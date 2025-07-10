«Бессмертная гвардия 2»: скучные разборки вечных людей

Во время боя Андромаха из Скифии обнаруживает, что бессмертна. С этой минуты начинается её печальный путь одиночества и потерь: Андромаха живёт на свете больше четырёх тысяч лет. За эти годы у неё получается отыскать лишь нескольких таких же, как она сама: наполеоновского солдата-дезертира, крестоносца и сарацина. Они образуют отряд наёмников, который выполняет грязную работу — а потом исчезает на много лет, чтобы появиться с другими паспортами на другом континенте. Но то, что для многих было бы мечтой, для бессмертных в конце концов превращается в изматывающую рутину. В прошлом Андромахи — бессмертная подруга, погребённая под толщей вод. В настоящем — девочка из Афганистана, которая тоже обладает даром вечной жизни. И теперь Энди (как называют Андромаху) предстоит многому у неё научиться.

О первом фильме Кто хочет жить вечно? Обзор «Бессмертной гвардии» Алексей Ионов 16.07.2020 25622 Зрелищный боевик с Шарлиз Терон радует оригинальными драками и отличным кастом, но страдает от неидеального сценария и затянутости.

Осторожно, спойлеры! Тем, кто пока не открыл секрет вечной жизни, следует опасаться сюжетных спойлеров!

Первая «Бессмертная гвардия» — адаптация комиксов Грега Руки и Леандро Фернандеса — вышла аж в 2020 году. Не прошло и пяти лет… хотя нет, как раз прошло — и Netflix выпустил сиквел. Кажется, производством занимались такие же бессмертные, как Андромаха и её команда, — торопиться создателям явно было некуда. Ведь съёмки продолжения закончились в 2022 году — но фильм очень долго не мог увидеть свет и пережил все возможные проблемы, от пожара на площадке до смены руководства стриминга.

Первая часть была лирическим боевиком — в том числе потому, что сценаристом был сам Грег Рука. Он бережно перенёс в экранизацию всё, что казалось ему важным. А важным было то, что комикс рассказывал, в первую очередь, не про сражения. Он был рассуждением о бессмертии, о его тяготах, о том, что скрывается за желанием жить вечно, — и о том, что это желание способно сотворить с простыми людьми. Экранная «Бессмертная гвардия» развивала эти темы вполне в духе первоисточника — например, Куин, подругу Энди, заперли в железной деве и утопили в океане. Она обречена воскресать и тут же умирать, снова и снова, как Джек Харкнесс в одном из эпизодов сериала «Торчвуд». Кроме того, фильм завершался катарсисом — Андромаха теряла бессмертие.

Сценаристом второй части снова стал Грег Рука. Те, кто знаком с первоисточником, примерно представляют, как события могли бы развиваться дальше: в комиксе Куин (то есть японка Норико — в фильме ей почему-то поменяли имя и национальность) возвращается, чтобы проведать Андромаху, а заодно стать главной антагонисткой — ведь века смерти и возрождения плохо влияют на характер.

Но вместо ожидаемого противостояния Куин и Андромахи зритель видит Уму Турман. Её персонажа зовут Дискорд, что сразу вызывает некоторую путаницу. Такой герой действительно есть в комиксах — но, во-первых, он мужчина, во-вторых, смертный, и в-третьих, лишь эпизодически появлялся в четвёртом эпизоде линейки The Old Guard: Tales Through Time.

Дискорд Умы Турман — старейшая бессмертная, которая живёт (внезапно!) дольше, чем Андромаха. Она долгое время путешествовала с ещё одним долгожителем Туа, цель жизни которого — собрать самую большую в мире библиотеку про бессмертных и спрятать её в деревянном сарае в корейском храме (куда очень просто проникнуть).

Сиквел начинается с того, что Дискорд поднимает с морского дна железную деву с запертой внутри Куин. Та очень обижена на Андромаху — подруга перестала её искать и жила отличную жизнь. Дискорд ничего не стоит стравить бессмертных — вот только Куин больше не ровня Энди. Вся история их противостояния в результате обесценивается — та боль, что в комиксе гонит Куин вперёд и подстёгивает отомстить Энди за предательство, очень быстро сходит на нет. Вскоре подруги вновь плечом к плечу спасают мир.

Дискорд становится антагонисткой вместо Куин — и это весьма спорный ход. Допустим, для успеха картине нужна была ещё одна звезда — но Ума Турман оказалась крайне неудачным выбором. Она как будто пришла в «Бессмертную гвардию 2» прямо со съёмочной площадки «Убить Билла». Внешне её персонаж смахивает на Тильду Суинтон из «Выживут только любовники» (ведь все древние существа выглядят именно так!), лишён эмоций и совершенно не активен — Дискорд только мрачно смотрит и произносит речи. Даже драка за вертолёт на крыше выглядит странно: как будто она нужна не ради напряжённого сюжетного момента, а для того, чтобы Невеста сразилась с Фуриосой.

Кстати, долгое время ходили слухи, что злодейкой в сиквеле будет Марион Котийяр. Есть ощущение, что она в этой роли смотрелась бы интереснее.

Чего именно добивается Дискорд, мы узнаём лишь в самом конце:

Чего же?

Впрочем, хорошие моменты в фильме тоже есть: например, Шарлиз Терон в роли Энди великолепна. Актриса будто бы она сама открыла секрет бессмертия: она не изменилась ни на йоту и всё так же пребывает в роскошной форме. Но в этот раз у Энди намного меньше боевых сцен — хотя в полной мере насладиться драками сиквел в целом не даст, здесь больше разговоров и размышлений. Зато боевой топор всё ещё при Андромахе!

Боевой дуэт Марвана Кензари (Джо) и Луки Маринелли (Ники) снова в деле. Правда, осталось непонятным, к чему была искусственная попытка сценаристов вбить клин между героями — как будто комиксного материала им вдруг стало не хватать, и драму высасывали из пальца.

Непонятной осталась и природа способностей Найл (Кики Лэйн), и главная загадка серии: откуда вообще берётся бессмертие и почему у каждого, кто живёт вечно, есть свой срок. Ответов фильм не даёт, заканчиваясь на кульминации. По сути, «Бессмертная гвардия 2» — не полноценная законченная история, а лишь её половина. Чтобы разобраться, что к чему, придётся ждать окончания — но вот найдутся ли у Netflix деньги?

Вторая «Бессмертная гвардия» вышла слишком путаной, несбалансированной и к тому же ужасно тёмной. Недостаток экшен-сцен глубокие разговоры не компенсируют — здесь, в отличие от первого фильма, они получились натужными. «Бессмертная гвардия» 2020 года была вещью в себе — хорошей законченной историей, которая вполне могла обойтись без продолжения. На её фоне сиквел выглядит небрежной запятой перед финалом, которого может и не случиться.

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