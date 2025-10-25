Варись, зелье, лети, метла: средневековые ведьмы и охота на них

Когда заходит речь о волшебниках, сразу возникает образ пожилого бородатого мужчины с посохом. Мерлин, Гэндальф, Альбус Дамблдор, Эльминстер: со стороны может показаться, будто колдовство — исключительно мужское занятие. Хотя женщины-маги « изобретены » уже давно и в целом очень похожи на мужчин — разве что балахоны изящнее, тело стройное и глаза подкрашены. Но на самом деле легендарные волшебницы древности имеют мало общего со своими коллегами-мужчинами. Морган ле Фей, колдунья из Эндора и даже наша Баба Яга — все они имели особый, неповторимый колдовской стиль, который можно охарактеризовать одним словом — ведьма.

Ведь мы — ведьмы!

«Будто ведьмовство зависит только от силы! Она же сама прекрасно знает: ведьмовство это ведь не сила, а умение с ней обращаться» худ. Пол Кидби

Происхождение слова witch (ведьма) точно не установлено. В нижнегерманском языке есть понятие wicker (предсказатель), в староанглийском — wicca (маг), wigle (волшебство), witan (мудрец). В числе источников слова witch иногда упоминается догерманский wikkjaz (некромант), и weighs (святой) у готов. С русским языком всё кажется проще — « ведьма » по звучанию явно образована от слова « ведать » , что связывает её с неким знанием, мудростью без каких-либо негативных качеств. Хотя на самом деле происхождение этого слова сложнее, оно имеет и инодевропейские корни.

Под колдовством ведьм может пониматься магия вообще, гадания, приворотные (любовные) заклинания, насылание болезней на животных и людей, иная чёрная магия, а также незаконное занятие магией вне зависимости от её вида. В монотеистических религиях (иудаизм, христианство, ислам) волшебство вообще и магия ведьм в частности почти всегда считались опасной ересью, поклонением тёмным силам. Например, средневековых ведьм зачастую обвиняли не только в колдовстве, но и в ереси.

В мире «Ведьмака» за волшебные силы надо платить немалую цену... в нашем, впрочем, тоже

Неоязычники, например, викканы, считают ведьмовство неотъемлемой частью своих религиозных ритуалов. Некоторые гадалки в объявлениях называют себя « потомственными ведьмами » и предлагают целый спектр услуг по борьбе с супружеской неверностью и обустройству личной жизни в целом.

Учитывая столь многообразное понимание слова « ведьма » в наши дни, наиболее простым и разумным будет исследовать их европейскую историю — ведь именно средневековые ведьмы создали классический образ злой колдуньи, используемый в фэнтези

Грех волшебства

В дохристианских письменных источниках часто упоминаются ведьмы — злые колдуны, причем как мужчины, так и женщины. Это немного сбивает с толку — ведь на самом деле в древности ведьму было сложно отличить от травницы или гадалки.

Законы Хаммурапи ( около 1754 г. до н.э. ) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к Божеству Реки и в Реку погрузиться; если Река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очистит этого человека, и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в Реку, может забрать дом его обвинителя

Ведьмы в шекспировском «Макбете» предсказали кавдорскому тану, что он будет королём — и это стало началом череды жестоких убийств худ. Уильям Риммер

Библия, « фундамент » европейской религиозной мифологии, осуждала любой вид колдовства, в том числе и женскую магию. Впрочем, в Ветхом Завете отношение к магии было сложным: различались « законная » и « незаконная » магия.

Левит, 20:27 Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь на них.

Новый Завет придерживался примерно такой же позиции по отношению к « языческим конкурентам » христианства. Пятая глава « Послания к Галатам » называет волшебство « делом плоти » (не духа), а 21 глава « Откровения Иоанна Богослова » обещала всем чародеям « участь в озере, горящем огнём и серою » .

