Варись, зелье, лети, метла: средневековые ведьмы и охота на них

Когда заходит речь о волшебниках, сразу возникает образ пожилого бородатого мужчины с посохом. Мерлин, Гэндальф, Альбус Дамблдор, Эльминстер: со стороны может показаться, будто колдовство — исключительно мужское занятие. Хотя женщины-маги «изобретены» уже давно и в целом очень похожи на мужчин — разве что балахоны изящнее, тело стройное и глаза подкрашены. Но на самом деле легендарные волшебницы древности имеют мало общего со своими коллегами-мужчинами. Морган ле Фей, колдунья из Эндора и даже наша Баба Яга — все они имели особый, неповторимый колдовской стиль, который можно охарактеризовать одним словом — ведьма.
«Будто ведьмовство зависит только от силы! Она же сама прекрасно знает: ведьмовство это ведь не сила, а умение с ней обращаться»
худ. Пол Кидби
Происхождение слова witch (ведьма) точно не установлено. В нижнегерманском языке есть понятие wicker (предсказатель), в староанглийском — wicca (маг), wigle (волшебство), witan (мудрец). В числе источников слова witch иногда упоминается догерманский wikkjaz (некромант), и weighs (святой) у готов. С русским языком всё кажется проще — «ведьма» по звучанию явно образована от слова «ведать», что связывает её с неким знанием, мудростью без каких-либо негативных качеств. Хотя на самом деле происхождение этого слова сложнее, оно имеет и инодевропейские корни.
Под колдовством ведьм может пониматься магия вообще, гадания, приворотные (любовные) заклинания, насылание болезней на животных и людей, иная чёрная магия, а также незаконное занятие магией вне зависимости от её вида. В монотеистических религиях (иудаизм, христианство, ислам) волшебство вообще и магия ведьм в частности почти всегда считались опасной ересью, поклонением тёмным силам. Например, средневековых ведьм зачастую обвиняли не только в колдовстве, но и в ереси.
В мире «Ведьмака» за волшебные силы надо платить немалую цену... в нашем, впрочем, тоже
Неоязычники, например, викканы, считают ведьмовство неотъемлемой частью своих религиозных ритуалов. Некоторые гадалки в объявлениях называют себя «потомственными ведьмами» и предлагают целый спектр услуг по борьбе с супружеской неверностью и обустройству личной жизни в целом.
Учитывая столь многообразное понимание слова «ведьма» в наши дни, наиболее простым и разумным будет исследовать их европейскую историю — ведь именно средневековые ведьмы создали классический образ злой колдуньи, используемый в фэнтези
Грех волшебства
В дохристианских письменных источниках часто упоминаются ведьмы — злые колдуны, причем как мужчины, так и женщины. Это немного сбивает с толку — ведь на самом деле в древности ведьму было сложно отличить от травницы или гадалки.
Законы Хаммурапи (около 1754 г. до н.э.)
Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к Божеству Реки и в Реку погрузиться; если Река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очистит этого человека, и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в Реку, может забрать дом его обвинителя
Ведьмы в шекспировском «Макбете» предсказали кавдорскому тану, что он будет королём — и это стало началом череды жестоких убийств
худ. Уильям Риммер
Библия, «фундамент» европейской религиозной мифологии, осуждала любой вид колдовства, в том числе и женскую магию. Впрочем, в Ветхом Завете отношение к магии было сложным: различались «законная» и «незаконная» магия.
Левит, 20:27
Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь на них.
Новый Завет придерживался примерно такой же позиции по отношению к «языческим конкурентам» христианства. Пятая глава «Послания к Галатам» называет волшебство «делом плоти» (не духа), а 21 глава «Откровения Иоанна Богослова» обещала всем чародеям «участь в озере, горящем огнём и серою».
Колдуны в «Божественной комедии» Данте находятся на 8-м круге ада — вместе со звездочётами, гадателями и прорицателями
худ. Сандро Боттичелли
Более поздний «Canon Episcopi» — «Епископский Канон» (примерно 900 г.) — сделал следующий шаг в отношении христианства к ведьмам. Он определял всякое колдовство как почитание дьявола, призывал остерегаться его, однако при этом называл волшебство глупым предрассудком и отрицал физическую реальность колдовства, считая его иллюзией.
По мере укрепления христианства отпала необходимость в сравнительно терпимой политике церкви по отношению к язычникам. Ведьмы, ранее считавшиеся обычными «заблудшими овцами», к XIV веку превратились в людей, использующих сверхъестественные силы для совершения злых поступков. Доведённое до крайности религиозное понимание женщины как сосуда зла автоматически «закрепило» за ведьмами женский пол. Взгляд на ведьм как на обычных «народных целителей» существовал постоянно - но популярности ему добавили произведения, подобные книга Жюля Мишле«Ведьма» (La Sorcière, 1862).
