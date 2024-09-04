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#обзор фильма#хоррор (ужасы)
«Субстанция»: боди-хоррор в мире жестокого гламура
Олеся Климчук
26 сентября 13:00
929
5 минут на чтение
У блистательной актрисы Элизабет Спаркл (Деми Мур) есть всё — звезда на Голливудской «Аллее славы», премия «Оскар», собственная телепередача и роскошный пентхаус. Нет только молодости, о чём ей постоянно напоминают мерзкий продюсер с говорящим именем Харви (Деннис Куэйд) и собственное отражение в зеркале. Кажется, в пятьдесят лет уже пора завернуться в мусорный пакет и ползти на свалку — у Элизабет собираются отобрать даже её шоу, потому что зрители хотят видеть на экранах юные лица, а точнее, тела. Отчаявшаяся актриса решается на экспериментальную процедуру, в результате которой на свет появляется её молодая и пышущая здоровьем версия по имени Сью. В такой ситуации что-то просто обязано пойти не так — и оно, естественно, идёт.
The Substance
Жанр: боди-хоррор
Режиссёр: Корали Фаржа
В ролях: Деми Мур, Маргарет Куоли, Деннис Куэйд
Премьерный показ: 19 мая 2024 — Каннский кинофестиваль, 19 сентября 2024 — Россия 
Продолжительность: 141 минута
Похоже на: «Смерть ей к лицу» (1992), «Титан» (2021), «Нечто» (1982), «Муха» (1986), «Шоугёлз» (1995)
Многие поглядывают на фестивальное кино с опаской — оно зачастую перегружено смыслами и не всегда дружелюбно к аудитории. Если добавить к этому приписку «боди-хоррор», можно представить что-то совершенно неудобоваримое, и совершенно незаслуженно обойти «Субстанцию» стороной. Фильм Корали Фаржа получился на удивление зрительским — с классической трёхактной структурой, простым, логичным сюжетом и понятной мотивацией героев. А ещё это не совсем ужасы, скорее эксплуатационная чёрная комедия. Кино истерически смешное, пусть смех местами и служит защитной реакцией на происходящее на экране. А происходит там много чего интересного.

Не будет спойлером сказать, что молодая версия Элизабет появляется прямо из её распоротой спины — на это недвусмысленно намекает постер фильма. И это, наверное, одна из самых безобидных «мясных» сцен «Субстанции». Правда, если вам о чём-нибудь говорит имя Дэвида Кроненберга, увиденное вряд ли вас напугает. Фанаты сплаттерпанка так и вовсе будут позёвывать — да, фильм кровавый, телесный и неприятный, но за границы разумного он ни разу не заходит.
На самом деле на территорию боди-хоррора фильм вступает с первых кадров. Он осязаемо дискомфортный — картинка чересчур яркая, планы чересчур крупные, звуки чересчур натуралистичные и громкие. Звуковой дизайн, кстати, вносит немалую лепту в восприятие фильма. Неуютный хруст, чавканье и хлюпанье западает в память лучше, чем метаморфозы плоти. Весь гротеск, естественно, намеренный — кино наотмашь бьёт зрителя по щекам и кричит ему прямо в лицо: смотри, смотри, СМОТРИ НА МЕНЯ! За реализмом никто не гонится — не то кино, не те художественные цели. «Субстанцию» стоит воспринимать как горькую и злую сказку, а в сказках порой и лягушка превращается в царевну, и принцесса надевает ослиную шкуру.
По сюжету Элизабет и Сью вроде как разделяют одно сознание, пользуясь им по очереди — семь дней одна, семь дней другая. Момент с единой личностью обозначен не самым очевидным образом, и это сбивает с толку. Оригинальная и молодая версии — совершенно разные люди, они ведут себя по-разному, что не всегда можно объяснить особенностями текущей физической оболочки. К тому же они быстро начинают испытывать друг к другу сильную неприязнь, и это тоже ставит под вопрос факт об общем сознании.
 Если нарушить правило регулярной смены тел, можно, фигурально выражаясь, превратиться в тыкву — одна из женщин испытает на себе не самые приятные вещи, а может, даже умрёт. Но все мы знаем, что происходит, когда в фильмах ужасов появляются правила (кормить могвая после полуночи тоже изначально казалось неудачной идеей). 
Корали Фаржа признавалась, что идея фильма пришла к ней потому, что она, как и многие другие, проходила через подобный опыт. Конечно, речь не о рождении из спины юного клона, а о страхе перед возрастом и увяданием. К сожалению, вопрос «чего я буду стоить, когда перестану быть молодой и красивой», задавали или зададут себе почти все женщины. Кино похоже на огромный гневный транспарант «Скажем нет сексуальной объективации и эйджизму!», и направлен он не на безжалостное общество, которое вряд ли получится изменить, а на самих женщин. Любопытно, что в одной из самых душераздирающих сцен «Субстанции» нет ни капли крови. В ней героиня Деми Мур собирается на свидание, и раз за разом оказывается недовольной собственным внешним видом, сама же становясь своим главным ненавистником. 
Несмотря на мерзкие сцены (гримёры заслуживают всех возможных профильных наград), фильм оставляет на удивление воодушевляющее послевкусие. После того, как тебе на пальцах (кто смотрел, тот понял) объяснили, что нужно ценить себя таким, какой ты есть, действительно хочется стать к себе помягче. Такой эффект дорогого стоит. 
Ещё одна занимательная, но противоречивая особенность «Субстанции» — огромное количество отсылок. Сюжет делает очевидный реверанс в сторону «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда, но кинореференсов тут куда больше. Если вы любите кино и ориентируетесь в нём, то во время просмотра соберёте бинго знакомых образов и сцен. Таким обычно грешат начинающие режиссёры — не то желая продемонстрировать насмотренность, не то из уважения к классике. Опасность кроется в том, что за обилием оммажей может потеряться собственный голос автора. Давайте считать вместе: «Сияние» Кубрика, «Видеодром» и «Нечто» Кроненберга, «Шоссе в никуда» и «Человек-слон» Линча, «Головокружение» Хичкока, «Идиократия» Джаджа, «Кэрри» Де Пальмы — и это только то, что лежит на поверхности и считывается при первом просмотре. Выглядит красиво, но иногда ощущается как ягода помяника из «Южного Парка» — «а пооомните, был такой Хичкок?»
Успех «Субстанции» во многом лежит на хрупких плечах двух ведущих актрис. Маргарет Куолли пугающе идеальна и максимально обнажена. Кадров с её губами, грудью, бёдрами и ягодицами здесь столько, что становится неуютно, — не каждая страничка OnlyFans предлагает такое количество эротического контента. Кроме великолепного тела её персонаж почти ничем не выделяется, и в этом тоже заключается сатира фильма. Сью боготворят все, кто её встречает, а ей достаточно только сиять улыбкой, потому что «красивые девочки должны улыбаться».
Главной звездой фильма, бесспорно, стала Деми Мур, которой уже пророчат номинацию на «Оскар». Кино ощущается чуть ли не автобиографическим — она тоже крупная звезда, ей за 60, и, прямо скажем, пик её популярности уже прошёл. Влезать в собственную шкуру на киноэкране — то ещё испытание. Что-то похожее проделывал Майкл Китон в «Бёрдмане» Иньярриту, но Мур вышла на новый уровень, обнажив перед зрителями и тело, и душу. 
Третий главный персонаж фильма — продюсер Харви, чью роль исполнил Деннис Куэйд. Изначально роль предназначалась Рэю Лиотте, но он скончался до начала съёмок. Куэйд прекрасно сыграл рафинированного мерзавца — в его персонаже, кажется, сосредоточены все сальности, произнесённые за историю человечества. Если вы помните сцену поедания помидорок Денетором в «Возвращении короля» (конечно, помните), то знайте, у наместника Гондора появился достойный экранный конкурент.
«Субстанция» — фильм не для всех. Подберите выпавшие от возмущения монокли, это всего лишь поправка на жанр. Кино простое, доходчивое, грустно-смешное и отлично сыгранное. Но элементы боди-хоррора, которых здесь немало, могут стать помехой для тех, кто не любит смотреть на вывернутых наизнанку людей. Всем остальным строго рекомендуется хорошая доза «Субстанции». Несмотря на некоторые шероховатости, это увлекательное и впечатляющее кино, которое пытается сделать мир лучше — и делает.

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Олеся Климчук
#обзор фильма#хоррор (ужасы)
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