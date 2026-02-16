Обзор Romeo is a Dead Man. Мёртвый Ромео в космосе

Гоити Суда, известный как Suda51, никогда не делал нормальных игр. Он — этакий Кодзима-панк, насквозь пропитанный вдохновением, но без капли позёрства. Вдохновляется Суда всем подряд — в его венах течёт не только кино. Но и оно тоже. Суда всё аккумулирует и заряжает этим свои произведения, будто бы не думая о пропорциях и здравом смысле. Соавторов он обычно находит таких же беспринципных — и вся его студия Grasshopper Manufacture такая.

Ни одну игру Суды нельзя назвать конвенционально хорошей, даже самые попсовые вроде Shadows of the Damned или серии No More Heroes. Зато, если пробиться через первоначальное недоумение, игры Suda51 вызовут массу эмоций всевозможных оттенков, в том числе и жгучее раздражение, без него никуда.

Вот и Romeo is a Dead Man такая же. Но где ещё вы найдёте настолько уверенную смесь «Назад в будущее», «Рика и Морти», Gundam с её newtype-философией, «Твин Пикса» (или даже Deadly Premonition?) и фильмов Такаси Миикэ? Никто и не просил, как говорится, но поверьте — это вам нужно. Не зря игру позиционируют как кульминацию 30-летнего опыта разработки всякой дичи.

В случае с Romeo is a Dead Man достаточно хаотичного синопсиса, чтобы вы поняли, готовы вы к такому или нет.

Главный герой — бывший помощник шерифа из захолустного американского городка Дедфорд. Зовут его Ромео Старгейзер. А его девушка — Джульетта. И познакомились они странно — Ромео нашёл её ночью во время патруля на пустой дороге. О своём прошлом Джульетта, разумеется, ничего не помнит. Суда уже вдохновлялся мировой классикой, дико пересказывая «Божественную комедию» в Shadows of the Damned, а теперь и до Шекспира добрался. И всё у Ромео и Джульетты было хорошо, пока не появился Белый Демон, который буквально откусил Ромео половину лица, оторвал руку и почти убил его.

Однако в последний момент из машины времени на помощь явился гиперактивный дед Ромео — Бенджамин. Теперь Ромео ни жив ни мёртв благодаря высокотехнологичному девайсу, грубо вставленному ему прямо в глаз — лицо обезображено и спрятано под шлемом. Потому-то наш бедолага и получил прозвище Dead Man — Мертвец. А вот дед чудом не выжил. Вернее, не совсем — теперь он говорящая нашивка на куртке Ромео.

Страшное лицо и странная куртка не помешали Ромео тут же поступить на службу в космическое отделение ФБР и получить там почёт, уважение и энергетический меч, прямо как у Трэвиса из No More Heroes. Космическая полиция летает по вселенной на корабле Last Night и прыгает между временными линиями (и даже измерениями), вылавливая совсем уж отбитых вневременных преступников. В основном это массовые убийцы, которые в своих таймлайнах творят всякую жуть. А глобальная цель — восстановить «фрагментированную вселенную». И желательно победить «демонов».

В команде ФБР: мама Ромео, сестра Ромео, две версии деда Ромео — живой и на нашивке, пылающий римский портрет на стене, весёлый маскот, антропоморфная кошка и несколько ребят попроще. Впрочем, проще они кажутся, пока с ними не заговоришь. А по космосу и между измерениями они летают благодаря технологиям, придуманным каким-то из дедов Ромео — точно уже и не скажешь каким. Но оба наши уверены, что изобретатели — именно они.

Список очаровательно дебильных странностей Romeo is a Dead Man бесконечный, но одна волнует Ромео сильнее всего. В разных таймлайнах ФБР периодически натыкается на Джульетту, которая пропала как раз перед тем, как демон отъел Ромео пол-лица. Но каждый раз девушка не та, и каждый раз она абсурдно злая. Одна, например, в гигантскую ведьму превратилась. А та, которую мы впервые встретим лично, посреди диалога оторвёт себе голову и трансформируется в невообразимое нечто. Но что-то их всех связывает — да и рваность вселенной как-то переплетается именно с образом Джульетты. Но это, конечно же, символизм, хитрым образом отражающий внутренний мир нашего героя.

