«Война между сушей и морем»: спин-офф «Доктора Кто», который слишком мелко плавает

Вселенная «Доктора Кто» так велика, что не умещается в один сериал. Поэтому примерно раз в десять лет появляется очередной спин-офф, где главными героями вместо Доктора становятся другие персонажи. Спин-оффы бывают очень разными: были и детские «Приключения Сары Джейн», и взрослый «Торчвуд», и молодёжный «Класс». Одни снискали популярность, другие нет — но все в итоге закрылись, каждый по своим причинам. И вот в декабре увидел свет новый спин-офф — «Война между сушей и морем».
Новых серий «Доктора Кто» ждать ещё долго, и «Война» — пока что единственный свежий контент по франшизе. Задача сериала — заполнить паузу, расширить лор и при этом остаться интересной историей. Посмотрим, удалось ли ему завершить эпоху «Доктора» под крылом Disney за здравие, а не за упокой.
Как инопланетянин из полицейской будки победил далеков, поддержал феминизм (но не алкоголизм!), сразился с ханжеством и завоевал Америку при помощи одного телесериала: воспоминания путешественника во времени.
Иронично, что рейтинги у спин-оффа оказались не хуже, а то и лучше, чем у последнего сезона «Доктора Кто». Возможно, дело в том, что «Войну» продвигали не как ответвление, а как самостоятельное произведение. И это разумно: с каждым сезоном груз многолетней истории «Доктора» всё тяжелее, а порог входа растёт (ведь многие не догадываются, что знакомиться с шоу можно почти откуда угодно). Да, в «Войне» появляются персонажи и существа из магистрального сериала — однако смотреть спин-офф можно, даже если вы не знаете о Докторе и его спутниках абсолютно ничего.
Указывают ли хорошие рейтинги на то, что «Война» вышла удачнее, чем основной сериал? Не факт. И всё же она лучше, чем можно было ожидать, — ведь понять заранее, стоит ли вообще возлагать на «Войну между сушей и морем» надежды, было сложно.
В центре сюжета здесь морские дьяволы — существа, известные ещё с классической эры «Доктора Кто». В ньюскуле они появлялись лишь раз, и серия с их участием, честно скажем, фанатов не завоевала. Эти человекоподобные рептилии-амфибии жили на Земле в доисторические времена, а спустя миллионы лет снова заявили права на планету. Но теперь им противостоит ЮНИТ — организация по борьбе с инопланетными угрозами, которая тоже впервые появилась в старом сериале.
Третий Доктор, его спутница Сара Джейн и офицеры ЮНИТ в классическом сериале
ЮНИТ — неотъемлемая, хоть и не самая популярная часть вселенной «Доктора». Идея сделать о нём спин-офф не так плоха: у основного шоу вечно не хватает времени, чтобы раскрыть сотрудников организации и рассказать об их «кухне». Шоураннер Расселл Т. Дэвис, с его склонностью показывать человеческую драму на фоне фантастических войн, подходил для такой задачи как нельзя лучше. Более того, казалось, именно к ней он и шёл последние два сезона, вводя в сюжет персонажей, связанных с ЮНИТом.
Но Дэвис переборщил. Финальные эпизоды его последних сезонов показали, что он не справляется с таким количеством героев. Одни, появившись разок, исчезали без объяснений, а другие стояли где-то на заднем плане, уткнувшись в планшет, потому что заняться им было нечем. Для чего нужны все эти люди и зачем забивать ими экранное время, оставалось неясным — поклонники лишь надеялись, что в отдельном спин-оффе шоураннер сможет раскрыть недораскрытое и придать происходящему смысл.
