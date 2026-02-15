Читаем книгу: Вадим Панов — (Бес)человечность

В издательстве АСТ вышла новая книга создателя культового цикла «Тайный город» Вадима Панова. «(Бес)человечность» — роман в новеллах, повествующий о том, как человечества выбирает иллюзию виртуального комфорта вместо реальных действий, и лишь те, кто используют цифровую сеть как инструмент, могут позволить себе настоящую жизнь.

Добро пожаловать в Швабург — город идеального будущего, где счастье доступно каждому. Достаточно лишь надеть AV-очки и погрузиться в ослепительную "Яркость" — мир без боли, грязи и отчаяния. Миллионы добровольно променяли убогую реальность на комфортную цифровую симуляцию, став послушными "ливерами" под присмотром всевидящей Системы. Но что, если сияющая иллюзия — лишь ширма для тотального контроля, а за цифровой завесой скрываются гниющие трущобы, вечная тьма и безжалостная борьба за выживание?Кто стоит за этим хаосом и что такое "человечность" в мире, где её можно симулировать?

Я(р)кость

Дождь пошёл внезапно. Хлынул мощным потоком, яростно бомбардируя асфальт крупными, зрелыми каплями летнего ливня. Бомбардируя так, словно хотел стереть с лица Земли и асфальт, и сам город… А если не получится, то хотя бы прилипшую к ним грязь.

Дождь застал Бенса за столиком уличного кафе, но прежде чем укрыться под навесом, он поднял голову и прищурился, пытаясь разглядеть прячущееся среди небоскрёбов небо. Разглядеть получилось немного, а то, что Бенс увидел, оказалось серым, под цвет упирающихся в тучи зданий. Небо было таким маленьким, что Бенсу показалось, будто он смотрит на него со дна колодца, длинного и узкого колодца, который здесь, внизу, называется Пятой улицей сектора 19-23.

— Чего мокнешь? — крикнул спрятавшийся под навесом Макар.

— Иду. — Бенс подошёл к приятелю и задумчиво улыбнулся. — Однажды я подумал, что не всякий дождь способен добраться до мостовых. Ведь если он слабый, да к тому же дует ветер, капли рассеиваются по стенам и стекают по небоскрёбам… или засыхают на них.

— В детстве подумал?

— Почему? — удивился Бенс.

— О таких вещах обычно в детстве думают, — ответил Макар. — Потом становится до лампочки.

— Думать?

— О таких вещах.

— Может быть… — Бенс вновь улыбнулся, вспоминая, когда именно мысль пришла в голову, и признался: — Да, в детстве.

— Я угадал.

— Нет, ты просто прав.

Макар служил контролёром Департамента благоприятной среды, славился прагматичным складом ума и общим здравомыслием. Он, в отличие от Бенса, едва поняв, что начинается дождь, не только укрылся, но и перетащил на сухой столик тарелки с недоеденным завтраком и кружки с кофе. И о себе позаботился, и о друге, за что Бенс его от души поблагодарил.

Он устроился рядом — кроме них под навесом никого не было, — сделал глоток остывшего кофе и посмотрел на улицу, которая под дождём казалась особенно унылой. Дождь умыл асфальт, ненадолго придавая ему блеск утренней свежести, и сделал отчётливым валяющийся повсюду мусор: пакеты, упаковки, стаканы из-под кофе, шприцы, обрывки одежды и даже обломки мебели. Всё, что становилось ненужным, но по каким-то причинам не добиралось до мусорных баков, валялось на мостовой и тротуарах в ожидании уборщиков.

— Грязно, — буркнул Бенс.

— Сколько лет ты не снимал очки? — невнятно поинтересовался жующий сэндвич Макар.

— Каждый день снимаю и вижу всё это. Только тебе забывал сказать.

— Мне говорить бессмысленно — график работы роботов-уборщиков устанавливает Муниципалитет. А если я его нарушу — будет перерасход энергии. Прилетит взыскание. И хорошо, если не вычтут стоимость электричества из моей зарплаты.

Расходы Департамента благоприятной среды рассчитывались автоматически — как и расходы всех других Департаментов, — учёт вёлся в режиме реального времени, и даже штрафы назначались автоматически. И разбираться, почему допущен перерасход, нейросеть не станет — этому её не учили.

— И какой теперь график? — поинтересовался Бенс, глядя на вылезшую на тротуар крысу.

«Интересно, что они жрут при нынешней стоимости продуктов? Сейчас мало кто позволяет себе выбрасывать еду».

— Убираемся раз в неделю.

— Не слишком часто?

— А-ха-ха.

Макар закончил с сэндвичем и тоже глотнул кофе. Крыса лениво обнюхала выброшенный кроссовок и вернулась в подвал.

«Крысы должны жить в Сити. Там помойки лучше».

