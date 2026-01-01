КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Книги
#Что почитать#Ожидания 2026

Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика

Борис Невский
1 января 12:00
3112
15 минут на чтение
Всё течет, всё меняется. И постепенно издательский бизнес возвращается на круги своя. Конечно, некоторые зарубежные авторы до сих пор избегают контакта с Россией (эх, Джо Аберкромби…), но хватает и писателей, и издательств, которые не обращают внимания на всякие санкции. И это не говоря про фантастов из уже не столь экзотических для нас стран Азии и других регионов. Ну и конечно, щекотливая ситуация открыла путь к читателям для многих новых и часто весьма ярких русскоязычных авторов. 
Так что анонсированных на 2026 год новинок немало, и про некоторые из них мы вам и расскажем…
Конечно, поведать обо всех новинках нереально, потому мы ограничимся самыми, на наш взгляд, интересными.
По традиции мы разделили наши ожидания на несколько частей — по жанрам, не выделяя отдельно книги переводные и отечественные. Ведь жанры для всех одинаковы. 
И первый наш рассказ — о книгах в жанре научной фантастики и смежных направлений вроде космической оперы, альтернативной и криптоистории, стимпанка. 

Нил Стивенсон «Полостан»

Первый роман нового цикла в жанре исторической фантастики с элементами шпионского триллера.

Дон Рэй Бьорнберг родилась в Америке, но детство провела в Советской России, с отцом-коммунистом. После ряда приключений она попадает на обучение в НКВД, где из неё готовят шпионку для работы на Западе. Дон предстоит поучаствовать в важных событиях того времени и встретиться со многими историческими личностями.

Хотя «Полостан» написан в реалистическом ключе, в книге множество мелких неточностей, анахронизмов и допущений, которые позволяют причислить её к исторической фантастике — такой же, как и «Барочный цикл» Стивенсона. (Fanzon)

Франк Шетцинг «Тирания бабочки»

Внецикловый роман немецкого писателя, номинант премии Курда Лассвица 2019 года. Это НФ-триллер на актуальную тему возможностей и опасности искусственного интеллекта.

Недалёкое будущее. Калифорнийский полицейский Лютер Опоку расследует убийство сотрудницы компании Nordvisk, где разработан новаторский ИИ ARES, ставший всемирной сенсацией. В ходе расследования детектив сталкивается с загадочными явлениями, которые меняют саму реальность. Оказывается, использование ARES открыло путь в иные измерения…

Основная идея книги в том, что этический кодекс для ИИ невозможно разработать заранее, ведь настоящему ИИ предстоит развиться в неизведанные ранее области интеллекта. («Дом историй»)

Кен Лю, All That We See or Seem

Первая книга цикла «Джулия Зет» от автора «Династии Одуванчика», на сей раз не фэнтези, а киберпанковый технотриллер.

Недалёкое будущее. Джулия, которая ещё в детстве прославилась как гениальный хакер, пытается незаметно жить в пригороде Бостона, забыв о былых деяниях. Однако ей придётся вспомнить хакерские навыки, чтобы помочь другу, адвокату Пирсу, чья жена Элли стала жертвой похищения. Оказывается, Элли, которая известна как «художник сновидений» (то есть мастер виртуальных иллюзий), перешла дорогу главарю международной мафии, человеку могущественному и жестокому. («Азбука»)

Элли Гриффитс, The Frozen People

Начальный роман цикла фантастических детективов от автора популярной серии триллеров о проницательном археологе Рут Гэллоуэй. 

Опытный детектив Эли Доусон и её команда с блеском раскрывают самые загадочные преступления. Однако никто, за исключением высокого полицейского начальства, не подозревает, что у команды есть доступ к экспериментальной технологии путешествий во времени. Чтобы удовлетворить влиятельного политика, леди-детективу приходится отправиться аж в Лондон середины XIX века. Там Эли попадает в ловушку, так что её возвращение «назад в будущее» под большим вопросом. («Азбука»)

Филип Фракасси «Третье правило путешествий во времени»

Физик Бет Дарлоу создала машину, которая позволяет сознанию путешествовать во времени, чтобы заново пережить моменты из жизни. Но у путешественника нет возможности влиять на события — он может только наблюдать. К тому же путешествие очень ограничено и занимает менее двух минут.

Правила незыблемы — однако после того, как муж учёной и её соавтор по открытию трагически гибнет, Бет, раз за разом проглядывая своё прошлое, понимает, что её настоящее начинает меняться. Возможно ли, что правило невмешательства больше не работает? («Азбука»)

Юкио Мисима, Beautiful Star

Мисима, гениальный и эпатажный японский писатель, признанный мастер стиля, вошёл в историю как «последний самурай», пытавшийся повернуть время вспять. 

Из почти сорока его романов только один относится к научной фантастике. Роман 1962 года рассказывает об обычной японской семье. Муж, жена и двое детей однажды вспоминают о том, что они инопланетяне и у них есть великая миссия — спасти человечество от самоуничтожения. Вот только их благие намерения люди не оценивают по достоинству. («Азбука»).

Робин Слоун, Moonbound

Роман на стыке жанров — с элементами НФ, фэнтези и детектива.

Действие происходит в очень далёком будущем. Род людской погиб в войне с ИИ. Впрочем, благодаря внедрению человеческой ДНК в разных животных земную цивилизацию удалось восстановить, хоть она ещё не достигла технологического уровня предшественников. Однажды Ариэль, юноша из маленького городка, вступает в контакт с древним дружелюбным ИИ, который рассказывает ему историю мира и даёт ценные советы. А дальше разворачивается сюжет, напоминающий миф о короле Артуре. («Азбука»)

Джонатан Мэйберри «НекроТех»

Первый роман цикла, в котором космический боевик встречается с хоррором Лавкрафта. 

В будущем амбициозный научный эксперимент на космической станции «Асфодель» на орбите Юпитера пошёл не по плану. Огромная станция вместе с обитателями переместилась в неизвестное звёздное пространство. Там люди сталкиваются с ужасными разумными монстрами — шогготами, о которых писал ещё Лавкрафт. И теперь шогготы знают, где находится Земля. Остановить гибель человечества могут только космические пилоты, готовые рискнуть бессмертными душами за штурвалами некроистребителей, разработанных давно погибшей сверхцивилизацией. («Эксмо»)

Т. Р. Нэппер «Призрак неонового бога. Человек Эшера»

Ведущий австралийский фантаст, работающий в жанре киберпанка. Роман «Человек Эшера» и повесть «Призрак неонового бога» как раз и относятся к этому виду НФ. 

Герой романа Эндель Эббингауз возглавляет службу безопасности крупнейшего наркокартеля начала XXII века. Из-за знания многих тайн картеля Энделю ежедневно переписывают память. Поэтому он уже сам не понимает, в какой реальности живёт… В руки героя повести, мелкого жулика Джексона, случайно попадает невероятная технология, за которой охотятся сильные мира сего. Став объектом такой охоты, уцелеть почти невозможно. (Fanzon)

Крэйг Алансон «День Колумба»

Первая книга популярной серии военной фантастики «Экспедиционный корпус», которую отличают натурализм и циничный юмор.

В недалёком будущем с небес спустились корабли могущественных инопланетян, потом пришли другие инопланетяне, враждебные первым. И не успели люди опомниться, как уже вступили в галактическую войну в роли пушечного мяса. Впрочем, у полковника Бишопа и Скиппи, его верного ИИ со специфическим чувством юмора, есть свои мысли на сей счёт. («АСТ»)

Дэмпо Торисима «Сизиф»

Мозаичный роман 2018 года, лауреат премии Japan SF Award, первое место в списке «Лучшая научная фантастика Японии 2010-х». 

