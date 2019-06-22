Фантастическое кино любят зрители по всему миру. Самое прибыльное, самое раскрученное, самое ожидаемое — это всё про кинофантастику. Западную. А что же Россия? Публика у нас, как и везде, готова ломиться на подобные фильмы, но бума отечественной кинофантастики до сих пор не случилось. Хотя надежды на лучшее были. Почему же они не оправдались?

Советское кино фантастику тоже не баловало вниманием. Когда изредка доходило до экранизаций, упор делали на классику жанра и зарубежных «прогрессивных» мэтров. Многие тогдашние советские фантасты находились у партийных идеологов под подозрением: мечтают не по указке, желают странного… Ну их! Потому экранизаций современных на тот момент отечественных авторов было мало — везло в основном авторам вроде Кира Булычёва, которые писали для детей.

Неудивительно, что почти половина советских фантастических фильмов появилась в годы перестройки. Но удачных среди них было немного. А после распада СССР ситуация стала тупиковой: в годы первичного накопления капитала и моды на малиновые пиджаки героями российских картин чаще становились «конкретные пацаны», а не звездолётчики.

Остатки советской эпохи: Тёмная ночь

Нельзя сказать, что в 1990-х фантастики в России совсем не снимали. Но это были полукустарные поделки вчерашних студентов ВГИКАа и ГИТИСа и беспомощные кальки с западной продукции категории «Б». Да ещё несколько фильмов отметились как артхаус — под этот ярлык можно списать любой бред сценаристов и недостаток мастерства режиссёров.

Никакого послевкусия постсоветская кинофантастика 1990-х не оставила. Были фильмы, которые ныне можно посмотреть без содрогания, вроде «Стрельца неприкаянного» (1993) или «Четвёртой планеты» (1995). Но из экранизаций советских авторов на ум приходит только четыре фильма — да и те уже забыты.

Российско-украинский «Ариэль» (1992) режиссёра Евгения Котова основан на одноимённом романе Александра Беляева, причём от первоисточника в ленте осталось мало. Похожая история вышла и с фильмом Виктора Аристова и Юрия Мамина «Дожди в океане» (1994) — сильно изменённой версией ещё одного беляевского романа «Остров погибших кораблей». Сам фильм неплох, но от Беляева там лишь сюжетная завязка, да и фантастикой это не назовёшь.

Типичный постсоветский подход к экранизациям — взять книгу, оставить имена, названия и локации, а остальное, включая авторскую идею, вывернуть наизнанку. «По мотивам» снимают и за рубежом, но наши издеваются над первоисточниками с каким-то особым цинизмом.

В 1994-м вышла ещё музыкальная сказка «Волшебник изумрудного города» Павла

Арсенова по роману Александра Волкова, а через год — экранизация Булгакова «Роковые яйца», снятая Сергеем Ломкиным. Но кто сейчас помнит эти малобюджетные фильмы?

Так что единственными заметными экранизациями фантастики стали сериалы. Для детей сняли мультсериал «Незнайка на Луне» — вольный, но вполне удачный пересказ знаменитого романа Николая Носова. Шефом-редактором сериала был выдающийся аниматор Фёдор Хитрук. «Незнайка» вышел сразу на видеокассетах, но позже его не раз показывали по ТВ.

А для взрослых в девяностые вышел телесериал «Д.Д.Д.: Досье детектива Дубровского» (1999) по роману Льва Гурского «Перемена мест» — политическому триллеру с небольшой примесью фантастики. В сериале снялись сплошные звёзды — Караченцев, Ульянов, Булдаков, Меньшов, Гармаш — и несколько медийных персон вроде политика Ирины Хакамады и певицы Анжелики Варум. Немудрено, что он стал хитом.

Но то были лучи света в тёмном царстве. Интерес публики к отечественной фантастической литературе пришёлся уже на конец десятилетия. Российским продюсерам понадобилось время, чтобы поверить в возможность заработать на фантастическом кино, тем более на экранизациях наших авторов. Первая веха на пути в вероятное светлое кинофантастическое будущее пришлась только на 2004 год.

Дозоры и позоры: Робкий рассвет

Про экранизацию городского фэнтези Сергея Лукьяненко «Ночной Дозор» (2004) писали немало, в том числе и в «Мире фантастики». Напомним лишь основное.

В 2000 году студия «Полигон» намеревалась снять по книге малобюджетный фильм «Москва вампирская». Позже права выкупил канал ОРТ,, планируя сделать телесериал. Но тут у продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова родилась идея снять первый русский блокбастер с солидным по тем временам бюджетом — почти два миллиона долларов.

Сценарий написал сам Лукьяненко, а в режиссёрское кресло сел Тимур Бекмамбетов, знаменитый в те годы рекламой банка «Империал». Впрочем, на счету Бекмамбетова уже были и фильмы. Внимание продюсеров он привлёк историческим боевиком «Гладиатрикс», снятым для гуру американских «би-муви» Роджера Кормана.

«Ночной Дозор» и впрямь стал настоящим блокбастером, собрав в прокате почти 34 миллиона долларов. Картина пошла в народ, её растащили на цитаты и отсылки. Бекмамбетов проторил себе дорогу в Голливуд, Лукьяненко проснулся самым известным в России фантастом, группа «Уматурман» стала звёздами поп-сцены…

Но главное достижение «Ночного Дозора» в том, что он привлёк к российской фантастике внимание продюсеров. Фильм собрал огромную по нашим меркам кассу, позволив создателям заработать за счёт популярности, а не финансовых манипуляций. Оказывается, можно взять книгу русского фантаста, адаптировать её для широкого зрителя, добавить компьютерной графики, бодрой музыки и продакт-плейсмента, сдобрить агрессивной рекламой — и добиться нешуточного успеха! В результате во второй половине 2000-х в России вышло два десятка кино- и телеэкранизаций фантастических книг, и некоторые были весьма амбициозны.

«Дневной Дозор» (2005) того же Бекмамбетова выступил не хуже предшественника — при бюджете в четыре миллиона долларов мировые сборы составили 38 миллионов. Правда, от одноимённой книги окончательно остались рожки да ножки, зато некоторые сюжетные линии романа «Ночной Дозор» нашли отражение именно в сиквеле. Да и смотрелся он более зрелищно — создатели явно набили руку. Недаром картина получила профессиональное признание, став номинантом премии «Сатурн».

Под занавес того же 2005-го страна приникла к телеэкранам, где шёл сериал «Мастер и Маргарита» по культовому мистическому роману Булгакова. Сорок миллионов россиян

проглотили сериал залпом, хотя и критиков у чересчур буквальной адаптации Владимира Бортко нашлось немало. Но уже со следующего года начались проблемы.

2006-й должен был пройти под знаком «русского Конана». Огромные надежды связывали с экранизацией эталона славянского фэнтези — романа Марии Семёновой про Волкодава. Но фильм Николая Лебедева «Волкодав из рода Серых Псов» вызвал больше критики, чем энтузиазма. Не то чтобы лента оказалась совсем безнадёжна — скорее, ожидания были завышены, а подход к экранизации неверен. Роман тоже не мог похвастать масштабом и закрученной интригой — его прелесть была в любовно выписанном антураже и ярких характерах. А Лебедев сделал ставку именно на внешние эффекты, хотя с самого начала было понятно, что до зрелищности «Властелина колец» не дотянуться. В результате картина выглядела пустой.

При рекордном для российского кино бюджете в десять миллионов долларов из зрителей удалось выжать чуть более двадцати. Студия, как известно, получает лишь половину кассы, так что фильм окупился, но на сиквел не заработал. На фоне достижений обоих «Дозоров» это были крохи. Не скрасил унылое впечатление и совсем малобюджетный сериал «Молодой Волкодав» (2007), первые четыре эпизода которого были вольной экранизацией книги «Истовик-камень».

Ещё большим провалом — и творческим, и финансовым — обернулась детская фантазия «Азирис Нуна», которую Олег Компасов снял по роману Сергея Лукьяненко и Юлия Буркина «Сегодня, мама!». И от оригинала в фильме опять ничего не осталось, и постановка выглядела любительской. Немудрено, что зрители картину проигнорировали: 3,5 миллиона долларов бюджета ушли в песок.