— Из-за экономии?

— И из-за неё тоже, — подтвердил Макар.

— А что ещё может быть? — спросил Бенс, думая о том, что крыса не выглядела тощей. — Электричество в прошлом квартале подорожало на пять процентов. Да и сами роботы денег стоят. Вот Муниципалитет и решил уменьшить расходы на энергию и амортизацию.

— Я ведь не зря спросил, как давно ты снимал очки.

— Я думал, ты пошутил.

— Почти пошутил. — В кружке остался последний глоток кофе, и Макар решил приберечь его напоследок. — Когда сектор построили, улицы убирали каждое утро. Потом — раз в два дня. В три дня. Сейчас — раз в неделю. Во-первых, экономия, конечно, с этим никто не спорит. Но есть и во-вторых — психология: когда видишь такую грязь, не хочется снимать очки даже на разрешённое время.

Дополненная реальность мусор игнорировала. И надписи на стенах. И разбитые окна. И неработающие по ночам фонари. Дополненная реальность придавала окружающему пространству красоту, что позволяло Департаменту благоприятной среды постоянно снижать расходы. Кроме того, закон предписывал носить AV-очки не менее двенадцати часов в день, и за соблюдением этого правила следил Четвёртый департамент: вживлённый чип чётко фиксировал и время сна, и время подключения очков, при несоблюдении правила следовал штраф. За повторное нарушение можно было оказаться в списке неблагонадёжных. Объяснения нейросеть не интересовали — её этому не учили.

— Посмотрят они на окружающую действительность, плюнут и купят более удобные очки и будут даже спать в Яркости*.

— Не слишком ли ты умный для своей должности?

Макар вздрогнул — такой вопрос из уст контролёра Департамента социального согласия мог напугать кого угодно, но через мгновение понял, что Бенс шутит, и ответил:

— Умный ровно настолько, чтобы служить контролёром.

— И только по благоприятной среде.

— Именно!

Мужчины рассмеялись, после чего Бенс заметил:

— Но ты прав.

— Ты тоже, — в тон ему ответил Макар.

— А я в чём?

— Надо меньше думать и больше работать.

— С таким подходом ты однажды проснёшься ливером**.

— Однажды мы все проснёмся ливером, друг мой, — после выхода на пенсию.

— До пенсии ещё дожить надо.

— Поверь, годы пролетят быстрее, чем ты думаешь.

— В этом ты прав, — помолчав, согласился Бенс и залпом допил кофе.

Тем временем дождь прекратился — так же неожиданно, как начался, тучи разошлись, и полоска неба, что виднелась из колодца 19-23, стала очень светлой. Люди покинули укрытия — навесы и заведения — и отправились по своим делам. Именно по делам, в народных секторах мало кто мог себе позволить бесцельно прогуляться по улице, наслаждаясь принесённой дождём свежестью. Но только Бенс подумал, что пора прощаться, как справа послышались громкие крики: в соседнем уличном кафе двое мужчин затеяли выяснение отношений. Причина конфликта осталась за кадром: может, кто-то кого-то толкнул и не извинился, может, опрокинул кофе, может, кто-то кого-то обманул — не важно.

Важно то, что мускулистый блондин с размаху заехал плотному брюнету в ухо, однако одним ударом исход поединка не решил: брюнет устоял и ответил отработанной двойкой: в голову — в корпус. Кто-то впечатлительный взвизгнул, кто-то из зрителей оглушительно свистнул, подбодрив то ли одного, то ли обоих драчунов, остальные взирали на происходящее молча. Блондин схватил стул и почти дотянулся до противника, но брюнет ушёл в последний момент и отточенным движением нанёс встречный правой. Блондин отшатнулся и отступил, тяжело пыхтя и опираясь на стул, как на роллатор.

Короткое сражение потребовало от него колоссальных физических усилий и полностью вымотало. Толстяк с огромным удовольствием использовал бы стул по прямому назначению, чтобы посидеть минут двадцать, но опасался низенького щуплого брюнета, который осторожно ходил вокруг, опасаясь получить по голове стулом. Точнее, прикидывая, сможет ли тяжело дышащий блондин поднять стул.

— Люблю смотреть на такие сражения без очков, — прокомментировал Макар. — Зрелище не для слабонервных.

В дополненной реальности многие, да не многие, а почти все ливеры предпочитали использовать оболочки, представляя себя более подтянутыми, высокими и молодыми, чем на самом деле. Постепенно оболочки настолько плотно вошли в повседневную жизнь, что смотреть на людей без очков стало считаться неприличным.

— Будешь разбираться?

— Идти далеко, — хмыкнул Бенс.

Макар оценил шутку — до соседнего заведения было меньше двадцати шагов — и вежливо посмеялся.