Колдуны в «Божественной комедии» Данте находятся на 8-м круге ада — вместе со звездочётами, гадателями и прорицателями худ. Сандро Боттичелли

Более поздний « Canon Episcopi » — « Епископский Канон » (примерно 900 г.) — сделал следующий шаг в отношении христианства к ведьмам. Он определял всякое колдовство как почитание дьявола, призывал остерегаться его, однако при этом называл волшебство глупым предрассудком и отрицал физическую реальность колдовства, считая его иллюзией.

По мере укрепления христианства отпала необходимость в сравнительно терпимой политике церкви по отношению к язычникам. Ведьмы, ранее считавшиеся обычными « заблудшими овцами » , к XIV веку превратились в людей, использующих сверхъестественные силы для совершения злых поступков. Доведённое до крайности религиозное понимание женщины как сосуда зла автоматически « закрепило » за ведьмами женский пол. Взгляд на ведьм как на обычных « народных целителей » существовал постоянно - но популярности ему добавили произведения, подобные книга Жюля Мишле « Ведьма » ( La Sorcière, 1862).

Каноны короля Эдгара, X века Мы учим, что всякий священник должен бороться с язычеством, будь то поклонение фонтанам, заклинание мертвецов, предсказания, магия, и прочие мерзости, которые производятся посредством ведьмовства, общения с дубами или прочими деревьями, а также с камнями и многими духами.

Профессия — ведьма

Колдуны и их фамильяры трактат М. Хопкинса, 1647

Согласно распространенным суевериям, ведьма в силу своей злой природы старалась всячески вредить людям. Она травила посевы и скот, наколдовывала женщинам выкидыши, вызывала ураган, портила воду в колодцах, убивала детей, насылала на деревни чуму и мор.

Ведьм можно было распознать по особым отметинам (инквизиторы раздевали женщин и искали на их теле некие знаки). Чёрные родимые пятна необычной формы, странные царапины, атавизмы — например, лишние соски на груди. Считалось, что дьявольские отметины нечувствительны к боли. Если их проткнуть иглой, они не будут кровоточить.

У каждой уважающей себя ведьмы должен быть фамильяр (familiar), он же имп — волшебный дух, помогающий ей в колдовстве. Имп считался разумным, имел собственное имя и чаще всего принимал форму животного — чёрной кошки, совы, жабы или собаки.

Метла для полёта вовсе не обязательна — чаще достаточно одной волшебной мази худ. Франсиско Гойя

Ещё одно особое свойство ведьм — они умеют летать или превращаться в зверей. Для этого им требуется волшебное снадобье — как правило, мазь. Она якобы приготавливалась из растений семейства паслёновых, содержащих алкалоиды — атропин и скополамин. В ход шли такие ядовитые экземпляры, как болиголов, паслён, аконит (волчий корень), белена. Всё это варилось в горшке вместе с животным жиром.

Современные исследователи считают, что « волшебная » мазь имела, по всей видимости, галлюциногенный эффект: женщина и впрямь могла летать — но только в своём сознании.

Знаменитые шабаши ведьм, вероятно, были придуманы по аналогии с вакханалиями — традиционными римскими праздниками в честь бога Вакха.

Удивительно, но в самом известном труде о ведьмах — «Молоте ведьм» — слово «шабаш» не употребляется худ. Франсиско Гойя

Считалось, что, помимо местных шабашей, в определенные дни года случаются крупномасштабные мероприятия — 30 апреля (Вальпургиева ночь), дни солнцестояния и т. п. Ведьмы прибывают туда на метлах или на козлах. Их встречает дьявол, которого они должны поприветствовать особым образом — поцеловать под хвост. После этого начиналось празднество — поедание деликатесов (жабы, черви, некрещёные младенцы), танцы вокруг трона дьявола против часовой стрелки, разнузданная сексуальная оргия. Всё это длилось до утра, вернее — до первого крика петуха.

