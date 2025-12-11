Во что поиграть в декабре 2025-го и январе 2026-го?

Наступила зима — а это значит, что игровая индустрия замораживается. И не важно, где находятся студии, в Швеции, Калифорнии или Шанхае: везде к концу декабря и началу января настолько морозно, что почти никто не рискует что-либо выпускать на новогодних праздниках или близко к ним. А потом всем выдают обогреватели, и дела в игровой индустрии приходят в норму (какой бы плохой она ни была).

Marvel Cosmic Invasion

Когда и где: 1 декабря на PC, PS4, PS5, XSXS, Switch 1/2

Что: битемап во вселенной комиксов Marvel

Перевод: текст

О чём: суперзлодей Аннигилус (если у вас похабные мысли, перечитайте имя ещё раз) угрожает всему живому и не очень в галактике. Все супергерои объединились в одну команду, чтобы победить негодяя.

Почему ждали: это новый битемап от авторов Shredder's Revenge. Никаких кардинальных отличий нет, это тоже яркий мордобой с закосом под ретро — но с возможностью начистить морду Таносу за Росомаху или Спайдермена.

Чего опасаемся: что контента покажется мало. И не хотелось бы печалиться из-за того, что нет друзей, с которыми можно было бы пройти игру.

Sleep Awake

Когда и где: 2 декабря на PC, PS5, XSXS

Что: сюрреалистический хоррор

Перевод: текст

О чём: в будущем остался только один город на земле. И то там всех убивает ХАШ — так называют напасть, из-за которой все, кто уснул, тут же исчезают неизвестно куда. Люди пытаются не спать, постепенно сходят с ума и даже начинают поклоняться сну-смерти. Главная героиня путешествует по этому миру и от недосыпа ловит галлюцинации.

Почему ждали: это игра одного из главных авторов культовой Spec Ops: The Line про сходящих с ума военных в разрушенном Дубае. Так что в Sleep Awake обязательно будет большой заряд мрачняка и сюра. К тому же в проекте участвовал Робин Финк, гитарист Nine Inch Nails — а мы знаем, что эта группа регулярно поставляет интересных авторов саундтреков.

Чего опасаемся: невнятного геймплея и того, что ведущему разработчику игры так и не удастся повторить успех Spec Ops: The Line.

Metroid Prime 4: Beyond

Когда и где: 4 декабря на Switch 1/2

Что: научно-фантастическая метроидвания-шутер от первого лица

Перевод: нет

О чём: охотница за головами Самус Аран пыталась помешать космическим пиратам похитить один могущественный артефакт. Во время сражения тот активировался и вдруг телепортировал девушку на неизведанную планету Вьюрос. Там ей необходимо исследовать руины вымершей цивилизации и найти дорогу домой.

Почему ждали: фанаты Metroid Prime крайне долго ждали эту игру, ведь прошло восемнадцать лет с третьей части и восемь лет с анонса. Да и конкурентов за это время у данной подсерии Metroid толком не появилось, потому что почти никто не делает метроидвании от первого лица.

Чего опасаемся: Breath of the Wild прокляла игры Nintendo, и теперь в них всё чаще добавляют элементы открытого мира, нужны они там или нет. Новый стиль диалогов может показаться более надоедливым.

Octopath Traveler 0

Когда и где: 4 декабря на PC, PS4, PS5, XSXS

Что: JRPG в духе старых частей Final Fantasy с HD-2D-графикой

Перевод: нет

О чём: действие игры разворачивается до событий первой части всё на том же континенте Орстерра в фэнтезийном мире. Во время праздника на ваш родной город напали и разрушили. Теперь вам необходимо отстроить город заново и отомстить нападавшим.

Почему ждали: изначально это была мобильная гача-игра, но она оказалась так хороша, что разработчики избавились от F2P-элементов и доработали её до сточасовой игры с механиками градостроительства, которые по глубине проработки тянут на отдельный проект.

Чего опасаемся: что игра разочарует тех, кто хотел глобальных изменений в основном геймплее Octopath Traveler.

Unbeatable

Когда и где: 9 декабря на PC, PS5, XSXS

Что: визуальная новелла и ритм-игра в антиутопии

Перевод: нет

О чём: до власти дорвались фашисты, которые объявили, что музыка вне закона. Главная героиня играет в подпольной рок-группе и при помощи своих песен всячески противостоит режиму.

Почему ждали: разработчики уже показали свои наработки в Unbeatable [white label] — и по ним все увидели, что получается нечто стильное. Там графика яркая, сюжет по духу схож со «Скоттом Пилигримом», да ещё и отличный саундтрек напоминает музыку из Jet Set Radio. Поэтому на полноценный релиз возлагают большие надежды.

Чего опасаемся: что буквально двухкнопочный ритм-геймплей покажется слишком примитивным.

