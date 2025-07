Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Мультфильм задумывали как мюзикл, поэтому саундтреку уделили особое внимание. Над песнями работали продюсеры, которые ранее сотрудничали с такими группами, как BTS, Blackpink, TWICE и другими популярными коллективами. Некоторые треки вызывают ассоциации с уже существующими композициями корейских групп. Например, в открывающей песне How It’s Done фанаты заметили сходство с How You Like That и Kill This Love группы Blackpink, а

по звучанию напоминает трек I AM группы IVE. Кроме того, песни в мультфильме помогают раскрыть мотивацию героев, что характерно для мюзиклов. Например, песня Saja Boys — Soda Pop — подчёркнуто приторная, в духе типичных песен корейских бойз-бэндов, и по звучанию очень похожа на Dynamite группы BTS. Тема напитков в песне — метафора, поскольку персонажи здесь демоны, питающиеся душами живых людей. В последней песне Your Idol Saja Boys предстают в образе жнецов смерти, что подчёркивает их демоническую сущность.