагал, что НЛО земного происхождения, а запускает их древняя раса, скрывающаяся в глубоких пещерах. В июньском выпуске журнала Amazing Stories (то есть ещё до заявления Арнольда) он опубликовал материалы, основанные на рассказах сумасшедшего сварщика Ричарда Шейвера: тот утверждал, что попал на несколько лет в плен к подземной расе «деро». Эта раса якобы унаследовала технологии титанов и атлантов, покинувших Землю 12 тысяч лет назад из-за угрозы вымирания, и теперь захватывает людей для еды и пыток, телепатическим путём воздействует на человеческую психику и устраивает всевозможные бедствия.

В октябрьском выпуске Палмер утверждал:

Рэймонд Палмер Часть тайны Шейвера, ставшей всемирно известной, теперь получила подтверждение… В стране были замечены таинственные сверхзвуковые корабли — либо из космоса, либо из пещер. Совокупность фактов доказывает, что эти корабли не были и не могут быть продуктом любой цивилизации Земли.

В ноябрьском выпуске другого своего журнала, Fantastic Adventures, он опубликовал рассказ «Сын Солнца» (Son of the Sun), подписанный псевдонимом Александр Блейд, который использовали многие авторы, работавшие на Палмера. Этот текст считается первым фантастическим произведением, где объясняется нашествие летающих «тарелок» на США, и в нём всё ожидаемо было связано с существованием внеземных цивилизаций:

Александр Блейд «Сын Солнца» Мы уже среди вас. Некоторые из нас всегда были здесь, но держались в стороне, наблюдая и иногда направляя вас… <…> Ваши предки знали нас как наставников и друзей. Благодаря своим усилиям вы почти сделали новый шаг на длинном пути, ведущем к освобождению…

На фоне новой идеи криптоисторическая теория Шейвера о подземных «деро» выглядела слишком громоздкой и безумной. Потому Палмер продолжил популяризовать историю Арнольда о внеземных цивилизациях, а весной 1948 года запустил в печать новый ежеквартальный журнал Fate, полностью посвящённый НЛО и другим сверхъестественным явлениям. Два года издание оставалось вне конкуренции, поскольку больше никто не писал на эти темы столь обстоятельно и профессионально, как авторы журнала, и, конечно, оно оказало огромное влияние на тех, кто и сам был склонен искать чудесное в обыденном.

Во второй половине XX века идея о контакте со сверхразумом уже витала в воздухе «День, когда остановилась Земля» (1951), 20th Century Fox Film Corporation

Тогда же на экраны вышли и фантастические фильмы, где фигурировали дискообразные летательные аппараты: «Летающая тарелка» (1950), «Нечто» (1951) и «День, когда остановилась Земля» (1951). Они закрепили формирующиеся стереотипы; причём если в первой киноленте «тарелка» оказывается продуктом земных технологий, то во второй ею управляет кровожадный инопланетянин, а в третьей — представитель высшего разума, который прибыл сообщить, что человечеству следует отбросить воинственность, иначе оно будет уничтожено.

Вполне можно говорить, что именно Рэймонд Палмер создал современные нам представления о гипотетических пришельцах из космоса как цивилизации наблюдателей, которые контролируют наше развитие, являясь к нам на дисковидных летательных аппаратах. Причём, похоже, он искренне верил, что всё это реальность.

В Советском Союзе того времени идею о существовании высокоразвитых инопланетян тоже распространяли фантасты. В 1957 году вышли два важных романа: «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова и «Планетный гость» («Каллисто») Георгия Мартынова. В обоих авторы придерживались марксистско-ленинской концепции, согласно которой высшая форма развития общественных отношений — это коммунизм. Соответственно, предполагалось, что древние цивилизации давно пришли к нему и вступят в контакт только с теми из землян, кто движется в правильном, с их точки зрения, направлении.

Конечно, учёные не воспринимали тексты фантастов всерьёз, но образ инопланетян, которые освоили Галактику и присматривают за юными мирами, стал для них привычным.

