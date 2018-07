Пожалуй, ни одна детская книжка не оставила столь заметного следа в мировой культуре как «Алиса в Стране чудес». Она переведена более чем на сто языков и послужила основой для десятков адаптаций, а количество цитат из неё в фильмах и книгах, снятых и написанных за последние полтора века, просто не поддаётся подсчёту. Сотни литературоведов, историков, психологов и философов искали в ней двойное дно и зашифрованный смысл. Сам автор, правда, полагал, что написал просто сказку.

«Алиса в Стране чудес» стала культурным феноменом и навсегда вписала имя своего создателя в золотой фонд английской, да и мировой литературы. Вернее, не имя, а псевдоним — «Льюис Кэрролл», под которым скрывался английский профессор математики Чарльз Лютвидж Доджсон.

Чеширский сказочник

Будущий писатель родился в 1832 году в графстве Чешир и стал первым из одиннадцати детей священника Чарльза Доджсона и его супруги Фрэнсис Джейн Лютвидж. Учиться Чарльз Доджсон-младший начал дома, а затем продолжил образование в частных школах. С ранних лет преподаватели отмечали одарённость мальчика, в особенности, когда речь шла о математике.

И Чарльз оправдал ожидания своих наставников, поступив в один из престижнейших колледжей Оксфорда. Именно в студенческие годы он увлёкся сочинительством и взял себе псевдоним «Льюис Кэрролл», под которым начал публиковать стихи и рассказы.

Хотя Доджсона нельзя было назвать образцовым студентом, он успешно закончил Колледж Христовой Церкви, принял предложение остаться в нём преподавателем математики и со временем стал одной из «достопримечательностей» Оксфорда. В историю литературы он войдёт как мастер парадоксов, причём его повседневную жизнь тоже трудно назвать обыденной.

Даже по меркам викторианской Англии Доджсон казался весьма эксцентричным человеком. Глуховатый и заикающийся профессор, который скучал на лекциях, но любил рассказывать сказки. Он отличался изрядной педантичностью и работал, как проклятый, над научными публикациями, придумывал математические и логические загадки бессонными ночами. Был заядлым фотографом и театралом. Наконец, обладал яркой внешностью, но всю жизнь прожил один.

Хотя в середине девятнадцатого века устав Колледжа Христовой Церкви, прежде требовавший от профессоров принятия целибата, был уже не столь строг, Доджсон никогда не проявлял стремления к семейной жизни. Зато он обожал проводить время в компании с девочками — дочерьми своих товарищей и коллег. Дружба с юными особами противоположного пола носила совершенно невинный характер, и отчасти благодаря ей Льюис Кэрролл прославился в веках.

История появления «Алисы в Стране чудес» давно стала хрестоматийной. Июльским днём 1862 года Доджсон вместе с коллегой Робинсом Даквортом и тремя дочками декана Колледжа Христовой Церкви Генри Лиддела отправился на пикник. Любимым развлечением юных барышень было слушать сказки, которые выдумывал на ходу и рассказывал Чарльз, — на этот раз он посвятил рассказ девочке Алисе, названной так в честь средней из сестёр. Героиня сказки последовала за белым кроликом в нору и очутилась в удивительном мире.

Новая сказка Доджсона настолько понравилась Алисе, что она попросила его записать для неё историю. Профессор не мог отказать своей любимице. Рабочая версия сказки называлась Alice’s adventures under ground, и Кэрролл сам её проиллюстрировал. Текст был почти вдвое короче знакомой нам «Алисы в Стране чудес». В частности, в нем отсутствовали сцены Безумного чаепития и суда над Валетом.

Друзья, ознакомившиеся с рукописью, долго уговаривали Доджсона опубликовать сказку, и в конце ноября 1865 года первое издание «Алисы в Стране чудес» вышло в свет. Первый тираж книги был изъят из продажи по требованию художника, не удовлетворённого качеством печати. Но со второй попытки полная парадоксов сказка о похождениях маленькой девочки в мире, где не знают слова «невозможно», мгновенно стала бестселлером. Среди первых почитателей литературного таланта Льюиса Кэрролла были королева Виктория и Оскар Уайльд.

Классическими считаются образы героев «Алисы в Стране чудес», созданные художником Джоном Тэнниэлом, нарисовавшим сорок две иллюстрации для первого издания сказки. Художник и писатель спорили о том, как должны выглядеть многие персонажи — чаще свою правоту удавалось отстоять Тэнниэлу. В большинстве экранизаций «Алисы в Стране чудес» облик героев и мира основан именно на работах Тэнниэла. Впоследствии иллюстрации по мотивам сказок Кэрролла создавали такие художники, как Сальвадор Дали, Артур Рэкхем и Родни Мэтьюс.

Спустя шесть лет после выхода в свет «Алисы в Стране чудес» Кэрролл дописал продолжение — «Алиса в Зазеркалье», в котором юная героиня оказалась участницей безумной шахматной партии. Вторая книга, впрочем, осталась в тени своей предшественницы. Льюис Кэрролл умер в 1898 году в возрасте шестидесяти пяти лет, но об Алисе больше никогда не писал — за него постарались коллеги.

Первое из целой череды вольных продолжений «Алисы в Стране чудес» появилось ещё при жизни классика: роман A New Alice in the Old Wonderland за авторством Анны Родригес рассказывал об ещё одной Алисе — на этот раз маленькой американской девочке, оказавшей в Стране чудес.

Впоследствии многие авторы пытались продолжить или предложить иное прочтение сказки Кэрролла. Так, Анджей Сапковский в повести «Золотой полдень» пересказал знакомую нам историю, сделав главным героем и рассказчиком Чеширского Кота, который на спор спасает Алису из Страны чудес, которая на самом деле страна её бреда.

Свежий и громкий пример интерпретации «Алисы в Стране чудес» современным автором — цикл Фрэнка Беддора The Looking Glass Wars, насчитывающий на настоящий момент три романа. Здесь Алиса — принцесса Страны чудес, которая, в свою очередь, служит источником фантазий для обитателей всех прочих миров.

В результате переворота, устроенного тёткой Алисы — Красной королевой, — принцесса вынуждена бежать в наш мир. Она оказывается в Лондоне девятнадцатого века, становится приёмной дочерью в семействе Лидделов и рассказывает о своей родине знакомому профессору математики, который пишет знаменитую сказку. Тем временем её верный телохранитель Шляпник пытается разыскать Алису и одновременно организовать сопротивление.

Алиса в Заэкранье

Первые фильмы по мотивам «Алисы в Стране чудес» появились ещё в самом начале двадцатого века — в эпоху немого кино. Авторство самого раннего из них, увидевшего свет в 1903 году, принадлежит Сесилу Хепуорту, считающемуся одним из основателей британского кинематографа. Продолжительность фильма составляла двенадцать минут, и в нём даже были спецэффекты: как и в сказке, на экране Алиса росла и уменьшалась. К сожалению, до наших дней дошла лишь одна копия фильма, протяжённостью в восемь минут.

Всего семью годами позже в Голливуде сняли свою первую экранизацию сказки Кэрролла — Alice’s Adventures in Wonderland. За минувший с тех пор век появилось более двух десятков всевозможных теле- и киноадаптаций, основанных на «Алисе в Стране чудес», — от мультиков для самых маленьких и мюзиклов до аниме-сериала и порнофильма.

А в 1951 году до кэрролловской сказки дошли руки Уолта Диснея. Ещё будучи никому не известным аниматором, Дисней мечтал экранизировать «Алису в Стране чудес». И первую известность ему принёс не Микки Маус, а Alice Comedies, серия анимационных короткометражек с участием живых актёров. Правда, со сказками Кэрролла сериал имел слабую связь. Много лет Дисней хотел экранизировать «Алису », но всякий раз что-то мешало — вплоть до конца сороковых , когда студия взялась за дело всерьёз.

Как и большинство адаптированных Диснеем сотоварищи сказок, «Алиса в Стране чудес» растеряла свой уникальный шарм, превратившись в милую, но ни на что не претендующую музыкальную комедию. Это вызвало критику со стороны ценителей первоисточника, да и сам Дисней впоследствии признавал, что мультфильму не хватает души. Тем не менее, ныне он входит в фонд золотой классики студии Disney.

Позднее — с 1991 по 1995 годы — на телеканале Disney Channel выходил игровой сериал Adventures in Wonderland, героиня которого искала в Стране чудес решение своих повседневных проблем. На протяжении аж сотни серий.

Из телевизионных постановок «Алисы в Стране чудес» особого внимания заслуживает телефильм режиссёра Ника Уиллинга, вышедший в 1999 году. Бюджет в двадцать с лишним миллионов долларов обеспечил неплохой для телевидения тех лет видеоряд, да и актёрский состав во главе с Вупи Голдберг и Кристофером Ллойдом не подкачал.

Одна из самых необычных экранизаций «Алисы» вышла в конце 2009 года на телеканале SyFy. В двухчасовом мини-сериале перед нами предстаёт совершенно новая Страна чудес. Она до неузнаваемости изменилась за минувшие полтора века и напоминает гротескную пародию на современное общество: организация «Белый кролик» похищает людей из реального мира, чтобы они играли в казино Королевы червей, которая питается человеческими эмоциями. Молодая женщина Алиса, преподающая дзюдо, попадает в Страну чудес, пытаясь отыскать своего пропавшего молодого человека, и вскоре примыкает к группе повстанцев, в которой состоят Шляпник, Додо и Белый Рыцарь.

Тема восстания против тирании поднята и в фильме Тима Бёртона — уже третьей диснеевской экранизации. Мэтр готического кино изменил облик мира Кэрролла не настолько кардинально, как телеканал SyFy, — все персонажи узнаются с первого взгляда, а сама Страна чудес выглядит воплощением безумной фантазии сценариста. И она, как никогда прежде, реалистична благодаря широкому использованию компьютерной анимации и технологии 3D. Правда, в сюжете почти ничего не осталось от присущего Кэрроллу абсурда: Бёртон, как ни странно, снял традиционное фэнтези с Избранной и Пророчеством.

Сюжет фильма развивается после событий, описанных в оригинальных сказках Кэрролла. Алиса благополучно выросла, забыв о своих былых путешествиях в Страну чудес, и стала завидной невестой. Однако не успевает Алиса получить предложение, как вновь следует за Белым кроликом в знаменитую нору. С тех пор как девочка последний раз посещала Страну Чудес, власть в ней при помощи Бармаглота захватила жестокая Чёрвонная королева. Положить конец тирании способна лишь Алиса.

Фильм получился спорный — безусловно, очень красивый, но совсем не такой странный и глубокий, как мы привыкли ожидать от Тима Бёртона. Тем не менее, он собрал отличную кассу — около миллиарда долларов! — и заработал продолжение — «Алиса в Зазеркалье». Бёртон на сей раз от режиссёрского кресла отказался, и это сразу заметно: сиквел вышел заметно более детским и уже совершенно лишённым безумной Кэрролловской атмосферы. В прокате он провалился.

Алиса в стране кошмаров

В 2010 году был анонсирован ещё один фильм про Алису, который так и не увидел свет. А жаль, ведь его продюсером должен был стать легендарный игровой дизайнер Американ Макги. Фильм был бы основан на знаменитой игре American McGee’s Alice, подарившей нам самую, пожалуй, нетривиальную и жуткую интерпретацию путешествия Алисы в Страну чудес.

Вскоре после возвращения Алисы из Страны чудес вся её семья гибнет, а сама девочка с тяжёлым психическим расстройством оказывается в лечебнице для душевнобольных. Десятью годами позже она вновь отправляется в Страну чудес, превратившуюся в гротескную пародию на саму себя. Болезнь Алисы превратила безумный, но яркий и красочный мир в мрачный и беспросветный заповедник монстров, которыми стали персонажи детской сказки.

Теперь бледная темноволосая девочка при помощи тощего облезлого кота, а также кухонного ножа и подручного снаряжения должна, обильно полив земли Страны чудес кровью местных обитателей, одолеть Королеву червей, чтобы вернуться в реальный мир.

Впрочем, не только Макги отважился показать нам мрачную и пугающую Страну чудес. В 2005 году издательство Zenescope Entertainment запустило серию комиксов, созданных по мотивам известных сказок. Знакомые с детства сюжеты вплетаются в истории о жизни современных людей и превращаются в настоящие ужасы — принесшая компании славу серия Grimm Fairy Tales буквально пронизана насилием, пороками, кровавыми сценами и сексом.

Если прочим сказкам отводится не более чем по паре выпусков, то «Алиса в Стране чудес» послужила основой для трёх мини-серий — Return to Wonderland, Beyond Wonderland и Escape From Wonderland. Главная их героиня Кейли Лиддел, дочь той самой Алисы, вслед за матерью попадает в Страну чудес, но та совсем не похожа на милую сказку. Безумный Шляпник оказывается маньяком, пытающимся отравить и изнасиловать девушку, Чеширский Кот — огромное чудовище, по сравнению с которым саблезубый тигр покажется пушистым котёнком, а розы в саду Королевы червей красят кровью. Чтобы остаться в живых, героине и самой придётся замарать в ней руки.

Выбравшись из Страны чудес, Кейли узнаёт, что та — воплощение вселенского безумия и жестокости, которое порождает на свет маньяков и тиранов. На протяжении многих поколений ей приносили жертвы, чтобы сумасшествие не вырвалось в наш мир, пока большинство хранителей тайны не погибло. И теперь лишь семейство Лидделов охраняет спокойный сон простых смертных, а значит, Кейли придётся ещё не раз столкнуться со Страной чудес и её жуткими обитателями…

Среди безумцев, с которыми приходилось сражаться Бэтмену, нашлось место и Безумному Шляпнику. Псевдоним в честь героя Кэрролла взял себе учёный Джервис Тетч. Эксцентричный коротышка Джервис с детства был излюбленной мишенью для издевательств со стороны сверстников, что одарило его целым букетом психических расстройств.

И если страсть к коллекционированию головных уборов и любовь к сказкам Кэрролла вполне невинны, то маниакально-депрессивный синдром в комплексе с параноидальной шизофренией превратили его в злодея. А приставку «супер» Тетч получил, разработав прибор, позволяющий контролировать человеческий разум.

Также среди противников Тёмного рыцаря числятся двоюродные братья Траляля и Труляля — толстые, не обладающие никакими сверхспособностями преступники.

* * *

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

«Алиса в Стране чудес» оказалась на удивление удачным материалом для адаптаций. Вероятно, потому, что в Стране чудес нет ничего невозможного, и это позволяет превращать приключения Алисы во что угодно — от милой сказки до кровавого ужастика. Хотя многие современные интерпретации даже в горячке не пришли бы в голову Льюису Кэрроллу.