И вот первое разочарование: «Война между сушей и морем» вообще не про ЮНИТ. Его сотрудники играют роль в событиях, но на их месте могла быть любая другая организация, и сюжет от этого ничего бы не потерял. Кейт Стюарт, глава ЮНИТа, с пафосом заявляет, что её учреждение стоит выше любых властей и государств — но на деле это не так. Кейт ходит на встречи, где её не слушают, разговаривает с теми, кого не может убедить, выбирает посла, которого через её голову заменяют на другого и который на переговорах говорит не то, что велено. А всё остальное время Стюарт просто ждёт, наблюдает, делает то, к чему её принуждают, и выслушивает советы «успокоиться и выспаться».
Если бы сериал сосредоточился на истории Кейт, это могло сработать. Но авторы лишь прочертили для неё линию развития, которая ни к чему не приводит. Основное внимание они уделили истории любви человека Баркли (Рассел Тови) и морской дьяволицы Соль (Гугу Мбата-Роу). Они здесь главные герои, а все остальные довольно быстро отходят на второй план.
Наступает день, когда по всей планете морские дьяволы (или, как их теперь политкорректно называют, хомо аква) поднимаются из океанских глубин и вызывают человечество на диалог. Переговорами руководит ЮНИТ. Баркли же — рядовой сотрудник этой организации, далёкий от мировых конфликтов и смертельных опасностей. В лучших традициях Расселла Т. Дэвиса именно такому заурядному герою предстоит оказаться в центре экстраординарных событий — просто потому, что в бухгалтерии всё перепутали.
Баркли назначают связующим звеном между людьми и морским народом. На переговорах он знакомится с Солью — послом хомо аква, — и между ними вспыхивают чувства. В целом их отношения показаны неплохо: от насторожённого знакомства герои переходят к взаимной симпатии, а потом, преодолев сложности, и к романтическому союзу. Вот только развивается всё слишком стремительно. Всего за пять эпизодов сериалу нужно многое успеть, а потому линия Баркли и Соли выглядит лишь наброском на тему любви с первого взгляда. Но приятные моменты в ней есть, и даже юмору место нашлось — а это, учитывая серьёзность происходящего, большой плюс.
Переживания самого Баркли создатели тоже показали достойно. На него обрушивается огромная ответственность: стать представителем человечества, от слов и решений которого зависят миллиарды жизней. Баркли неплохо справляется — и всё же нам постоянно напоминают, что он не железный. Эпизоды, где Баркли демонстрирует свои страхи и даже слёзы, делают персонажа очень живым — ему, как и его семье, легко сопереживать. Особенно ярко это проявляется в третьей серии, когда новоявленный посол сталкивается со смертельно опасным испытанием.
Кстати, этот эпизод — лучший в сериале. В нём после долгих разговоров о политике и экологии (темы безусловно важные, но авторы не сказали ничего нового) начинается психологический триллер — мрачная, клаустрофобная история о людях, которые идут на риск ради общего блага. Растерянный стоицизм Баркли даёт трещину — мы видим, как ему тяжело и страшно и как он, несмотря на это, делает то, что должен. Толпа безликих сотрудников ЮНИТа уменьшается до шести персонажей, которые остаются наедине в замкнутом пространстве. Их характеры всё ещё прописаны неглубоко (особенно у женщин), но они куда более живые, чем рядовые члены организации по борьбе с инопланетными угрозами. И каждого из них действительно жалко терять.
Есть в «Войне между сушей и морем» и моменты, ценные с художественной точки зрения. Например, катаклизм, который Соль представляет другим как исполнение желания: поэтический, даже фольклорный эпизод, напоминающий о сказках, в которых фантастические создания исполняют желания людей — но жадность не приводит ни к чему хорошему. А сцена, где Баркли и Соль в подворотне отжимают у парня телефон, — именно тот юмор, которого сериалу так не хватает.
