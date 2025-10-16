«Миротворец», 2-й сезон: необязательный спин-офф, ставший важной главой новой DCU

На стриминговом сервисе HBO Max завершился второй сезон сериала «Миротворец» — об антигерое Кристофере Смите, впервые появившемся в «Отряде самоубийц» в 2021 году. Финал способен поставить зрителей в тупик, а продолжения пока не видно. Рассказываем, каким получился второй сезон и куда направляет историю новой вселенной DC Джеймс Ганн в третьем проекте за год.

Когда «Миротворца» только анонсировали, казалось, что это очередной странный эксперимент: сольный сериал про парня с кастрюлей на голове — кому это вообще может быть интересно? Но спустя годы именно этот проект стал одной из самых ярких и обсуждаемых работ DC, а герой превратился из карикатуры в противоречивого персонажа, за которого по-настоящему переживаешь.

Да, у Ганна есть перегибы и спорные решения, но его умение вдохнуть жизнь в заведомо нелепых героев — дар определённо редкий. Миротворец — лучший пример того, как искренность, чёрный юмор, упор на проработанных героев второго плана и эмоциональная глубина могут превратить персонажа третьего эшелона в одного из самых запоминающихся антигероев последних лет.

Как всё начиналось

«Миротворец» стал первым сериалом в киновселенной DC (тогда ещё DCEU) и моментально выделился на фоне остальных проектов. Вместо привычного супергеройского шаблона шоураннер и сценарист Джеймс Ганн выбрал путь максимальной свободы — смешал абсурдный юмор, жёсткий экшен и неожиданно искреннюю драму. Баланс между сарказмом и уязвимостью стал визитной карточкой шоу и, кажется, главным фактором его успеха.

Сериал не просто продолжил историю персонажа из «Отряда самоубийц», а показал его с другой стороны — как сломанного человека, пытающегося справиться с наследием отца. Белый Дракон, Огги Смит, — суперзлодей-нацист, сбежавший из тюрьмы, чтобы убить сына. Это противостояние стало эмоциональным стержнем сезона и достигло кульминации, когда в седьмом эпизоде Крис убил Дракона — событие, принесшее ему не облегчение, а новые терзания и чувство вины, которое невозможно заглушить.

Параллельно команда A.R.G.U.S., «Дети 11-й улицы», отражало инопланетное вторжение в рамках проекта «Бабочка». И хотя сезон завершился на относительно светлой ноте, ощущение надлома и неразрешённости осталось. Именно оно сделало «Миротворца» историей о людях, которые не умеют быть хорошими, но отчаянно этого хотят.

Успех первого сезона подтвердил: у Ганна получилось создать проект, где личное оказалось важнее масштабного. Иронично, но именно этот сериал — выпущенный в рамках старой вселенной — стал отправной точкой для строительства новой DCU.

От DCEU к DCU

Пока сериал был на паузе, киновселенная DC успела пережить мягкую перезагрузку: сначала через «Монстров-коммандос» , а затем, уже окончательно, в фильме «Супермен» . Поэтому у части зрителей возникли закономерные вопросы: считается ли первый сезон каноном? Остались ли события «Миротворца» частью старой вселенной? Если первый сезон неканоничен, что тогда делать со вторым? А если частично каноничен, то какие именно элементы исключены?

Подобная реакция вполне понятна. Однако Джеймс Ганн сознательно выбрал стратегию мягкого перезапуска — когда одна часть киновселенной сохраняется, а другая обновляется. Для DC это не новое решение: в 2011 году комиксы издательства уже проходили через подобную трансформацию в рамках инициативы New 52.

В итоге всё решилось просто. Ганн переснял финальную сцену первого сезона, где появлялась Лига справедливости из фильма Зака Снайдера . В новой версии зрителям показали Супермена Дэвида Коренсвета, Супергёрл Милли Олкок и членов Банды справедливости. При этом Ганн предложил игнорировать шутки про Человека из стали и Аквамена. То есть основные события первого сезона остались каноном для DCU, но незначительные детали и отсылки были изменены (или опущены).

Съёмки второго сезона, вошедшего в первую главу DCU «Боги и монстры», прошли в 2024 году параллельно с фильмом «Супермен» — ещё одно подтверждение стратегической роли сериала в перезагрузке франшизы.

Личная история

Второй сезон «Миротворца» оставляет в целом положительные впечатления. Джеймс Ганн вновь доказал, что способен превратить самых странных и даже откровенно нелепых персонажей в эмоционально насыщенные образы. Но ощущение, что режиссёр работает в ускоренном темпе, не покидает — и это, пожалуй, главный упрёк сезону.

История Кристофера Смита уходит от привычной юморной полутрэшовой истории к более личным темам. Первый сезон показывал, как Миротворец устаёт быть всего лишь правительственным убийцей, а теперь мы видим, как его охватывает отчаяние.

Второй сезон — не про спасение мира, а про уязвимость и поиски своего места в мире. Про то, как герои пытаются разобраться с собственными травмами и наконец позволить себе быть счастливыми. Однако акцент на психологию нередко вступает в конфликт с плотностью повествования: некоторые сюжетные линии, вроде сбора команды «Шаха и мата», арки Леоты Адебайо, форсирования отношений Рика Флага — старшего и Саши Бордо или клиффхэнгера с Миротворцем, кажутся поспешно разрешёнными в финальном эпизоде, а отдельные драматические сцены, при всей своей силе, срабатывают не так, как надо, из-за недостаточной подготовки.

Тем не менее у сериала по-прежнему хватает сильных сторон. Ганн уверенно балансирует между юмором, драмой и комиксовой абсурдностью, а его умение вызывать сочувствие к третьестепенным персонажам работает безотказно. Диалоги звучат живо, актёрская химия безупречна, намеренно нелепый юмор всё так же уместен, а общее чувство искренности и душевности делает «Миротворца» одним из самых самобытных проектов DC на сегодняшний день.

Джон Сина — по-прежнему главный магнит сериала: его Миротворец многогранен и противоречив, а в лучших сценах сезона достигает такой эмоциональной силы, которую редко встретишь в супергероике.

Как часть развивающейся DCU, сериал грамотно расставляет акценты на будущее вселенной — причём без ощущения, что перед нами лишь реклама грядущих проектов.

Сезон немного скомкан — в нём есть слишком резкие переходы, но, несмотря на них, «Миротворец» остаётся сериалом, в котором чувствуется душа его создателя. Возможно, финальный эпизод перенасыщен и выверен не так, как хотелось бы, но это всё ещё добросовестная, прилежная история, которая доказывает: даже у антигероя в потешном шлеме-кастрюле есть шанс на искупление.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.