— Не хочу возиться… К тому же дрон уже на месте.

О начале драки сообщил не только владелец заведения, но и все находящиеся поблизости граждане — трём счастливчикам, успевшим первыми донести о совершении противоправных действий, полагалась премия в размере десяти процентов ББД, поэтому дрон Департамента социального согласия прибыл на место происшествия очень быстро — в тот самый миг, когда блондин тяжело оперся на стул, а брюнет принялся опасливо приближаться к нему слева. Дрон завис между ними и металлическим голосом провозгласил:

— Благодарю за сотрудничество. — Обращаясь и к доносчикам, и к нарушителям спокойствия. Выдержал короткую паузу, оценивая обстановку и обрабатывая информацию от нейросети кафе, после чего продолжил: — Повреждений общественного имущества — ноль, повреждений частного имущества — ноль, нарушение общественного порядка — административный штраф без занесения в личное дело, требование заведения о возмещении упущенной выгоды — удовлетворить.

Данные драчунов дрон считал с вживлённых чипов, наказание определил согласно нормам прецедентного права, размер упущенной выгоды рассчитал на основании статистических данных за последний год.

— Согласно Уложению об административных правонарушениях, апелляция на наложенное взыскание невозможна, несогласие с наложенным взысканием автоматически переводит рассмотрение правонарушения из Административного кодекса в Уголовный. Вам понятны ваши права?

— Да, — уныло ответил блондин.

— Да, — вздохнул брюнет.

— Вы признаёте себя виновными в совершении административного правонарушения?

— Да.

— Штрафы и взыскания списаны с ваших счетов. Хорошего дня.

Дрон улетел, брюнет громко выругался и медленно побрёл вверх по улице, блондин уселся на стул, облокотился на столик и жестом показал официанту, что хочет пить. В дополненной реальности он вальяжно откинулся на спинку стула и с небрежной улыбкой победившего льва таращился в спину удаляющемуся врагу.

— Когда AV-очки плотно вошли в тему, а оболочки стали настолько качественными, что не считывались стандартными дешифраторами, грабители начали использовать их во время налётов, — рассказал Бенс, задумчиво глядя на мускулистого блондина. — Первый крик: «Не двигаться!», второй: «Кто снимет очки — убьём!»

— Но ведь это глупо, — нахмурился Макар. — Оболочки видны только через AV-очки, а следящие видеокамеры снимают настоящее, то есть то, что происходит в реальности.

— Поэтому грабителей брали в течение часа, — усмехнулся Бенс. — Почти полгода показатели раскрываемости зашкаливали за все разумные пределы, пока до этих придурков не дошло, что к чему.

— Глупо, — оценил Макар.

— Они в принципе тупые.

— Грабители?

— И они тоже, — подтвердил Бенс.

Но Макар понял, что приятель хотел сказать короткой паузой, и вздохнул:

— Это не глупость, а тщеславие. Они хотят выглядеть лучше, чем есть.

— Достаточно снять очки, чтобы увидеть их такими, какие они есть. Без оболочек.

— Поэтому ливеры всё реже снимают очки. AV настолько привлекательна, что скоро даже штрафы за недостаточное ношение очков можно будет отменять. — Макар помолчал. — Психология.

— Лучше быть там, где чисто на улицах, светло по ночам, ты энергичен и подтянут, несмотря на то что в жизни не заглядывал в спортзал, твоя квартира больше ста квадратных метров…

— Не продолжай, а то я навеки уйду в Яркость, — рассмеялся Макар и нахлобучил на голову бейсболку. — Поеду работать: роботы обнаружили в седьмой развязке какие-то траблы и просят посмотреть лично.

В ведении Департамента благоприятной среды находилась не только уборка улиц, но канализация, водопровод и прочие коммунальные услуги, за исключением электричества и связи. Специфика службы заставляла Макара передвигаться по сектору на небольшом фургоне, набитом инструментами и запчастями, которые могут понадобиться настолько срочно, что даже стремительный дрон не успеет привезти их со склада достаточно быстро. А вот Бенс предпочитал мощный мотоцикл, манёвренный и быстрый, идеально подходящий для заполненных транспортом улиц.

— У меня тоже… — Бенс прочитал пришедшее сообщение и коротко выругался: — Траблы.

— Что-то серьёзное?

— Трупы.

— В первый раз, что ли? — Макару доводилось вытаскивать мертвецов из канализации, в том числе — вместе с Бенсом, вот и удивился озабоченности приятеля. — Что не так?

— Такие трупы — в первый, — ответил Бенс, усаживаясь в седло мотоцикла. — Во всяком случае, на моей памяти.

* Яркость — Метавселенная, рекомендуемая для жителей данной части земного шара.

** Ливер (от англ. live — жить) — сленговое обозначение жителей городов.

