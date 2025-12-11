КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Игры|Видеоигры
#во что поиграть#Marvel#Terminator

Во что поиграть в декабре 2025-го и январе 2026-го?

Илья Цуканов
11 декабря 12:00
801
10 минут на чтение
Наступила зима — а это значит, что игровая индустрия замораживается. И не важно, где находятся студии, в Швеции, Калифорнии или Шанхае: везде к концу декабря и началу января настолько морозно, что почти никто не рискует что-либо выпускать на новогодних праздниках или близко к ним. А потом всем выдают обогреватели, и дела в игровой индустрии приходят в норму (какой бы плохой она ни была).

Marvel Cosmic Invasion 

Когда и где: 1 декабря на PC, PS4, PS5, XSXS, Switch 1/2
Что: битемап во вселенной комиксов Marvel
Перевод: текст
О чём: суперзлодей Аннигилус (если у вас похабные мысли, перечитайте имя ещё раз) угрожает всему живому и не очень в галактике. Все супергерои объединились в одну команду, чтобы победить негодяя. 
Почему ждали: это новый битемап от авторов Shredder's Revenge. Никаких кардинальных отличий нет, это тоже яркий мордобой с закосом под ретро — но с возможностью начистить морду Таносу за Росомаху или Спайдермена. 
Чего опасаемся: что контента покажется мало. И не хотелось бы печалиться из-за того, что нет друзей, с которыми можно было бы пройти игру. 

Sleep Awake

Когда и где: 2 декабря на PC, PS5, XSXS
Что: сюрреалистический хоррор
Перевод: текст
О чём: в будущем остался только один город на земле. И то там всех убивает ХАШ — так называют напасть, из-за которой все, кто уснул, тут же исчезают неизвестно куда. Люди пытаются не спать, постепенно сходят с ума и даже начинают поклоняться сну-смерти. Главная героиня путешествует по этому миру и от недосыпа ловит галлюцинации. 
Почему ждали: это игра одного из главных авторов культовой Spec Ops: The Line про сходящих с ума военных в разрушенном Дубае. Так что в Sleep Awake обязательно будет большой заряд мрачняка и сюра. К тому же в проекте участвовал Робин Финк, гитарист Nine Inch Nails — а мы знаем, что эта группа регулярно поставляет интересных авторов саундтреков. 
Чего опасаемся: невнятного геймплея и того, что ведущему разработчику игры так и не удастся повторить успех Spec Ops: The Line. 

Metroid Prime 4: Beyond

Когда и где: 4 декабря на Switch 1/2
Что: научно-фантастическая метроидвания-шутер от первого лица 
Перевод: нет
О чём: охотница за головами Самус Аран пыталась помешать космическим пиратам похитить один могущественный артефакт. Во время сражения тот активировался и вдруг телепортировал девушку на неизведанную планету Вьюрос. Там ей необходимо исследовать руины вымершей цивилизации и найти дорогу домой. 
Почему ждали: фанаты Metroid Prime крайне долго ждали эту игру, ведь прошло восемнадцать лет с третьей части и восемь лет с анонса. Да и конкурентов за это время у данной подсерии Metroid толком не появилось, потому что почти никто не делает метроидвании от первого лица.
Чего опасаемся: Breath of the Wild прокляла игры Nintendo, и теперь в них всё чаще добавляют элементы открытого мира, нужны они там или нет. Новый стиль диалогов может показаться более надоедливым. 

Octopath Traveler 0

Когда и где: 4 декабря на PC, PS4, PS5, XSXS
Что: JRPG в духе старых частей Final Fantasy с HD-2D-графикой
Перевод: нет
О чём: действие игры разворачивается до событий первой части всё на том же континенте Орстерра в фэнтезийном мире. Во время праздника на ваш родной город напали и разрушили. Теперь вам необходимо отстроить город заново и отомстить нападавшим. 
Почему ждали: изначально это была мобильная гача-игра, но она оказалась так хороша, что разработчики избавились от F2P-элементов и доработали её до сточасовой игры с механиками градостроительства, которые по глубине проработки тянут на отдельный проект.
Чего опасаемся: что игра разочарует тех, кто хотел глобальных изменений в основном геймплее Octopath Traveler. 

