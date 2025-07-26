Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами

778 год нашей эры. Мусульманская империя точит когти на западные Пиренеи, землю басков. Чтобы дать им отпор, баскский вождь заключает сделку с древней богиней Мари, прародительницей магических созданий. В обмен на свою жизнь он получает победу, но оставляет юному сыну Энеко тяжкое наследство. Спустя годы возмужавший Энеко возвращается домой, чтобы доказать, что достоин править. Но знатные семьи не хотят упускать власть и ставят Энеко условие — найти труп отца, а заодно и золото, пропавшее в битве в древнем лесу, где обитают великаны. Вместе со странной девушкой Ирати, внучкой последней языческой ведуньи, Энеко отправляется на поиски в волшебный мир, где существует всё, у чего есть имя.

Irati Жанр : мифологическое тёмное фэнтези Режиссёр : Пауль Уркихо Алихо В ролях : Энеко Сагардой, Эдурне Азкарате, Ициар Итуньо, Елена Уриз Премьера : 9 октября 2022 (мир), 17 июля 2025, (Россия) Похоже на : «Легенда» (1985), «Экскалибур» (1981), «Зелёный рыцарь» (2021) Страна Басков, испанский регион на границе с Францией, воистину удивительное место с самобытной культурой и сложной историей многовековой борьбы за независимость. Баски всегда ревностно охраняли свою идентичность, язык и уникальный фольклор. На этой почве появился один из самых интересных локальных кинематографов в Европе. С завидной регулярностью баскские киностудии завоёвывают призы мировых кинофестивалей и сердца зрителей — историческая драма Handia (Гигант), хоррор «Амайа. Дитя вампира», страшная сказка «Кузнец и дьявол», получившая больше сотни разнообразных наград и вошедшая в топы Netflix.

Неудивительно, что режиссёр «Кузнеца и дьявола» Пауль Уркихо Алихо получил огромный кредит доверия и смог замахнуться на эпический фэнтези-проект Irati («Легенда о великанах» в российском прокате).

Фильм дошёл до наших экранов с опозданием — премьера состоялась в 2022 году. В прессе его окрестили испанским «Властелином колец». Слова громкие, но отчасти справедливые — так называют и первоисточник, которым фильм вдохновлён. Серия графических романов «Цикл Ирати» авторства Хона Муниса Отаеги и Хуана Луиса Ланды выходила в середине 1990-х и считается классикой испанского фэнтези.

Работы с таким материалом требовала хороших бюджетов, и Уркихо их получил — «Легенда о великанах» стала одним из самых дорогих и одновременно кассовых фильмов на баскском языке. А вот пошли ли бюджеты впрок?

Визуально — несомненно да. Фильм можно смело добавлять в подборку самого красивого тёмного фэнтези. Режиссёр эстетически ориентировался на фильмы «Экскалибур», «Царство небесное», сериал «Викинги». Постановка битвы при Ронсесвальесе в начале фильма сразу задаёт нужный тон, а костюмы и антураж погружают в мрачную сказочную атмосферу. Никакого пластика и театральности, уровень действительно голливудский. Правда, компьютерная графика и монстры не дотягивают до этой планки, но тем не менее выглядят очень и очень достойно. Потрясающая горная и лесная природа Пиреней буквально выливается через экран и обволакивает сыростью, запахами прелой листвы и холодного камня.

Но не красотами едиными! Одно из главных достоинств фильма — атмосфера пограничья двух миров, противостояния христианской веры и магии. Где-то этот конфликт передан в лоб, а где-то показан трогательно и метафорично. Эту борьбу волшебных созданий за право остаться на земле людей, щемящее угасание мы уже могли ощутить во «Властелине колец», мультфильме «Тайна аббатства Келлс», а теперь и в «Легенде о великанах». Принц Энеко, истовый христианин, подобно многим королям, рыцарям и поэтам, соприкоснувшись с дивным народом, уже никогда не будет прежним и захочет к нему вернуться.

«Легенда о великанах» в целом привносит свежего воздуха в кинофэнтези. Эльфы, гномы, драконы всем понятны и известны, а вот представители баскского фольклора навряд ли. В фильме их на самом деле не так много, но знакомство того стоит.

Мари — главная богиня в баскском пантеоне, антропоморфное олицетворение земли и природных сил. Она управляет погодой, справедливо карает и награждает смертных. В реках леса Ирати живут ламиак, баскские русалки. Эти девушки с красными глазами и птичьими перепончатыми ступнями могут не только утопить случайного путника, но и за вознаграждение помочь чарами. Их старшие братья, великаны-жентилаки, не столь добры и не преминут съесть подвернувшегося человека или придавить его гигантскими глыбами. В этот мир «Легенда о великанах» может стать проводником подобно тому, как Ирати вела через лес Энеко.

Актёрский состав в полной мере смогут оценить только истовые любители испанского кино, но Энеко Сагардой в роли своего тёзки Энеко очень убедителен и драматичен. А баскскую актрису Эдурне Азкарате можно назвать настоящей находкой. Она создала яркий образ независимой, травмированной, отважной лесной отшельницы Ирати не от мира сего. Из громких имён в касте — Ициар Итуньо, звезда сериала «Бумажный дом». Её лица в роли богини Мари зритель не видит целиком ни разу за фильм, но сполна прочувствует потустороннюю божественную сущность.

К сюжету «Легенды» невозможно придраться, потому что это и есть легенда с её тропами, волшебными спутниками, нарушенными обетами и наградами. А вот как эпическому фэнтези ему не хватает той самой эпичности. Вступительная битва пролетает за один миг, а дальше львиную долю сюжета герои просто бродят по диким лесам, речным берегам, горам и пещерам, периодически миксуя эти локации. Даже довольно эффектная кульминация как будто не удовлетворяет — размаха в «Легенде о великанах» всё же скорее как в чехословацких киносказках, чем как в фильмах Питера Джексона.

Баскский кинематограф снова не подвёл. «Легенда о великанах» не только хороший европейский фестивальный фильм, но и гордый представитель тёмного фэнтези. Хоть в нём и не найдётся масштабных сражений и ураганного экшена, фильм с лихвой компенсирует эпичность атмосферой и самобытным фольклорным материалом.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.