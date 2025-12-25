Обзор Metroid Prime 4: Beyond. Главное разочарование обладателей Switch — 2025

Летом 2017 года многие фанаты Metroid Prime ушли в магазин за свеженькой гибридной консолью Nintendo Switch, ведь японская корпорация наконец-то анонсировала Metroid Prime 4 — долгожданное продолжение приключений межгалактической охотницы за головами Самус Аран, которая пропала с радаров в 2010 году с релизом раскритикованной и не оправдавшей ожидания издателя Metroid: Other M с Wii. Никто не ожидал, что Metroid Prime 4 застрянет в производственном аду на долгие восемь лет, выйдет в том числе на новой Nintendo Switch 2 и… совершенно не оправдает всех этих томительных лет ожидания.

Не вдаваясь в километровые исторические справки, стоит сказать, что Metroid Prime — одна из самых влиятельных видеоигровых серий нулевых. Вне зависимости от того, играли ли вы хотя бы в одну часть или впервые о ней слышите, с её наследием игры живут уже почти четверть века. Успешно перенеся из двухмерья в 3D опыт ныне оглушительно популярного жанра метроидваний, серия задала новые стандарты для приключенческих игр и шутеров: в нелинейности и увлекательности исследования, повествовании через окружение, арт-дизайне, постановке и игровой режиссуре. Без Metroid Prime тяжело представить и Control, и Dead Space, и Returnal, и даже The Last of Us с DOOM Eternal.

В основном, конечно, это касается безупречной первой части 2002 года с GameCube, чьи выдающиеся качества до сих пор настолько свежи и актуальны, что Metroid Prime Remastered для Nintendo Switch совершенно справедливо стала третьей самой высокооценённой игрой 2023 года после Baldur’s Gate 3 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Сиквел, всё ещё оставаясь замечательной игрой, раздражал навязанным бэктрекингом и неловкой концепцией переключения светлого и тёмного миров, а третья заметно потеряла в нелинейности и пазлах, превратившись чуть ли не в Halo от мира Metroid. Но это всё ещё были цельные, оригинальные игры, которые не стеснялись экспериментировать и предлагать в рамках сериала нечто новое, пусть и не всегда удачное.

На их фоне Metroid Prime 4: Beyond выглядит неловкой и осторожной попыткой сшить элементы из разных частей Prime, продолжить идеи третьей части и поместить всё это в чужеродный для серии концепт полуоткрытого мира, пришедший из другой игры Nintendo. В результате эта мешанина то и дело норовит развалиться на ходу, и белые нитки торчат буквально отовсюду.

Сюжет Metroid Prime 4 продолжает историю Самус Аран, которая оказывается на службе владеющей древним инопланетным артефактом Галактической Федерации. В результате нападения на базу Федерации космических пиратов под предводительством Сайлакса таинственная реликвия активируется и переносит Самус и её сослуживцев в некое Извне (то самое Beyond), на далёкую неизвестную планету Вьюрос, где героине, чтобы вернуться домой, придётся узнать секрет местной исчезнувшей расы.



Уже здесь Metroid Prime 4 совершает первое преступление против фанатов: в игре практически нет привычного ощущения гнетущей неизвестности. Самус редко остаётся наедине с чужеродным миром и агрессивной флорой и фауной — ей постоянно суют либо по рации, либо живьём бесконечно трындящих пятерых напарников, включая ставшего среди игроков мемом инженера Майлза МакКензи, который дополняет исследование своими «остроумными» комментариями и даёт подсказки, порой прямо указывая, куда нужно идти! Создатели игры не поняли, что Metroid изначально появилась как история о космической отчуждённости и одиночестве, как путешествие по пугающему и непонятному инопланетному миру, а не как пафосный командный боевик. И если бы Metroid Prime 4: Beyond была хорошим бадди-муви, такую смену тональности ещё можно было стерпеть — но к сожалению, каждый из второстепенных персонажей наделён одной чертой характера вроде «очень весёлый» или «очень серьёзный», и они из кожи вон лезут, чтобы нам понравиться, что только бесит.

Таким же плоским вышел и главный антагонист, загадочный предводитель пиратов Сайлакс, дебютировавший ещё в Metroid Prime Hunters на Nintendo DS. Он появляется и исчезает из ниоткуда, проводит с нами поединок и снова исчезает, не объясняя свою цель — его мотивирует лишь ненависть к Федерации и примкнувшей к ней Самус. Прибавьте сюда абсолютно нелепую постановку — главная героиня постоянно молчит, даже когда реплики персонажей подразумевают её ответы, — и получится абсолютно провальная история. Она опять пытается казаться Halo, но у неё не выходит быть ни увлекательной, ни загадочной, ни эпичной. Хотя, надо признать, кинематографичных моментов здесь довольно много.

