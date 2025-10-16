КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?

Классика

Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»
Как изображают невесомость в кино
Сериалы|Обзоры сериалов
#обзор сериала#DCU#супергеройские сериалы#Джеймс Ганн

«Миротворец», 2-й сезон: необязательный спин-офф, ставший важной главой новой DCU

Станислав Авицкий
16 октября 12:00
653
5 минут на чтение
На стриминговом сервисе HBO Max завершился второй сезон сериала «Миротворец» об антигерое Кристофере Смите, впервые появившемся в «Отряде самоубийц» в 2021 году. Финал способен поставить зрителей в тупик, а продолжения пока не видно. Рассказываем, каким получился второй сезон и куда направляет историю новой вселенной DC Джеймс Ганн в третьем проекте за год.
Когда «Миротворца» только анонсировали, казалось, что это очередной странный эксперимент: сольный сериал про парня с кастрюлей на голове — кому это вообще может быть интересно? Но спустя годы именно этот проект стал одной из самых ярких и обсуждаемых работ DC, а герой превратился из карикатуры в противоречивого персонажа, за которого по-настоящему переживаешь.
Да, у Ганна есть перегибы и спорные решения, но его умение вдохнуть жизнь в заведомо нелепых героев — дар определённо редкий. Миротворец — лучший пример того, как искренность, чёрный юмор, упор на проработанных героев второго плана и эмоциональная глубина могут превратить персонажа третьего эшелона в одного из самых запоминающихся антигероев последних лет.

Как всё начиналось

«Миротворец» стал первым сериалом в киновселенной DC (тогда ещё DCEU) и моментально выделился на фоне остальных проектов. Вместо привычного супергеройского шаблона шоураннер и сценарист Джеймс Ганн выбрал путь максимальной свободы — смешал абсурдный юмор, жёсткий экшен и неожиданно искреннюю драму. Баланс между сарказмом и уязвимостью стал визитной карточкой шоу и, кажется, главным фактором его успеха.
Сериал не просто продолжил историю персонажа из «Отряда самоубийц», а показал его с другой стороны — как сломанного человека, пытающегося справиться с наследием отца. Белый Дракон, Огги Смит, — суперзлодей-нацист, сбежавший из тюрьмы, чтобы убить сына. Это противостояние стало эмоциональным стержнем сезона и достигло кульминации, когда в седьмом эпизоде Крис убил Дракона — событие, принесшее ему не облегчение, а новые терзания и чувство вины, которое невозможно заглушить.
Параллельно команда A.R.G.U.S., «Дети 11-й улицы», отражало инопланетное вторжение в рамках проекта «Бабочка». И хотя сезон завершился на относительно светлой ноте, ощущение надлома и неразрешённости осталось. Именно оно сделало «Миротворца» историей о людях, которые не умеют быть хорошими, но отчаянно этого хотят.
Успех первого сезона подтвердил: у Ганна получилось создать проект, где личное оказалось важнее масштабного. Иронично, но именно этот сериал — выпущенный в рамках старой вселенной — стал отправной точкой для строительства новой DCU.

От DCEU к DCU

Пока сериал был на паузе, киновселенная DC успела пережить мягкую перезагрузку: сначала через «Монстров-коммандос», а затем, уже окончательно, в фильме «Супермен». Поэтому у части зрителей возникли закономерные вопросы: считается ли первый сезон каноном? Остались ли события «Миротворца» частью старой вселенной? Если первый сезон неканоничен, что тогда делать со вторым? А если частично каноничен, то какие именно элементы исключены?
Подобная реакция вполне понятна. Однако Джеймс Ганн сознательно выбрал стратегию мягкого перезапуска — когда одна часть киновселенной сохраняется, а другая обновляется. Для DC это не новое решение: в 2011 году комиксы издательства уже проходили через подобную трансформацию в рамках инициативы New 52.
В итоге всё решилось просто. Ганн переснял финальную сцену первого сезона, где появлялась Лига справедливости из фильма Зака Снайдера. В новой версии зрителям показали Супермена Дэвида Коренсвета, Супергёрл Милли Олкок и членов Банды справедливости. При этом Ганн предложил игнорировать шутки про Человека из стали и Аквамена. То есть основные события первого сезона остались каноном для DCU, но незначительные детали и отсылки были изменены (или опущены).
Съёмки второго сезона, вошедшего в первую главу DCU «Боги и монстры», прошли в 2024 году параллельно с фильмом «Супермен» — ещё одно подтверждение стратегической роли сериала в перезагрузке франшизы.

