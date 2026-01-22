Что почитать? 6 очень зимних мистических книг

Продолжение цикла «Как поймать монстра» — истории об охотниках на нечисть из ирландской глуши. Оказавшись в ловушке, Джемма, Кэл, Норман, Сайлас и Киаран погружаются в кошмары, при этом пытаясь не потерять самих себя. А нечто,

тысячи лет спавшее под землёй, готово разорвать последний круг и вырваться наружу. Никто не знает, чем всё закончится — и закончится ли.