Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине

Обсуждая какой-либо фильм, провалившийся в западном прокате, иногда можно услышать мнение в стиле: «Это ведь отличное кино, не понимаю, что им там не понравилось». И такая ситуация не редкость. Многие картины, пользующиеся народной любовью у нас, не особо популярны на родине. Причин может быть множество — от разгрома критиками до неудачного стечения обстоятельств, из-за которого кино попросту осталось незамеченным. Сегодня мы поговорим именно о таких фильмах: о тех, что очень любят у нас, но не слишком жалуют дома. Составляя подборку, мы ориентировались на фантастические ленты, у которых заметно более высокие оценки и/или общее количество голосов на «Кинопоиске», чем на IMDb.

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«Последний киногерой»

Кинопоиск: 7,4 (77 тысяч голосов) IMDb: 6,5 (166 тысяч голосов)

Не секрет, что многие старые боевики эпохи VHS у нас оценивают гораздо выше, чем у них на родине. Почему так произошло, понять несложно. Если для среднестатистического западного зрителя условный «Коммандос», скорее всего, был просто очередным боевиком со Шварцем, то для нашего он мог оказаться первым увиденным фильмом такого жанра.

Но даже с учётом этого есть один очень известный экшен-фильм, отношение к которому у нас и у них кардинально различается. Речь о «Последнем киногерое» — картине, которая, как позже стало понятно, ознаменовала закат звёздной карьеры Арнольда Шварценеггера. Истории её фиаско даже посвящены научные исследования и книги.

Непосредственные причины неудачи — вроде спешки со съёмками и глупого решения студии поконкурировать с «Парком юрского периода» — давно изучены и известны. Однако есть то, что до сих пор кажется удивительным. У себя на родине фильм так и не получил второго рождения — как произошло, например, с «Бегущим по лезвию» , когда критики, закидавшие его тухлыми помидорами, позже публично каялись и переписывали рецензии. С годами отношение к «Последнему киногерою» несколько улучшилось, но в США он по-прежнему считается, мягко говоря, не самым удачным кино, создатели которого не сумели реализовать его потенциал.

Это звучит странно, если вспомнить, что именно «Последний киногерой» фактически открыл современную эпоху голливудских метафильмов. После него вышли «Последний кошмар Уэса Крэйвена», «Крик», «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация» и многие другие картины. Почти все они удостоились хороших критических отзывов, в то время как «Последний киногерой» продолжает быть гадким утёнком среди прекрасных собратьев.

У нас же всё произошло ровно наоборот. Может быть, «Киногероя» и не ставят на одну ступень с «Терминатором» , но на постсоветском пространстве к фильму Джона Мактирнана всегда относились хорошо. Вероятно, отчасти это связано с популярностью Шварценеггера, а отчасти с тем, что до отечественного зрителя VHS-боевики дошли все разом — на их фоне «Киногерой» выгодно выделялся самоиронией и необычной концепцией, которые так не понравились западным критикам.

«Трасса 60»

Кинопоиск: 8,0 (333 тысячи голосов) IMDb: 7,5 (38 тысяч голосов)

На первый взгляд, ситуация с «Трассой 60» не так катастрофична, как с другими примерами в этой подборке. 7,5 балла — вполне прилично по меркам IMDb. Но есть нюанс, на который обращаешь внимание не сразу: число оценок. На «Кинопоиске» у фильма Боба Гейла (режиссёрский дебют сценариста «Назад в будущее» ) почти в десять раз больше голосов, чем на IMDb. Более того, на сайте Rotten Tomatoes всего четыре рецензии (три из них положительные) на этот фильм!

«Трасса 60» — даже не кино, которое считается хорошим у нас и плохим там. Это кино, о существовании которого на родине мало кто знает. Почему так произошло?

При выходе картине чертовски не повезло с дистрибьютором. Несмотря на большое количество известных имён, создателям так и не удалось найти прокатчика в США. «Трассу 60» выпустили сразу на видео, и она там попросту затерялась. Иногда подобные фильмы могут спастись, если на них обратит внимание какой-нибудь известный критик или обзорщик. Но с «Трассой 60» этого не произошло — и теперь, когда прошло более двух десятков лет, на Западе фильм пребывает в полной безвестности. И это несмотря на то, что в нём играют Гэри Олдман, Курт Рассел, Кристофер Ллойд и Майкл Дж. Фокс.

У нас «Трассу 60» тоже не показывали в кинотеатрах (состояние кинопроката в то время оставляло желать лучшего). Но она стала хитом на видео — и к этому приложил руку в том числе «Мир фантастики». Во времена, когда журнал продавался с диском, «Трасса 60» была одним из первых фильмов, которые на нём появились. Если бы в США картину посмотрела хоть половина зрителей, что увидела в нашей стране, её ждала бы совсем другая судьба. Но увы, «Мир фантастики» там не продавался.

«Константин: Повелитель тьмы»

Кинопоиск: 7,9 (560 тысяч голосов) IMDb: 7,0 (382 тысячи голосов)

Когда студия Warner Bros. запустила в производство «Константина», она рассчитывала заполучить в свои руки долгоиграющую франшизу, которая пришла бы на смену «Матрице» . Это стало одной из причин, почему главная роль досталась Киану Ривзу. Увы, тогда ставка не сыграла. «Константин» провалился на родине и вышел в ноль лишь благодаря мировому прокату.

Как это часто бывает, на неудачу картины повлияли критики. «Константину» от них досталось по полной — как, впрочем, и Ривзу. Он, откровенно говоря, в те времена не был их любимцем. Многие рассматривали фильм Фрэнсиса Лоуренса исключительно сквозь призму новой «Матрицы», делали упор на негативных моментах и не замечали достоинств. Делу не помогли и фанаты комикса-первоисточника, которым (по вполне понятным причинам) категорически не понравилось то, как создатели экранизации изменили образ главного героя.

У нас же «Константина» ждала совсем другая судьба. Во-первых, Киану Ривз всегда пользовался особым расположением постсоветских зрителей. А во-вторых, на момент выхода картины оригинальный комикс был в нашей стране мало кому известен. Кроме того, «Константин» вышел в то время, когда кинопрокат бурно развивался и зрители начали активно ходить в кинотеатры за зрелищем — именно его фильм и обеспечил.

Стоит отметить, что в Штатах отношение к «Константину» постепенно улучшилось — это отражает в том числе и повышение его среднего балла на IMDb. Ностальгия и возросшая популярность Киану Ривза привели к тому, что Warner Bros. анонсировала сиквел «Константина». Конечно, пока нет гарантии, что проект дойдёт до стадии съёмок. Но, если вторая часть состоится, она явно пробудит интерес к оригинальному фильму.

Читайте также Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий Илья Глазков 03.09.2024 3129 И совсем не грустный!

«Ван Хельсинг»

Кинопоиск: 7,6 (410 тысяч голосов) IMDb: 6,1 (290 тысяч голосов)

В Universal задумывали «Ван Хельсинга» как один из главных блокбастеров 2004 года, который должен был дать начало новой киновселенной. Так что денег на него не жалели. Уверенность в успехе была высока: студия даже приказала не разбирать декорации, чтобы поскорее приступить к съёмкам сиквела.

А затем фильм вышел на экраны — и от грандиозных планов не осталось и следа. Картина с треском провалилась и нанесла мощнейший удар по репутации режиссёра Стивена Соммерса — от него он так и не оправился. Критики не оставили от фильма камня на камне: они ругали всё, от посредственного сюжета до перенасыщенного CGI экшена. Западные зрители тоже не впечатлились увиденным. «Ван Хельсинг» удостоился весьма скромных оценок, и сейчас о нём мало кто помнит.

У нас же он стал хитом. В российском прокате картина Соммерса собрала 8 миллионов долларов (внушительная сумма по меркам 2004 года) и пришлась по душе аудитории — это наглядно демонстрируют оценки. Как и в случае с «Константином», свою роль в этом сыграло возрождение кинопроката. А ещё «Ван Хельсинг» был одним из первых больших блокбастеров, который многие увидели на большом экране (или всё на том же диске «Мира фантастики», где он был одним из самых дорогих фильмов) — то есть, как и в некоторых других случаях из нашей подборки, сработал синдром утёнка. Если бы на родине «Ван Хельсингу» досталась хоть часть подобной любви, декорации к сиквелу пригодились бы. Но к тому моменту зрители пресытились подобными зрелищами, так что франшиза умерла в зародыше.