Впрочем, нехватка юмора — не главный минус сериала. Основные претензии к нему те же, что предъявляли к последним двум сезонам «Доктора Кто». Здесь, как и в основном сериале, слишком много персонажей, от которых мало толку. Зачем нужна, к примеру, сержант Хана Чакри, с которой Баркли знакомится в начале? Зачем появляется Ширли-Энн Бингем, сотрудница ЮНИТа из юбилейных спецвыпусков 2023 года? Видимо, чтобы постоянно напоминать Кейт, что ей надо отдохнуть. Тем же немалую часть сезона занят и полковник Ибрагим — позднее нам показывают его и Стюарт в неформальной обстановке, но этот эпизод лишь подчёркивает, насколько глава ЮНИТа одержима работой. У Баркли есть бывшая жена и дочь — поначалу их линия развивается неплохо, но в итоге оказывается скомканной.
Финал «Войны между сушей и морем» в целом неубедителен — создатели безуспешно пытаются компенсировать недостаток информации и логики эмоциями. Сомнительных и просто непонятных моментов здесь немало.
Сомнительные и непонятные моменты
К примеру, морские дьяволы годами страдали от пластика. Но, оказывается, могли просто вернуть его человечеству — так почему не сделали этого сразу? И зачем дьяволы требуют, чтобы люди очистили океан, если у них самих наверняка есть нужные технологии и биологическая способность фильтровать воду? Зрителям сказали, что их дипломатия была отвлекающим манёвром, но неясно, планировали ли морские существа это с самого начала или передумали после обострения конфликта.
И если у хомо аква такие крутые технологии, почему они так легко сдаются? Да, они потеряли 90% населения — но всё ещё способны отомстить. Допустим, дьяволы решили наказать не обычных людей, а конкретных чиновников, — но как им удалось вычислить виновных по «воде в вирусе», если те к вирусу и близко не подходили?
В финале Баркли отращивает жабры, мутируя в гибрид человека и морского дьявола. Как и почему это произошло? Неужели это — без его ведома и согласия — с ним сделала Соль? Она считает, что так можно разрешить многовековой конфликт? Вряд ли найдётся много желающих повторить судьбу Баркли.
Вопросы вызывают и отдельные сцены. Однажды Соль, устав от крикливых оппонентов, принимает облик мужчины и повышает голос, чтобы её наконец услышали, — далее эта линия не развивается. Зачем это было нужно? По логике сценаристов, женщина может внушить уважение только превратившись в мужчину?
Есть в «Войне» и некоторая вторичность — но если это и минус, то условный. Дело в том, что в спин-оффе «Торчвуд» был пятисерийный сезон «Дети Земли», где человечество тоже вело переговоры с другим видом (правда, более злобным) в огромном резервуаре. Там также важную роль играли закулисные махинации политиков — конечно же, либо трусливых и малодушных, либо жестоких и корыстных, либо и то и другое.
Хотя сценарии к большинству серий написал Пит Мактай, креативное влияние Расселла Т. Дэвиса в этой истории очень чувствуется. Искушённый зритель без труда увидит его самоповторы и излюбленные сюжетные ходы. Кроме «Торчвуда», здесь есть сходство и со спецвыпуском «Путешествие проклятых», и с «Рождественским вторжением», и даже с двухсерийным эпизодом про силурианцев из пятого сезона, тоже посвящённым диалогу с бывшими хозяевами Земли и спорам о человечности.
«Война между сушей и морем» могла стать по-настоящему глубокой историей — если бы авторы сделали больше серий и по-другому расставили акценты. Они могли рассказать, чем живёт ЮНИТ и как Кейт Стюарт совмещает работу и обычную жизнь. Могли поведать, как устроено общество морских дьяволов, поделиться подробностями их истории и культуры. Могли уделить время отношениям Баркли и Соли или показать конфликт людей и хомо аква как борьбу равных противников.
Но всё это — упущенные возможности. Кто знает, получился ли сериал именно таким из-за производственных сложностей или из-за стремления современных киноделов упрощать произведения, чтобы людям не приходилось задумываться? В любом случае, решив всё-таки посмотреть этот спин-офф, вы не потратите время зря. Но после финальных титров наверняка скажете: «Я ожидал большего».