Каноны короля Эдгара, X века
Мы учим, что всякий священник должен бороться с язычеством, будь то поклонение фонтанам, заклинание мертвецов, предсказания, магия, и прочие мерзости, которые производятся посредством ведьмовства, общения с дубами или прочими деревьями, а также с камнями и многими духами.
Профессия — ведьма
Колдуны и их фамильяры
трактат М. Хопкинса, 1647
Согласно распространенным суевериям, ведьма в силу своей злой природы старалась всячески вредить людям. Она травила посевы и скот, наколдовывала женщинам выкидыши, вызывала ураган, портила воду в колодцах, убивала детей, насылала на деревни чуму и мор.
Ведьм можно было распознать по особым отметинам (инквизиторы раздевали женщин и искали на их теле некие знаки). Чёрные родимые пятна необычной формы, странные царапины, атавизмы — например, лишние соски на груди. Считалось, что дьявольские отметины нечувствительны к боли. Если их проткнуть иглой, они не будут кровоточить.
У каждой уважающей себя ведьмы должен быть фамильяр (familiar), он же имп — волшебный дух, помогающий ей в колдовстве. Имп считался разумным, имел собственное имя и чаще всего принимал форму животного — чёрной кошки, совы, жабы или собаки.
Метла для полёта вовсе не обязательна — чаще достаточно одной волшебной мази
худ. Франсиско Гойя
Ещё одно особое свойство ведьм — они умеют летать или превращаться в зверей. Для этого им требуется волшебное снадобье — как правило, мазь. Она якобы приготавливалась из растений семейства паслёновых, содержащих алкалоиды — атропин и скополамин. В ход шли такие ядовитые экземпляры, как болиголов, паслён, аконит (волчий корень), белена. Всё это варилось в горшке вместе с животным жиром.
Современные исследователи считают, что «волшебная» мазь имела, по всей видимости, галлюциногенный эффект: женщина и впрямь могла летать — но только в своём сознании.
Знаменитые шабаши ведьм, вероятно, были придуманы по аналогии с вакханалиями — традиционными римскими праздниками в честь бога Вакха.
Удивительно, но в самом известном труде о ведьмах — «Молоте ведьм» — слово «шабаш» не употребляется
худ. Франсиско Гойя
Считалось, что, помимо местных шабашей, в определенные дни года случаются крупномасштабные мероприятия — 30 апреля (Вальпургиева ночь), дни солнцестояния и т. п. Ведьмы прибывают туда на метлах или на козлах. Их встречает дьявол, которого они должны поприветствовать особым образом — поцеловать под хвост. После этого начиналось празднество — поедание деликатесов (жабы, черви, некрещёные младенцы), танцы вокруг трона дьявола против часовой стрелки, разнузданная сексуальная оргия. Всё это длилось до утра, вернее — до первого крика петуха.
На шабашах были запрещены к употреблению соль, хлеб и масло — продукты, ассоциируемые с Христом.
Шабаши обычно происходили в изолированных, труднодоступных местах: гора Брокен (Блоксберг) в Германии, упоминаемая в «Фаусте» Гете; вулкан Пуй-де-Дом во Франции, Лысая Гора около Киева (шабаш ведьм отлично описан в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова). В стране басков (местность на границе Франции и Испании) шабаш назывался Акеллар — «козлиное поле» — и проводился в полях.
Молот ведьм
Полное латинское название книги — Malleus Maleficarum, Maleficas, & earum hæresim, ut phramea potentissima conterens. Это переводится как «Молот Ведьм, уничтожающий Ведьм и их ереси, подобно сильнейшему мечу»
Преследования ведьм сперва имели несистематический характер, однако гражданские суды охотно поддержали «инициативу снизу». Инквизиция подключилась к этому процессу лишь в XV веке, причём её роль в «охоте на ведьм» различалась в разных регионах.
Базовая теория охоты на ведьм была проста и доступна любому крестьянину — считалось, что дьявол способен вселиться в живое существо (иногда судили даже животных) и управлять его поступками. Некоторые люди — в особенности женщины — добровольно шли ему в подчинение, совокупляясь с бесами и вытворяя всякое зло.
Интересно, что согласно римскому праву, усвоенному европейскими государствами, человек считался невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Однако в соответствии с церковными канонами, исходившими из принципа «первородного греха», человек изначально виновен и должен доказывать свое благозаконие. На этом и основывались процессы над ведьмами.