Приквелы «Звёздных войн»

«Скрытая угроза» Кинопоиск: 7,9 (368 тысяч голосов) IMDb: 6,5 (874 тысячи голосов)

«Атака клонов» Кинопоиск: 8,0 (304 тысячи голосов) IMDb: 6,6 (773 тысячи голосов)

«Месть ситхов» Кинопоиск: 8,1 (388 тысяч голосов) IMDb: 7,6 (861 тысяча голосов)

Ни один разговор о фантастических фильмах, которые у нас любят больше, чем у них на родине, не может обойтись без трилогии приквелов «Звёздных войн» . Нет, в отличие от многих других картин в этой подборке, они не провалилась в прокате. Но их финансовый успех был сродни успеху «Сумерек», пнуть которые когда-то считалось правилом хорошего тона. Достаточно посмотреть на средние баллы приквелов на западных киносайтах и почитать рецензии. Даже у третьего эпизода, который безоговорочно считается лучшим, оценка на IMDb заметно ниже, чем на «Кинопоиске».

Многие пытались найти объяснение такому разному отношению к фильмам. Самой очевидной причиной кажется то, что в западных странах с момента выхода оригинальных «Звёздных войн» успело смениться целое поколение. Выросшие фанаты ждали чего-то в стиле старой трилогии — а получили совсем другие по духу и атмосфере фильмы. Не стоит сбрасывать со счетов и смелые (для тех лет) визуальные эксперименты Лукаса с огромным количеством CGI, а также съёмку второго и третьего эпизода на цифровые камеры. Это пришлось по вкусу не всем — а довершила дело посредственная критика, которая у нас всегда играла не такую важную роль, как за океаном. Конечно, плохие отзывы не всегда топят фильм в прокате — это показывает и касса приквелов. Но в случае со «Звёздными войнами» они помогли сформировать негативное отношение аудитории.

Наши зрители впервые увидели историю Скайуокеров в 1990-х на видеокассетах. При этом для многих именно «Скрытая угроза» стала первым просмотренным фильмом саги. А ещё нельзя не упомянуть дубляж: часто можно встретить мнение, что он был чуть ли не лучше оригинальной озвучки и помог сгладить многие диалоги, за которые приквелы беспощадно травили.

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После выхода диснеевской трилогии отношение к приквелам в Штатах начало постепенно меняться в лучшую сторону. Фанаты наконец поняли некоторые задумки Лукаса — но до полного принятия фильмам пока ещё далеко.

«Водный мир»

Кинопоиск: 7,6 (167 тысяч голосов) IMDb: 6,3 (214 тысяч голосов)

«Водный мир» — это фильм, про знаменитый провал которого у нас говорят особенно часто и с большой обидой. Дескать, как же так, отличное ведь кино. Но если рассматривать ситуацию с чисто финансовой точки зрения, то всё оказывается довольно просто. Ленту обрекли на неудачу создатели, раздувшие бюджет картины до совсем уж неприличных цифр. Если бы его удалось удержать в рамках первоначальной сметы, «Водный мир» окупился бы и даже принёс бы прибыль.

А вот с отношением зрителей всё куда сложнее. К моменту выхода фильма Кевин Костнер был на пике популярности, так что негативный приём картины стал для создателей полной неожиданностью. Американские критики от души прошлись по «Водному миру», да и аудитория встретила его прохладно. Возможно, свою роль в этом сыграл флёр самого дорогого провала в истории, который сопровождал премьеру. Кроме того, не стоит забывать, что постапокалипсис — не самый популярный жанр, и он не так уж часто выстреливает. Многие закономерно сравнивали «Водный мир» с «Безумным Максом» — и почти всегда не в пользу картины Кевина Рейнольдса.

А вот у нас «Водный мир» оценили отлично, и он считается эталоном блокбастера 1990-х. Не последнюю роль в этом сыграло то, что для многих постсоветских зрителей он стал первым постапокалипсисом, и именно с ним они потом сравнивали всё, что видели в этом жанре. К тому же у отечественной аудитории не было критиков, которые рассказали бы ей, насколько ужасным получился фильм.

