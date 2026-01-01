Какие книги выйдут в 2026 году на русском? Научная фантастика

Первый роман нового цикла в жанре исторической фантастики с элементами шпионского триллера.
Дон Рэй Бьорнберг родилась в Америке, но детство провела в Советской России, с отцом-коммунистом. После ряда приключений она попадает на обучение в НКВД, где из неё готовят шпионку для работы на Западе. Дон предстоит поучаствовать в важных событиях того времени и встретиться со многими историческими личностями.
Хотя «Полостан» написан в реалистическом ключе, в книге множество мелких неточностей, анахронизмов и допущений, которые позволяют причислить её к исторической фантастике — такой же, как и «Барочный цикл» Стивенсона. (Fanzon)
Внецикловый роман немецкого писателя, номинант премии Курда Лассвица 2019 года. Это НФ-триллер на актуальную тему возможностей и опасности искусственного интеллекта.
Недалёкое будущее. Калифорнийский полицейский Лютер Опоку расследует убийство сотрудницы компании Nordvisk, где разработан новаторский ИИ ARES, ставший всемирной сенсацией. В ходе расследования детектив сталкивается с загадочными явлениями, которые меняют саму реальность. Оказывается, использование ARES открыло путь в иные измерения…
Основная идея книги в том, что этический кодекс для ИИ невозможно разработать заранее, ведь настоящему ИИ предстоит развиться в неизведанные ранее области интеллекта. («Дом историй»)
Первая книга цикла «Джулия Зет» от автора «Династии Одуванчика», на сей раз не фэнтези, а киберпанковый технотриллер.
Недалёкое будущее. Джулия, которая ещё в детстве прославилась как гениальный хакер, пытается незаметно жить в пригороде Бостона, забыв о былых деяниях. Однако ей придётся вспомнить хакерские навыки, чтобы помочь другу, адвокату Пирсу, чья жена Элли стала жертвой похищения. Оказывается, Элли, которая известна как «художник сновидений» (то есть мастер виртуальных иллюзий), перешла дорогу главарю международной мафии, человеку могущественному и жестокому. («Азбука»)
Начальный роман цикла фантастических детективов от автора популярной серии триллеров о проницательном археологе Рут Гэллоуэй.
Опытный детектив Эли Доусон и её команда с блеском раскрывают самые загадочные преступления. Однако никто, за исключением высокого полицейского начальства, не подозревает, что у команды есть доступ к экспериментальной технологии путешествий во времени. Чтобы удовлетворить влиятельного политика, леди-детективу приходится отправиться аж в Лондон середины XIX века. Там Эли попадает в ловушку, так что её возвращение «назад в будущее» под большим вопросом. («Азбука»)
Мисима, гениальный и эпатажный японский писатель, признанный мастер стиля, вошёл в историю как «последний самурай», пытавшийся повернуть время вспять.
Из почти сорока его романов только один относится к научной фантастике. Роман 1962 года рассказывает об обычной японской семье. Муж, жена и двое детей однажды вспоминают о том, что они инопланетяне и у них есть великая миссия — спасти человечество от самоуничтожения. Вот только их благие намерения люди не оценивают по достоинству. («Азбука»).
Роман на стыке жанров — с элементами НФ, фэнтези и детектива.
Действие происходит в очень далёком будущем. Род людской погиб в войне с ИИ. Впрочем, благодаря внедрению человеческой ДНК в разных животных земную цивилизацию удалось восстановить, хоть она ещё не достигла технологического уровня предшественников. Однажды Ариэль, юноша из маленького городка, вступает в контакт с древним дружелюбным ИИ, который рассказывает ему историю мира и даёт ценные советы. А дальше разворачивается сюжет, напоминающий миф о короле Артуре. («Азбука»)
Первый роман цикла, в котором космический боевик встречается с хоррором Лавкрафта.
В будущем амбициозный научный эксперимент на космической станции «Асфодель» на орбите Юпитера пошёл не по плану. Огромная станция вместе с обитателями переместилась в неизвестное звёздное пространство. Там люди сталкиваются с ужасными разумными монстрами — шогготами, о которых писал ещё Лавкрафт. И теперь шогготы знают, где находится Земля. Остановить гибель человечества могут только космические пилоты, готовые рискнуть бессмертными душами за штурвалами некроистребителей, разработанных давно погибшей сверхцивилизацией. («Эксмо»)
Ведущий австралийский фантаст, работающий в жанре киберпанка. Роман «Человек Эшера» и повесть «Призрак неонового бога» как раз и относятся к этому виду НФ.
Герой романа Эндель Эббингауз возглавляет службу безопасности крупнейшего наркокартеля начала XXII века. Из-за знания многих тайн картеля Энделю ежедневно переписывают память. Поэтому он уже сам не понимает, в какой реальности живёт… В руки героя повести, мелкого жулика Джексона, случайно попадает невероятная технология, за которой охотятся сильные мира сего. Став объектом такой охоты, уцелеть почти невозможно. (Fanzon)
Первая книга популярной серии военной фантастики «Экспедиционный корпус», которую отличают натурализм и циничный юмор.
В недалёком будущем с небес спустились корабли могущественных инопланетян, потом пришли другие инопланетяне, враждебные первым. И не успели люди опомниться, как уже вступили в галактическую войну в роли пушечного мяса. Впрочем, у полковника Бишопа и Скиппи, его верного ИИ со специфическим чувством юмора, есть свои мысли на сей счёт. («АСТ»)
Мозаичный роман 2018 года, лауреат премии Japan SF Award, первое место в списке «Лучшая научная фантастика Японии 2010-х».
Зловещая и оригинальная НФ о далёком будущем человечества, проиллюстрированная самим автором. Жуткое будущее генетической инженерии и рабочей повседневности. После столетий развития науки люди уже мало напоминают прежних себя. Изменилось всё: работа, учеба и сама форма существования человека. И теперь в этом жутком социуме новое человечество сталкивается с чем-то странным, что превосходит его по разуму. Уникальная смесь твёрдой НФ, боди-хоррора в духе Баркера и космического лавкрафтовского ужаса. («Астрель-СПб»)
Первая часть цикла «Квартет Аномалии», создание которого заняло десять лет. Написанный на стыке НФ, хоррора и драмы, «Исследователь» напоминает одновременно «Солярис» и фильмы ужасов.
Журналист Кормак Истон получает возможность присоединиться к первой экспедиции в глубокий космос. Но выйдя из криосна, команда выясняет, что капитан погиб. Оказывается, корабль столкнулся с чем-то необъяснимым. А впереди ждёт Аномалия, невероятный объект, искажающий пространство и время. Люди на борту продолжают гибнуть, и ко всему этому как-то причастен Кормак. («Астрель-СПб»)
Лучший детектив по версии Crimereads, лучший фантастический детектив по версии Publishers Weekly. Начальный том нуар-трилогии в духе «Видоизменённого углерода» и «Бегущего по лезвию».
2142 год. Безымянный сыщик прибывает в подводный город, чтобы защитить Кимуру, одну из величайших учёных Земли, которая сорок лет назад спасла планету от приближающегося метеорита. Но Кимуру крайне жестоко убивают в собственном доме буквально накануне появления детектива. Теперь он должен выяснить, кто же это сделал, а в процессе вскрыть немало зловещих тайн. («Астрель-СПб»)
Лауреат премии «Минотавр» за лучший фантастический роман на испанском языке 2022 года. Смесь хоррора в стиле «Чужого» и космооперы в духе сериала «Пространство».
Инженер колонизационной экспедиции выходит из анабиоза и выясняет, что его корабль сильно отклонился от курса, экипаж в криокапсулах начал мутировать под воздействием неизвестного излучения, а прямо по курсу находится огромный корабль расы Керу, цивилизации, о которой человечеству практически ничего не известно. И этот первый контакт с загадочными чужаками окажется для землян довольно болезненным. («Астрель-СПб»)
Келли — один из самых талантливых рассказчиков в истории американской НФ, сравнимый с Тедом Чаном. Лауреат множества премий, включая «Небьюлу», «Хьюго», «Локус».
И вот в 2026 году на русском должен появиться омнибус, куда войдут два сборника самых знаменитых произведений короткой формы Келли. Всего около тридцати повестей и рассказов, ранее на русском печатались только три из них. («Астрель-СПб»)
Издательство «АСТ» выпускает роман Сергея Лукьяненко «Девятый», вторую книгу цикла технофэнтезийной космооперы «Небесное воинство».
Новый роман автора «Каиссы» Виталия Чижкова «Саймон говорит» — НФ-триллер про двойников и параллельные миры. Действие происходит в недалёком будущем с сильным привкусом киберпанка.
Герой НФ-триллера Влады Ольховской «Третий человек» по имени Григорий чуть не погиб в горах под лавиной. Помог ему выжить некий незнакомец, которого никто более не видел. Однако Григорию довелось вновь встретить спасителя, и тот оказался инопланетянином. Каковы его намерения, герою предстоит выяснить.