Второй большой ошибкой разработчиков стало появление лагеря-хаба и огромной пустыни — настолько большой, что её приходится бороздить на мотоцикле. Пустыня в Metroid Prime 4 нужна только для того, чтобы связать несколько не особенно больших, но гораздо более детализированных и интересных локаций, а в остальном ломает ритм игры. Здесь нет скрытых зон, тайных тропок, достопримечательностей и секретов. Здесь нет по сути ничего, кроме одиноких святилищ на манер недавней дилогии The Legend of Zelda. Только в отличие от приключений Линка, чей арсенал хитростей с прохождением стартового плато и спуском на дельтаплане открывался целиком, тут доступ почти ко всем святилищам можно получить, лишь если у вас есть подходящие инструменты, а к тому моменту вы вряд ли захотите возвращаться к точкам интереса ради сомнительных наград вроде усиления выстрела или боезапаса. Как будто понимая, что игроки будут пролетать пустыню насквозь, разработчики заставляют собирать непонятные зелёные кристаллы, которые чаще всего встречаются именно среди песчаных барханов. И не дай бог вы проигнорируете навязчивое требование создателей Metroid Prime 4 накачиваться местным тиберием, ведь иначе вся подготовка к финальному третьему акту превратится в многочасовую рутину по его заготовке.

Жутко много времени уходит и на изобильные поединки, которые созданы в духе оригинальной трилогии — за вычетом ассортимента врагов и их поведения. За пределами по-настоящему увлекательных, многоэтапных и креативных битв с разными боссами, где нужно активно пользоваться всеми способностями и избегать урона, нам на пути встретятся враги буквально пяти видов, которые будут маскироваться под пятнадцать исключительно расцветкой. Особенно угнетает в этом смысле финальный эпизод, где на тебя выбрасывают целые полчища тварей, которых попросту утомительно уничтожать из-за медленной и аркадной шутерной механики. Metroid Prime 4 совсем не DOOM Eternal, и вялый отстрел роя без отдачи и импакта с применением особых способностей точно не захватит дух в 2025 году так же, как это делал в 2007-м.

Ну, неужели здесь всё так плохо, и существование Metroid Prime 4: Beyond стоит игнорировать? Кто-то из фанатов сериала ответит утвердительно, но всё же у игры есть пара весомых достоинств. Когда Самус не гонят по пустыне и не заставляют сражаться с однотипными врагами, её отпускают исследовать пять больших зон. Среди них есть атмосферная научная станция во льдах, густые джунгли и инопланетная кузница, вокруг которой всегда идёт дождь и бушует гроза. Несмотря на то что игру разрабатывали ещё для первой Switch, на Switch 2 как в портативном, так и в ТВ-режиме игра выглядит феноменально: глубокие тени и потрясающее освещение, невероятная детализация, роскошные эффекты частиц, погодные эффекты, удивительная архитектура и яркие цвета… Если бы не чёртова унылая пустыня, Metroid Prime 4 легко можно было бы назвать самой красивой и технологичной игрой Nintendo прямо сейчас.

И тем прекраснее редкие, но меткие эпизоды, когда Metroid Prime 4 вспоминает, что она вообще-то Metroid — игра, в которой игрок с восхищением и трепетом изучает и сканирует детальное окружение, решает при помощи многочисленных инструментов вроде местного бэтаранга или телекинеза занятные пазлы, ищет особым зрением скрытые проходы или платформы и катится в форме шарика по узким тропкам и механизмам. Пускай здесь, в худших традициях Metroid Prime 3, стало гораздо меньше выдумки, нелинейности и ощущения исследования, это всё ещё уникальный опыт, который не способна подарить никакая другая игровая серия. И его с лихвой хватает на то, чтобы, стиснув зубы, дожить до финальных титров и получить от игры пусть основательно подпорченное и странное, но всё же удовольствие.

Metroid Prime 4: Beyond хороша в те моменты, когда она следует лучшим традициям серии и повторяет на бис то, чем так запомнилась оригинальная трилогия, но вызывает глухое раздражение ужасным повествованием, искусственным растягиванием хронометража, бесполезным открытым миром и навязанной линейностью. Всё это перемешано в такой неловкой пропорции, что игру сложно однозначно назвать провалом и ругать, но и искренне хвалить и восхищаться, как Metroid Prime Remastered, почему-то не получается. В любом случае от четвёртой части такой серии хочется значительно большего, так что и поклонники Самус Аран, и новички, вероятнее всего, останутся с горьким привкусом разочарования.