Личная история

Второй сезон «Миротворца» оставляет в целом положительные впечатления. Джеймс Ганн вновь доказал, что способен превратить самых странных и даже откровенно нелепых персонажей в эмоционально насыщенные образы. Но ощущение, что режиссёр работает в ускоренном темпе, не покидает — и это, пожалуй, главный упрёк сезону.
История Кристофера Смита уходит от привычной юморной полутрэшовой истории к более личным темам. Первый сезон показывал, как Миротворец устаёт быть всего лишь правительственным убийцей, а теперь мы видим, как его охватывает отчаяние.
Второй сезон — не про спасение мира, а про уязвимость и поиски своего места в мире. Про то, как герои пытаются разобраться с собственными травмами и наконец позволить себе быть счастливыми. Однако акцент на психологию нередко вступает в конфликт с плотностью повествования: некоторые сюжетные линии, вроде сбора команды «Шаха и мата», арки Леоты Адебайо, форсирования отношений Рика Флага — старшего и Саши Бордо или клиффхэнгера с Миротворцем, кажутся поспешно разрешёнными в финальном эпизоде, а отдельные драматические сцены, при всей своей силе, срабатывают не так, как надо, из-за недостаточной подготовки.
Тем не менее у сериала по-прежнему хватает сильных сторон. Ганн уверенно балансирует между юмором, драмой и комиксовой абсурдностью, а его умение вызывать сочувствие к третьестепенным персонажам работает безотказно. Диалоги звучат живо, актёрская химия безупречна, намеренно нелепый юмор всё так же уместен, а общее чувство искренности и душевности делает «Миротворца» одним из самых самобытных проектов DC на сегодняшний день.
Джон Сина — по-прежнему главный магнит сериала: его Миротворец многогранен и противоречив, а в лучших сценах сезона достигает такой эмоциональной силы, которую редко встретишь в супергероике.
Как часть развивающейся DCU, сериал грамотно расставляет акценты на будущее вселенной — причём без ощущения, что перед нами лишь реклама грядущих проектов.
Сезон немного скомкан — в нём есть слишком резкие переходы, но, несмотря на них, «Миротворец» остаётся сериалом, в котором чувствуется душа его создателя. Возможно, финальный эпизод перенасыщен и выверен не так, как хотелось бы, но это всё ещё добросовестная, прилежная история, которая доказывает: даже у антигероя в потешном шлеме-кастрюле есть шанс на искупление.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Станислав Авицкий
#обзор сериала#DCU#супергеройские сериалы#Джеймс Ганн
Рекомендуем
«Галавант»: отличный сериал, который вы пропустили
Как начиналась «Игра престолов»: ужасный пилот, замены актёров и слёзы мёртвых
«Невероятные приключения ДжоДжо» как феномен стиля и пафоса
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Сериалы

«Первородный грех Такопи»: аниме, после которого хочется <Роскомнадзор>

Сериалы

Какие сериалы смотреть в октябре 2025? Ведьмаки, клоуны и русские мужики
А также мир Энн Райс и экранизация игры.

Сериалы

Сериал «Основание»: 3 сезон — это «Последние джедаи» с императором Лебовски
Сезон не получается оценить как самостоятельную историю. Но всем понравится Брат Дюдя.

Сериалы

«Чужой: Земля»: из чего состоит сериал о трансгуманизме и Питере Пэне и о чём говорят песни
Мальчик, инопланетянина нам принеси — мы домой летим!

Сериалы

Ищем идеального актёра на роль Кратоса: брутален, трагичен и бородат
Момоа, Харди, Тейлор-Джонсон… и Володя Епифанцев?

Сериалы

Carry on my wayward son: необычный топ-10 лучших серий «Сверхъестественного»
Необычный топ к юбилею культового сериала

Сериалы

Сериал «Институт»: правда ли Кинг пытался скопировать «Очень странные дела»?
Стивен украл идею у братьев Дафферов — или наоборот? И похожи ли сериалы вообще?

Сериалы

Какие сериалы смотреть в сентябре 2025? Очень много нежити!
И комедия, которую мы смотрим с прошлого века.

Сериалы

«Чужестранка: Кровь от крови моей». Первые впечатления: Шотландия та же, герои другие
Навек простись, Шотландский край, с твоею древней славой…

Сериалы

Сериал «Чужой: Земля»: первые впечатления. Ксеноморф на свободном выгуле
Уверенный сериальный поворот для франшизы
Показать ещё
Рекомендуем
«Самурай Джек»: пора пересмотреть сериал!
Самые смешные сериалы фантастики и фэнтези
«Зена» и «Геракл»: сериалы с одной судьбой
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты