Самые ожидаемые игры 2026 года. Часть 2: про космос и не только

Ожидаемых игр в 2026 году много, что они буквально не помещаются в одну подборку. В первой части мы писали о брутальных и милых фэнтезийных играх, а в этой — о космических и не только.

Игры с космосом

Saros

Что? Трёхмерный рогалик, шутер

Когда и где? 20 марта на PS5

Новая игра от создателей Returnal. Ожидается примерно то же самое, только чуть менее хардкорно, а градус научности слегка разбавят нотками мистики. Нам предстоит совершать регулярные вылазки на планету Каркоза, открывать новое оружие и снаряжение, что позволит игрокам всё дальше продвигаться к разгадке тайны неспокойной планеты. Визуально игра больше тяготеет к эстетике соулс-игр, нежели чем к Returnal, но общий стиль у игр всё равно ощущается.

Pragmata

Что? Научно-фантастические приключения

Когда и где? 24 апреля на РС, PS5 и XSXS

Pragmata — одна из главных тёмных лошадок, известно про неё критически мало. Нам предстоит играть за космонавта Хью и девочку-андроида Диану. Хью отвечает за грубую силу и перемещение (он буквально таскает андроида на закорках), а Диана — за хакерские атаки и решение головоломок. Действие развернётся на лунной станции, набитой недружелюбными роботами.

Проект разрабатывает Capcom, и картинка выглядит весьма хорошо. Но поскольку боёвку обещают экспериментальную, совмещающую хакерство и стандартный экшен, тут есть где облажаться. Тем интереснее дождаться выхода и рецензий!

Warhammer 40,000: Dark Heresy

Что? Изометрическая партийная ролевая игра

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Поклонники студии Owlcat Games, на вашей улице второй праздник подряд! Вы сможете поиграть за Инквизитора, защищая Империум от ереси, ксенонов и мутантов. События развернутся в секторе Каликсиc, а кроме пошаговых стратегий нас ждут и полноценные расследования со сбором улик и докладами начальству, в которых вы вольны как быть поборником истины, так и преследовать собственные интересы. В мрачном мире будущего отныне есть не только война, но и толика дедукции.

В отличие от The Expanse, тут нет вообще никаких сомнений, что Owlcat справится — Rogue Trader крепко полюбилась поклонникам «сорокотысячника», а детективная составляющая должна приятно углубить ролевую систему.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Что? RTS

Когда и где? В 2026 году на РС

Что-то в нашем городе, что ни улица, то праздник. Вот и на улице «Молота войны» вторая гулянка подряд — возвращение культовой серии стратегий в реальном времени. Причём не как в третьей игре, а как положено — с отстройкой базы, четырьмя эпичными кампаниями, Джоном Френчем в качестве одного из сценаристов и возможностью одиночного и совместного прохождения.

В этот раз на полях сражений сойдутся десант, орки, некроны и Адепт Механикус. Современный визуальный ряд и обилие сетевых режимов прилагаются. Всё, можете с криками Waaagh! бежать делать предзаказы.

Star Wars Zero Company

Что? Тактика

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Никто об этом не просил, но получите: мрачная тактическая игра по «Звёздным войнам», причём от студии, где есть люди, разрабатывавшие XCOM. Время действия — конец Войн клонов, источники вдохновения — «Изгой-один» и «Андор».

Проблема в том, что в последние годы игроки явно подустали от мрачных тактик — отклик в сердцах находят юморные и яркие проекты вроде Mario + Rabbids. И раз уж дело дошло до тактической игры по вселенной Star Wars, в первую очередь хотелось бы увидеть любимых героев — пострелять из бластера за Хана Соло или подушить неугодных Силой за Дарта Вейдера. А в текущем варианте нас, похоже, ждёт очередной Gears Tactics.

Star Wars: Galactic Racer

Что? Гонки

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

А вот эта игра из далёкой галактики выглядит куда интереснее. Давным-давно у нас уже были гонки на подах, а тут нам предлагают полновесную гоночную игру с участием не только сверхскоростных тарантаек из «Скрытой угрозы», но и лэндспидеров, и летающих байков. География не ограничивается Татуином — к нашим услугам планеты Внешнего кольца.

По сюжету, после падения Империи преступные синдикаты, пользуясь хаосом, формируют Галактическую лигу — нечто среднее между «Формулой один», стритрейсингом и подпольными боксёрскими матчами. «Никакой Силы. Никаких пророчеств. Только мастерство, стратегия и стремление к победе», — так описывают игру разработчики. Звучит очень хорошо, да и опыт в гоночных играх у Fuse Games солидный, так что ждём потенциальный хит.

Twilight Imperium Digital

Что? Цифровая версия настольной игры

Когда и где? В 2026 году на РС

«Сумерки империи» — одна из самых масштабных и громоздких настолок, и потому появление добротной версии для компьютеров — прекрасная новость. Графика, судя по промоматериалам, аккуратная, наглядная и красивая, а в комплекте с ней идут все семнадцать фракций и поддержка актуальной редакции правил. Так что если вашу настольную тусовку раскидало по разным городам и ячейкам общества, то вот он, прекрасный шанс снова начать играть в «Сумерки империи» золотым составом.

Control Resonant

Что? Слэшер

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Продолжение Control — одно из главных ожиданий нашей редакции. Но продолжение это радикально сменит фокус и жанр. Вместо Старейшего дома — заражённый аномалиями Манхэттен. Вместо Джесси Фейден — её брат Дилан, который был скорее злодеем в оригинале, а вместо слабоватого шутера — слэшер. И непонятно, пойдёт ли проекту на пользу смена боевой механики.

С одной стороны, да, Remedy Entertainment со времён Max Payne не дарили нам хороших шутеров, с другой — слэшеры надо уметь делать, а опыта по этой части у разработчиков нет. Плюс главной прелестью оригинала был Старейший дом со всеми его SCP-аномалиями, а тут, похоже, будет геймплей в открытом мире…

Короче, спорный и рисковый проект. Как и спорно его относить к играм с космосом, но Remedy пишут, что мы будем сражаться «против разрушительной космической угрозы», так что право быть здесь у Resonant есть.

2027: Космическое противостояние Фанаты «Пространства» на месте? Ликуйте, нам обещают партийное приключение в любимой вселенной — The Expanse: Osiris Reborn . Крутые гаджеты, сбор команды мечты, игры с гравитацией, ураганные перестрелки с видом от третьего лица — нам сулят не просто ещё один «Mass Effect дома», а «Mass Effect на стероидах». Сюжет тоже ожидаем как минимум хороший, ведь разработкой занимается Owlcat Games, последние годы выпускающая неплохие партийные ролевые игры.

Другой вопрос, что и Pathfinder, и Warhammer 40,000: Rogue Trader были изометрическими проектами с тактическими боями, а тут заявлен прямо таки ААА-шутер для РС, PS5 и XSXS. Вывезут ли разработчики? Мы надеялись увидеть Osiris Reborn в 2026-м, но в ходе подготовки материала выяснилось, что раньше 2027 года его ждать не стоит… Как и его прямого конкурента! EXODUS — ещё одно космическое приключение со стрельбой, гаджетами, напарниками и солидным бюджетом должно заглянуть на РС, PS5 и XSXS. Нам предстоит сразиться с расой Целестиалов, а от исхода сражения, скорее всего, зависит судьба вселенной. Интересной фишкой обещают стать экспедиции. Герой отправляется в дальний космос, и из-за релятивистских эффектов на оставленных планетах проходит много времени, так что по возвращении он может увидеть последствия ваших выборов. Посмотрим, насколько масштабно это воплотят, но на уровне идеи звучит впечатляюще.

Ещё несколько примечательных игр

Nivalis

Что? Симулятор жизни в киберпанковском сеттинге

Когда и где? В 2026 году на РС

Киберпанк-проекты обычно предлагают мрачные истории и драйвовые приключения. Nivalis же по механикам ближе к The Sims или Animal Crossing — открываешь небольшой бизнес, потом бизнес покрупнее, обустраиваешь дом, ищешь любовь…

Звучит неплохо, но за разработку отвечает ION LANDS, выпустившая в 2020 году Cloudpunk. Многим игра понравилась, но геймплей был скучноват, а в симуляторе жизни игровой процесс должен быть максимально увлекательным.

Forza Horizon 6

Что? Аркадная гонка

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Forza Horizon — уже многие годы лучшая серия аркадных гонок. Большие красочные карты, гибкая настройка сложности, великолепная графика, масса режимов и настроение спортивного праздника. Каждая игра, начиная с четвёртой, обязательна к покупке всем, у кого нет аллергии на машины. Шестой по счёту фестиваль Forza Horizon пройдёт в Японии — это отличная новость, если вас не смущает левостороннее движение. Ждём без всяких «но» — в отличном результате нет сомнений.

Clockwork Revolution

Что? Ролевая игра в сеттинге стимпанка

Когда и где? Слабая надежда, что в 2026 году на РС и XSXS

Создатели оригинальной дилогии Fallout разбрелись по двум студиям. Obsidian сейчас выпускает блеклые проекты, пропитанные корпоративной беззубостью и безыдейностью. А inXile делает смелые и запоминающиеся игры в лучших традициях Black Isle, но с мизерными бюджетами и кучей багов. И вот, наконец, близится их шанс сказать громкое слово в ролевом жанре — под крылом Microsoft inXile делают масштабную RPG в сеттинге стимпанка.

С крупными стимпанк-проектами у нас практически никак, так что Clockwork Revolution может оказаться революционной. Проблема в том, что у inXile нет опыта в трехмерных играх с видом от первого лица, а типичной забагованности студии аудитория в ААА-проекте не примет. Так что тут игра ва-банк: если выгорит, inXile станет одной из ключевых ролевых студий в индустрии. Если нет — скорее всего, будет закрыта…

Disciples: Domination

Что? Ролевая стратегия с пошаговыми боями

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

В Невендааре снова неспокойно… Пять лет спустя после Disciples: Liberation (и 15 лет по внутриигровой хронологии) выясняется, что Авианна не такой уж хороший правитель. Воцаряется хаос, разобраться с которым можно лишь старым добрым насилием. За разработку отвечает студия, знакомая знатокам жанра по неплохой тактической The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, так что есть шансы на более интересную игру, чем Liberation. Правда, это всё ещё мелкобюджетный проект от Kalypso Media, так что ждать возрождения культовой серии не приходится. Скорее, работу над ошибками прошлой игры.

Ремейки и ремастеры

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Что? Экшен с уклоном в платформинг

Когда и где? В 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Одним из самых громких анонсов TGA стал ремейк первой Tomb Raider на Unreal Engine 5. По трейлеру выглядит похоже на оригинал, но разработчики обещают сильно осовременить геймплей, который за 30 лет состарился ничуть не меньше треугольных прелестей героини. Анонсировали и новую часть, но она в 2026 году не выйдет, так что про неё пока не будем.

В Legacy of Atlantis больше всего смущает участие студии Flying Wild Hog, которая умудрилась знатно облажаться с третьим Shadow Warrior. Впрочем, хороших проектов на ее счету всё-таки больше, да и она не единственная, кто занят разработкой. Ждём обновлённую классику с осторожным оптимизмом.

Persona 4 Revival

Что? JRPG

Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Persona 4 — классика жанра. Хотелось бы сказать, что нестареющая, но это будет наглой ложью — даже в Persona 4 Golden было больно смотреть на трёхмерное окружение, которое сильно контрастировало с великолепно отрисованными «говорящими головами». Revival же должна стать аналогом Persona 3 Reload, великолепным осовремениванием сильной истории.

Нам предстоит расследовать убийства в японском городке и разгадать жутковатую загадку телеканала «Полночь», который связан с альтернативным измерением. И, конечно, прожить целый школьный год, посещая уроки и развивая отношения с другими учениками.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Что? Экшен с уклоном в платформинг

Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS4, PS5, Switch, X1 и XSXS. Изначально релиз планировался 16 января, но что-то пошло не так

Многострадальный ремейк «Песков времени» должен наконец доползти до релиза. П роект ответственный — как-никак, именно из трёхмерной линейки игр про Принца выросла серия Assassin’s Creed, что кормила Ubisoft почти два десятилетия. Волшебная сказка с чарующим паркуром, перемоткой времени и обаятельным героем не так уж сильно состарилась (и это почти за четверть века!), но определённо достойна освежения — как минимум, графического.

Max Payne 1&2 Remake

Что? Шутер с видом от третьего лица

Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Судя по финансовым документам Remedy Entertainment, ремейк должен железобетонно выйти в 2026 году. Вот только про него совсем мало информации — ни единого скриншота! Как будет выглядеть герой? Заменят ли комиксы кат-сценами? Как сильно эволюционирует геймплей? Наконец, если осовременить вообще всё — сохранится ли нерв истории, будет ли Макс Пэйн цеплять так же, как и 25 лет назад? Как бы там ни было, увидеть, что получилось, будет очень интересно.

Gothic 1 Remake

Что? RPG

Когда и где? Надеемся, что в 2026 году на РС, PS5 и XSXS

Парадоксально, но ремейк первой «Готики» уже успешнее оригинала. Игра 2001 года была местечковой историей от европейцев и для европейцев, а Gothic 1 Remake — международное событие, интересное по обе стороны океана. Создатели хотят всё сделать правильно — сохранить свободу действий и чутко реагирующий на действия мир, при этом прокачав боевую и визуальные части. Сюжет про каторжников, сидящих за волшебным барьером и добывающих для короля руду, остаётся неизменным — разве что добавят побочных заданий. Те, кто в своё время был очарован оригиналом, вряд ли уйдут обиженными!

Grand Theft Auto VI — скорее всего больше переносов не будет. REANIMAL — игра в духе Little Nightmares от авторов оригинальной Little Nightmares. Crimson Desert — амбициозная игра с открытым миром и магией в духе Assassin's Creed и последних частей «Зельды». MOUSE: P.I. for Hire — чёрно-белый шутер с видом от первого лица и графикой в стиле мультфильмов 1930-х. Slay the Spire 2 — сиквел одного из главных колодостроительных рогаликов всех времён. John Carpenter's Toxic Commando — очередной претендент на звание «Убийцы Left 4 Dead». REPLACED — киберпанковский пиксельный 2,5D-платформер. Marvel's Wolverine — игра в духе «Человека-паука», только на порядок брутальнее. Fable — продолжение / мягкий перезапуск культовой ролевой серии. Так долго ждём, что уж лучше бы ремейк третьей игры выпустили… Subnautica 2 — надеемся на выход, но пока игра тонет в судебных дрязгах между разработчиком и издателем. Heroes of Might and Magic: Olden Era — демка хороша, но хочется уже полную версию. Half-Life 3 — после стольких лет? Всегда!

