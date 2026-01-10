Лучшие сериалы 2025 года: фантастика, фэнтези и пища для размышлений

Хотя горячая пора стриминговых войн уже закончилась и количество качественных сериалов снизилось по сравнению с началом безумной гонки за контентом, 2025 год получился довольно насыщенным. Подошли к концу «Очень странные дела», вышли вторые сезоны «Миротворца» и «Разделения», новый проект Винса Гиллигана и долгожданный приквел Ноа Хоули по вселенной «Чужого». Но какой же проект заслужил звание самого лучшего по итогам года?

Если что, мы не забыли про мультсериалы — им посвящена отдельная подборка.

Кибердеревня, 2-й сезон

У второго сезона «Кибердеревни» есть недостатки. В сюжете встречаются самоповторы, ведь по структуре он во многом повторяет первый сезон. Порой ему отказывает чувство меры: иные шутки смотрятся неловко, а сатира — беззубо. Красочные декорации нуждаются в более надёжной конструкции — порой непонятно, что здесь «можно», а что «нельзя». Финал можно упрекнуть в неоригинальности: в нём чересчур много живительной силы любви.

Но там, где истории не хватает глубины, она берёт широтой, и особенно широтой души. Друзья поневоле, умелец Николай и Робогозин, заглянут во все уголки местной Солнечной системы, от Венеринского централа до закинутой в пояс астероидов Москвы, от Меркурианского края (который, как известно, рай) до дождливого Юпитербурга. И в каждом из этих красочных, удивительных уголков российской (а кое-где и советской) действительности, запутанных то в ленты Мёбиуса, то в многоуровневые фракталы, герои встретят кропотливо собранные картины кибербудущего, где детали, находки, мемы и архетипы так напоминают наше настоящее. И во всём этом сквозь ядовитые сатирические скетчи и откровенно лубочную эстетику проглядывает та самая любовь — к местам и людям, среди которых выросли создатели сериала. И за эту искреннюю любовь создателям хочется простить очень многое.

Всё-таки даже во втором сезоне «Кибердеревня» у нас такая одна.

— Роман Файницкий

Уэнсдей, 2-й сезон

При попытке разобрать «Уэнсдей» по косточкам можно прийти к неутешительным выводам: это не самый выдающийся сериал. Сюжет пестрит дырами, персонажи ведут себя так, как нужно сценаристу, актёры не пытаются заработать себе «Эмми»…

Но в том-то и дело, что «Уэнсдей» не нужно анализировать — её достаточно просто смотреть. Её сила — в чарующем сеттинге, особом приюте для чудиков и изгоев, где каждому зрителю-гику чрезвычайно приятно находиться. Да, параллельно можно ещё следить за приключениями подростков. Тим Бёртон мог бы снять в таком антураже что угодно: ситком, судебную драму, мыльную оперу, криминальный боевик или сюрреалистический детектив в духе «Твин Пикса» — и мы бы всё равно глотали серию за серией, огорчённо вздыхая по окончании сезона: «Как, уже всё?»

Даже гротескные персонажи — часть задумки: чтобы завоевать наши сердца, им достаточно быть просто странными. Бёртон — мастер правильных вайбов, и если вы с ним на одной волне, вас крайне сложно с неё скинуть. Мы любим не Бёртона-сценариста и Бёртона-продюсера — нас неизменно привлекает Бёртон-сказочник. И «Уэнсдей» — одна из лучших его сказок.

— Евгений Пекло

Чужой: Земля

Мало кто ожидал, что долгострой канала FX в мрачной вселенной «Чужого» окажется вариацией на тему Питера Пэна, где важную роль играет музыка. Шоураннер Ноа Хоули и его команда пробились сквозь пандемию, забастовки и кризисы, чтобы представить приквел всем известной истории, умудрившись запихнуть в восьмичасовой сериал меньше отсылок, чем Феде Альварес в свой «Ромул».

Хотя сериал представил нам новую корпорацию и новый вид искусственных людей, ДНК франшизы налицо. Эстетика 1970-х прямиком из оригинального «Чужого», грязные звездолёты, аналоговые гаджеты, зелёные пиксели на чёрных экранах и искусственные организмы, упорно притворяющиеся людьми. Разве что ксеноморфу в этот раз уделено совсем уж мало внимания: на первый план выходят новые, не менее опасные и загадочные существа.

