«Бессмертная гвардия 2»: скучные разборки вечных людей

Но вместо ожидаемого противостояния Куин и Андромахи зритель видит Уму Турман. Её персонажа зовут Дискорд, что сразу вызывает некоторую путаницу. Такой герой действительно есть в комиксах — но, во-первых, он мужчина, во-вторых, смертный, и в-третьих, лишь эпизодически появлялся в четвёртом эпизоде линейки The Old Guard: Tales Through Time.