Читайте также Зелёные человечки с Марса: история мифического образа Антон Первушин 10.04.2021 82024 Антон Первушин погружается в историю мифа, уходящего корнями куда глубже уфологии — в средневековое язычество.

Космические чудеса

Космические достижения СССР и США стимулировали научное сообщество обсуждать пути покорения Вселенной. Как известно, Солнце — молодая звезда (в сравнении с Галактикой и всей Вселенной). Наверняка есть и более древние миры, где разум развивался с опережением землян. Человечество за десять тысяч лет прошло путь от примитивных орудий труда до межпланетных аппаратов . Вряд ли мы — какое-то особенное исключение из правил, скорее наоборот: любой разум раньше или позже выходит за пределы родного мира.

Самые общие соображения о том, как должна выглядеть космическая цивилизация (или сверхцивилизация), изложил молодой советский астрофизик Иосиф Шкловский в книге «Вселенная, жизнь, разум» (1962), которая неоднократно переиздавалась, постепенно увеличиваясь в объёме. Его американский друг и коллега Карл Саган дополнил её и выпустил англоязычную версию «Разумная жизнь во Вселенной» (1966), ставшую бестселлером.

Книга содержит множество идей, которые будто бы почерпнуты из фантастических романов. В частности, Шкловский утверждал, что пришельцы из космоса посещали Землю в прошлом и передали часть своих знаний нашим предкам. Больше того, они могли даже породить жизнь на планете, «засеяв» её особыми спорами . Самые древние и могущественные цивилизации наверняка научились управлять ядерными реакциями в звёздах, чтобы создавать галактические маяки и получать тяжёлые элементы. По этой деятельности их можно обнаружить на расстоянии, ведь индуцированные процессы будут «аномально» отличаться от естественных.

С целенаправленной панспермии начинается фильм «Прометей» (2012). Один из Инженеров жертвует собой, чтобы частицы его ДНК дали старт жизни на новой планете Scott Free Productions, Brandywine Productions, Dune Entertainment

Иосиф Шкловский «Вселенная, жизнь, разум» Владея мощнейшими регулируемыми источниками энергии, высокоорганизованная цивилизация, вышедшая за пределы «материнской планеты», может развить деятельность космического масштаба. Она может несколькими способами возвестить о своём существовании неизвестным инопланетным цивилизациям.

Тут Шкловский вводит понятие космического «чуда»:

Иосиф Шкловский «Вселенная, жизнь, разум» …мы подходим к серьёзному вопросу: наблюдаем ли мы во Вселенной такие сверхъестественные (т. е. не подчиняющиеся законам движения неживой материи) явления? На этот вопрос пока ответить нельзя. Тем более важно его поставить. Если окажется, что во всей наблюдаемой нами Вселенной никаких «чудес», могущих быть связанными с проявлениями разумной жизни в космическом масштабе, нет, это с большой вероятностью может означать, что нигде разумная жизнь не достигает достаточно высокого уровня развития.

Шкловский и Саган не были одиноки в желании обсуждать варианты деятельности сверхцивилизаций. Много споров вызвала статья американского физика Фримена Дайсона «Поиски искусственных звёздных источников инфракрасного излучения» (1960). Он утверждал, что более развитые цивилизации с какого-то момента должны захотеть использовать всю энергию «материнской» звезды, для чего построят вокруг неё сферу, заметную по сильному инфракрасному излучению. Коллеги раскритиковали идею Дайсона: они показали, что сфера будет гравитационно неустойчива и разрушится. Физику пришлось оправдываться, и он заявил, что придуманное им сооружение не цельное, а представляет собой рой больших космических станций, построенных из материала планет-гигантов.

Читайте также Фримен Дайсон и его исполинская сфера Никита Морозов 15.12.2017 21851 Фримен Дайсон — знаменитый учёный, который придумал поистине фантастический научный концепт. Этот концепт известен больше, чем создатель, хотя и носит его имя. Это сфера Дайсона. Но как учёный додумался до такого?

