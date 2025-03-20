Иви Вудс «Затерянный книжный». Роман о встречах и книгах, которые меняют всё

В «Затерянном книжном» хорошо воссоздана атмосфера старинных книжных лавок — упоминается даже реальный магазин «Шекспир и Компания», который в 1920-е годы был центром англо-американской литературной культуры в Париже. Там любили бывать, в том числе, Эрнест Хемингуэй и Джеймс Джойс, которые тоже появляются на страницах романа.
Книжную тему продолжают и многочисленные литературные отсылки, например, к произведениям Чарльза Диккенса, Шарлотты Бронте или Салли Руни. Кроме того, кажется, что в романе постоянно, хоть и незримо присутствует четвёртый персонаж — та самая потерянная рукопись, которую ищет Генри.