Главная слабость сериала — сценарий. Несмотря на обилие смысловых слоев и концепций, «Чужой: Земля» вышел прямолинейной притчей о мире, где элиты ищут ключ к бессмертию, а находят лишь кровь и смерть. Некоторые элементы выполнены плохо, и финальные эпизоды явно хуже первых по качеству. При этом «Чужой: Земля» оставляет надежды на второй сезон: слишком богата вселенная, слишком много интересного заложено в первой попытке. Сериал не войдёт в пятерку лучших фантастических произведений года, но закрепиться в десятке точно достоин.

— Денис Старостин

Читайте также «Чужой: Земля»: из чего состоит сериал о трансгуманизме и Питере Пэне и о чём говорят песни Денис Старостин 24.09.2025 8378 Мальчик, инопланетянина нам принеси — мы домой летим!

Очень странные дела, 5-й сезон

Финальный эпизод «Очень странных дел» вышел 1 января, но мы всё же относим новый сезон к уходящему году. И считаем одним из главных сериальных событий 2025-го! Прошло девять лет с таинственного исчезновения Уилла Байерса, дети давно выросли, а значит, пришла пора прощаться с Хоукинсом и его загадками.

К сожалению, концовку «Очень странных дел» почти постигла судьба «Игры престолов». Шоураннеры не справились с количеством тайн и сюжетных линий, из-за чего под нож легло слишком многое, включая любимых персонажей, достоверное объяснение происходящего и внятную предысторию главного злодея. Несмотря на двухчасовой хронометраж, финал получился быстрым, скомканным и делающим акценты не на том, на чём стоило бы. А жаль.

Тем не менее братья Дафферы сумели достойно попрощаться с центральными персонажами и вполне мило (пожалуй, даже слишком мило) завершить цепочку безумных происшествий в маленьком городке. Остаётся лишь с грустью признать, что с окончанием шоу завершится целая эпоха: и для Netflix, и для современной сериальной индустрии, и для нас с вами — простых зрителей.

— Артём Дубровский

Читайте также Финал «Очень странных дел» — Векна украл нормальную концовку Артём Дубровский 07.01.2026 13761 Прощаемся с демогоргонами, Хоукинсом и одним из главных сериалов последних десяти лет.

Из многих

Оглушительный успех «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» связан с именем сценариста, режиссёра и продюсера Винса Гиллигана. Но начинал он не с криминальных историй, а с фантастики — со сценарной комнаты легендарных «Секретных материалов». И наконец-то Гиллиган вернулся к истокам!

Его новый сериал построен на гениальной идее: инопланетный сигнал создаёт «вирус счастья», превращая человечество в единый коллективный разум — мирный, доброжелательный, но лишённый индивидуальности. Название отсылает к девизу США «E pluribus unum» («Из многих — единое»), но с ироничным поворотом: единство даётся ценой потери себя. Циничная писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн блестяще продолжает линию сильных героинь Гиллигана) — одна из 13 иммунных, кто ещё способен на недовольство, рефлексию и меланхолию. Ей приходится выживать в мире, где несчастье — единственное спасение.

Гиллиган мастерски смешивает тягучий триллер, драму и чёрный юмор, исследуя природу счастья, индивидуальности и токсичного позитива. Почти идеальная сатира на современное общество, где девиз «будь счастливым» становится принуждением. Антиутопические отсылки к «Вторжению похитителей тел» и «Сумеречной зоне», медленный, гипнотизирующий темп, прекрасные актёрские работы позволяют смаковать каждый кадр и изгонять из себя страсть к дофаминовому мельтешащему хрючеву. Не сериал, а лекарство!

— Данил Ряснянский

Читайте также «Из многих»: первые впечатления. Возвращение Винса Гиллигана к большому телевидению Станислав Авицкий 12.11.2025 9676 Каким получился новый сериал от создателя «Во все тяжкие».

