«Саван» Дэвида Кроненберга: смерть ей к лицу

Миллионер Карш тяжело переживает смерть любимой жены Бекки и справляется с горем как может. А может он много чего — вдовец изобретает технологию, которая позволяет его клиентам наблюдать за телами близких, разлагающимися в могилах. Для этого мертвецов заворачивают в специальные саваны (они же плащаницы), которые сканируют содержимое по принципу МРТ и транслируют изображение на надгробия и смартфоны скорбящих. Однажды Карш обнаруживает, что его высокотехнологичное кладбище подверглось вандализму — пострадала в том числе могила Бекки. Чтобы сохранить бизнес (и память о жене), он вынужден разобраться в произошедшем.

The Shrouds



Жанр : фантастика, драма Режиссёр : Дэвид Кроненберг В ролях : Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Элизабет Сондерс, Дженнифер Дэйл и другие Премьера : 20 мая 2024 (мир), 10 июля 2025 (Россия, «Наше кино») Похоже на «Преступления будущего» (2022), «Мегалополис» (2024) , «Видеодром» (1983), «Персональный покупатель» (2016) Дэвид Кроненберг — признанный мастер боди-хоррора, и это следует учитывать всем, кто отважился посмотреть какой-нибудь из его фильмов. Преданные фанаты режиссёра знают, чего от него ожидать, но его новое кино «Саван» может удивить даже их. Правда, не так, как вы думаете.

«Субстанция» Корали Фаржа приоткрыла завесу в мир боди-хоррора для тех, кто до этого жанром особо не интересовался. Сейчас уже сложно кого-то впечатлить эффектными трансформациями плоти и гротескной телесностью. Кроненберг — давний игрок на этом поле, и он мог себе позволить (и позволил) взглянуть на тему под новым, неожиданным углом. Дело в том, что в 2017 году умерла от рака жена режиссёра, с которой он прожил много лет. Кроненберг был настолько поглощён горем, что, с его слов, хотел прыгнуть в могилу во время похорон, чтобы быть с супругой. Режиссёр — убеждённый атеист, он не верит в жизнь после смерти, и для него этот поступок стал бы единственным способом воссоединиться с любимой. Запоминайте, всё это пригодится во время просмотра «Савана».



Главный герой фильма, миллионер по имени Карш (Венсан Кассель) — вылитый Кроненберг. У него такая же прическа, похожий тип лица, и даже канадский акцент тот же. Режиссёр говорил Касселю, что во время работы над голосом персонажа актёр может ориентироваться на него. Как говорится, все совпадения неслучайны — жена Карша тоже умерла от рака, и он буквально говорит о ней цитатами режиссёра из разных интервью. Причём Кроненберг категорически отрицает тот факт, что использовал съёмки «Савана» в качестве самотерапии — мол, это просто события его жизни, которые не могли не отразиться на творчестве. Что ж, Дэвид, как скажете.

Карш не стоит на месте и пытается ходить на свидания. Правда, потенциальную даму сердца он приводит не куда-нибудь, а на своё кладбище, и с гордостью демонстрирует ей трансляцию разлагающегося тела Бекки. Женщина умеет распознавать красные флаги, особенно когда они размером с Канаду, и поспешно ретируется. Вдовец же недоумевает, что не так с его блестящими навыками флирта.

Возможно, на первый взгляд это не вполне очевидно (как и на второй), но «Саван» — комедия. Кроненберг даже сетовал, что зрители в Каннах мало смеялись на премьере. «Наверное, из-за языкового барьера», — подумал режиссёр. На самом деле вряд ли хоть для кого-то новость, что чувство юмора у него весьма специфическое. Например, главный герой фильма сам иногда облачается в саван и стоит в нём на манер Бэтмена. Ещё он вместо фото отпуска загружает в цифровую фоторамку слайд-шоу с разными стадиями разложения тела его жены, потому как по этому самому телу безмерно скучает.