Unbeatable

Когда и где: 9 декабря на PC, PS5, XSXS
Что: визуальная новелла и ритм-игра в антиутопии
Перевод: нет
О чём: до власти дорвались фашисты, которые объявили, что музыка вне закона. Главная героиня играет в подпольной рок-группе и при помощи своих песен всячески противостоит режиму. 
Почему ждали: разработчики уже показали свои наработки в Unbeatable [white label] — и по ним все увидели, что получается нечто стильное. Там графика яркая, сюжет по духу схож со «Скоттом Пилигримом», да ещё и отличный саундтрек напоминает музыку из Jet Set Radio. Поэтому на полноценный релиз возлагают большие надежды. 
Чего опасаемся: что буквально двухкнопочный ритм-геймплей покажется слишком примитивным.

Terminator 2D: No Fate

Когда и где: 12 декабря на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch 1/2
Что: run-n-gun по мотивам фильма «Терминатор 2: Судный день»
Перевод: текст
О чём: если вы видели фильм, то примерно представляете, что будет в игре. Роботы, прибывшие из будущего, где восстали машины; защита предполагаемого главы сопротивления человечества; драка голого качка-терминатора с панками. Только будет ещё несколько концовок.
Почему ждали: эта игра выглядит так, будто бы в 1990-х сделали крутой аркадный автомат по второму «Терминатору», забыли про него на тридцать лет и потом откопали в идеальном состоянии.
Чего опасаемся: что выглядеть игра будет хорошо, но геймплейно будет сильно недотягивать до старой аркадной классики по типу Metal Slug.

Pioner

Когда и где: ранний доступ 16 декабря на PC
Что: постапокалиптический многопользовательский шутер от первого лица
Перевод: полный 
О чём: в Советском Союзе изолировали целый остров под ядерные испытания. В итоге там развелось много мутантов, аномалий и разных мутных личностей, решивших чем-нибудь поживиться. 
Почему ждали: когда на постсоветском пространстве пытаются сделать амбициозную игру с постапокалиптической атмосферой, всегда есть шанс, что получится как минимум душевно.
Чего опасаемся: у подобных проектов ещё больше шансов оказаться полным творческим провалом. И почти неминуемо будет много багов. А ещё мы не до конца прочувствовали, насколько плохим было решение выпустить игру в России и Беларуси эксклюзивно для никому ранее не известной платформы «Игры Ростелеком».

Pathologic 3

Когда и где: 9 января на PC
Что: хоррор в городе, который выглядит как странная версия степного русского посёлка любого момента XX века, где встречаются люди-черви и творится много паранормального
Перевод: полный
О чём: врач Даниил Данковский отправился из самой столицы в захолустный городок, где живёт уникальный человек, победивший смерть. Но незадолго до приезда медика бессмертный по иронии судьбы умер. Одновременно с этим разразилась эпидемия неизвестной болезни. И у Данковского только двенадцать дней на то, чтобы побороть поветрие, пока весь город не спалили дотла от греха подальше.
Почему ждали: «Мор. Утопия» во всех списках самых культовых видеоигр за всю историю российского геймдева, а её сиквел-переосмысление одной из трёх сюжетных линий оригинала — в числе наиболее громких русских релизов последних десяти лет. Странный мир, зашкаливающая театрализованность диалогов, метафоричность происходящего и русская хтонь — всё это мы увидим и в третьей части. Но взглянем под другим углом, из-за чего придётся действовать как детектив от мира медицины и жёстко решать судьбы жителей целого города. 
Чего опасаемся: плохой оптимизации, разрушающего всё своё хорошее наследие «призрака» Дыбовского и того, что такими темпами можно не дожить до отдельной игры по сюжету о Самозванке.

Banquet for Fools

Когда и где: выход из раннего доступа 23 января на PC
Что: фэнтезийная RPG 
Перевод: нет
О чём: боги отвернулись от воллингов, и те обратились к язычеству. Один из их лордов основал плантации с дорогими специями на острове, где были руины древней цивилизации. В итоге там начали пропадать жители ферм. Пришлось нанять четырёх героев, чтобы те разобрались с бедой. 
Почему ждали: игра звучит как мечта фаната западных ролевых игр конца 1990-х и начала 2000-х — но она не выглядит как очередная современная копия Baldur’s Gate, Fallout или Morrowind. Окружение и персонажи в Banquet for Fools будто взяты из старого кукольного фильма вроде «Тёмного кристалла». Сражения навевают воспоминания о Vagrant Story, а окружение реагирует на ваши действия, словно это какой-то иммерсив-сим. И, естественно, всё с большой нелинейностью и кучей небоевых навыков. Потенциально номинант на «лучшую RPG года»…
Чего опасаемся: …с припиской «в которую никто не играл».

Code Vein II

Когда и где: 30 января на PC, PS5, XSXS
Что: ультраанимешный постапокалиптический соулслайк
Перевод: текст
О чём: случилось несколько глобальных катастроф подряд, из-за чего мир изменился до неузнаваемости, а люди начали жить рядом с существами, подобными вампирам. Но появилась Луна Рапачис, превращающая существ в безумных монстров, и это неминуемо разрушит весь мир. Молодой охотник на бессмертных вместе с девушкой, способной управлять временем, отправляется в прошлое, чтобы предотвратить трагедию. 
Почему ждали: первая часть была приятным соулслайком с ярким пафосным дизайном и превосходным саундтреком. Вторая часть должна быть такой же, только более кровавой, причём события развернутся параллельно в двух временных линиях. 
Чего опасаемся: что левел-дизайн вновь будет сверх всякой меры запутанным, из-за чего придётся больше сражаться не с монстрами, а с ландшафтом.

Во что ещё поиграть:

Effulgence RPG (ранний доступ 2 декабря на PC): партийная RPG про приключения в другом мире, где враги распадаются на части, из которых можно что-то мастерить. Но это не превращается в боди-хоррор, потому что графика выполнена в стиле ASCII-арта — только символы постоянно двигаются, делая картинку объёмной. 
Tingus Goose (2 декабря на PC): у мужика из тела растёт гусь-дерево — а он и рад. В Стиме теги «психологический хоррор», «стратегия», «кликер». Дико сюрная Idle-игра с кучей случайных событий.
Thief VR: Legacy of Shadow (4 декабря на PС, PS5): симулятор вора в Городе, где зомби могут соседствовать со стимпанковскими роботами, а средневековые лучники охраняют промышленников, пришедших будто бы из Лондона XIX века. Разработчики обещали сохранить ключевые фичи прошлых частей вроде пряток в темноте и охраны, реагирующей на посторонние звуки. Но протагонист не Гаррет, как принято в серии, а некая воровка Сорока, которая слышит его голос в голове. 
Routine (4 декабря на PС, X1, XSXS): хоррор-шутер про заброшенную лунную станцию, где нужно воевать с взбесившимися машинами. Игру анонсировали ещё в 2012 году, так что перед нами долгострой, который всё-таки смог. 

Routine

Let it Die: Inferno (4 декабря на PС, PS5): вскрылась дыра непонятно куда, которую прозвали Вратами Ада. От греха подальше туда решили из пушки пулять мертвецов, чьи мозги имплантировали в живые тела. А там странная смесь научной фантастики и фэнтези, на фоне которой разворачивается экстракшен-соулслайк. Но всё без Suda51, делавшего первую часть. 
Ferocious (4 декабря на PС): шутер от первого лица про выживание на загадочном острове, где вас постоянно пытаются убить наёмники, боевые роботы и непонятно как расплодившиеся динозавры. 
Cloudheim (4 декабря на PC, PS5, XSXS): фэнтезийный мир раскололся после Рагнарёка, и гигантская черепаха отправила вас его восстанавливать. Это кооперативный выживач, а главная его фишка — полная разрушаемость окружения, обломки которого ранят врагов. 

Зайчик

Зайчик (выход из раннего доступа 5 декабря на PC): финальный пятый эпизод визуальной новеллы про посёлок, где в конце 1990-х пропадали люди, пока повсюду мелькали странные существа в костюмах зверей.