Особняком среди картин этого периода стоят «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского по одноимённой повести Стругацких. Лента получилась авторская, философская, эстетская и вышла только в ограниченный прокат. Массовая публика фильм попросту не заметила, хотя фэндом его встретил положительно (тем более что сценарий писал известный фантаст Вячеслав Рыбаков).

Аналогичной была и судьба некоммерческой ленты «Наркоза не будет», которую Александра Сашнева поставила на основе своего романа и книги Дмитрия Янковского «Флейта и Ветер». Подобные картины рассчитаны на фестивальные показы и до широкого зрителя не доходят. А мутный триллер Филиппа Янковского «Меченосец» по мотивам одноимённого романа Евгения Даниленко прошёл незамеченным по другой причине: вообще непонятно, на кого он был рассчитан.

При экранизации фантастики Голливуд, как правило, использует приём «от бестселлера к блокбастеру»: хитовый роман превращается в потенциально кассовый фильм. У нас же фильмы часто снимают по малоизвестным произведениям. Похоже, платить за экранизации известных книг нашим продюсерам то ли не хочется, то ли нечем.

Извращённая реальность: Хмурый полдень

Отголосок финансового шторма, поднятого «Дозорами», бушевал ещё несколько лет. Благодаря ему появилось несколько высокобюджетных фантастических экранизаций. Но все они провалились с разной степенью треска — и по разным причинам.

Самая громкая и обидная неудача, которая подкосила индустрию отечественной кинофантастики, — экранизация повести братьев Стругацких «Обитаемый остров» (2008). Фильм во многом повторил судьбу «Волкодава» — сам он не так ужасен, как его малюют, но надежды были на гораздо большее. Шумиха была на тот момент беспрецедентной: самый дорогой фильм в истории России (36 миллионов долларов!), сценарий известных фантастов Марины и Сергея Дяченко, в режиссёрском кресле — создатель «Девятой роты» Фёдор Бондарчук, солидный актёрский состав…

Зрители ждали шока, а получили пшик. На сей раз даже нельзя сказать, что сюжет переврали, — экранизация по большей части пытается следовать книге. Но фильм не угодил никому. Одним не понравились визуальные решения и спецэффекты, другим — кастинг, третьим — подача сюжета, четвёртым — всякие мелочи вроде розового танка… Упрёков было немало.

А создатели «Запрещённой реальности» (2009), фантазии на тему цикла Василия Головачёва «Смерш-2», толком не сориентировались, о чём и для кого снимают кино, — хотя автор оригинала был среди продюсеров и сценаристов. Причина кассового провала (при бюджете в девять миллионов долларов фильм в прокате и двух миллионов не собрал) — в концептуальной бессмыслице. Попытка режиссёра-дебютанта Максимова переплюнуть «Матрицу» выглядела запоздалой: ленту Вачовски к тому времени уже растащило на цитаты целое поколение кинематографистов. Да ещё творцы «Запрещённой реальности» попытались втиснуть в картину идеи и образы всего объёмного книжного цикла. Получился сумбур с парой красивых эпизодов.

Более обидной выглядит неудача фильма «На игре» (2009–2010) по мотивам романа Александра Чубарьяна «Игры в жизнь». Это неплохой боевик с фантастической основой — группа геймеров переносит свои игровые навыки в реальную жизнь. Добротный сценарий, в создании которого участвовал сам Чубарьян, крепкая режиссура Павла Санаева, неплохие актёрские работы, лихо снятый экшен… При небольшом бюджете в 3,5 миллиона долларов картина, казалась, была обречена на успех. Но то ли раскрутки не хватило, то ли публика разочаровалась в отечественной кинофантастике — а может, сыграло роль неудачное деление фильма на две части. Картина хоть и окупилась, но прибыли не принесла.

Остальные экранизации фантастики и вовсе не запомнились зрителям. Авантюра в духе Лары Крофт «Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели» (2007), снятая по роману Олега Синицына, отличалась на редкость глупым сюжетом. Триллер Владимира Мирзоева «Человек, который знал всё» (2009) по книге Игоря Сахновского, хоть и заслужил похвалы критиков, до широкого проката не добрался и прошёл незамеченным. Схожая судьба у фантастической драмы Владимира Фатьянова «Правосудие волков» (2009) по роману Владимира Кунина «Мика и Альфред». Экранизация мистической повести Алексея Атеева «Загадка старого кладбища» (2008) и украинско-российская остросюжетная драма «Отторжение» (2009) по повести Андрея Саломатова «Г» делались с малым бюджетом и «для посвящённых». А фильм «}{отт@бь)ч» (2006) экранизацией вообще не стоит называть — кроме самого джинна, о повести Лазаря Лагина ничто не напоминает.