Зловещая и оригинальная НФ о далёком будущем человечества, проиллюстрированная самим автором. Жуткое будущее генетической инженерии и рабочей повседневности. После столетий развития науки люди уже мало напоминают прежних себя. Изменилось всё: работа, учеба и сама форма существования человека. И теперь в этом жутком социуме новое человечество сталкивается с чем-то странным, что превосходит его по разуму. Уникальная смесь твёрдой НФ, боди-хоррора в духе Баркера и космического лавкрафтовского ужаса. («Астрель-СПб»)

Джеймс Смайт «Исследователь»

Первая часть цикла «Квартет Аномалии», создание которого заняло десять лет. Написанный на стыке НФ, хоррора и драмы, «Исследователь» напоминает одновременно «Солярис» и фильмы ужасов.

Журналист Кормак Истон получает возможность присоединиться к первой экспедиции в глубокий космос. Но выйдя из криосна, команда выясняет, что капитан погиб. Оказывается, корабль столкнулся с чем-то необъяснимым. А впереди ждёт Аномалия, невероятный объект, искажающий пространство и время. Люди на борту продолжают гибнуть, и ко всему этому как-то причастен Кормак. («Астрель-СПб»)

Крис Маккинни «Полночь в морском городе»

Лучший детектив по версии Crimereads, лучший фантастический детектив по версии Publishers Weekly. Начальный том нуар-трилогии в духе «Видоизменённого углерода» и «Бегущего по лезвию». 

2142 год. Безымянный сыщик прибывает в подводный город, чтобы защитить Кимуру, одну из величайших учёных Земли, которая сорок лет назад спасла планету от приближающегося метеорита. Но Кимуру крайне жестоко убивают в собственном доме буквально накануне появления детектива. Теперь он должен выяснить, кто же это сделал, а в процессе вскрыть немало зловещих тайн. («Астрель-СПб»)

Виктор Конде, Гильем Санчес «Звёздный горизонт»

Лауреат премии «Минотавр» за лучший фантастический роман на испанском языке 2022 года. Смесь хоррора в стиле «Чужого» и космооперы в духе сериала «Пространство». 

Инженер колонизационной экспедиции выходит из анабиоза и выясняет, что его корабль сильно отклонился от курса, экипаж в криокапсулах начал мутировать под воздействием неизвестного излучения, а прямо по курсу находится огромный корабль расы Керу, цивилизации, о которой человечеству практически ничего не известно. И этот первый контакт с загадочными чужаками окажется для землян довольно болезненным. («Астрель-СПб»)

Джеймс Патрик Келли «Думать как динозавр. Странно и ещё чуднее»

Келли — один из самых талантливых рассказчиков в истории американской НФ, сравнимый с Тедом Чаном. Лауреат множества премий, включая «Небьюлу», «Хьюго», «Локус».

И вот в 2026 году на русском должен появиться омнибус, куда войдут два сборника самых знаменитых произведений короткой формы Келли. Всего около тридцати повестей и рассказов, ранее на русском печатались только три из них. («Астрель-СПб»)

А также

Кристофер Руоккио «Беспокойные боги» — шестой, предпоследний роман космооперы «Пожиратель Солнца» («Азбука»).

Селия С. Фридман, дилогия об Азеанской империи — космическая опера со множеством интриг и двумя героями из противоборствующих лагерей. Начальный роман «Рождённые в завоеваниях» выходил на русском, хоть и давно, а вот заключительная книга появится у нас впервые («Феникс»). 

Мари-Хелен Бертино, Beautyland — американский бестселлер 2024 года о девушке, с рождения обладающей незримой связью с инопланетянами, которым она рассказывает о жизни землян («Азбука»). 
Баошу, Seven States of Galaxy — роман-эпопея одного из ведущих китайских фантастов. На основе романа готовят дунхуа-сериал. Действие происходит в далёком будущем после гибели галактической империи — сюжет обыгрывает события исторической эпохи Семи сражающихся царств, но в формате космической оперы («Дом историй»). 

Скотт Сиглер, Shakedown — космический триллер о военном корабле Планетарного союза, чьё настоящее название никто не помнит. Все знают его как «Склеп», потому что практически 90% экипажа всегда погибает. Попасть туда служить, считай, верный гроб… («Феникс»).

