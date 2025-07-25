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#обзор фильма#мюзикл#Корея

Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Екатерина Дряхлова
25 июля 12:00
831
5 минут на чтение
Huntr/x — одна из самых популярных айдол-групп в мире: три яркие девушки поют проникновенные песни и снимают клипы с взрывной хореографией, которые мгновенно попадают в чарты и заставляют фанатов плакать. Но никто не догадывается, что каждая песня айдолов — это заклинание, а концерты — магический ритуал для защиты человечества.

Huntr/x — не только звёзды сцены, они — охотницы на демонов. Их музыка подпитывает ханмун, невидимую завесу между миром людей и миром тьмы. Они — последняя линия обороны в древней войне, о которой давно забыли обычные люди.
Этот мультфильм от Sony, снятый для Netflix, — гибрид южнокорейского фольклора, мюзикла и подростковой драмы, где битва за популярность айдол-групп превращается в войну с потусторонними силами. Анимационный фильм отлично передаёт эстетику кейпопа глазами самих исполнителей, что необычно, поскольку чаще героини, совсем как в «Я краснею», становятся фанатками того или иного бэнда. 
Мэгги Канг, сценаристка и одна из режиссёров фильма, начала работу над проектом ещё в 2021 году. Будучи уроженкой Южной Кореи, она хотела показать корейскую культуру понятно и интересно для западного зрителя и рассказать историю, в которой музыка выступает силой, способной объединять людей и быть опорой для общества. Свою работу Канг назвала любовным посланием к кейпоп-культуре и собственным корням, и у неё это получилось — мультфильм стал хитом этого лета.
В основе сюжета лежит корейская легенда о шаманках (мудан), которые веками боролись с демонами при помощи ритуалов и песен. В мире мультфильма люди с древних времён защищаются от пожирающих души демонов с помощью ханмун — магической завесы, укреплённой песнями охотниц на демонов. Эти охотницы маскируются под кейпоп-группы. Главные героини — участницы бэнда Huntr/x — исполняют песни, которые не только заставляют фанатов плакать, но и оберегают мир. Однако на горизонте появляется угроза — демонический бойз-бэнд Saja Boys, который пытается переманить фанатов Huntr/x и разрушить ханмун.
У лидера Huntr/x Руми есть секрет — она и сама наполовину демон. Эта тайна усложняет отношения в группе и становится поводом для дальнейших конфликтов. Джину, лидер Saja Boys, пытается манипулировать Руми, но в итоге влюбляется в неё, а сама Руми мечтает спасти его от власти короля демонов Гви-Ма. Конфликт нарастает, дружба и любовь подвергаются испытаниям, пока обе группы не встретятся в финальной битве на сцене, в которой Руми нужно будет определиться, кто же она на самом деле. 
В мультфильме множество отсылок к кейпоп-культуре и корейским дорамам. В чартах и на плакатах групп можно заметить группу TWICE, которая исполнила песню Takedown в титрах, а сцена с медленным падением Руми под музыку и протягивающим ей руку Джину — буквально клише корейских дорам, над которым иронизирует сам мультфильм.
Мультфильм задумывали как мюзикл, поэтому саундтреку уделили особое внимание. Над песнями работали продюсеры, которые ранее сотрудничали с такими группами, как BTS, Blackpink, TWICE и другими популярными коллективами. Некоторые треки вызывают ассоциации с уже существующими композициями корейских групп. Например, в открывающей песне How It’s Done фанаты заметили сходство с How You Like That и Kill This Love группы Blackpink, а Golden по звучанию напоминает трек I AM группы IVE. Кроме того, песни в мультфильме помогают раскрыть мотивацию героев, что характерно для мюзиклов. Например, песня Saja Boys — Soda Pop — подчёркнуто приторная, в духе типичных песен корейских бойз-бэндов, и по звучанию очень похожа на Dynamite группы BTS. Тема напитков в песне — метафора, поскольку персонажи здесь демоны, питающиеся душами живых людей. В последней песне Your Idol Saja Boys предстают в образе жнецов смерти, что подчёркивает их демоническую сущность.

В российском дубляже песни звучат значительно слабее, в них не ощущается кейпоп-стиль, который старательно оттачивали в мультсериале создатели. Поэтому мультфильм лучше смотреть в оригинальной озвучке. 
Сами группы Huntr/x и Saja Boys — скорее собирательные образы популярных кейпоп-групп, чем отсылка к конкретным коллективам. Образ Руми вдохновлён многими корейскими исполнительницами и моделями, в том числе моделью Ан Со Ён и певицей Дженни Ким из Blackpink, упоминание которой вызвало споры среди фанатов группы. Питомцы Джину, тигр и ворон, — отсылка к южнокорейскому народному искусству минхва и сатирическим изображениям тигра и сороки из XVIII века. Правда, чтобы наделить персонажей магическими свойствами, тигру сделали голубой мех, а ворону добавили третий глаз. Помимо культурных отсылок, образ тигра вдохновлён кошкой самой Мэгги Канг.

Второй режиссёр Крис Аппельханс отметил, что помимо корейской культуры, кейпоп-концертов и аниме одним из главных источников вдохновения стал анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», в котором совмещаются трёхмерная компьютерная и двухмерная рисованная анимация в комикс-стилистике. Однако в «Кейпоп-охотницах» сделали больший уклон в сторону аниме-стиля. Это заметно по тому, насколько преувеличены эмоции персонажей с их большими глазами и неестественно широко открытыми ртами.

Мульфильм уже стал хитом на просторах интернета, и не зря. Его главное достоинство — сочетание анимации и музыкальной составляющей. Смотреть на происходящее на экране приятно, 3D-анимация не выглядит слишком уж вылизанной на фоне рисованных задников, а песни действительно цепляют и уже обходят в чартах работы реальных корейских исполнителей. 
При этом сюжет получился довольно банальным: перед нами снова история о внутренней гармонии и поисках себя. Мультфильм смотрится легко, но оставляет много недосказанного. Возможно, режиссёрам не хватило хронометража, чтобы подробнее раскрыть всех героев, — повезло только Руми и Джину. Любовная линия задействует троп «от врагов к любовникам», но, к сожалению, здесь тоже будто не хватает пары совместных сцен. Это неудивительно, ведь, по слухам, вместо мультфильма изначально планировали мультсериал, и, возможно, второстепенные герои должны были получить больше экранного времени. 
Но даже такая урезанная история цепляет. Она не перегружена лишними сюжетными линиями и будет понятна любому зрителю, а количество отсылок приятно порадует фанатов современной корейской культуры. Хочется, чтобы создатели продолжили работу над «Кейпоп-охотницами», в последующих мультфильмах раскрыли других героинь и подробнее рассказали о происхождении Руми. 
«Kейпоп-охотницы на демонов» — мультфильм, который делали с любовью, и он заслуженно попадает в тренды. Несмотря на то что многие сюжетные линии и темы остались за кадром, мультфильм уже обрёл популярность не только среди фанатов кейпопа, но и среди тех, кто не интересуется корейской культурой. 

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Екатерина Дряхлова
#обзор фильма#мюзикл#Корея
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