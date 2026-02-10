Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве

Джош Д’Амаро проработал в Disney почти всю карьеру — он пришёл в компанию после университета в 1998 году и стабильно поднимался по карьерной лестнице. Свой текущий пост он занимает с 2020 года — с тех пор как его предшественник Боб Чапек стал гендиректором всей компании.

Сейчас в ведении Д’Амаро — флотилия из 8 круизных кораблей и 12 парков развлечений по всему миру, которые ежегодно посещают 145 миллионов человек. В 2023 году Disney объявил, что в ближайшие 10 лет вложит в развитие этого направления 60 миллиардов долларов. Сейчас Д’Амаро также занимается расширением уже существующих парков, возведением нового парка в Абу-Даби и следит за постройкой пяти новых лайнеров.