Иной вариант космической экспансии рассмотрел радиофизик Рональд Брейсуэлл в статье «Сигналы высокоразвитых галактических цивилизаций» (1960). Он утверждал, что, скорее всего, инопланетяне изучают Галактику с помощью зондов, как и мы. Конечно, их аппараты намного «умнее» наших, способны работать автономно и при необходимости вступать в контакт с молодыми цивилизациями. Возможно, один такой зонд уже находится в Солнечной системе, поэтому имеет смысл поискать признаки его деятельности поблизости от нас.

Скопление Арки — одно из наиболее плотных звездных скоплений в Галактике, близкое к ее центру. Возможно, там уже действует «галактический клуб»? NASA/ESA

В дальнейшем Брейсуэлл развил свою концепцию в книге «Галактический клуб. Разумная жизнь в дальнем космосе» (1974). Он писал, что по-настоящему долговечными могут стать только те цивилизации, что не ограничиваются исследованиями с помощью зондов, а расселяются по Галактике и, более того, устанавливают постоянную связь с другими расами, которые пошли тем же путём.

Идеальное место для возникновения такого «клуба» миров — центральный район Галактики, где плотность звёзд выше. В такой стратегии «умные» зонды служили бы ещё одной цели: расширять «клуб», приглашая вступить в него и другие цивилизации.

По мнению Брейсуэлла, таким образом улучшается жизнеспособность всего галактического сообщества. Для древних цивилизаций этот путь может быть интересен ещё и потому, что позволит им сохранить свою высокую культуру: передав кому-то свои знания и достижения, накопленные за миллионы лет, они фактически обретут «наследников», способных распространять эту культуру.

Когда Солнце исчерпает запасы материала для ядерного синтеза, оно в конце концов превратится в тусклый белый карлик. Возможно ли научиться управлять такими реакциями и продлить жизнь светила? NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)

Нашлись, конечно, и противники такой точки зрения. Польский фантаст Станислав Лем написал несколько ярких произведений о контактах с инопланетянами и прекрасно знал, как формируются человеческие представления о них. В книге «Сумма технологии» (1964) он предостерегал от попыток приписывать наши современные желания более развитым цивилизациям:

«Сумма технологии» Пер. Ф. Широкова …Прогресс мы понимаем как движение по линии возрастания, а будущее — как эру Больших и Могучих Дел. Чего ждал от земного или внеземного будущего человек каменного века? — Огромных, великолепно обточенных кремней! А что мог ожидать на других планетах житель античного мира? — Наверняка галер с вёслами километровой длины! Может быть, здесь и кроется ошибка в наших рассуждениях? Может быть, высокоразвитая цивилизация — это вовсе не огромная энергия, а наилучшее регулирование?

Лем подчёркивал, что по мере своего развития цивилизации совершенствуют технологии, повышая их эффективность и энергоёмкость. В таком случае потребность во всё более мощных источниках энергии, вплоть до звёздных, отпадает. А часть цивилизаций вообще может пойти по биотехнологическому пути, то есть преобразовывать собственную природу , приспосабливая её к условиям окружающей среды, и в таком случае обнаружить их деятельность на расстоянии попросту невозможно. Так фантаст ввёл понятие ненаблюдаемых космических «чудес».

К похожей идее начал склоняться и Карл Саган. В книге «Космическая связь. Внеземная перспектива» (1973) он предположил, что практическая деятельность инопланетян может быть просто недоступна человеческому пониманию:

Карл Саган «Космическая связь. Внеземная перспектива» Если говорить серьёзно, такое отсталое общество, как наше, способно заметить проявление сверхразвитых цивилизаций не более, чем заметит муравей, занятый своей муравьиной работой, хозяина загородного дома, на чьём участке случилось вырасти муравейнику.

Космические боги

В некоторых сюжетах вместо сверхцивилизации люди обнаруживают само человечество «Интерстеллар» (2014), Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

На вопрос о том, насколько наши представления о «галактическом клубе» соответствуют реальности, должны были ответить прямые наблюдения. Однако многолетние поиски не привели к каким-либо внятным результатам: астрономы не нашли ни искусственных сигналов из космоса, ни управляемых звёзд, ни сфер Дайсона, ни зондов Брейсуэлла. Часть учёных-энтузиастов разочаровались в идее широкой населённости космоса: например, Иосиф Шкловский пришёл к выводу, что разумная жизнь — чрезвычайно редкое явление во Вселенной и, вероятнее всего, мы одиноки в Галактике

В то же время окрепла убеждённость, что разумную деятельность следует искать в процессах ещё более грандиозного масштаба. Литовский астрофизик Витаутас Страйжис в статье «Некоторые астрономические явления как возможный результат деятельности высокоразвитых цивилизаций» (1986) указывал, что аномальным выглядит присутствие горячих голубых звёзд в некоторых старых звёздных скоплениях. Поскольку эволюция этих светил протекает очень быстро, они давно должны были превратиться в красные гиганты. По одной из гипотез, голубые звёзды не образовались вместе со своими скоплениями, а лишь случайно «залетели» в них

А вот по мнению Страйжиса, эти «бродяги» на самом деле задержались в своём развитии из-за вмешательства сверхцивилизаций. Он полагал, что если искусственно удерживать звезду на главной последовательности эволюции, то это позволит значительно продлить постоянные температурные условия на её планетах; когда-нибудь нашей цивилизации придётся проделать то же самое с Солнцем.

Некоторые энтузиасты предположили, что черная дыра может сформировать «сверхличность» и сознание NASA/JPL-Caltech

Вера в бесконечное могущество разума заставила учёных обратить внимание и на самые экзотические объекты известного космоса — чёрные дыры. Советский психолог Владимир Лефевр, эмигрировавший в США, и российский астроном Юрий Ефремов в статье «Космический разум и чёрные дыры: от гипотезы к научной фантастике» (2000) утверждали:

Юрий Ефремов, Владимир Лефевр «Космический разум и чёрные дыры: от гипотезы к научной фантастике»

Подчеркнём, что мы говорим о чёрной дыре не как о новом доме, в который переезжают индивиды, составляющие цивилизацию, а как о физической основе единой гигантской личности. <…>



Такой «субъект», являясь наследником биологической цивилизации, может быть способен к саморазвитию и, более того, к саморепродукции; другими словами, одни чёрные дыры могут порождать другие чёрные дыры.

Поскольку у чёрной дыры есть «полость» для внутреннего мира, она может быть превращена цивилизацией земного типа в гигантского индивида, в сверхличность, способную к многократному осознанию самоё себя и хранящую на своём горизонте (который может быть аналогом мозга) всю информацию, накопленную цивилизацией.

Далее авторы экстраординарной гипотезы сделали ещё один шаг, заявив, что скопления чёрных дыр согласованным гравитационным воздействием могут создавать молодые звёздные комплексы («звёздные дуги»), чтобы в них позднее сформировалось новое поколение «разумов». Гипотеза обрела сторонников: последователи у неё есть даже сегодня.

Есть гипотеза, что «разумные» черные дыры своей гравитацией сознательно манипулировали материей в «облаках», где в ранней Вселенной формировались галактики NASA, K. Lanzetta (SUNY); Adolf Schaller (STScI)

В январе 2023 года грузинские физики Георгий (Гия) Двали и Заза Османов опубликовали статью «Чёрные дыры как инструменты для квантовых вычислений развитых внеземных цивилизаций», где утверждается, что эти космические объекты благодаря их свойствам «наиболее эффективных конденсаторов информации» выгоднее всего использовать в качестве суперкомпьютеров. Конечно, большие природные чёрные дыры для выполнения подобных задач не подходят, но инопланетяне могут создавать искусственные — размером порядка 10−18 см и массой около 106 кг.