На шабашах были запрещены к употреблению соль, хлеб и масло — продукты, ассоциируемые с Христом.

« Фаусте » Гете; вулкан Пуй-де-Дом во Франции, Лысая Гора около Киева (шабаш ведьм отлично описан в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова). В стране басков (местность на границе Франции и Испании) шабаш назывался Акеллар — « козлиное поле » — и проводился в полях. Шабаши обычно происходили в изолированных, труднодоступных местах: гора Брокен (Блоксберг) в Германии, упоминаемая вФаустеГете; вулкан Пуй-де-Дом во Франции, Лысая Гора около Киева (шабаш ведьм отлично описан в романеБулгакова). В стране басков (местность на границе Франции и Испании) шабаш назывался Акеллар —козлиное поле— и проводился в полях.

Молот ведьм

Полное латинское название книги — Malleus Maleficarum, Maleficas, & earum hæresim, ut phramea potentissima conterens. Это переводится как «Молот Ведьм, уничтожающий Ведьм и их ереси, подобно сильнейшему мечу»

Преследования ведьм сперва имели несистематический характер, однако гражданские суды охотно поддержали « инициативу снизу » . Инквизиция подключилась к этому процессу лишь в XV веке, причём её роль в « охоте на ведьм » различалась в разных регионах.

Базовая теория охоты на ведьм была проста и доступна любому крестьянину — считалось, что дьявол способен вселиться в живое существо (иногда судили даже животных) и управлять его поступками. Некоторые люди — в особенности женщины — добровольно шли ему в подчинение, совокупляясь с бесами и вытворяя всякое зло.

Интересно, что согласно римскому праву, усвоенному европейскими государствами, человек считался невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Однако в соответствии с церковными канонами, исходившими из принципа « первородного греха » , человек изначально виновен и должен доказывать свое благозаконие. На этом и основывались процессы над ведьмами.

Сожжение ведьм в Деренбурге в 1555 году

Основным документом, дошедшим до нашего времени и позволяющим судить об охоте на ведьм, является « Молот ведьм » (Malleus Maleficarum, он же Hexenhammer). Этой книге предшествовала булла Папы Иннокентия VIII, изданная в 1487 году. Она была посвящена « вспышке » еретических настроений и ведьмовства в долине реки Рейн и предписывала двум инквизиторам — Генриху Крамеру (Инсисторису, 1430—1505) и Якобу Шпренгеру (1436—1494) начать немедленную борьбу с этими явлениями.

Два монаха взялись за дело с редкостным рвением и 9 мая 1487 года представили свой труд на кафедре теологии Кельнского университета. В дальнейшем « Молот ведьм » стал очень популярен. Более того, Крамера даже хотели отдать под суд инквизиции, так как в « Молоте ведьм » он слишком уж подробно исследовал вопросы демонологии.

Сама книга имела три части. Первая доказывала существования ведьм, вторая описывала их колдовство, а третья была посвящена суду над ведьмами и способам уничтожения последних. По сути, « Молот ведьм » не был чем-то радикально новым и представлял из себя теологический трактат и сборник действующих церковных практик в отношении ведьм.

Разумеется, одинокие старушки, помогавшие женщинам при родах, сразу же вызывали подозрения худ. Эдвард Бретвалл

Поводом для ареста по обвинению в ведьмовстве могло быть что угодно. В то время была очень велика детская смертность — поэтому часто арестовывали акушерок, якобы принесших младенца в жертву Сатане. Подобная участь ждала и целительниц. В « Молоте ведьм » ясно сказано: « Если женщина, не имеющая образования, осмеливается заниматься врачеванием, она — ведьма и должна умереть » .

В большинстве случаев обвиняемая не могла получить официального защитника, поскольку « только злой колдун мог пытаться защитить ведьму » . Для Шотландии это было исключением — ведьмы могли иметь « адвоката » , а в Англии обвинитель должен был привести реальные доказательства вины ведьмы.