Сожжение ведьм в Деренбурге в 1555 году
Основным документом, дошедшим до нашего времени и позволяющим судить об охоте на ведьм, является «Молот ведьм» (Malleus Maleficarum, он же Hexenhammer). Этой книге предшествовала булла Папы Иннокентия VIII, изданная в 1487 году. Она была посвящена «вспышке» еретических настроений и ведьмовства в долине реки Рейн и предписывала двум инквизиторам — Генриху Крамеру (Инсисторису, 1430—1505) и Якобу Шпренгеру (1436—1494) начать немедленную борьбу с этими явлениями.
Два монаха взялись за дело с редкостным рвением и 9 мая 1487 года представили свой труд на кафедре теологии Кельнского университета. В дальнейшем «Молот ведьм» стал очень популярен. Более того, Крамера даже хотели отдать под суд инквизиции, так как в «Молоте ведьм» он слишком уж подробно исследовал вопросы демонологии.
Сама книга имела три части. Первая доказывала существования ведьм, вторая описывала их колдовство, а третья была посвящена суду над ведьмами и способам уничтожения последних. По сути, «Молот ведьм» не был чем-то радикально новым и представлял из себя теологический трактат и сборник действующих церковных практик в отношении ведьм.
Разумеется, одинокие старушки, помогавшие женщинам при родах, сразу же вызывали подозрения
худ. Эдвард Бретвалл
Поводом для ареста по обвинению в ведьмовстве могло быть что угодно. В то время была очень велика детская смертность — поэтому часто арестовывали акушерок, якобы принесших младенца в жертву Сатане. Подобная участь ждала и целительниц. В «Молоте ведьм» ясно сказано: «Если женщина, не имеющая образования, осмеливается заниматься врачеванием, она — ведьма и должна умереть».
В большинстве случаев обвиняемая не могла получить официального защитника, поскольку «только злой колдун мог пытаться защитить ведьму». Для Шотландии это было исключением — ведьмы могли иметь «адвоката», а в Англии обвинитель должен был привести реальные доказательства вины ведьмы.
Бог в помощь
Вдова казнённого графа доказывает его невиновность императору Оттону III, удерживая в руке брусок раскалённого железа. Голову она тоже дома не забыла!
худ. Дирк Баутс
Ордалии — разновидность Божьего суда, основанного на вере в то, что Господь всегда помогает невинным. Классические ордалии — испытание раскалённым железом и водой. В первом случае обвиняемый должен был взять в руки кусок раскалённого докрасна железа и пройти с ним девять (количество могло различаться) шагов. В зависимости от обычаев, доказательством невиновности служило либо полное отсутствие ожогов, либо их быстрое (рука завязывалась бинтами на три дня) заживление.
В Англии имелся другой вариант — на пол выкладывалось девять раскалённых в печи плужных лемехов. Человеку завязывались глаза — если он мог пройти от одной стены до другой, не наступив на горячий металл, все обвинения с него снимались.
Классическое испытание водой было ещё менее приятным — к человеку привязывался груз и беднягу кидали в водоём. Если он ушёл на дно — виновен.
Более поздний способ испытания водой был проще — в горшок с кипящей водой (реже использовалось масло или расплавленный свинец) помещался некий освящённый предмет — кольцо или даже камень. Обвиняемый должен был извлечь его. Виновность определялась тем же способом, что и при испытании огнём.
Пройти испытание водой было практически невозможно. Всплыла — значит, ведьма. Утонула — не ведьма, но этот факт уже не порадует
худ. Дибольд Шиллинг Младший
Испытание водой также могло заключаться в необходимости выпить «горькую воду» — обычную воду, которая якобы должна превратиться в яд, если человек был виновен.
С ведьмами испытание водой «работало»наоборот. Связанную по рукам и ногам женщину бросали в воду. Считалось, что ведьма отказалась от своего крещения и её не примет вода. Поэтому если она была ведьмой, то не тонула. А если всё же уходила под воду (зачастую спасти её не успевали) — ничего страшного, будет ей царствие небесное.
Некоторые исследователи высказывают сомнительное предположение о том, что у средневековых ведьм (вернее говоря — женщин, считавших себя таковыми) была специфическая диета, поэтому в их желудке скапливался газ, и женщины не тонули.
В 1215 году Четвёртый латеранский собор запретил использование ордалий, однако, несмотря на это, практика «Божьего суда» сохранилась вплоть до конца XVII века.
В Средние века способов пытки существовало множество. Самый простой — поместить человека в такую позу, чтобы он находился в постоянном напряжении и не мог спать
Для получения признаний от ведьмы (равно как от еретика или другого обвиняемого) широко использовались пытки. Инквизиция была очень щепетильна в этом вопросе — существовали подробные инструкции, регламентировавшие процесс пыток вплоть до количества узлов на верёвках и оценки физического состояния обвиняемого после каждой пыточной операции, чтобы тот мог «дотянуть» до суда.
