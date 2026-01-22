КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Блоги|Книги
#фэнтези#детектив#магический реализм#мистика#Что почитать

Что почитать? 6 очень зимних мистических книг

Издательство МИФ
22 января 12:00
1340
4 минуты на чтение
Какие книги лучше всего подходят для середины зимы? Разумеется, мистические, странные и таинственные, как тени, мелькающие в сердце снежного бурана. Собрали для вас подборку именно таких историй — в них лёд, туман и сумерки становятся полноправными героями, а реальность размывается, становясь зыбкой и непрочной. Ирландские легенды, корякские ритуалы, тайные корпуса Российской империи… Кажется, этот холодный январь таит множество секретов.

Иви Вудс

«Собиратель историй»

Новая книга Иви Вудс, автора романа «Затерянный книжный», рассказывает о том, как события столетней давности влияют на то, что происходит сейчас. Перед Рождеством Сара Харпер по случайности летит не в Бостон, а в Ирландию, и поселяется в деревушке Торнвуд. Век назад здесь жил американский антрополог, собиравший предания о фейри. Его помощницей была фермерская дочь Анна. Она записывала происходящее в дневник и теперь он попал к Саре… 
В романе две временны́е линии: воспоминания из прошлого постепенно оживают в настоящем, а давние семейные тайны становятся явными. Творение Иви Вудс придётся по душе тем читателям, которые интересуются Ирландией и ценят истории о решениях, принятых в сложные жизненные моменты.

Инви Рид

«Смерть под ореховым деревом»

Книга, вдохновлённая неадаптированными сказками братьев Гримм и «Щелкунчиком» Гофмана, переносит читателей в альтернативный мир, напоминающий Германию XIX века. Иви Браун не придавала значения страшным историям, пока сама не оказалась героиней одной из них. Чтобы защитить семью от Крысиного короля, она заключила сделку и теперь должна найти золотой орех Кракатук. В поисках Иви помогает Щелкунчик — когда девушка была совсем маленькой, отец пугал её этой игрушкой. Но больше бояться нельзя — ведь героям нужно пройти шесть испытаний, от которых зависят их судьбы.
«Смерть под ореховым деревом» — это молодёжное фэнтези, переосмысливающее известные сюжеты. Мрака и смертельных опасностей в нём предостаточно — эта сказка недобрая, как сама зима.

Арина Цимеринг

«Как поймать монстра. Круг третий»

Продолжение цикла «Как поймать монстра» — истории об охотниках на нечисть из ирландской глуши. Оказавшись в ловушке, Джемма, Кэл, Норман, Сайлас и Киаран погружаются в кошмары, при этом пытаясь не потерять самих себя. А нечто, тысячи лет спавшее под землёй, готово разорвать последний круг и вырваться наружу. Никто не знает, чем всё закончится — и закончится ли.

Третья часть цикла разделена на два тома

Второй том третьей книги вышел в декабре 2025 года

В цикле Арины Цимеринг чёрный юмор сочетается с мистикой и ураганным экшеном. Отдельно стоит отметить оформление серии оно рассчитано на коллекционеров и тех, кто просто ценит эстетику красивых книжных томиков.

Алёна Селютина

«Мутные воды»

Повесть, продолжающая серию «Несказки Алёны Селютиной» и вошедшая в лонг-лист премии «Лицей» 2024 года. В центре сюжета — герои романа «О детях Кощеевых». Жизнь Клима течёт размеренно, но всё рушится в один момент — когда ему сообщают, что Женя, его жена, впала в кому. Разумеется, он тут же отправляется в Якутию, где до недавнего времени работала его супруга. Но дорога к Оленеку становится тропой сквозь болезненные семейные воспоминания — те, что долгие годы оставались в тени.
В «Мутных водах» семейная история переплетается с мистикой. Роман отвечает на вопросы, оставшиеся после прочтения книги «О детях Кощеевых», и показывает, что произошло с её героями спустя двадцать лет.

Владимир Торин

«Птицы»

Атмосферный зимний роман от автора цикла «Таинственные истории из Габена». Перед снежной бурей мальчик по имени Финч возвращается домой и обнаруживает, что его дедушка исчез. Пытаясь понять, что произошло, он узнаёт, что в городе скрываются создания, выдающие себя то за птиц, то за людей. И они напрямую связаны с исчезновением дедушки.
В этой книге — так же, как в других романах Владимира Торина, «Моё пост-имаго» и «О носах и замка́х», — рассказывается о загадочном городе и о людях, втянутых в необъяснимые события. Расследование запутанного дела, существа, которые оказываются вовсе не теми, кем кажутся, и ощущение тайны — что ещё нужно для зимнего вечера?

Екатерина Андреева

«Дело теневого сыска»

Детективное фэнтези в сеттинге предреволюционной Российской империи. Чтобы расследовать загадочную смерть на вершине Ключевской сопки, служащая теневого жандармского корпуса Евгения Стецкая отправляется на Камчатку. Там ей предстоит познакомиться с корякскими традициями, встретиться с духами и демонами и даже подняться на вулкан.
В этой книге органично переплетаются мрачный детектив, мистика и альтернативная история. Этнографическая база проработана очень тщательно: например, ритуалы, описанные в романе, взяты из интервью настоящих корякских шаманов. Кроме того, здесь упоминаются и многие исторические реалии вроде землетрясения 1917 года. Для того, чтобы передать дух времени и русского севера, автор изучила множество источников и язык коряков.