Томас Лер «Манфред: признания инопланетянина» — роман крупнейшего немецкого постмодерниста, где сознание инопланетянина по имени Зоргг вселяется в скучного обывателя-землянина Манфреда и сильно меняет его жизнь в своих тайных целях («Азбука»).
Ким Боён, Stellar Odyssey — трилогия корейской писательницы о любви сквозь время и пространство. История девушки, путешествующей среди звёзд, и её возлюбленного, который ждёт. Однако из-за физического релятивизма время у обоих течёт с большим лагом («Азбука»).

Сью Берк «Интерференция» — второй роман цикла «Семиозис», планетарной НФ о контакте с другой цивилизацией (Fanzon).

Джин Вулф «Книга Короткого Солнца» — трилогия из Брийского цикла, гибрид НФ, космооперы и технофэнтези, выйдет в двух томах. Планируется также выпустить сборник рассказов и эссе Вулфа (Fanzon).

Джек Вэнс «Аластор» — трилогия планетарной НФ, где у каждого романа самостоятельный сюжет; книги объединены местом действия, звёздной системой Аластор. Ранее на русском был издан начальный роман (переиздание будет с новым переводом), остальные романы выйдут впервые (Fanzon).
Кевин Дж. Андерсон, Nether Station — космический хоррор об экспедиции по исследованию червоточины на краю Солнечной системы. Там земляне обнаруживают следы чужой цивилизации, удивительно похожей на описанных Лавкрафтом Великих Древних, включая Ктулху («АСТ»). 

Маргарет О'Доннелл «Улей» — роман ирландской писательницы, вышедший за пять лет до знаменитой антиутопии Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». В «Улье» отображены те же темы и проблемы («Азбука»).

Хань Сун «Нечистые души» — вторая часть антиутопичной «Больничной трилогии» китайского писателя. Возможно, в этом году у нас выйдет и финальная книга (Fanzon).

Дж. Г. Баллард «Голоса времени» — сборник 2001 года, куда вошла почти сотня рассказов одного из видных представителей «новой волны». Почти все рассказы либо не переводились у нас, либо выходили только в самиздате (Fanzon). 
Джошуа Калверт «Объект» — НФ про первый контакт, связанный с обнаружением возле Земли загадочного объекта, который оказывается инопланетным звездолётом. Земляне снаряжают экспедицию, чтобы его исследовать («АСТ»).

Урсула Ле Гуин «Язык ночи» — сборник эссе знаменитой американской писательницы, куда вошли более 20 текстов о разных аспектах фантастики («Азбука»).

Урсула Ле Гуин «Всегда возвращаясь домой» — внецикловый роман о далёком будущем. Впервые на русском выходит расширенная версия книги, увидевшая свет в 2019 году («Азбука»).

Джесси Михалик, Eclipse the Moon — космическая опера с элементами романтики, продолжение «Охоты за звёздами» («Дом историй»).
Лайла Лалами, The Dream Hotel — антиутопия о мире недалёкого будущего, где научились предсказывать преступления, анализируя сны. Молодую женщину Сару отправляют под надзор в специальный центр, потому что она может убить своего мужа — даже если сейчас не помышляет об этом («Азбука»). 

Фред Саберхаген «Берсеркер» — цикл романов о далёком будущем, где человечество противостоит разумным машинам-убийцам, наследию давно сгинувшей сверхцивилизации. Планируется выпуск четырёх омнибусов, куда войдут как заново отредактированные старые переводы, так и три романа, которые на русском ещё не выходили («Азбука»).

Роберт Асприн «Холодные финансовые войны» — экономический НФ-триллер, одна из предтеч киберпанка. Новое издание интересно тем, что кроме заглавного романа впервые на русском выйдет повесть 1989 года, соавтор которой — Билл Фосетт («АСТ»).