У Romeo is a Dead Man есть база, но Суда со своей командой с неё постоянно куда-то улетает.

Так-то это простенький слэшер-шутер. Четыре вида оружия ближнего боя и столько же огнестрела. Прокачка — в духе старых слэшеров, никаких попыток в большие экшен-RPG. Комбухи самые элементарные, вид из-за плеча и скромные элементы соулслайка — но без проклятого стамина-менеджмента!

Можно врагов рубить, можно в них стрелять. А по подсвеченным слабым точкам так и вовсе стрелять нужно в первую очередь, это самый быстрый способ расправиться с любым монстром. Понятное кромсалово, понятные боссфайты. Работает всё кое-как, но работает. В целом игра как будто об этом — и заслуживает за геймплей гордые 6,5, но не совсем.

Во-первых, при всей своей кривизне она необъяснимо увлекательная — это тоже такой фирменный прикол и суперспособность Суды. Во-вторых, почти в каждой главе она пытается как-то вывернуться. В психушке, например, превращается в крайне неуютный хоррор. А на территории списанного с семьи Мэнсона культа выдаёт в напарники бодрую девушку-репортёра, которую кто-то запихнул в чан с отходами. На пиксельной космической базе между миссиями мы бегаем с видом сверху, готовим с мамой карри и выращиваем с сестрой зомби-ублюдков на грядке — они тут вместо абилок. А что в финале творится!

Romeo is a Dead Man — странная игра, в которой ты странно проводишь время. Это путешествие сродни незапланированной поездке в незнакомую страну. Может закончиться очень плохо, а может обернуться лучшим приключением. Но лучшим оно в любом случае может быть только по средневзвешенной сумме всего, что ты пережил. Горки нужны, раскладывать такой опыт нельзя.

Но больше всего игра выворачивается, конечно, визуально — и не просто так.

Временами она бывает диорамой, временами — ретрокомиксом, иногда визуальной новеллой или пиксельной аркадой. И всяким другим — насладитесь, посмотрите, обязательно внимательно послушайте и пометьте отсылки сами. А уж какой тут интерфейс, я вообще промолчу. Это артхаус, что вы хотели? Ожидаемый мостик между возвышенными метафорами и искренней любовью к низким жанрам.

Romeo is a Dead Man — значит бешеная, абсолютно первобытная, панковская эклектика во всём. Нарратива это тоже касается. Дробное повествование — чтобы усилить субъективность восприятия. На самом деле всё в игре ради истории. И приколы, и эклектика, и странная боёвка, и ульта, для активации которой нужно накапливать вражескую кровь, — это вообще якорь. Вы же не думали, что игра такая пульсирующая в каждом своём элементе просто от балды?

Чем дальше двигаешься, тем понятнее становится, что стержень-то у Romeo is a Dead Man стальной. Смотришь на то, как меняется Ромео, о чём он говорит с сослуживцами, что видит в кошмарах, как борется с жаждой крови, и понимаешь — идея в этой басне есть. Она простая, глобально не уходит за пределы философии Kill the Past (убей прошлое), которая пронизывает всё творчество Суды, но как раскрывается благодаря подаче! А если вдруг не поймёте с первого раза — пройдите второй, так и надо. Это хорошая комедия, в конце концов, и во второй раз она смешит даже лучше.

Но ещё удивительнее то, насколько при всём перечисленном в Romeo is a Dead Man продуманная, даже логичная вселенная. Гоити Суда хотел, чтобы вы ошалели и спросили: ну почему так-то? А у него на всё заготовлен простой ответ, на любой вопрос. Чтобы вы от этого факта ошалели ещё сильнее. Жаль, что ответы эти преимущественно упакованы в записки, которые порой лень читать сразу.

Такие игры, как Romeo is a Dead Man, нужно любить за то, что они могут быть только играми. Все инструменты, доступные этому медиуму, они бросают в бой. В другой форме конкретно эта история про космическую полицию и Ромео, пронзающего на байке само время в поиске своей Джульетты, невозможна. Суда просто чувствует. За это можно и отвратительную производительность на релизе простить — а она тут плоха настолько, что это тоже своего рода артхаус и комедия.

