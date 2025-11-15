Что настрадал Предсказамус: малоизвестные прорицатели и пророки

Спросите у случайного человека, кого из великих пророков и предсказателей он знает. «Нострадамуса!» — уверенно ответит ваш собеседник. «А ещё кого?» Этот вопрос поставит в тупик девяносто процентов опрашиваемых. И в самом деле, Нострадамус превратился в раскрученный «бренд», в то время как его многочисленные «коллеги» томятся в забвении. Мы постараемся исправить эту несправедливость, тем более что тема пророков и пророчеств необыкновенно популярна в фантастической литературе.

Читайте также Верую, ибо абсурдно! Самые странные американские секты и культы Дарья Урбанская 16.03.2024 38479 Проповеди со змеями, подозрительные кактусы и путешествие к звёздам

Марк Твен Он мог предсказывать войны и голод; впрочем, это было нетрудно: всегда где-нибудь да воюют и почти всегда где-нибудь голодают.



Вполне возможно, что любой пророк — просто хороший социолог. Напиши мы сейчас что-нибудь расплывчатое в духе «...и обрушится на мир космическая чума...», и это вполне может стать правдой лет эдак через тысячу. И потомки объявят нас пророками, ведь рано или поздно сбывается любое предсказание должной степени неясности. Но есть люди, которые более конкретно формулировали свои предсказания — вплоть до указания дат и имён действующих лиц. Сразу стоит заметить: речь в этой статье вовсе не о библейских пророках. Собственно, их сложно назвать пророками, поскольку они в большей степени являются легендарными, литературными персонажами. Да, Моисей беседовал с богом , знал, куда вести народ и сколько времени нужно потратить на странствия. Но как это отражается на нас? Никак. В общем-то, мы ничего не знаем о Моисее, кроме того, что написано в Библии. Но мы даже не знаем, когда и кем была написана Библия, что уж говорить о её героях. То же самое касается любого другого библейского пророка. Наша история — о тех, кто удивительным образом открыл в себе дар предвидения и предсказал будущее на много лет вперёд.

Святейший архиепископ

Andreas F. Borchert [CC BY-CA 4.0]

Известнейшим пророком и чудотворцем Средневековья был святой Малахия. Он упоминается в средневековых источниках (в том числе у Бернарда Клервоского), однако некоторые исследователи сомневаются в достоверности биографических сведений о нём. Малахия родился в североирландском городе Арма в 1094 году, в 1114-м принял монашество, в 1119 году был рукоположен в сан священника, в 1123-м стал аббатом Бангорского монастыря, а в 1132-м — архиепископом Армы.

Надо отметить, что такая стремительная карьера Малахии не обошлась без препятствий, чинимых его врагами. Дело было в том, что предшественником Малахии на высоком посту был Цельсий из клана Синай, которому принадлежали земли города Армы и прилегающие территории. Естественно, родственники Цельсия ожидали, что тот передаст епископат кому-то из семьи (предполагалось, что племяннику), но Цельсий неожиданно выбрал себе преемника из служителей церкви. Он обучил, подготовил Малахию, неоднократно передавал ему епархию во временное управление, а затем назначил своим преемником. Малахия был официально утверждён архиепископом Армы в 1132 году и занимал пост до своей смерти в 1148 году.

Но речь не об этом. Речь о документе, который Малахия якобы создал в 1139 году, во время своего визита в Рим. Документ этот вошёл в историю под названием «Пророчество о Папах» и представляет собой 112 фраз, каждая из которых кратко характеризует очередного руководителя католической церкви — начиная с Целестина II (1143—1144), заканчивая Франциском (2013-2025).

Статуя святого Малахии Patricia Drury [CC BY-CA 2.0]

Недолгая жизнь Малахии охватила всего трёх из этих пап — помимо Целестина II, ещё Луция II и Евгения III. В целом, его характеристики довольно точны. Например, про Иннокентия V (1276) сказано — «Французский проповедник». Тот был родом из Франции и принадлежал к доминиканцам, то есть к ордену проповедников . А про Климента VI (1342—1352) написано — «От розы Арраса». Климент VI (Пьер Роже) был епископом Арраса, а на его гербе действительно были изображены розы.

Стоит отметить один момент: «Пророчество о Папах» впервые было опубликовано лишь в 1595 году монахом Арно де Вионом и ни разу не упоминалось до того, тем более в официальных биографиях Малахии. Таким образом, авторство документа приписано ирландскому святому совершенно необоснованно. Ещё большие подозрения внушает то, что характеристики вплоть до момента публикации «Пророчества» намекают на имя, место рождения или герб каждого Папы. А вот после 1595 года все Папы описаны расплывчато, без указания имён...