К. У. Джетер «Прощай, горизонталь!» — авантюрная антиутопия о городе-небоскрёбе, где живут десятки миллионов людей. Причём самые бедные из них обитают на стенах снаружи, используя для этого хитроумные приспособления (Fanzon).
Чарли Дайрофф, Loneliness and Company — роман о Нью-Йорке недалёкого будущего. Талантливая девушка Ли после университета поступает на работу в IT-компанию, где ей предстоит научить ИскИн человеческой дружбе. Человечество страдает от одиночества — может ли ИИ исправить ситуацию? («Азбука»).

Тан Фэй «Поздние люди» — сборник из трёх повестей китайской писательницы-фантаста о разных гранях высокотехнологического будущего («АСТ»).

Рэй Нэйлер «Эра Бивня» — авторский сборник, куда вошла заглавная повесть о проблемах, связанных с воскрешением мамонтов по ДНК, а также полдюжины рассказов (Fanzon).
Дэвид Луис Эдельман «Мультиреальность» — второй роман трилогии биопанк-триллеров «Прыжок 225». Возможно, в этом году у нас выйдет и финальный роман Geosynchron (Fanzon). 

Элизабет Бэр «Холод» — второй роман трилогии «Лестница Иакова», о цивилизации, возникшей на затерянном корабле поколений (Fanzon).

Леонардо Патриньяни «Собор из песка» — внецикловый триллер итальянского фантаста, повествующий о высокотехнологичном Милане 2045 года, где герой расследует гибель жены (Fanzon).

«Новые Опасные Видения» — вторая из серии НФ-антологий, составленных Харланом Эллисоном. Впервые вышла в 1972 году (Fanzon).

Отечественная научная фантастика

Издательство «АСТ» выпускает роман Сергея Лукьяненко «Девятый», вторую книгу цикла технофэнтезийной космооперы «Небесное воинство».

Новый роман автора «Каиссы» Виталия Чижкова «Саймон говорит» — НФ-триллер про двойников и параллельные миры. Действие происходит в недалёком будущем с сильным привкусом киберпанка.

Герой НФ-триллера Влады Ольховской «Третий человек» по имени Григорий чуть не погиб в горах под лавиной. Помог ему выжить некий незнакомец, которого никто более не видел. Однако Григорию довелось вновь встретить спасителя, и тот оказался инопланетянином. Каковы его намерения, герою предстоит выяснить. 

Юрий Максимов выпустит роман «Белый ксеноархеолог» — финал дилогии о Сергее Светлове, ученом из XXIV века, который изучает погибшую цивилизацию некаррцев. В новом романе герой пытается бороться с судьбой и отсрочить смерть своей жены Лиры.

Выйдет сборник социальной научной фантастики Константина Шабалдина «Шагатели» — титульная повесть публиковалась в альманахе «Полдень» и заслужила много одобрительных отзывов читателей. Это постапокалипсис о разрушенном мире, его герой Башмак — шагатель, мальчик на побегушках у местной элиты. Однако даже последний может стать первым.
Роман Евгения Филенко «Доминанта» — гибрид НФ-триллера, посткиберпанка и городского технофэнтези. Это история спецагента Катрины, которая приезжает в загадочный город Марафранг, где действует незримый симбиоз людей и «умбров» — представителей альтернативных ветвей эволюции. И постепенно этот симбиоз перестаёт быть добровольным.

Социально-фантастический детектив Станислава Цыбульского «В глубинах неба» расскажет о полицейском из будущего Вячеславе Коростылеве. Он прибывает на юпитерианскую станцию для расследования загадочных смертей, на первый взгляд не связанных между собой. Ситуация опасна тем, что на станции в основном работают изменённые люди.
Появится и финальный роман трилогии твердой  НФ «Касание пустоты» Игоря Волкова. Роман «Неведомые тени» завершает приключения космического пилота Алексея Гурова, обретшего в одной из экспедиций нечто вроде сверхспособностей. Правда, супергероем это его не сделало, скорее, принесло ворох самых разных проблем.
Следующая часть нашего рассказа о книгах 2026 года будет посвящена жанру фэнтези во всех его проявлениях.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

