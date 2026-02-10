Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве

На этой неделе случилось долгожданное событие — совет директоров Disney определился с преемником Боба Айгера. Уже 18 марта должность генерального директора компании перейдёт к Джошу Д’Амаро, отвечающему за парки развлечений и круизные корабли. Рассказываем, кто такой Д’Амаро, как работу получил именно он и почему «Мышиному королевству» так важно не ошибиться на этот раз.
Боб Айгер впервые стал генеральным директором Disney в 2005 году. Именно на его правление пришёлся новый ренессанс диснеевской анимации, а также покупки Marvel, Pixar, Lucasfilm и XX Century Fox. Айгер четырежды откладывал выход на пенсию, пересидел практически всех потенциальных сменщиков, но в 2020 году вроде бы засобирался на покой и определился с преемником. Им стал Боб Чапек, предшественник Д’Амаро на посту руководителя парков и круизных кораблей.
Однако Чапек продержался в должности всего два года, и его правление иначе как провальным не называют. Справедливости ради, сразу после назначения «Второстепенного Боба» началась пандемия, парки развлечений и кинотеатры закрылись, а корабли встали на прикол. Чапеку пришлось принимать массу непопулярных решений, в частности о выпуске значимых релизов сразу на стриминге, что многим не понравилось. Он не нашёл общего языка со многими подчинёнными, публично поругался со Скарлетт Йоханссон и капитально разошёлся в видении будущего компании с Айгером, который хоть и оставил пост генерального директора, но остался в Disney и сохранил большую часть влияния.
В 2022 году Чапека отправили на мороз, а Айгер триумфально вернулся в кресло генерального директора. На этот раз совет директоров Disney подчеркнул, что Айгер возвращается лишь на время, а одной из его задач на второй срок станет поиск достойного преемника. Но даже так Айгер умудрился задержаться в должности — изначально он должен был уйти ещё в 2024 году, но процесс передачи власти опять затянулся.
Поиски преемника Айгера всерьёз начались в 2024 году, когда совет директоров Disney собрал специальный комитет. Его возглавил Джеймс Горман — бывший гендиректор банка Morgan Stanley, который прославился в том числе тем, что идеально организовал процесс передачи власти в своём банке. Больше года Горман и его помощники вдумчиво изучали резюме подходящих кандидатов. В Disney отказались от приглашения управленца со стороны, поэтому фактически Горман выбирал из ближайших помощников Айгера. Комитет сформировал шорт-лист, куда помимо Д’Амаро вошли ещё трое: Дана Уолден (отвечает за стриминг и телевизионные студии), Алан Бергман (кино) и Джимми Питаро (ESPN). В последние месяцы Горман выбирал между Уолден и Д’Амаро, причём и многие эксперты, и представители рынка считали фаворитом именно главу парков и круизов.
Джош Д’Амаро — исключительный лидер и идеальный кандидат на должность следующего генерального директора. Он интуитивно понимает саму суть бренда Disney, прекрасно чувствует ценности нашей аудитории и обладает тщательностью и вниманием к мельчайшим деталям, столь необходимым для реализации самых смелых наших проектов. Его умение сочетать креативность с управленческим совершенством — эталон, и я очень рад и за Джоша, и за нашу компанию.
Джош продемонстрировал чёткое видение будущего компании и глубокое понимание творческого духа, который и делает Disney столь уникальным на постоянно меняющемся рынке. Нас впечатлил его очевидно большой опыт управления значительной частью компании. Некоторые люди решили, что «только парки имеют значение», но это абсурд. Нам нужен человек, который руководил бы смежным бизнесом. Он показал, что подходит для нашего типа бизнеса. Но Джош также любопытен ко всем изменениям, которые происходят в игровой индустрии, искусственном интеллекте и кинематографе, и умеет рассказывать истории.