Часть страницы с окончанием «Пророчества о папах» Arnold Wyon. «Lignum Vitae»

Например, о Папе Александре VIII (1689—1691) написано «Славное покаяние». Толкуется это так: мирское имя Папы было Пётр, а апостол Пётр покаялся после трёхкратного отречения от Христа. Натянуто, не находите? Про Иннокентия X (1644-1655) написано: «Удовольствие креста». Он был избран на папский престол в праздник Воздвижения Креста Господня. Но крест «притянуть» к любому из Пап — просто элементарно. Про Папу Бенедикта XVI сказано следующее: «Слава оливы». Найдите деятеля католической Церкви, в жизни которого не было бы эпизода, связанного с оливой.

В общем и целом пророчество Малахии, скорее всего, подделка конца XVI века. Зачем его приписали ирландцу? Чтобы оно достоверно выглядело. Ведь четыреста лет папства было описано в пророчестве достаточно точно. Того папства, которое уже было известно к моменту публикации. А остальные характеристики были даны так расплывчато, что при должном желании их можно толковать в пользу любого Папы.

Лесной пророк

В 1976 году Вернер Херцог сделал лесного пророка героем своего фильма «Стеклянное сердце»

16 сентября 1753 года в семье немецкого мельника Маттиаса Ланга из деревни Апойг близ общины Хундердорф в Баварии родился сын, которого назвали Матфеем. Семья мельника была большая — четверо детей от первой жены и ещё трое от второй. По наследству мельница должна была перейти именно к Матфею, как к старшему сыну, но Маттиас решил отойти от дел раньше и передал её наследнику ещё при жизни, в 1778 году.

В отличие от поколений своих предков, Мюльхиазль (так прозвали нашего героя. (Mühl — мельница, Hiasl — в баварском диалекте окончание, обозначающее человека, работника, персону ) оказался плохим бизнесменом. В 1799 году он был вынужден взять у монастыря Виндберг займ в 75 флоринов сроком на год. В случае невыплаты мельница с потрохами отходила к монастырю. Займ он не вернул, и спустя полтора года монастырь конфисковал землю вместе с мельницей и продал её мельнику Леттлю из Ирльбаха. Семья Матфея, которая жила на мельнице, пошла по миру — это был его брат Иоганн с семейством, жена Барбара и пятеро детей.

В 1801 году Матфей стоял у монастырских ворот, за душой у него не было ни гроша, а по жизни — ни кола ни двора. Как утверждают дотошные монастырские записи, он поднял кулак и погрозил монастырю. И сказал: «Как вы выгнали меня из моего дома, так и вас скоро выгонят из вашего!» И ушёл. Спустя два года, в 1803 году, монастырь подвергся секуляризации со стороны светских властей региона . Никто не вспомнил тогда слов мельника из Апойга.

Виндбергское аббатство Wolfgang Sauber [CC BY-CA 3.0]

Матфей некоторое время продолжал жить в Апойге вместе с братом Иоганном, но вскоре поссорился с ним и отправился в скитания. Ссора с братом описана досконально. Эту историю в 1935 году рассказала умирающая прапра...правнучка Иоганна. Ссора дошла до того, что Иоганн достал нож и пошёл на брата с оружием. Матфей схватил первое, что попалось под руку, — тяжёлое деревянное распятие со стены — и ударил Иоганна так, что тот потерял сознание. Матфей в панике бежал. Иоганн выжил и умер много лет спустя в собственной постели. А расколотое распятие вплоть до 1935 года передавалось поколениями семьи Ланг. Сегодня оно хранится в одном из баварских монастырей: туда его принёс исповедник, который выслушивал рассказчицу перед смертью. Он же и пересказал эту историю.

В основном Мюльхиазль переезжал с мельницы на мельницу и предлагал свои услуги в качестве квалифицированного помощника. Иногда он «всплывал» в качестве пастуха или угольщика. Где Мюльхиазль жил — неизвестно. Вероятнее всего, в лесах района Рабенштайн. Иногда он навещал свою супругу и, кажется, снабжал её деньгами. В какой-то момент она открыла своё собственное небольшое заведение для временного содержания детей.

