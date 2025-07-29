«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро

Символично, что «Первые шаги» — четвёртая попытка представить Фантастическую четвёрку на больших экранах. На сей раз фильм гораздо вернее передаёт дух комиксов и лишён многих нелепостей предыдущих версий. «Фантастическая четвёрка» открывает шестую фазу киновселенной Marvel — финальный цикл Саги мультивселенной — и задаёт направление грядущим «Мстителям» с Доктором Думом.

Сюжет

«Первые шаги» обходятся без долгой истории становления и сразу бросают нас в гущу событий. Вместо рассказа о том, как Четвёрка обрела силы, фильм сразу представляет нам уже сплочённую команду. В первом акте динамичная монтажная нарезка показывает их ранние подвиги и стычки с разными злодеями. Решение смелое, но логичное: массовый зритель уже знаком с предысторией, и рассказывать её снова было бы излишне.

Однако высокая плотность повествования создаёт перегрузку: слишком много событий и персонажей уместили в сто минут экранного времени. Порой чувствуешь себя зрителем трёх-четырёх эпизодов сериала, ужатых в один фильм.

Тем не менее базовый конфликт остаётся простым и понятным. Режиссёр Мэтт Шекман вновь, как и в фильме 2007 года, обратился к классической арке «Пришествие Галактуса» Стэна Ли и Джека Кирби. Рид, Сью, Бен и Джонни должны защитить Землю от космического титана Галактуса и его вестника — Серебряного Сёрфера. Примерно треть хронометража занимает их космическое путешествие, а к финалу на Землю прибывает сам Галактус. Рождение Франклина Ричардса, сына Рида и Сью, чьи запредельные способности обещают перевернуть в будущем вселенную Marvel, становится ключевым элементом сюжета, добавляя драматизма.

Визуальный стиль

Одно из главных достоинств «Первых шагов» — продуманный и выразительный визуальный дизайн. Альтернативный Нью-Йорк 1960-х, выдержанный в духе ретрофутуризма и серебряного века комиксов, органично сочетает реальные декорации и практические эффекты с высококачественной графикой. Это создаёт ощущение цельного, осязаемого мира, где каждая деталь — от вывесок на улицах до интерьера космического корабля Галактуса — выглядит стильно и богато.

Особого внимания заслуживает графика Серебряного Сёрфера. В сравнении с ранними роликами дизайн героини заметно улучшили: её металлический облик изящен, а неканоничные зрачки (в комиксе их у Сёрфера нет) добавили образу живости. Одна из самых запоминающихся сцен — перелёт сквозь звёзды вместе с Сёрфером — снята с эпическим размахом. Она напоминает лучшие образцы космической фантастики и навевает ассоциации с «Интерстелларом».

Персонажи

Фильм ощутимо выигрывает от удачного кастинга. Педро Паскаль в роли Рида Ричардса воплощает образ мудрого, гениального, но порой сомневающегося учёного. Его Мистер Фантастика вдохновлён версией этого героя из комиксов Джонатана Хикмана: одновременно зануда-профессор и заботливый семьянин, разрывающийся между логикой и ответственностью. Паскаль отлично передаёт научное любопытство Рида, его тревоги, внутреннюю неуверенность — и в то же время глубокую преданность близким.

Ванесса Кирби удивляет в роли Сью Сторм. Её героиня не просто «невидимая женщина», а уверенный лидер и дипломат, способный сдерживать конфликты не только силой, но и словом. В напряжённые моменты она проявляет хладнокровие и силу воли, а в повседневных сценах — тепло, зрелость и внутреннюю ранимость. Линия её беременности и рождение сына становятся одной из эмоциональных опор фильма.

Джозеф Куинн переосмысляет Джонни Сторма, избавляя его от стереотипного образа балагура и донжуана. Новый Факел — увлечённый и умный молодой человек, которому интересны мир и наука. Его путь — это путь взросления: в кульминационный момент именно он проявляет героическую самоотверженность.

Эбон Мосс-Бакрак в роли Бена Гримма, он же Существо, добавляет фильму сердечности и человечности. Его Бен — добряк, надёжный друг, не утративший чувства юмора, несмотря на трагическую трансформацию. Актёр убедительно показывает, что за каменной кожей скрываются внутренняя боль, одиночество и тоска по нормальной жизни. Это, пожалуй, один из самых тёплых и живых образов фильма.

К сожалению, Джон Малкович, заявленный в роли Красного Призрака, в финальный монтаж не попал. В одной из удалённых сцен он сражался с командой с помощью обезьян-мутантов. В итоговой версии осталась лишь одна супер-обезьяна. По словам режиссёра, сцена была эффектной, но выбивалась из ритма и мешала динамике. Жаль, толика безумия фильму не помешала бы.