Бог в помощь

Вдова казнённого графа доказывает его невиновность императору Оттону III, удерживая в руке брусок раскалённого железа. Голову она тоже дома не забыла! худ. Дирк Баутс

Ордалии — разновидность Божьего суда, основанного на вере в то, что Господь всегда помогает невинным. Классические ордалии — испытание раскалённым железом и водой. В первом случае обвиняемый должен был взять в руки кусок раскалённого докрасна железа и пройти с ним девять (количество могло различаться) шагов. В зависимости от обычаев, доказательством невиновности служило либо полное отсутствие ожогов, либо их быстрое (рука завязывалась бинтами на три дня) заживление.

В Англии имелся другой вариант — на пол выкладывалось девять раскалённых в печи плужных лемехов. Человеку завязывались глаза — если он мог пройти от одной стены до другой, не наступив на горячий металл, все обвинения с него снимались.

Классическое испытание водой было ещё менее приятным — к человеку привязывался груз и беднягу кидали в водоём. Если он ушёл на дно — виновен.

Более поздний способ испытания водой был проще — в горшок с кипящей водой (реже использовалось масло или расплавленный свинец) помещался некий освящённый предмет — кольцо или даже камень. Обвиняемый должен был извлечь его. Виновность определялась тем же способом, что и при испытании огнём.

Пройти испытание водой было практически невозможно. Всплыла — значит, ведьма. Утонула — не ведьма, но этот факт уже не порадует худ. Дибольд Шиллинг Младший

Испытание водой также могло заключаться в необходимости выпить « горькую воду » — обычную воду, которая якобы должна превратиться в яд, если человек был виновен.

С ведьмами испытание водой « работало » наоборот. Связанную по рукам и ногам женщину бросали в воду. Считалось, что ведьма отказалась от своего крещения и её не примет вода. Поэтому если она была ведьмой, то не тонула. А если всё же уходила под воду (зачастую спасти её не успевали) — ничего страшного, будет ей царствие небесное.

Некоторые исследователи высказывают сомнительное предположение о том, что у средневековых ведьм (вернее говоря — женщин, считавших себя таковыми) была специфическая диета, поэтому в их желудке скапливался газ, и женщины не тонули.

В 1215 году Четвёртый латеранский собор запретил использование ордалий, однако, несмотря на это, практика « Божьего суда » сохранилась вплоть до конца XVII века.

Пытки

В Средние века способов пытки существовало множество. Самый простой — поместить человека в такую позу, чтобы он находился в постоянном напряжении и не мог спать

Для получения признаний от ведьмы (равно как от еретика или другого обвиняемого) широко использовались пытки. Инквизиция была очень щепетильна в этом вопросе — существовали подробные инструкции, регламентировавшие процесс пыток вплоть до количества узлов на верёвках и оценки физического состояния обвиняемого после каждой пыточной операции, чтобы тот мог « дотянуть » до суда.

Пытки практиковались как инквизицией (с 1252 года в отношении еретиков), так и светскими судами, причём в первом случае они были менее кровавыми (но не менее мучительными), так как святым отцам запрещалось проливать кровь, калечить и убивать. Кроме того, жертве обычно сперва лишь показывали орудия пыток (или позволяли посмотреть их применение на другом несчастном). Чаще всего это зрелище вдохновляло человека настолько, что он признавался в чем угодно.

Пытки проводились официально, причём в некоторых случаях они были обязательными. В средневековье пытки часто были предварительным дополнением к смертной казни — так можно было узнать имена сообщников преступника.

Когда верёвки дыбы ослабляли, человек испытывал такую же ужасную боль, как и в момент их натяжения David Bjorgen [CC BY-CA 3.0]

Видов пыток было множество — мы остановимся лишь на самых распространенных. Strappado — подвешивание на верёвках, или « палестинское подвешивание » (считалось, что его практиковали на Востоке). Руки жертвы связывались за спиной, а конец верёвки цеплялся за крюк или балку в потолке. Под действием веса тела руки, заведенные назад, начинали выворачиваться, причиняя сильнейшую боль. К ногам мог подвешиваться дополнительный груз.