Джош продемонстрировал чёткое видение будущего компании и глубокое понимание творческого духа, который и делает Disney столь уникальным на постоянно меняющемся рынке. Нас впечатлил его очевидно большой опыт управления значительной частью компании. Некоторые люди решили, что «только парки имеют значение», но это абсурд. Нам нужен человек, который руководил бы смежным бизнесом. Он показал, что подходит для нашего типа бизнеса. Но Джош также любопытен ко всем изменениям, которые происходят в игровой индустрии, искусственном интеллекте и кинематографе, и умеет рассказывать истории.
рассказал на недавнем юбилее «Диснейленда»
Disney — это не просто бренд, это чувство. Это ощущение чуда, чувства принадлежности к чему-то большему и оптимизма. Это воспоминания, которые бережно передаются из поколения в поколение. Именно поддержанием этого и, надеюсь, углублением я хочу заниматься. Вот почему горжусь тем, что делаю.
Д’Амаро вступит в должность генерального директора уже 18 марта на ежегодном собрании совета директоров. Айгер останется в компании до конца года в должности старшего советника и члена совета директоров и окончательно покинет Disney 31 декабря.
Но и Уолден в накладе не осталась — совет директоров назначил её президентом и творческим директором. На новой должности она будет подчиняться непосредственно Д’Амаро и отвечать за то, чтобы «истории и творческое самовыражение во всех точках взаимодействия с аудиторией последовательно отражали бренд, вовлекали публику в масштабах всей организации и помогали достичь основных бизнес-показателей, одновременно продвигая общекорпоративные ценности и воплощая видение в жизнь».
Дана Уолден — превосходный лидер, пользующийся огромным уважением в творческом сообществе. Учитывая, что креативность лежит в основе всего, что делает Disney, Дана — замечательный выбор на должность президента и творческого директора. За годы в компании она накопила обширные знания о многих аспектах нашего бизнеса и входящих в него брендов и очень хорошо подготовлена к своим новым обязанностям.
Дана Уолден — превосходный лидер, пользующийся огромным уважением в творческом сообществе. Учитывая, что креативность лежит в основе всего, что делает Disney, Дана — замечательный выбор на должность президента и творческого директора. За годы в компании она накопила обширные знания о многих аспектах нашего бизнеса и входящих в него брендов и очень хорошо подготовлена к своим новым обязанностям.
Джош Д’Амаро проработал в Disney почти всю карьеру — он пришёл в компанию после университета в 1998 году и стабильно поднимался по карьерной лестнице. Свой текущий пост он занимает с 2020 года — с тех пор как его предшественник Боб Чапек стал гендиректором всей компании.
Сейчас в ведении Д’Амаро — флотилия из 8 круизных кораблей и 12 парков развлечений по всему миру, которые ежегодно посещают 145 миллионов человек. В 2023 году Disney объявил, что в ближайшие 10 лет вложит в развитие этого направления 60 миллиардов долларов. Сейчас Д’Амаро также занимается расширением уже существующих парков, возведением нового парка в Абу-Даби и следит за постройкой пяти новых лайнеров.
Сейчас в ведении Д’Амаро — флотилия из 8 круизных кораблей и 12 парков развлечений по всему миру, которые ежегодно посещают 145 миллионов человек. В 2023 году Disney объявил, что в ближайшие 10 лет вложит в развитие этого направления 60 миллиардов долларов. Сейчас Д’Амаро также занимается расширением уже существующих парков, возведением нового парка в Абу-Даби и следит за постройкой пяти новых лайнеров.
Эксперты отмечают, что Д’Амаро пользуется безграничной любовью подчинённых и не боится рисковать и экспериментировать с новыми технологиями. Именно он уговорил Боба Айгера вложить полтора миллиарда долларов в партнёрство с видеоигрой Fortnite, авторизировал создание внутреннего ИИ «Джарвис», цель которого — помочь с проектированием новых аттракционов, и мотивировал разработчиков добиться новых прорывов в использовании роботов, работающих в парках. Эти роботы настолько впечатлили Джона Фавро, что появятся в «Мандалорце и Грогу».
