Последний богатырь: русская сказка от Disney

Иван — молодой и успешный псевдо-экстрасенс, который убеждает людей в реальности магии, хотя сам в чудеса, конечно, не верит. Внезапно он попадает в Белогорье, волшебную страну, где живут существа из русских сказок, и узнаёт, что его отец — сам Илья Муромец. Но великий богатырь давно погиб, а Белогорьем правит злая княжна Варвара. Чтобы одолеть её и вернуться в наш мир, Ивану нужно найти меч-кладенец. А помогут ему в этом Кощей, Баба-яга, Водяной и местная версия царевны-лягушки — красавица Василиса.

Жанр: сказочная комедия

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Константин Лавроненко

Премьера в России: 19 октября 2017

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: мультфильмы студии «Мельница», «Оз: Великий и Ужасный» (2013), Андрей Белянин «Тайный сыск царя Гороха»

«Последний богатырь» — вторая попытка студии Disney возродить в России некогда популярный жанр фильмов-сказок. Первый такой эксперимент, «Книга мастеров» (2009), хоть и окупился в прокате, но был прохладно встречен критиками и зрителями. На сей раз Disney заручились поддержкой студии Yellow, Black & White — создателей успешных комедийных фильмов и сериалов «Кухня» и «Папины дочки». Это во многом спасло картину. Во многом, но не во всём.

Перед нами типичная история про попаданца, затёртая до дыр. Уже десятки, если не сотни раз мы видели, как герои оказывались в иных измерениях или временах. У зарубежных критиков для этого клише есть своё название — fish out of water. Этот приём использует немало выдающихся произведений — «Хроники Нарнии», «Назад в будущее», в какой-то мере «Гарри Поттер», — но «Последний богатырь», увы, не из их числа. Его сюжет прямой и предсказуемый. В нём даже можно разглядеть чёткое деление на акты, что характерно для тех же диснеевских мультиков. В этом нет ничего плохого, просто схема устарела уже давно, и в своих основных проектах Disney старается её хоть как-то модифицировать. Здесь же всё в первозданном виде.

На одно устаревшее клише накладывается другое — «герой поневоле». Иван — обаятельный наглец, который в начале фильма думает лишь о своей шкуре, но со временем открывает в себе благородство и самоотверженность. Эту концепцию высмеяли ещё в первом «Шреке» — больше пятнадцати лет назад. Понятно, что сценаристы использовали проверенные временем приёмы во избежание рисков, и всё же «Последнему богатырю» отчаянно недостаёт оригинальности.

Почти не раскрыта одна из самых интересных задумок фильма — то, что мир приходится спасать злодеям. Из этого могла получиться эдакая смесь из «Малефисенты» и «Отряда самоубийц», но не вышло. На деле Кощей, Баба-яга и Водяной оказываются добродушными и обаятельными. И чего их люди боялись? Кощей по сюжету когда-то был жестоким тираном — так что заставило его измениться и стать благородным спасителем Белогорья? И почему древняя ведьма-людоедка помогает заколдованной Василисе? Ответы нам узнать не суждено.

Однако у «Последнего богатыря» есть и достоинства, главное из которых — юмор. С первых же секунд зрителям дают понять, что их ждёт не «Властелин колец», а лёгкая фэнтези-комедия, где пафосный злодейский монолог обязательно будет прерван гэгом, а каждая драматичная сцена разбавлена иронией. Чувствуется, что сценарий писали авторы «Кухни». Фильм не пытается рассмешить любыми способами, как худшие российские комедии. Он просто совершенно несерьёзен по духу, а потому шутки в нём органичны и разнообразны. Здесь есть и остроумные отсылки, и неплохой словесный юмор. Да и сами герои заставляют улыбнуться.

Не считая излишне компьютерного Водяного, с технической стороной у «Последнего богатыря» всё в порядке. Экшен временами изобретательный, особенно хороша погоня на избушке на курьих ножках. Просторы Белогорья сняты красиво, хотя и рассказывают нам об этом мире преступно мало.

Из обзора может показаться, что фильм немногим лучше «Книги мастеров». Это не так. В российском кино «Последний богатырь» — самый качественный семейный фильм последних лет. Просто обидно, что в мировых масштабах это очень средняя картина, которая вряд ли будет пользоваться популярностью где-либо кроме стран СНГ.

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