«Стеклянное сердце», 1976

И всё время, скитаясь по лесам и деревенькам, Матфей предсказывал различные события. Они никогда не записывались — лишь запоминались слушателями. Сложно сказать, насколько достоверно они дошли до наших дней. Ещё сложнее сказать, открылся ли у Матфея этот дар в 1801 году либо он и раньше мог видеть будущее. Но вот здесь у историков возникает странное сомнение. Дело в том, что Иоганн Ланг, младший брат Матфея, родившийся 28 апреля 1755 года, тоже остался из-за Матфеевой глупости бездомным. Он тоже был женат, у него тоже были дети, и он тоже зависел от мельницы. После выселения из Апойга оба брата жили у своего родственника Георга Ланга, который содержал мельницу в соседнем городке. Но в 1805 году след его неожиданно теряется. Матфей же по основной части данных умер как раз в 1805 году. Но люди видели выходящего из леса пророка и после 1805 года! Это означает, что знаменитым пророком Мюльхиазлем мог быть как Матфей, так и Иоганн. Или более того, Иоганн продолжил дело Матфея после смерти последнего. Ещё больше проблем состоит в том, что могилы Матфея как таковой не существует — дата «1805» записана со слов его супруги Барбары, которая отказалась сообщить, где и как он умер и похоронен. Все предсказания человека, получившего прозвище «Лесной пророк», сделаны в период с 1801 по 1825 год. Кто из двух братьев их делал — сказать сложно.

Обычно в своих пророчествах Ланг предрекал беду. «Когда железная дорога, проходящая через лес, будет построена, и железная собака перейдёт пустынный залив, когда фургон без лошади и оглобли будет путешествовать, и люди полетят, как птицы в небе, и когда серебряная рыба пролетит над нашим лесом, тогда и наступит военный год». Эти слова трактуются так: 1 августа 1914 была открыта железная дорога Kaltenberg-Deggendorf через Баварию; буквально через несколько дней над Баварией пролетал знаменитый цеппелин. Именно в 1914 году началась Первая мировая война.

Маттиас Ланг якобы предсказал и дирижабли, и Первую мировую

Впрочем, более половины всех предсказаний Мюльхиазля — о войне, будь то Вторая мировая или несуществующая Третья мировая. Например: «Тогда будет короткое лето; зима и лето не будут различимы. Хотя всё вокруг Дуная опустошено и мертво, будут люди, живущие в лесах, и они построят здания в лесах — красивые здания, потому что все плохие вещи закончены, и все трудности будут преодолены. И скоро крапива будет расти на старых зданиях. И лес будет расти снова без войны и смерти».

«Баварская земля будет опустошена, и земля Богемии будет вычищена, как метлой. По всем этим местам и по Богемским горам придут красные... не французы, но красные» — в этом предсказании Ланг не ошибся: Чехословакия и в самом деле долго была под гнётом железного занавеса.

В принципе, все его пророчества довольно однообразны. Или просто до нас дошли только такие. Источник большинства пророчеств Мюльхиазля — один. Это пастор Георг Мюльбауэр. Мюльбауэр записывал предсказания Мюльхиазля со слов своего отца, который знал пророка лично. Пророк — уже пожилой — бывал у юноши в гостях и рассказывал о будущем. В 1923 году записи Мюльбауэра (он умер в 1921 году в возрасте 93 лет) попали в руки другого священника, Иоганна Ландсдорфера, который поспособствовал их публикации.

То, что источник всего один, снова же наводит на мысли о фальсификации предсказаний. Но проверить что-либо уже, к сожалению, невозможно

Фантастический разрез Тема пророков и пророчеств очень часто всплывает в самых разных произведениях художественной литературы и кинематографа. Пожалуй, наиболее известным произведением, построенным на теме пророчества, является гениальный цикл Фрэнка Герберта «Дюна» . Фримены, жители пустыни планеты Арракис, ждут прихода пророка Муад’Диба много лет. И вот он приходит, и оказывается именно тем, кого они ждут. Более того, пророчество тут имеет и второй слой: сам Муад’Диб, он же Пол Атрейдес, способен предсказывать будущее, что особенно ярко проявляется в продолжении романа «Дюна», книге «Мессия Дюны». В русской фантастической литературе можно вспомнить роман Дмитрия Быкова и Максима Чертанова «Код Онегина», написанный под псевдонимом Брэйн Даун. В соответствии с романом великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал ещё одну, неизвестную главу романа в стихах «Евгений Онегин», в которой последовательно, год за годом, предсказал всё будущее России с именами и датами — вплоть до упоминания Ленина, Брежнева и Ельцина. Авантюрные приключения и погоня за загадочной рукописью вполне конкурируют с приключениями в романе «Код да Винчи», пародией на который номинально и является «Код Онегина».

