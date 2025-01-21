«Монстры-коммандос»: мультсериал Джеймса Ганна для тех, кому мало «Отряда самоубийц»

Проект Аманды Уоллер по использованию людей в секретных операциях был дискредитирован. Но руководительница нашла выход — теперь на тайную службу правительству США поступают монстры. Встречайте собранную из частей мертвецов Невесту; Доктора Фосфора, который выглядит как радиоактивный скелет; G.I. Робота, автоматона, который отстреливал нацистов во времена Второй мировой войны; девушку-амфибию Нину Мазурски и Ласку, который чудом выжил после недавней миссии Отряда самоубийц. Команду отправляют в Восточную Европу — феодальную славянскую страну Поколистан, где объявилась колдунья Цирцея. Она терроризирует жителей и при помощи армии вооружённых до зубов бандитов намерена покончить с правительницей Иланой Ростович. Ну а поскольку США только-только заключили с Поколистаном договор, союзников надо как-то защитить. И в этот раз в роли защитников выступит отряд монстров.

«Монстры-коммандос» — первый проект обновлённой киновселенной DC. Её полноценный старт намечен на 2025-й, когда выйдет новый фильм про Супермена от самого Джеймса Ганна. А пока что главный архитектор вселенной представил своего рода мостик от уже вышедших «Отряда самоубийц» и сериала «Миротворец» к масштабной первой фазе «Боги и монстры». Собственно, «Монстры» продолжают сюжетную линию, начатую в этих проектах: вот Аманда Уоллер, вот новый отряд неудачников, которые должны вопреки всему спасать мир.

Если первый абзац прозвучал утомительно — ничего удивительного. Вселенную DC за последнее время много раз знатно потряхивало (гусары, ни слова про мультивселенные!). Поэтому, чтобы мостик был прочнее, Ганн обратился к знакомой — даже, страшно сказать, заезженной — формуле. Посудите сами: уже отвергнутый обществом отряд неудачников отправляется на суицидальную и неблагодарную миссию, в ходе которой становится почти семьёй. Но с 2014-го только в DC со схожими сюжетами выходили мультфильм Batman: Assault on Arkham, два «Отряда самоубийц» и «Миротворец» (а отчасти и «Хищные птицы»!). И получается, что «Монстры» с точки зрения погружения в новую вселенную удались, а вот в плане новизны ничего предложить не могут.

Мультсериал — чистокровное продолжение «Отряда самоубийц» 2021 года. Особенно это ощущается в схожих сюжетных ходах, в балансе шуточек и драмы. Что уж говорить про знакомые типажи (да что там, знакомых персонажей), актёрский состав и ровно те же панчлайны. Вот только если «Миротворец» после «Отряда самоубийц» был шагом вперёд, то «Монстры-коммандос» — прыжки на месте.

В сущности, перед нами та же история, но поданная с другими акцентами. В интервью Ганн рассказывал, что «Монстров» от тех же «Стражей галактики» отличают, во-первых, взрослый рейтинг (и мультсериал действительно не стесняется демонстрировать кровищу, секс и похабные шуточки), во-вторых, меньший уклон в сентиментальность и, в-третьих, структура в духе Lost: каждая серия раскрывает во флешбэках прошлое одного из персонажей. Получилось… не во всём удачно.

И вроде бы все составляющие успеха на месте, но результат получается слишком привычным. Если вы смотрели «Стражей галактики» или «Отряд самоубийц», то сразу догадаетесь, кто тут главный comic relief, какой исход ждёт самого невинного и доброго персонажа и у кого из монстров будет самая трогательная арка. В привычных штампах режиссёра нет ничего дурного — за этот почерк его и любят, — но «Монстры» выглядят как то же, что было у Ганна ранее, но в некоторых аспектах хуже.

Например, в «Миротворце» баланс драмы и чёрной комедии выдержан намного лучше, как и переплетение личных и общих сюжетных линий. Нет ощущения разрозненности. Разумеется, в сериале и формат был иной (тоже восемь серий, но в два раза длиннее), но разве не история должна диктовать хронометраж? В последних сериях «Монстрам» совсем не хватает «воздуха», сюжетные линии Флэгга-старшего и Монстра Франкенштейна обрываются на полуслове. Да и в целом, пусть линия Монстра получилась выразительной, но она абсолютно не добавляет персонажу глубины, а лишь помогает раскрыть предысторию Невесты и никак не выводит за пределы амплуа «жуткий и бестолковый сталкер, уже более ста лет ищущий внимания и одобрения своей якобы возлюбленной». Даже для социальной сатиры слишком много бесполезного экранного времени (пусть Дэвид Харбор и чертовски хорош в роли очередного монстра!).

Ещё одну панамку упрёков заслуживает образ беспринципной Аманды Уоллер, которая готова любой ценой воплотить самые бесчеловечные планы. Любой — включая собственный интеллект. Складывается впечатление, что каждую следующую историю её делают всё глупее, иначе сложно поверить, что руководительница секретного отдела допускает такие идиотские промахи (верит кому попало и ничего не проверяет). А ведь на её решении держится ключевой сюжетный поворот! Не исключено, что свою роль сыграло сотрясение мозга после событий «Отряда самоубийц».

Джеймс Ганн не был бы собой, если бы не зарядил историю социальным комментарием — правда, в этот раз по изяществу исполнение получилось сродни тому же Монстру Франкенштейна. Неуклюже и неловко. Казалось бы, тему неонацистов Ганн драматично обыграл в «Миротворце» — точно ли нужно делать в «Монстрах» то же самое, но хуже? Да и внешнюю политику США он уже критиковал — причём едва ли не теми же фразами в «Отряде самоубийц». Ну а толпа вооружённых сексистов, которые служат Цирцее? Кажется, будто Ганн ввёл их в мультсериал исключительно ради насмешки, сравнив с теми самыми «твиттерскими радикалами», из-за которых режиссёра в своё время уволили с третьих «Стражей галактики».

Стоит ли ставить из-за вышеперечисленного крест на мультсериале? Вовсе нет. Если вы соскучились по историям Ганна, то «Монстры-коммандос» помогут скоротать время до нового «Супермена» и второго сезона «Миротворца». Да, местами мультсериал уступает прошлым проектам, и его легко можно обвинить в самоповторах, но так же легко можно влюбиться в главных героев и в музыкальное сопровождение. Невероятные Gogol Bordello не только стали визитной карточкой «Монстров», но и заслужили анимационное камео. А для открывающих титров взяли композицию Moliendo Cafe, которую исполнила румынская группа Fanfare Ciocărlia.

В конце концов, у Джейма Ганна получился, пожалуй, самый-самый гильермодельторовский проект. У режиссёра и раньше сквозила любовь к животным и монстрам, которых он ценит больше людей, но в мультсериале этот мотив стал главным. Недаром первая часть обновлённой киновселенной DC называется «Боги и монстры» — и, как водится, главные монстры здесь вовсе не роботы и уродцы с жабрами.

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