Этернавт

Неожиданным хитом этого года стал «Этернавт» от Netflix — аргентинский сериал, основанный на одноимённом графическом романе Альберто Бреччиа и Эктора Оэстерхельда, среди поклонников которого — Алехандро Ходоровски и Гильермо дель Торо. Сериал перенёс события в современность и немного изменил героев, но суть первоисточника осталась прежней. Правда, в первый сезон вошла лишь половина романа.

Буэнос-Айрес. Внезапно отключается электричество, и начинает падать снег неизвестного происхождения, уносящий тысячи жизней. Хуан Сальво и его семья чудом спасаются и постепенно узнают, что виной всему инопланетное вторжение…

«Этернавт» создавался во времена Холодной войны — впервые роман опубликован в 1957 году. Он исследует не только тему постапокалипсиса, но и репрессии диктатур в Латинской Америке, иностранное вмешательство и тоталитаризм в целом.

— Денис Варков

Читайте также «Этернавт»: мир и предыстория леденящего душу сериала Ася Михеева 13.05.2025 37873 Nadie se salva solo — «Никто не спасётся в одиночку».

Оно: Добро пожаловать в Дерри

Режиссёр Энди Мускетти, который снял по роману Стивена Кинга фильмы «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019), настолько проникся историей злого клоуна и его жертв, что решил её расширить, но не вперёд или вбок, а назад. Каждый сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — временной скачок на 27 лет в прошлое. Все, кто знаком с этой историей, знают, что Оно, космическая сущность, выбравшая для себя образ клоуна, просыпается в американском городке Дерри каждые 27 лет, наедается страхом и плотью местных детей, а потом снова засыпает.

Первый сезон — это итерация 1962 года, когда за внешним глянцем эпохи процветал расизм, а в школах учили, как вести себя при ядерном взрыве. Сюжет снова следует за группой местных детей и взрослых, которые по разным причинам оказываются связаны с тварью из канализации. Экранное насилие на сей раз бьёт все рекорды: Пеннивайз тут гораздо более жестокий и кровожадный, чем раньше. Спецэффекты впечатляют, история увлекает с первых серий, к героям быстро привязываешься, а некоторые сцены так и вовсе трогают до слёз. Первый сезон вышел просто отличным, остаётся только ждать, когда дадут зелёный свет продолжению.

— Олеся Климчук

Читайте также Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — отличное расширение «кинговской» вселенной Олеся Климчук 23.12.2025 10031 Сериал с лучшей в мире заставкой.

Миротворец, 2-й сезон

Между первым и вторым сезонами «Миротворца» пропасть в целую эпоху, хотя прошло всего три года. Первый выходил в бессвязной киновселенной, на которой фанаты давно поставили крест, а второй — в новой, более складной и перспективной.

Джеймс Ганн поступил гениально и просто: вместо того чтобы перезапускать историю Миротворца, он назвал большую часть событий «Миссии навылет» и первого сезона каноничными — с мелкими отклонениями. И всё: эмоциональная связь на месте, большинство героев знакомы и зритель с ходу в контексте.

Только если в первом сезоне в центре сюжета инопланетное вторжение, то во втором — мультивселенная, с которой Ганн работает куда изобретательней, чем Marvel. При этом масштабные сюжеты становятся декорациями для личных историй, а не наоборот. Так, Миротворец перешёл от принятия себя к поискам своего места в мире, а Джон Сина вновь доказал, что он гениальный драматический и комедийный актёр.

Продолжение вышло вульгарным, комиксно абсурдным, чертовски смешным (если вам по душе сортирный юмор), увлекательным и… неровным — это особенно касается скомканного финала. Кажется, Ганн из-за обязанностей руководителя киновселенной DC не успел полностью отдаться проекту. Но даже так в сериале слишком много сильных моментов, чтобы обращать внимание на недочёты.

По-настоящему меня разочаровал только опенинг. Кажется, оригинальную заставку попросту невозможно переплюнуть…

— Дмитрий Кинский

Читайте также «Миротворец», 2-й сезон: необязательный спин-офф, ставший важной главой новой DCU Станислав Авицкий 16.10.2025 7943 Эмоциональная история про парня с кастрюлей на голове

Разделение, 2-й сезон

Три года ожидания прошли не зря: второй сезон не просто продолжил историю (оборвавшуюся на самом интересном месте), а превратился в ещё более мрачный и многослойный эксперимент. Формально это не хоррор, но пугает он куда без всяких скримеров — медленно, системно и безысходно.