Русский монах

Валаамская обитель на иллюстрации из буклета «Финляндия, представленная в рисунках» 1845-1852 годов

Ещё одним пророком был монах Авель, в миру — Василий Васильев. Родился он 18 марта 1757 года в деревне Акулово Тульской провинции Московской губернии в семье крестьянина, работал плотником, женился, потом бросил жену и детей и бежал в монастырь, в Валаамскую обитель, где в 1785 году принял постриг. Правда, в монастырских летописях Валаама нет записей о пострижении Василия Васильева под именем Авель в 1785 году. Первые достоверные сведения о нём относятся к 1790‑м годам. Как бы то ни было, вскоре он покинул монастырь, некоторое время скитался по миру, затем нашёл новое убежище в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии.

Приключений в жизни Авеля было множество. Он сменил за свою жизнь как минимум шесть монастырей и десяток тюрем. Потому что за каждое успешное предсказание власти считали необходимым посадить несдержанного на язык монаха под замок.

Так, в 1796 году он написал небольшую книгу, в которой, в числе прочего, утверждал, что Екатерина II скончается в начале ноября, после чего догадался показать документ настоятелю Николо-Бабаевского монастыря. Тот передал «дело» епископу Костромскому и Галицкому Павлу. Последний за богохульные дела (объявление себя ясновидцем) Авеля расстриг, а затем, не зная, что делать с новоявленным пророком, сдал его губернатору Костромской области.

Считается, что Авель предсказал точную дату смерти Павла I Владимир Боровиковский

Далее рассказывают такую легенду. После смерти Екатерины новый генерал-прокурор Сената Куракин, разбирая документы своего предшественника, наткнулся на «книгу предсказаний», приказал освободить вещего монаха и привёл его лично к императору Павлу I. Последнему Василий понравился. Неизвестно, о чём они беседовали, но уже 14 декабря по личному указу Павла расстригу освобождают ото всех обвинений и разрешают снова постричься в монахи. Он отправляется на Валаам, где тут же пишет новую «книгу предсказаний», в которой точно указывает дату смерти самого Павла.

После гибели Павла в 1801 году монаха выпустили и отправили на Соловки. На Соловках Авель снова не удержался и написал очередное предсказание о том, что спустя десять лет, в 1812 году, Москва будет взята французскими войсками.

Соловецкий монастырь

Около 1813 года Авель покинул Соловки по решению духовного начальства. С этого времени начинается благоденствие Авеля. Он становится знаменит. Высшие чиновники, графы и князья едут к нему за предсказаниями. Некоторых он даже облагодетельствует. Его чествует семейство Потёмкиных и другие известные семьи.

Кое-какие сведения мы знаем потому, что по Авелю был заведён ряд уголовных дел. Существует ряд указов — то о заключении Авеля в тюрьму, то об освобождении. Ни одной книги до нашего времени не дошло, но в поздних пересказах, как это обычно и бывает, точность его предсказаний неожиданно взлетела до небес. Авель якобы расписал «от и до» всю историю государства Российского, революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную и так далее.



Известными американскими астрологами XX века были, например, Джин Диксон и Эдгар Кейси. Они тоже старательно предсказывали ближайшее (и очень расплывчатое) будущее. Ну и Вангу нельзя забыть, конечно. Многие люди объявляют себя пророками и мессиями. За примерами далеко ходить не нужно — вон Павел Глоба, который для обоснования своих «предсказаний» придумал старинного русского пророка Василия Немчина. Немчин якобы предсказал всю историю мира ещё в XV веке, а Глоба нашёл его книгу и сделал из неё выписки. Только книгу эту никто никогда не видел.

Суть в том, что всё зависит от толкования — об этом мы уже говорили в начале беседы. Любая фраза становится пророчеством, если читатель верит, что это пророчество, и старательно ищет угодное ему толкование. И находит, как же тут не найти. Поэтому пророком можно при желании объявить любого современного писателя-фантаста. Например, предсказания Олдоса Хаксли из романа «О дивный новый мир» уже начинают сбываться: мы тонем в потоках информации и ведём довольно беспорядочную половую жизнь. То ли ещё будет.

Читайте также Олдос Хаксли: дивный новый мир и самая сладкая антиутопия Инар Искендирова 26.07.2024 6531 Предсказания и предостережения, которые никто не послушал

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.