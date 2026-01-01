Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика

Первый роман нового цикла в жанре исторической фантастики с элементами шпионского триллера.

Дон Рэй Бьорнберг родилась в Америке, но детство провела в Советской России, с отцом-коммунистом. После ряда приключений она попадает на обучение в НКВД, где из неё готовят шпионку для работы на Западе. Дон предстоит поучаствовать в важных событиях того времени и встретиться со многими историческими личностями.

Хотя «Полостан» написан в реалистическом ключе, в книге множество мелких неточностей, анахронизмов и допущений, которые позволяют причислить её к исторической фантастике — такой же, как и «Барочный цикл» Стивенсона. (Fanzon)