Начав с обманчивого «обнуления» прогресса героев, сезон быстро раздвинул свои границы: стал нелинейным, вышел за пределы разделённого этажа, а вселенная стала шире, ярче и зловещее. Оказалось, что корпорация контролирует куда больше, чем казалось. Джинн больше не сидит в лампе (то есть в здании корпорации), а гуляет где вздумается. Как-то неуютно от этого осознания, правда?

Минимализм первого сезона сменился богатой визуальной палитрой. Сюжет стал более разветвлённым за счёт новых персонажей и смещения фокуса во внешний мир. Но центральный конфликт (и настоящая жуть) кроется в судьбе мисс Кейси и в экспериментах над её личностями. Философские вопросы о природе «внутренних», ответственности и границах личности выходят на первый план (и превращаются в насущные, ведь они касаются свободы, здоровья и жизни). Финал же — поистине кровавый — вновь обрывается на клиффхэнгере и не приносит ответов.

Если говорить о минусах, порог вхождения стал выше, ритм местами проседает, а некоторые образы выглядят странно. Но чем сложнее и болезненнее история, тем сильнее она цепляет. И тем страшнее её главные чудовища — люди.

P. S. Может, хоть в третьем сезоне нам расскажут, при чём тут маленькие козочки?

— Александра Злотницкая

Читайте также «Разделение», 2-й сезон: драма, хоррор и немного коз Александра Злотницкая 28.03.2025 6390 Этот обзор писала внутренняя личность

Андор, 2-й сезон

🥇Сериал года

В последние годы вселенная «Звёздных войн» переехала с больших экранов на малые. Даже спасать Сагу в кинотеатрах в 2026 году отправили пионеров стриминга — Мандалорца с малышом Грогу. Ирония в том, что за последние шесть с лишним лет сериальная часть далёкой-далёкой галактики также успела приесться фанатам, погрязнув в ворохе вторичных и излишне взаимосвязанных проектов.

На общем фоне сериалов по «Звёздным войнам» выгодно выделяется второй сезон телесериала «Андор». Формально приквел другого проекта — фильма «Изгой-один», — «Андор» тем не менее прекрасно справляется с ролью самостоятельного шоу. Да, заглавный персонаж впервые появился на экране именно в «Изгое», но практически все остальные герои шоу созданы специально для него, а сенаторы Мон Мотма и Бейл Органа присутствуют в Саге практически с самого её создания (пусть и незримо в случае Бейла).

Но главное, «Андор» прекрасно справляется с задачей, которую поставил создатель сериала Тони Гилрой. Это действительно история зарождения и становления Восстания против Империи, рассказанная через призму восприятия Кассиана Андора. История тяжёлая, местами грязная, жестокая, мрачная и безжалостная к своим участникам. А ещё — прекрасно написанная, поставленная и сыгранная. И именно поэтому «Андор» — блестящий образец премиального телевидения, штучный товар, равных которому мы вряд ли скоро увидим, и наш обладатель звания «Сериал года».

— Алексей Ионов

Читайте также «Андор». Большой разбор второго сезона лучшего сериала по «Звёздным войнам» Илья Глазков 22.05.2025 12257 Все тайны «Андора»: аналоговые технологии, съёмки в реальных локациях и отсылки к историческим событиям.

Сериал года по версии читателей: Андор В нашей группе «ВКонтакте» мы провели голосование в два этапа. И вот как распределились голоса во втором туре — проголосовали 693 человека (выбирать можно было только один вариант): «Андор», 2-й сезон (194 голоса, 27,99%);

«Очень странные дела», 5-й сезон (94 голоса, 13,56%);

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» (85 голосов, 12,27%).

Почётные упоминания Эти сериалы не вошли в топ-10 лучших, но тоже заслуживают внимания: Бар «Один звонок»

Звёздные войны: Опорная команда

Звёздный путь: Странные новые миры, 3 сезон

Киллербот

Песочный человек, 2 сезон

Укрытие, 2 сезон

Чёрное зеркало, 7 сезон А также «Фоллаут», который успел начаться в 2025-м, но участвовать будет уже в итогах 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.