Вместе с тем Д’Амаро не стесняется жёстких и непопулярных решений. За последние пять с лишним лет компания не раз повышала цены на билеты, увольняла сотрудников и сокращала категории посетителей, которым позволено миновать километровые очереди на вход. Кроме того, именно на эпоху Д’Амаро пришёлся дорогостоящий провал Galactic Starcruiser. Тематический отель по «Звёздным войнам», номера в котором стоили от пяти тысяч долларов за две ночи, с помпой открылся весной 2022 года и бесславно закрылся всего полтора года спустя.
Кроме того, у Д’Амаро нет опыта работы с кинематографистами и кинозвёздами (на этом погорел Чапек), он почти не известен в Голливуде и даже живёт в двух часах езды от Лос-Анджелеса — в престижном жилом комплексе Кото де Каза.
Уолден долгое время отвечала за Fox Broadcasting Co. и 20th Century Fox Television и оказалась в Disney в 2019 году после поглощения этих студий. На новом месте Уолден возглавила Disney’s TV, а в 2022 году получила под управление все телеканалы и стриминговые сервисы Disney кроме ESPN. Сейчас Уолден отвечает, среди прочего, за ABC, Freeform, FX, National Geographic, Disney+ и Hulu. Именно под её началом стриминг добился окупаемости и нарастил базу подписчиков.
Вместе с тем эксперты отмечают, что Disney+ давно уже не выпускал ничего стоящего. Главные хиты Hulu вроде «Убийств в одном здании» уступают в популярности громким релизам Netflix и Prime Video, а «Блуи», самый популярный мультсериал на Disney+, и вовсе не принадлежит компании — Disney лишь приобрела права на его международный прокат.
На первый взгляд, после фиаско с Чапеком Disney не должен был рассматривать выходцев из парков и круизов. Однако эксперты отмечают, что по стилю управления Д’Амаро кардинально отличается от Чапека. Боб Айгер, прежде чем определиться с преемником, собрал обратную связь от подчинённых Д’Амаро и Уолден — в прошлый раз он такого не делал. А Джеймс Горман добавляет, что Д’Амаро глубоко погружён в основные IP компании и сотрудничал с боссами разных подразделений Disney, работая над новыми аттракционами в парках.
Кроме того, аналитики отмечают ещё один важный момент. Большинство проектов Disney+ уступают в популярности шоу других стримингов, кинематограф в целом переживает не лучшие времена. А вот парки и круизы — настоящая основа бизнеса Disney. В прошлом году эта сфера впервые принесла больше 10 миллиардов долларов за один квартал, на них приходится около 60% всей прибыли Disney и более 80% общей стоимости компании.
Вся нынешняя инвестиционная стратегия Disney основана на силе тематических парков и круизных лайнеров, практически весь капитал компании вкладывается в развитие именно этих направлений. Поэтому сегодня глубокое понимание парков важнее, чем когда-либо в истории Disney.
При этом в Disney признают, что одно время думали назначить двух гендиректоров: Д’Амаро отвечал бы за парки, круизы и деловые решения, а Уолден — за кино, телевидение и стриминг. По схожей схеме недавно назначили новое руководство Lucasfilm. Однако в Disney от неё решили отказаться.
Как правило, советы директоров не любят пары генеральных директоров. Нужен руководитель, способный принимать взвешенные решения и нести ответственность. Схема с двумя генеральными директорами работает, но очень редко. Я бы сказал, что такая организационная структура чаще создаёт проблемы из-за несовместимости характеров.
Так что ставка на Д’Амаро понятна. Сыграет ли она или нет — другой вопрос. Если нет, придётся во второй раз выдергивать с пенсии Боба Айгера. А тот не молодеет и, судя по всему, рад больше времени проводить с женой, отдыхать на новой суперяхте и управлять женским футбольным клубом Angel City FC, который купил пару лет назад.
Но одно в Disney точно сделали правильно. Когда Горман выбирал преемника в Morgan Stanley, он умудрился сохранить в компании обоих кандидатов, повысив и проигравшего. Дана Уолден остаётся в компании и, скорее всего, займётся тем же, чем занималась бы на посту согенерального директора. В ближайшее время творческую политику Disney будет определять дуэт Уолден и Д’Амаро.
Читайте также
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Алексей Ионов
19.01.2026
2878