Читайте также

Обзор визуальной новеллы «Зайчик»: горько-сладкая хтонь и тоска 1990-х

Олеся Климчук

09.12.2025

3292

Рассказываем обо всех пяти эпизодах.
Skate Story (8 декабря на PC, PS5, Switch 2): главный герой — демон, чьё тело сделано из стекла и боли, но дьявол дал ему скейтборд и наказал проехать на нём все девять кругов ада. Поэтому придётся совмещать скейтерские трюки и убийства демонов. 
Death Howl (9 декабря на PC): соулслайк-декбилдер, как называют игру авторы. Такое сочетание получается из-за того, что в пошаговых сражениях один и тот же набор карт отвечает за атаки и движения по полю, из-за чего очень важно уклоняться от опасных атак. По настроению это печальная история, в которой охотница отправляется в мир мёртвых, чтобы вызволить сына.
RuneQuest: Warlords (9 декабря на PC): пошаговая стратегия по мотивам настольной ролевой системы про фэнтезийный мир, застрявший в бронзовом веке. 
Ashes of Creation (ранний доступ 11 декабря на PC): безумно амбициозная MMORPG, собравшая деньги на «Кикстартере» ещё в 2017 году. Мир стандартно фэнтезийный, но разработчики утверждают, что он весь преобразится под влиянием игроков — по решению сообщества можно возводить и уничтожать города, вести осады при участии сотен персонажей и менять экономику. Пока непонятно, насколько сильно реальность разойдётся с этими обещаниями.

Ashes of Creation

Brokenlore: Unfollow (16 января на PC, PS5, XSXS): хоррор от первого лица о жертве буллинга, застрявшей в мире своих кошмаров, где её прошлое искажено самым сюрреалистическим и пугающим образом. 
Escape From Ever After (23 января на PC): RPG в духе Paper Mario о приключенце, который устроился на работу в злодейскую мегакорпорацию, чтобы подняться там по карьерной лестнице и помешать бизнесменам использовать сказочный мир как источник дешёвой рабочей силы. 
I Hate This Place (29 января на PC, PS5, XSXS, Switch 1/2): изометрический хоррор по мотивам одноимённого комикса. Геймплейно он напоминает Resident Evil, а сюжет посвящён тому, как в 1980-х на ранчо разбираются со случайно потревоженным древним злом. 
The Midnight Walkers (ранний доступ 29 января на PC): экстракшен-шутер во время зомби-апокалипсиса. Dying Light встречает Escape from Tarkov. 
Vampires: Bloodlord Rising (ранний доступ 30 января на PC): ролевой симулятор вампира. Стройте замок, лично путешествуйте по миру, убивайте толпы врагов и принимайте решения в многочисленных диалогах.

Vampires: Bloodlord Rising

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Илья Цуканов
#во что поиграть#Marvel#Terminator
Рекомендуем
God of War: 20 лет мы убиваем богов
Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение
Planescape: Torment. История создания великой игры
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Игры

Обзор визуальной новеллы «Зайчик»: горько-сладкая хтонь и тоска 1990-х

Игры

Игровой топ-10: самые оригинально обоснованные воскрешения
Ты жил, ты умер, ты воскрес.

Игры

Обзор The Outer Worlds 2. Просто космос какая скука
Бездушная капиталистическая сатира на бездушный капитализм.

Игры

Обзор Dispatch. Супергерои не готовы умирать
Теперь ты — супергерой, Робби. Правда, бывший.

Игры

Sublustrum: удивительная русская стимпанк-игра, родившаяся из музыки
Музыкальный альбом, который захотел стать игрой.

Игры

Обзор Rue Valley. Клон Disco Elysium или нечто оригинальное?
Сбежать из долины за 47 минут.

Игры

Обзор ARC Raiders. Экстракшен для всех и каждого
Как игра от Embark Studios стала такой популярной — и почему именно эта игра может сделать extraction-шутеры мейнстримом.

Игры

Топ-10 персонажей игр, с которыми нельзя закрутить роман (а жаль!)
И видит геймер, да персонаж неймёт.

Игры

Обзор Ninja Gaiden 4. Платиновое возвращение кровавого слэшера
Приключения резвого синоби.

Игры

Обзор Painkiller (2025). Ни боли, ни удовольствия, ни смысла
Игра, которую проще тихо похоронить.
Показать ещё
Рекомендуем
Странные и смешные монстры Dungeons & Dragons
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Топ-10 лучших игр 2018 года
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты