«Супермен»: как Джеймс Ганн переоткрывает культового супергероя

В мире супергеройских перезагрузок пополнение, и «Супермен» Джеймса Ганна — глоток свежего воздуха. Забудьте о затянутых предысториях: нас сразу окунают в действие. Благодаря искрящемуся на экране Дэвиду Коренсвету, харизматичному Лексу — Николасу Холту и с виду сомнительному, но при этом креативному визуальному стилю фильм становится образцовым перезапуском DC на больших экранах. Рассказываем, как Ганн соединил наивную детскую мечту о герое и современные приёмы блокбастера.

Как появилась новая киновселенная DC?

В 2022 году режиссёр и сценарист Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран были назначены руководителями DC Studios. Вместо того, чтобы спасать погрязшую в хаосе и противоречиях Расширенную вселенную DC, дуэт решил выстроить новую киновселенную с нуля.

Первым кирпичиком стал сценарий нового фильма о Супермене, который Ганн написал лично. До его назначения студия безуспешно металась между идеями: то обсуждали продолжение «Человека из стали» с Генри Кавиллом, то в разработку запускали проект о темнокожем Супермене — Кэлвине Эллисе (он же Президент Супермен с Земли-23). Ни один из этих проектов так и не дошёл до съёмок, что развязало руки новому руководству.

Тем не менее технически новая киновселенная началась не с «Супермена». Первым проектом DCU стали «Монстры-коммандос» — написанный Джеймсом Ганном мультсериал о секретном спецотряде. Первый сезон «Миротворца» также считается каноничным — кроме сцены с Лигой справедливости, которую Ганн пообещал обыграть во втором сезоне (его премьера в августе). А вот «Отряд самоубийц» 2021 года предлагают считать «несовершенным воспоминанием»: события в общем каноничны, но сам фильм — нет.

Переоткрывая мифологию

«Супермен» Джеймса Ганна — именно тот лёгкий, душевный, красочный летний блокбастер, которого фанаты DC ждали годами. Отказавшись в очередной раз пересказывать историю происхождения героя, Ганн стартует спустя три года после того, как Кал-Эл предстал перед жителями Земли, — и сразу же кружит нас в вихре событий, демонстрируя неделю из жизни Супермена.

Ганн берёт курс на чистое развлечение. Монументальность сцен перемежается с уместным юмором, который срабатывает почти во всех эпизодах. Особенно выделяется Крипто — неугомонный суперпёс в красном плаще, чьи улётные выходки регулярно докучают окружающим.

Выбор Дэвида Коренсвета на главную роль оказался удачным: его Кларк Кент — улыбчивый, эмоциональный и по‑настоящему человечный. В его исполнении даже самые невероятные подвиги — будь то спасение белки или отражение атаки гигантского монстра — выглядят органично и вызывают симпатию. Коренсвет умудряется сочетать силу «Человека из стали» и лёгкую уязвимость (как физическую, так и психологическую), которую мы редко видели у Супермена на большом экране.

Ещё один ключевой элемент успеха — Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта. Его злодей — не просто богатый психопат, а безумный гений‑технократ, вооружённый личной армией металюдей и манипулирующий общественным мнением через соцсети (как никогда актуально). Холт наделяет своего Лютера уверенностью, фанатичным рвением и мощной харизмой — благодаря чему их противостояние с Суперменом действительно запоминается.

Кто‑то заметит: «Но мотивация Лютора почти не раскрыта!» — и будет прав. Природа его одержимости последним сыном Криптона лишь обозначена, но не получает полноценного развития. Возможно, в этом и смысл — у персонажа есть простор для дальнейшего раскрытия.

Помимо главных героев, стоит выделить удачно введённых второстепенных персонажей. Зелёный Фонарь Гай Гарднер, Орлица и Мистер Террифик — без лишних «ориджинов» мы сразу видим их характеры и возможности. Их короткие, но эффектные появления придают вселенной объём и закладывают мостики к будущим историям. Банда справедливости удачно дополняет экранный мир и контрастирует с гнетущей серьёзностью, к которой мы успели привыкнуть в период раннего «Снайдервёрса».

Кроме того, фильм выигрывает за счёт тщательно выстроенных семейных отношений. Сцены с Джонатаном и Мартой Кент подкрепляют идею о том, что даже богоподобная сила нуждается в любви и доверии. Их диалоги с Кларком органично вписаны в сюжет и создают необходимую эмоциональную опору, давая чувство теплоты.

Метрополис в деталях

Ганновский Метрополис предстаёт одновременно знакомым и новым: без лишней «грязи», но с толикой шарма. Художественный дизайн города заслуживает отдельной похвалы. Ганн и продакшен-команда нашли баланс между классическим комиксным обликом и современными урбанистическими мотивами. Небоскрёбы то и дело сменяются уютными, почти домашними уголками города, что подчёркивает его двуликую природу — это пространство и для эпического экшена, и для обычной жизни человека.

Важный аспект картины — стилистика. Непрерывные кадры и широкоугольная перспектива отлично передают динамику полётов и сражений. Да, в некоторых эпизодах графика выглядит чуть сыро, а костюмы могли бы быть более проработанными, но всё это легко забывается благодаря содержательной насыщенности и эмоциональному драйву. Костюмы героев верны духу серебряного и бронзового века комиксов, но дополнены современными деталями: например, текстурой на плаще Супермена и лёгким матовым оттенком униформы Зелёного Фонаря. Это едва заметное обновление смотрится свежо и не отталкивает любителей классики.

Монтаж заслуживает отдельного внимания: чередование динамичных сцен и более размеренных лирических моментов задаёт отличный ритм. Пиковые эпизоды выстроены так, что напряжение нарастает постепенно, а расслабление после кульминации наступает мягко. Так зритель может прочувствовать реалии происходящего.

Музыка сочетает панковскую энергетику с эмбиентными треками, подчёркивая контраст между масштабными эпизодами и мимолётными душевными моментами. В интимных диалогах Кларка и Лоис звучат тихие фортепианные мотивы, которые создают мягкий эмоциональный фон и тем самым усиливают химию между героями, в то время как гитарные риффы в сценах экшена передают ощущение свободы полёта. В целом музыка отражает настроение фильма: яркое, динамичное и по‑настоящему человечное.

Пожалуй, единственное, что может выбить из погружения, — это частое использование широкоугольного объектива, из-за которого лица и силуэты персонажей заметно искажаются. Замысел понятен: с помощью «ширика» и «крупняков» режиссёр добивается эффекта полёта и скорости. В динамичных сценах с длинными планами и пролётами камеры это работает, и экшен воспринимается бодро и по-особенному. Но стоит кадру задержаться хоть на секунду — и деформированные черты уже ни за что не упустишь из виду.

Надежда на будущее

Наконец, есть тут и мини‑пасхалки и крючки на будущее — едва заметные, но продуманные: от появления Метаморфо до камео Супергёрл и секундного появления Максвелла Лорда. Эти мелочи делают фильм не только самостоятельной историей, но и качественным стартом большой вселенной.

Что особенно выделяет «Супермена» Джеймса Ганна, так это его лёгкость и человечность. Да, в центре снова конфликт отцов и детей — тема, проходящая через всю фильмографию режиссёра. Он не боится задавать сложные вопросы. Кто такой Кал-Эл? Наследник погибшей цивилизации Криптона или символ надежды для всего человечества?

Но при этом картина не перегружает зрителя философией. Напротив, дарит чистое, искреннее удовольствие — через героические подвиги, образ добра, ганновский юмор и музыку, которая надолго остаётся в сердце.

Зрелищный, яркий, по-детски наивный, но оттого ещё более душевный и честный — фильм, после которого хочется стать немного лучше и поверить, что у каждого из нас есть маленькая суперспособность.

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