Наконец, Джулия Гарнер в роли Серебряного Сёрфера — неожиданный, но во многом удачный выбор. Благодаря доработанной графике образ получился почти гипнотическим. Однако драматургически её арка развита скудновато: вместо постепенного конфликта между служением Галактусу и пробуждающимся сочувствием к людям сценарий предлагает внезапный поворот, вызванный одной фразой Джонни. Это упущение — особенно на фоне столь эффектного визуального воплощения.

Галактус вышел впечатляющим — не просто угроза, а мифологическая сила. Этот исполин «старше самой вселенной» и питается энергией целых планет. Его корабль — монументальный и поистине инопланетный. Голос Ральфа Айнесона, гулкий и мрачный, в оригинале отлично подчёркивает величие и устрашающую отрешённость персонажа.

Особенно приятно, что даже в костюмах уделено внимание стилю и атмосфере. Герои носят яркие и узнаваемые ретрокостюмы в духе комиксов 1960-х. Такой подход подчёркивает дань уважения эпохе, в которую появилась эта супергеройская семья.

Достоинства

Одно из главных достоинств «Первых шагов» — то, что у фильма есть собственное лицо и атмосфера. Это не дежурная завязка шестой фазы киновселенной, а самостоятельная история с чётким авторским почерком. Мэтт Шекман, известный по сериалу «Ванда/Вижн», вновь показывает умение работать с формой. Фильм не перегружен экспозицией — он не разжёвывает каждую деталь, а с первых сцен погружает зрителя в действие.

Важно и то, что «Фантастическая четвёрка» подойдёт и новичкам, и преданным фанатам вселенной. «Первые шаги» не требуют смотреть десятки других фильмов франшизы. Для современной вселенной Marvel это редкость.

Музыка Майкла Джаккино — ещё один весомый плюс. Он написал запоминающиеся темы, сочетающие ретромотивы и эпичность. Основная мелодия Четвёрки звучит бодро и по-героически, а зловещий лейтмотив Галактуса остаётся в памяти ещё долго после финальных титров.

Кино выигрывает и визуально: операторская работа демонстрирует явную любовь к ретроэстетике — ракурсы, панорамы, даже светотеневая композиция кадра отсылают к фильмам 1960-х, но без архаики. Здесь всё выдержано — и с уважением к традиции, и с пониманием вкусов современного зрителя.

Наконец, химия между актёрами — настоящая находка. В сценах в здании Бакстера, будь то семейный ужин или разговор после стычки с врагом, герои ощущаются настоящими людьми. Они не картонные супергерои, а семья — с недопониманиями, шутками, любовью и усталостью. Такое «человеческое» измерение фильма — едва ли не главная причина, по которой хочется вернуться к этим персонажам снова.

Проблемные места

Несмотря на сильные стороны, «Первые шаги» не лишены слабостей. Прежде всего бросается в глаза сценарная рыхлость: некоторые сюжетные ходы выглядят чересчур упрощёнными, а логика событий кажется слегка натянутой. Авторы намеренно делают ставку на условности комиксов, и это не всегда идёт фильму на пользу. Некоторые идеи вроде упоминания мультивселенной или природной связи героев почти не развиты, они остаются на уровне реплик или визуальных намёков.

Ключевой минус — монтаж. Картина явно пострадала в процессе финальной сборки. Первый акт и середина заметно урезаны: сцены несутся друг за другом стремительно, с минимумом переходных звеньев. По данным инсайдеров, ещё в мае на тестовых показах показывали более длинную версию, однако после коммерческого провала «Громовержцев*» студия настояла на сокращении картины до 115 минут — чтобы давать больше сеансов в кинотеатрах. В итоге временами фильм напоминает калейдоскоп ключевых моментов, а не органичное повествование со сбалансированным ритмом.

Ещё одно упущение — локализация. Русский дубляж выполнен неровно: некоторые голоса подобраны неудачно, интонации звучат плоско, а эмоциональные пики оригинала сглаживаются. Конечно, это претензия к прокатчику, но впечатление от картины это всё же портит. Особенно в сценах, где важна интонационная точность — например, в диалогах Рида и Сью или в ключевых репликах Галактуса и Сёрфера.

Наконец, при всей визуальной смелости «Фантастическая четвёрка» в целом следует проверенной формуле Marvel. Это бодрое, красочное кино, но не революционное. Оригинальных сюжетных ходов здесь немного, а идеи, которые могли бы придать фильму глубины — родительство, дилемма Серебряного Сёрфера, — остаются в зачатке.

Но несмотря на недостатки, «Первые шаги» — определённо самая удачная экранизация «Фантастической четвёрки». Это цельное, выстроенное с пониманием материала кино. Фильм хорошо сбалансирован, драматургически выверен и стилистически целен. В сравнении с экспериментальными «Громовержцами*» новая «Четвёрка» выглядит куда безопаснее и традиционнее. Это всё ещё знакомая супергероика, но с внятным авторским почерком и с заметным уклоном в семейную фантастику.

Не революция, но маленький шаг вперёд — душевное, яркое, трогательное приключение, которое достойно открывает новую фазу киновселенной Marvel.

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