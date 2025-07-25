Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Сами группы Huntr/x и Saja Boys — скорее собирательные образы популярных кейпоп-групп, чем отсылка к конкретным коллективам. Образ Руми вдохновлён многими корейскими исполнительницами и моделями, в том числе моделью Ан Со Ён и певицей Дженни Ким из Blackpink, упоминание которой вызвало споры среди фанатов группы

. Питомцы Джину, тигр и ворон, — отсылка к южнокорейскому народному искусству минхва и сатирическим изображениям тигра и сороки из XVIII века. Правда, чтобы наделить персонажей магическими свойствами, тигру сделали голубой мех, а ворону добавили третий глаз. Помимо культурных отсылок, образ тигра вдохновлён кошкой самой Мэгги Канг.



Второй режиссёр Крис Аппельханс отметил, что помимо корейской культуры, кейпоп- концертов и аниме одним из главных источников вдохновения стал анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», в котором совмещаются трёхмерная компьютерная и двухмерная рисованная анимация в комикс-стилистике. Однако в «Кейпоп-охотницах» сделали б о льший уклон в сторону аниме-стиля. Это заметно по тому, насколько преувеличены эмоции персонажей с их большими глазами и неестественно широко открытыми ртами.