Terminator 2D: No Fate

Когда и где: 12 декабря на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch 1/2

Что: run-n-gun по мотивам фильма «Терминатор 2: Судный день»

Перевод: текст

О чём: если вы видели фильм, то примерно представляете, что будет в игре. Роботы, прибывшие из будущего, где восстали машины; защита предполагаемого главы сопротивления человечества; драка голого качка-терминатора с панками. Только будет ещё несколько концовок.

Почему ждали: эта игра выглядит так, будто бы в 1990-х сделали крутой аркадный автомат по второму «Терминатору», забыли про него на тридцать лет и потом откопали в идеальном состоянии.

Чего опасаемся: что выглядеть игра будет хорошо, но геймплейно будет сильно недотягивать до старой аркадной классики по типу Metal Slug.

Pioner

Когда и где: ранний доступ 16 декабря на PC

Что: постапокалиптический многопользовательский шутер от первого лица

Перевод: полный

О чём: в Советском Союзе изолировали целый остров под ядерные испытания. В итоге там развелось много мутантов, аномалий и разных мутных личностей, решивших чем-нибудь поживиться.

Почему ждали: когда на постсоветском пространстве пытаются сделать амбициозную игру с постапокалиптической атмосферой, всегда есть шанс, что получится как минимум душевно.

Чего опасаемся: у подобных проектов ещё больше шансов оказаться полным творческим провалом. И почти неминуемо будет много багов. А ещё мы не до конца прочувствовали, насколько плохим было решение выпустить игру в России и Беларуси эксклюзивно для никому ранее не известной платформы «Игры Ростелеком».

Pathologic 3

Когда и где: 9 января на PC

Что: хоррор в городе, который выглядит как странная версия степного русского посёлка любого момента XX века, где встречаются люди-черви и творится много паранормального

Перевод: полный

О чём: врач Даниил Данковский отправился из самой столицы в захолустный городок, где живёт уникальный человек, победивший смерть. Но незадолго до приезда медика бессмертный по иронии судьбы умер. Одновременно с этим разразилась эпидемия неизвестной болезни. И у Данковского только двенадцать дней на то, чтобы побороть поветрие, пока весь город не спалили дотла от греха подальше.

Почему ждали: «Мор. Утопия» во всех списках самых культовых видеоигр за всю историю российского геймдева, а её сиквел-переосмысление одной из трёх сюжетных линий оригинала — в числе наиболее громких русских релизов последних десяти лет. Странный мир, зашкаливающая театрализованность диалогов, метафоричность происходящего и русская хтонь — всё это мы увидим и в третьей части. Но взглянем под другим углом, из-за чего придётся действовать как детектив от мира медицины и жёстко решать судьбы жителей целого города.

Чего опасаемся: плохой оптимизации, разрушающего всё своё хорошее наследие «призрака» Дыбовского и того, что такими темпами можно не дожить до отдельной игры по сюжету о Самозванке.

Banquet for Fools

Когда и где: выход из раннего доступа 23 января на PC

Что: фэнтезийная RPG

Перевод: нет

О чём: боги отвернулись от воллингов, и те обратились к язычеству. Один из их лордов основал плантации с дорогими специями на острове, где были руины древней цивилизации. В итоге там начали пропадать жители ферм. Пришлось нанять четырёх героев, чтобы те разобрались с бедой.

Почему ждали: игра звучит как мечта фаната западных ролевых игр конца 1990-х и начала 2000-х — но она не выглядит как очередная современная копия Baldur’s Gate, Fallout или Morrowind. Окружение и персонажи в Banquet for Fools будто взяты из старого кукольного фильма вроде «Тёмного кристалла». Сражения навевают воспоминания о Vagrant Story, а окружение реагирует на ваши действия, словно это какой-то иммерсив-сим. И, естественно, всё с большой нелинейностью и кучей небоевых навыков. Потенциально номинант на «лучшую RPG года»…

Чего опасаемся: …с припиской «в которую никто не играл».

Code Vein II

Когда и где: 30 января на PC, PS5, XSXS

Что: ультраанимешный постапокалиптический соулслайк

Перевод: текст

О чём: случилось несколько глобальных катастроф подряд, из-за чего мир изменился до неузнаваемости, а люди начали жить рядом с существами, подобными вампирам. Но появилась Луна Рапачис, превращающая существ в безумных монстров, и это неминуемо разрушит весь мир. Молодой охотник на бессмертных вместе с девушкой, способной управлять временем, отправляется в прошлое, чтобы предотвратить трагедию.

Почему ждали: первая часть была приятным соулслайком с ярким пафосным дизайном и превосходным саундтреком. Вторая часть должна быть такой же, только более кровавой, причём события развернутся параллельно в двух временных линиях.

Чего опасаемся: что левел-дизайн вновь будет сверх всякой меры запутанным, из-за чего придётся больше сражаться не с монстрами, а с ландшафтом.

Во что ещё поиграть:

Effulgence RPG (ранний доступ 2 декабря на PC): партийная RPG про приключения в другом мире, где враги распадаются на части, из которых можно что-то мастерить. Но это не превращается в боди-хоррор, потому что графика выполнена в стиле ASCII-арта — только символы постоянно двигаются, делая картинку объёмной.

Tingus Goose (2 декабря на PC): у мужика из тела растёт гусь-дерево — а он и рад. В Стиме теги «психологический хоррор», «стратегия», «кликер». Дико сюрная Idle-игра с кучей случайных событий.

Thief VR: Legacy of Shadow (4 декабря на PС, PS5): симулятор вора в Городе, где зомби могут соседствовать со стимпанковскими роботами, а средневековые лучники охраняют промышленников, пришедших будто бы из Лондона XIX века. Разработчики обещали сохранить ключевые фичи прошлых частей вроде пряток в темноте и охраны, реагирующей на посторонние звуки. Но протагонист не Гаррет, как принято в серии, а некая воровка Сорока, которая слышит его голос в голове.

Routine (4 декабря на PС, X1, XSXS): хоррор-шутер про заброшенную лунную станцию, где нужно воевать с взбесившимися машинами. Игру анонсировали ещё в 2012 году, так что перед нами долгострой, который всё-таки смог.

Routine

Let it Die: Inferno (4 декабря на PС, PS5): вскрылась дыра непонятно куда, которую прозвали Вратами Ада. От греха подальше туда решили из пушки пулять мертвецов, чьи мозги имплантировали в живые тела. А там странная смесь научной фантастики и фэнтези, на фоне которой разворачивается экстракшен-соулслайк. Но всё без Suda51, делавшего первую часть.

Ferocious (4 декабря на PС): шутер от первого лица про выживание на загадочном острове, где вас постоянно пытаются убить наёмники, боевые роботы и непонятно как расплодившиеся динозавры.

Cloudheim (4 декабря на PC, PS5, XSXS): фэнтезийный мир раскололся после Рагнарёка, и гигантская черепаха отправила вас его восстанавливать. Это кооперативный выживач, а главная его фишка — полная разрушаемость окружения, обломки которого ранят врагов.

Зайчик

Зайчик (выход из раннего доступа 5 декабря на PC): финальный пятый эпизод визуальной новеллы про посёлок, где в конце 1990-х пропадали люди, пока повсюду мелькали странные существа в костюмах зверей.

Читайте также Обзор визуальной новеллы «Зайчик»: горько-сладкая хтонь и тоска 1990-х Олеся Климчук 09.12.2025 3292 Рассказываем обо всех пяти эпизодах.

Skate Story (8 декабря на PC, PS5, Switch 2): главный герой — демон, чьё тело сделано из стекла и боли, но дьявол дал ему скейтборд и наказал проехать на нём все девять кругов ада. Поэтому придётся совмещать скейтерские трюки и убийства демонов.

Death Howl (9 декабря на PC): соулслайк-декбилдер, как называют игру авторы. Такое сочетание получается из-за того, что в пошаговых сражениях один и тот же набор карт отвечает за атаки и движения по полю, из-за чего очень важно уклоняться от опасных атак. По настроению это печальная история, в которой охотница отправляется в мир мёртвых, чтобы вызволить сына.

RuneQuest: Warlords (9 декабря на PC): пошаговая стратегия по мотивам настольной ролевой системы про фэнтезийный мир, застрявший в бронзовом веке.

Ashes of Creation (ранний доступ 11 декабря на PC): безумно амбициозная MMORPG, собравшая деньги на «Кикстартере» ещё в 2017 году. Мир стандартно фэнтезийный, но разработчики утверждают, что он весь преобразится под влиянием игроков — по решению сообщества можно возводить и уничтожать города, вести осады при участии сотен персонажей и менять экономику. Пока непонятно, насколько сильно реальность разойдётся с этими обещаниями.

Ashes of Creation

Brokenlore: Unfollow (16 января на PC, PS5, XSXS): хоррор от первого лица о жертве буллинга, застрявшей в мире своих кошмаров, где её прошлое искажено самым сюрреалистическим и пугающим образом.

Escape From Ever After (23 января на PC): RPG в духе Paper Mario о приключенце, который устроился на работу в злодейскую мегакорпорацию, чтобы подняться там по карьерной лестнице и помешать бизнесменам использовать сказочный мир как источник дешёвой рабочей силы.

I Hate This Place (29 января на PC, PS5, XSXS, Switch 1/2): изометрический хоррор по мотивам одноимённого комикса. Геймплейно он напоминает Resident Evil, а сюжет посвящён тому, как в 1980-х на ранчо разбираются со случайно потревоженным древним злом.

The Midnight Walkers (ранний доступ 29 января на PC): экстракшен-шутер во время зомби-апокалипсиса. Dying Light встречает Escape from Tarkov.

Vampires: Bloodlord Rising (ранний доступ 30 января на PC): ролевой симулятор вампира. Стройте замок, лично путешествуйте по миру, убивайте толпы врагов и принимайте решения в многочисленных диалогах.

Vampires: Bloodlord Rising