Собственно, от боди-хоррора тут только трупы, мирно лежащие в могилах, да эротические сны Карша. В этих снах Бекка является к нему обнажённой и прекрасной, но со всё большим числом послеоперационных шрамов и меньшим количеством здоровых конечностей. Это не мешает ему пытаться заняться с ней любовью, и эта сцена претендует на звание самого неловкого и странного эпизода киношного секса в истории человечества.

Миллионер и наяву не промах — он предаётся утехам со слепой женой потенциального клиента и с сестрой-близнецом своей почившей супруги. Но в этом нет не то что страсти, но и самой жизни, как и во всём остальном фильме. Эмоции актёров приглушены, реплики они зачитывают монотонно, да и стерильное окружение напоминает не то гробницу, не то могилу. Если брать во внимание эмоции режиссёра, всё в целом встаёт на свои места. После смерти любимого человека жизнь действительно выглядит блеклой, пресной и бессмысленной (как и многие сюжетные линии «Савана»). Если же идти на сеанс, не зная контекста, аллегории считать будет непросто. Особенно с учётом того, что вскоре после начала фильма в дело вступает конспирология с большой буквы К.

Почему и зачем неизвестные разгромили кладбище? Это были агрессивные исландские экоактивисты? Почему именно могила Бекки, кто-то хочет насолить Каршу лично? Что за странные наросты видны на её скелете — раньше их не было! Это побочный эффект экспериментального лечения, которым злые врачи загубили несчастную женщину? А может, микрочипы русских хакеров? Или это происки китайской разведки? И куда подевался онколог Бекки, который хранит у себя её ампутированную грудь (левую, самую красивую)?

Всё это действительно есть в фильме, и обо всём этом герои бесконечно говорят. Со слов режиссёра, именно так и проживается горе — ты пытаешься понять, почему травмирующее событие случилось, кто может быть виноват и что делать. Только итог, как ни крути, один — от любимого человека остался тлеющий скелет, и никакие разоблачения и разговоры не помогут вернуть его к жизни.

Вероятно, кто-то увидит в «Саване» проживание горя тонким мятущимся разумом, аллегории, метафоры — в общем, интеллектуальную пищу. И она там действительно есть — если ты прочёл биографию режиссёра, хорошо знаком с его стилем и особенностями его персонального киноязыка, а ещё максимально открыт к интерпретациям. В противном случае зритель рискует уйти несолоно хлебавши. Это тягостное, медленное и странное зрелище, ворох обид, печалей, неудовлетворённой похоти и подавленного гнева, который режиссёр перенёс на экран, потому что почему бы и нет. Мёртвые герои живут в мёртвом мире, где самое желанное и сексуальное — труп на поздней стадии разложения.

В своих последних фильмах Кроненберг сместил акцент с пиршества плоти на проблемы общества и технологий. Вот и здесь добрую треть фильма мы смотрим на большие и малые экраны — смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров и цифровых надгробий. Естественно, они постоянно вводят героев в заблуждение, путают им карты и вообще всячески вредят. Это подозрительно попахивает неуместным ретроградством. Мы здесь всё же горе проживаем, а не бурчим о том, как все вокруг уткнулись в гаджеты и настоящей жизни не видят.

За подобным сумбуром и сомнительными подтекстами сложно разглядеть талант блестящих актёров и других участников съёмочной группы. Саундтрек написал сам Говард Шор (трилогия «Властелин колец» Питера Джексона), но музыка здесь такая же блеклая и неживая, как и всё остальное на этом празднике смерти.

Дэвид Кроненберг был и остаётся талантливым режиссёром и умнейшим человеком. Причиной тому, что «Саван» получился таким, каким получился, стали не седины, убелившие его голову, а несчастье, которое ему довелось пережить. В его видении смерть бессмысленна, непознаваема и даже эротична. Главный герой обладал телом своей жены при жизни и безраздельно владел им после её смерти, но в итоге справился с печалями совершенно неожиданным образом (да, в конце есть сюжетный поворот, который легко пропустить, если не вовремя зевнуть). Кроненберг тоже справляется доступными ему средствами — показывая свою неконвенциональную скорбь всем, кто пожелает на неё смотреть. Получилось вполне себе в его фирменном стиле, но, честно сказать, иногда полезнее найти хорошего психотерапевта.

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