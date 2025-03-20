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#Что почитать#магический реализм

Иви Вудс «Затерянный книжный». Роман о встречах и книгах, которые меняют всё

Издательство «МИФ»
20 марта 12:00
2 минуты на чтение
Кажется, я стоял на пороге всю свою жизнь: не решался зайти и уйти тоже не мог, но чувствовал, что должен находиться где-то в другом месте.
Глубокий, пронизанный магией роман писательницы Иви Вудс стал международным бестселлером и был продан тиражом более миллиона экземпляров. «Затерянный книжный» история о становлении личности, поиске собственной принадлежности и смелости жить вопреки ожиданиям других людей.

Связанные сквозь время

Главные герои книги из разных эпох. В 1921 году англичанка Опалин Карлайл сбегает от деспотичного старшего брата — он хочет насильно выдать её замуж, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Девушка уезжает во Францию, где обучается книготорговле. Так начинается её жизненный путь: она знакомится с людьми из книжного бизнеса и историческими личностями. Однако Опалин ещё не раз предстоит столкнуться с жестокостью брата. Вторая героиня — Марта — живёт в наши дни. Спасаясь от домашнего насилия, она сбегает в Дублин и устраивается прислугой к эксцентричной актрисе мадам Боуден, в дом на тихой улочке Халф-Пенни-Лейн. Здесь Марта встречает Генри — исследователя, приехавшего в Ирландию в поисках загадочной рукописи.
Судьбы трёх героев — Опалин, Генри и Марты — странным образом сплетаются и оказываются связаны с одним и тем же книжным магазином. Но существует ли он на самом деле? И готовы ли молодые люди разгадать его тайны?
Иви Вудс признаётся, что ей нравится создавать несколько параллельных сюжетных линий, действие которых происходит в разных временны́х отрезках. Писательницу завораживает то, как прошлое формирует настоящее. Одна из ключевых тем романа поиск своего предназначения. Снова и снова, поколение за поколением сталкивается с этой проблемой и вынуждено решать её по-своему.

Книги и капля волшебства

В «Затерянном книжном» хорошо воссоздана атмосфера старинных книжных лавок — упоминается даже реальный магазин «Шекспир и Компания», который в 1920-е годы был центром англо-американской литературной культуры в Париже. Там любили бывать, в том числе, Эрнест Хемингуэй и Джеймс Джойс, которые тоже появляются на страницах романа.

Книжную тему продолжают и многочисленные литературные отсылки, например, к произведениям Чарльза Диккенса, Шарлотты Бронте или Салли Руни. Кроме того, кажется, что в романе постоянно, хоть и незримо присутствует четвёртый персонаж — та самая потерянная рукопись, которую ищет Генри.
Магии печатного слова как нельзя лучше подходит жанр магического реализма, к которому можно отнести «Затерянный книжный». С героями то и дело происходят необъяснимые события, а волшебство проникает в реальный мир. Иви Вудс уверена:
Магический реализм помогает выйти за пределы нашего ограниченного воображения. Он показывает, что возможно всё.

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Издательство «МИФ»
#Что почитать#магический реализм
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