Пытки практиковались как инквизицией (с 1252 года в отношении еретиков), так и светскими судами, причём в первом случае они были менее кровавыми (но не менее мучительными), так как святым отцам запрещалось проливать кровь, калечить и убивать. Кроме того, жертве обычно сперва лишь показывали орудия пыток (или позволяли посмотреть их применение на другом несчастном). Чаще всего это зрелище вдохновляло человека настолько, что он признавался в чем угодно.
Пытки проводились официально, причём в некоторых случаях они были обязательными. В средневековье пытки часто были предварительным дополнением к смертной казни — так можно было узнать имена сообщников преступника.
Когда верёвки дыбы ослабляли, человек испытывал такую же ужасную боль, как и в момент их натяжения
David Bjorgen [CC BY-CA 3.0]
Видов пыток было множество — мы остановимся лишь на самых распространенных. Strappado — подвешивание на верёвках, или «палестинское подвешивание» (считалось, что его практиковали на Востоке). Руки жертвы связывались за спиной, а конец верёвки цеплялся за крюк или балку в потолке. Под действием веса тела руки, заведенные назад, начинали выворачиваться, причиняя сильнейшую боль. К ногам мог подвешиваться дополнительный груз.
Применялась также и дыба — деревянная скамья, снабжённая блочным механизмом, с помощью которого можно было растягивать конечности пытаемого в разные стороны. Во время такой процедуры раздавался сильный треск от расходившихся хрящей суставов, лопавшихся связок и ломавшихся костей.
Пытка водой, или «водное излечение», использовалась в двух видах. В человека могли насильно вливать огромное количество воды, либо его лицо закрывалось тканью и её поливали водой. В любом случае достигался эффект, схожий с утоплением.
Хорошо известны и «испанские сапоги» — металлическая обувь, которая надевалась на ноги жертвы и подвергалась медленному нагреву или затягиванию при помощи специальных винтов.
Казнь
Сожжение трёх предполагаемых ведьм в Бадене, Швейцария
Иоганн Якоб Вик
Мало кто из женщин мог вынести пытки и не признаться в колдовстве. Известно лишь несколько подобных случаев, когда «ведьмы» терпели мучения и, в конце концов, объявлялись невиновными. При необходимости более жёсткого воздействия на жертву инквизиция могла передавать её светскому суду — а тот не был ограничен в методах.
Зачастую трибуналы заявляли, что ведьма терпит пытки при помощи Дьявола — и это становилось доказательством её вины. Приговор был окончательным и приводился в исполнение очень быстро — лишь в Англии осужденным позволялось подавать апелляцию.
Основным видом казни для ведьм и еретиков было сожжение. Сожжениями прославилась испанская инквизиция, разработавшая сложную процедуру аутодафе (auto-da-fe — «акт веры»). Если ведьма во всём призналась и покаялась перед церковью, то её участь облегчал палач — перед сожжением женщину душили. Как правило, смерть на костре наступала от отравления диоксидом углерода и болевого шока.
Для иных обвиняемых смерть на костре была предпочтительней, чем бесконечные пытки
Иоганн Якоб Вик
В Германии приговорённым иногда позволялась особая милость — на грудь вешался мешочек с порохом, который взрывался в огне, либо жертв привязывали к лестницам и опускали в уже разведённый костер.
В некоторых случаях смертная казнь для ведьм заменялась пожизненным заключением. Его предваряло публичное унижение (плевки, высмеивание, забрасывание грязью), далее — лишение всех прав и имущества и помещение в камеру с антисанитарными условиями. Ведьме не позволяли мыться (считалось, что чистота тела — только в радость дьяволу). Такое заключение длилось недолго — человек умирал от болезней и плохого питания.
Ведьмы были созданы стараниями средневековых мракобесов, сочинявших про них самые нелепые истории. Классические признаки ведьмы — не более чем вымысел. В те времена колдуньи были мало чем похожи на расхожий образ женщины, оседлавшей метлу. Однако многовековое упорство церковников, убеждавших людей в реальности ведьм, не прошло даром.
В конце концов кое-кто из тех, кто называл себя колдунами, стали копировать придуманные ведьмовские обряды, исключая из них лишь самые мрачные и жестокие действия. Мы получили два вида ведьм — старинных, жутковатых и злобных, смотрящих на нас со страниц сказок и фэнтези-книг; а также современных — практикующих некую «природную магию» и исповедующих хаотичную смесь языческих верований.
Многообразие ведьм — явление уникальное и замечательное хотя бы потому, что на основе накопленного пласта мифов и легенд можно построить практически любой яркий образ — от доброй старушки-травницы до злой красавицы, мечтающей захватить власть над всем миром. Ведьмы — отличный, богатый материал для фэнтези и даже для фантастики. А это значит, что мы с ними ещё встретимся — и далеко не один раз.