Телесериалы «Последняя репродукция» (2007) по роману Дмитрия Герасимова и «Завещание ночи» (2008) на основе романа Кирилла Бенедиктова, который лично сочинил сценарий, затерялись в океане однотипных российских ТВ-шоу. Стоит вспомнить ещё экранизацию романа Виктора Пелевина «Generation П» (2011) — но и эта неплохая лента Виктора Гинзбурга не стала событием.

Кира Булычёва, самого экранизируемого советского фантаста, не забыли и в новую эпоху, но ничего сравнимого с «Тайной третьей планеты» не появилось. Самой удачной экранизацией за это время стал мультфильм «День рождения Алисы» (2009) по одноимённой повести. Но отечественный зритель, избалованный американскими компьютерными чудесами, проигнорировал этот визуально скромный фильм. «Живая» экранизация Булычёва «Приключения Алисы: Пленники трёх планет» с заявленным бюджетом в 10 миллионов долларов должна была выйти в 2009 году, но работу над ней заморозили. Вместо неё на ТВ появился забавный мультсериал «Алиса знает, что делать!» (2012) от компании Бекмамбетова — но от книг Булычёва там осталось совсем мало.

Экранизацию же повести Владислава Крапивина «Дети синего фламинго» под названием «Легенда острова Двид» (2010) лучше бы и не снимали вовсе. Фильм Анарио Мамедова не понравился ни зрителям, ни автору оригинала. Ничего не вышло и из задумки экранизировать «Казачьи сказки» Андрея Белянина — дело обернулось лишь короткометражкой, где сыграл сам писатель.

Трудно быть демиургом: Ещё не вечер?

Под занавес 2000-х инерция «Дозоров» угасла. Среди редких российских фантастических фильмов этого времени экранизаций мало. Некоторые, вроде «Мечты олигарха» (2011) Олега Хайбуллина по роману Юрия Мамлеева «Блуждающее время», массовому зрителю неизвестны. Несколько потенциально интересных проектов могли изменить ситуацию, но не срослось.

Главным разочарованием оказался изнурительный долгострой Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013) по мотивам знаменитой повести Стругацких. Этот сизифов камень не доживший до премьеры режиссёр тащил аж четырнадцать лет. Понятно было, что лента Германа не рассчитана на массовый успех. Но была надежда, что она привлечёт общественное внимание к экранизациям отечественной фантастики. И действительно, фильм произвёл на зрителей впечатление — но весьма противоречивое. В российском киносообществе «Трудно быть богом» осыпали премиями, а вот среди поклонников фантастики и особенно Стругацких на картину не плюнул только ленивый. Утонувший в крови, фекалиях и рвоте артхаус без внятного сюжета — такая фантастика вряд ли способна привлечь зрителей.

Не достигла успеха и лента «Вычислитель» (2014) по мотивам одноимённой повести Александра Громова. В картину удалось привлечь известных актёров Евгения Миронова и Винни Джонса, сценарий, сочинённый при участии автора книги, казался вменяемым, визуальный ряд — хотя бы неплохим… Но картине не хватило зрелищности, броскости. Как телефильм «Вычислитель» смотрелся бы, но в кино публике хотелось большего. Так что картина коммерческого успеха не снискала.

Из телепроектов поклонники фантастики ждали сериал канала РЕН ТВ «Тайный Город» (2014) по мотивам фэнтези-цикла Вадима Панова. Автору оригинала сериал понравился, а вот зрители остались не в восторге. А телепроект СТС «Посредник» по классике подростковой фантастики Александра Мирера «Главный полдень» и «Дом скитальцев» до зрителя вообще не добрался. Сериал был снят, но на экраны не попал.