Применялась также и дыба — деревянная скамья, снабжённая блочным механизмом, с помощью которого можно было растягивать конечности пытаемого в разные стороны. Во время такой процедуры раздавался сильный треск от расходившихся хрящей суставов, лопавшихся связок и ломавшихся костей.

Пытка водой, или « водное излечение » , использовалась в двух видах. В человека могли насильно вливать огромное количество воды, либо его лицо закрывалось тканью и её поливали водой. В любом случае достигался эффект, схожий с утоплением.

Хорошо известны и « испанские сапоги » — металлическая обувь, которая надевалась на ноги жертвы и подвергалась медленному нагреву или затягиванию при помощи специальных винтов.

Казнь

Сожжение трёх предполагаемых ведьм в Бадене, Швейцария Иоганн Якоб Вик

Мало кто из женщин мог вынести пытки и не признаться в колдовстве. Известно лишь несколько подобных случаев, когда « ведьмы » терпели мучения и, в конце концов, объявлялись невиновными. При необходимости более жёсткого воздействия на жертву инквизиция могла передавать её светскому суду — а тот не был ограничен в методах.

Зачастую трибуналы заявляли, что ведьма терпит пытки при помощи Дьявола — и это становилось доказательством её вины. Приговор был окончательным и приводился в исполнение очень быстро — лишь в Англии осужденным позволялось подавать апелляцию.

Основным видом казни для ведьм и еретиков было сожжение. Сожжениями прославилась испанская инквизиция, разработавшая сложную процедуру аутодафе (auto-da-fe — « акт веры » ). Если ведьма во всём призналась и покаялась перед церковью, то её участь облегчал палач — перед сожжением женщину душили. Как правило, смерть на костре наступала от отравления диоксидом углерода и болевого шока.

Для иных обвиняемых смерть на костре была предпочтительней, чем бесконечные пытки Иоганн Якоб Вик

В Германии приговорённым иногда позволялась особая милость — на грудь вешался мешочек с порохом, который взрывался в огне, либо жертв привязывали к лестницам и опускали в уже разведённый костер.

В некоторых случаях смертная казнь для ведьм заменялась пожизненным заключением. Его предваряло публичное унижение (плевки, высмеивание, забрасывание грязью), далее — лишение всех прав и имущества и помещение в камеру с антисанитарными условиями. Ведьме не позволяли мыться (считалось, что чистота тела — только в радость дьяволу). Такое заключение длилось недолго — человек умирал от болезней и плохого питания.

Ведьмы были созданы стараниями средневековых мракобесов, сочинявших про них самые нелепые истории. Классические признаки ведьмы — не более чем вымысел. В те времена колдуньи были мало чем похожи на расхожий образ женщины, оседлавшей метлу. Однако многовековое упорство церковников, убеждавших людей в реальности ведьм, не прошло даром.

В конце концов кое-кто из тех, кто называл себя колдунами, стали копировать придуманные ведьмовские обряды, исключая из них лишь самые мрачные и жестокие действия. Мы получили два вида ведьм — старинных, жутковатых и злобных, смотрящих на нас со страниц сказок и фэнтези-книг; а также современных — практикующих некую « природную магию » и исповедующих хаотичную смесь языческих верований.

Многообразие ведьм — явление уникальное и замечательное хотя бы потому, что на основе накопленного пласта мифов и легенд можно построить практически любой яркий образ — от доброй старушки-травницы до злой красавицы, мечтающей захватить власть над всем миром. Ведьмы — отличный, богатый материал для фэнтези и даже для фантастики. А это значит, что мы с ними ещё встретимся — и далеко не один раз.