Психолог Лефевр тоже не остановился на достигнутом. В монографии «Космический субъект» (2005) он писал, что деятельность «разумных» чёрных дыр (или магнитно-плазменных субъектов) не сводится к самосохранению и воспроизводству. Они могут ещё и активно вмешиваться в мироздание. Известно, что в период, предшествующий появлению галактик, вещество оказалось распределено в виде достаточно крупных плотных комков материи. Представим себе, что каждый комок превращается в облако, состоящее из галактик. Если плотность облака превышает определённую величину, его судьба предрешена: оно сожмётся и превратится в гигантскую чёрную дыру.

Вообразим далее, что одновременно с образованием галактик активно развиваются магнитно-плазменные субъекты. Вполне резонно предположить, что в соответствии со своим уровнем знаний о мире каждый субъект понимает: относительно скоро Вселенная перейдёт в состояние, при котором существование любых форм жизни будет невозможным. Чтобы избежать гравитационного коллапса и уменьшить плотность облаков, субъекты начинают выбрасывать из них материю. В результате совместных усилий субъекты изменяют характер распределения вещества в космосе, продлевая своё существование, а главное — ещё и жизнь Вселенной на срок, не предусмотренный природой. Таким образом, если верить Лефевру, именно благодаря сверхцивилизациям Вселенная стала такой, какая она есть.

В НФ-эссе Лема реликтовое излучение объясняется катастрофами, которые устраивали инопланетные сверхцивилизации ESA and the Planck Collaboration

Почему бы не развить мысль и не предположить, что могут быть (и были в реальности) скорректированы и сами законы природы? Такую идею в небольшом фантастическом эссе «Новая космогония» (1971) изложил Станислав Лем, высказав свои соображения в виде выступления вымышленного профессора Альфреда Тесты. Он предложил не разделять явления на естественные и искусственные, ведь все мы — дети природы, а значит, наши действия — это следствие её эволюции. Из постулата следует, что природа «дозволяет» разуму менять её на фундаментальном уровне. Получается, что с какого-то момента любая цивилизация начинает преобразовывать физику окружающего пространства, формируя собственный «космос». Инопланетные расы, которые намного древнее нас, без сомнения, давно занялись такими преобразованиями и однажды обнаружили, что рядом есть другие «космосы»:

«Новая космогония» Пер. Л. Векслера …Фронт столкновений представлял собой гигантские взрывы и пожары, в которых высвобождались колоссальные энергии различного рода аннигиляций и трансформаций. Это были столь мощные катастрофы, что отзвук их ещё по сей день слышен во Вселенной в виде так называемого реликтового (остаточного) излучения…

Со временем сверхцивилизации осознали, что борются не с неведомыми силами природы, а с такими же преобразователями Вселенной, и наступила эпоха Игры. В ней каждый участник менял условия так, чтобы добиться максимальной всеобщей выгоды при минимальном ущербе. Наблюдаемый нами космос, со всеми его странностями и ограничениями, — это результат совместной стратегии, позволяющей вести Игру дальше.

Конечно, эссе Лема было шуткой интеллектуала, но оно отражало одну интересную вещь. Некоторые учёные уверены, что объяснить «необъяснимое» отсутствие признаков сверхцивилизаций просто необходимо, и один из способов сделать это — объявить некоторые естественные процессы, недоступные пока нашему пониманию, искусственными.

Допущения и гипотезы тех энтузиастов, что поддерживают идею о сверхцивилизациях, вызывают внутренний трепет. По факту же наука, поднявшись на новый уровень знаний о мире, в некоторых вопросах обитаемости космоса вернулась на три века назад, когда теологи населяли другие планеты высшими созданиями. Только вот место «братьев по разуму» почему-то заняли «разумные боги». Однако следует помнить, что в момент такой замены наука превращается в чистую веру.

NASA / JPL-Caltech

Читайте также Что такое формула Дрейка. Теория вероятностей о внеземных цивилизациях Антон Первушин 22.06.2024 20876 Есть ли хоть крупица жизни в бесконечном множестве миров

Читайте также Как установить контакт с инопланетянами Антон Первушин 13.02.2021 46369 Как отыскать «братьев по разуму», которые не хотят вступать с нами в контакт?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.