В 2015-м зрители увидели фэнтези-мелодраму «Он — дракон» режиссёра-дебютанта Индара Джендубаева, которого курировал продюсер Бекмамбетов. Фильм основан на романе Марины и Сергея Дяченко «Ритуал», причём сценарий сочинили сами авторы. Лента о силе любви вышла красивой, даже гламурной, но инфантильной. В России картина успеха не имела, а вот китайцам понравилась, принеся из Поднебесной порядка восьми миллионов долларов. Воодушевлённые продюсеры заявили о готовности снять продолжение — хотя даже китайские юани не помогли отбить бюджет в 18 миллионов.

Ситуацию мог поправить «Черновик» (2018), снятый режиссёром Сергеем Мокрицким по одноимённому роману Лукьяненко. Но не поправил. И дело даже не в кассовом провале и недовольстве кинокритиков — фильм растерзали фанаты. А вот автору книги он, как ни странно, понравился — несмотря на сильно изменённый сюжет аж от шести сценаристов (на сей раз Лукьяненко среди них не было), испарившийся дух первоисточника, скудно проработанных персонажей с непонятной мотивацией, стерильную актёрскую игру и графику эконом-класса.

А от малобюджетного фильма «Кровь скитальца» (2018) по фэнтези-рассказу Леонида Алёхина никто ничего и не ждал. Этот фильм — бенефис Константина Тупицына, который и сценарий совместно с автором первоисточника сочинил, и режиссурой занимался, и главную роль сыграл. Такое совмещение редко оборачивается удачей.

При этом в последние пару лет несколько отечественных фантастических картин смогли и собрать кассу, и привлечь внимание прессы: «Последний богатырь», «Хардкор», «Притяжение», трилогия «Гоголь». Но к экранизациям они не относятся.

Заплутавшие в лабиринте: Скудные проблески

Что дальше? Интерес к фантастике у нашего зрителя есть, и к российскому кино пока тоже, хотя разочарований оно приносит куда больше, чем радости. Среди анонсов на ближайшие год-два фантастики немало, но интересных экранизаций лишь несколько. Так, Бекмамбетов обещает фильм по роману супругов Дяченко Vita Nostra и очередную экранизацию Лукьяненко «Сумеречный Дозор». Константин Эрнст уже несколько лет планирует выпустить триллер Михаила Хлебородова «Глубина» по ещё одному роману Лукьяненко «Лабиринт отражений». Премьера городского фэнтези «Ампир V», которое Виктор Гинзбург снимает по роману Пелевина, постоянно переезжает. Причина переноса — проблемы с бюджетом.

Братья Андреасяны, известные по скандальным «Защитникам», грозятся создать целую франшизу по романам Александра Беляева. В первом фильме под рабочим названием «Избранные» планируют показать Ихтиандра, голову профессора Доуэля, профессора Вагнера, Ариэля и других персонажей советского фантаста. Как будто этого мало, Андреасяны замахнулись ещё и на экранизацию великой антиутопии Евгения Замятина «Мы». Впрочем, многое будет зависеть от другого проекта братьев — основанной на оригинальном сценарии «Комы», которая должна выйти в конце 2019 года. В случае её провала у Андреасянов вряд ли найдутся средства на всё остальное.

«Человека-амфибию» Сергея Бодрова-старшего ждать уже не стоит — проект окончательно сдулся. То же можно сказать и про ещё одну экранизацию Беляева — компьютерный мультфильм «Последний человек Атлантиды». Увы, но и телесериал по повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу», пару лет назад обещанный продюсером Юсупом Бахшиевым, не подаёт признаков жизни. Ещё один проект Бахшиева, историческое фэнтези «Дочь Белого Волка», который задумывался как мультимедийный гибрид из книги, фильма и комикса, пока реализован лишь в виде двух романов Андрея Лазарчука. Фильм собирались снимать «вот-вот», но в последнее время про него тоже не слышно.

В общем, картина печальная. Особенно на фоне регулярных сообщений из-за рубежа о новых контрактах на кино- и телеэкранизации фантастики.

Конечно, на экранизациях свет клином не сошёлся. Поклонникам отечественного фантастического кино есть чего ждать: «Кома», «Притяжение 2», «Киберслав», «Станция 88», «Вратарь Галактики», «Звёздный разум»… Вот только фантастическая литература как основа для блокбастеров, похоже, отечественных продюсеров разочаровала. Будем надеяться, не навсегда.