Иви Вудс «Затерянный книжный». Роман о встречах и книгах, которые меняют всё

В «Затерянном книжном» хорошо воссоздана атмосфера старинных книжных лавок — упоминается даже реальный магазин «Шекспир и Компания», который в 1920-е годы был центром англо-американской литературной культуры в Париже . Там любили бывать, в том числе, Эрнест Хемингуэй и Джеймс Джойс, которые тоже появляются на страницах романа.