«Двухсотлетний человек»

Кинопоиск: 8,1 (222 тысячи голосов) IMDb: 6,9 (126 тысяч голосов)

Если зайти на страницу «Двухсотлетнего человека» на сайте Rotten Tomatoes, то можно увидеть такую выдержку из рецензии: «“Двухсотлетний человек” испорчен плохим сценарием и в итоге получился скучным и безвкусным». Эта цитата отлично передаёт дух прочих обзоров этого фильма. «Разочарование», «Плохая экранизация великой повести Азимова», «Так себе», «Механическая актёрская игра» — так критики припечатали творение Криса Коламбуса.

Западные зрители приняли фильм несколько лучше — но всё же не настолько, чтобы спасти его. «Двухсотлетний человек» стал одним из главных провалов 1999 года. И по прошествии четверти века можно смело сказать, что у себя дома его уже мало кто помнит — так что второе рождение ему явно не светит.

Зато у нас эта картина — частый гость в топ-250 фильмов по версии «Кинопоиска» и, судя по количеству голосов, её посмотрело намного больше людей, чем на родине. И вновь одной из главных причин столь разного отношения к фильму можно считать критиков — разнос, который они устроили ленте Коламбуса, не лучшим образом сказался на её судьбе.

Кроме того, у нас всегда любили творчество Азимова , и часть этой любви досталась экранизациям — даже в тех случаях, когда от первоисточника в фильме остались лишь заголовок и пара имён. Наглядный пример — «Я, робот», которому на «Кинопоиске» досталась оценка в 7,8 балла против 7,1 на IMDb при практически равном количестве голосов.

«Дом у озера»

Кинопоиск: 7,8 (228 тысяч голосов) IMDb: 6,8 (159 тысяч голосов)

Наши зрители действительно любят Киану Ривза. Это легко заметить, если сравнить средние баллы его проектов на «Кинопоиске» и IMDb — особенно тех, что вышли в 1990-е и нулевые. «Джонни Мнемоник», продолжения «Матрицы», «Адвокат дьявола» и даже «47 ронинов» — на отечественном сайте оценки всех этих фильмов значительно выше, чем на зарубежном. Так что этот материал мог бы целиком состоять из фильмографии Киану.

Но мы всё же ограничимся лишь ещё одним примером. «Дом у озера» — ремейк южнокорейского фильма, который вышел в прокат в 2006 году. По «доброй» традиции, критики разнесли картину, обвинив её во всех смертных грехах — от глупого сюжета до ужасных диалогов. Западные зрители приняли её получше: «Дом у озера» даже окупился в прокате. Но он не оставил значимого культурного наследия, и о нём сейчас редко вспоминают.

У нас же его ждал совсем другой приём. Магия Киану в очередной раз сработала: «Дом у озера» полюбился аудитории. На это указывает и более высокий в сравнении с тем, что на IMDb, средний балл, и то, что фильм оценили значительно больше людей.

«Знакомьтесь, Джо Блэк»

Кинопоиск: 8,1 (400 тысяч голосов) IMDb: 7,2 (271 тысяча голосов)

История фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк» очень напоминает ситуацию с «Домом у озера». Эта фантастическая мелодрама пришлась не по душе западным критикам — её обвинили в нелепом сюжете, плохой актёрской игре и раздутом хронометраже. Есть подозрение, что как минимум часть негатива была обусловлена тем, что «Знакомьтесь, Джо Блэк» — тоже ремейк, пусть и не самого известного фильма. А ремейки обычно не принято хвалить.

Как и в предыдущем примере, западные зрители отнеслись к картине Мартина Бреста благосклоннее критиков. Впрочем, это не уберегло её от провала в прокате. А вот на постсоветском пространстве «Знакомьтесь, Джо Блэк» обрёл народную любовь. Сейчас сложно сказать, что послужило ключом к успеху: сама история или дуэт молодого Брэда Питта и Клэр Форлани. Но очевидно, что у нас этот фильм считается классикой и многие до сих пор его помнят и ценят.

«Пятый элемент»

Кинопоиск: 8,1 (680 тысяч голосов) IMDb: 7,6 (515 тысяч голосов)

Конечно, будет преувеличением заявить, что этот фильм Люка Бессона не любят в западных странах. Хотя стоит признать, что отзывы американских критиков всё же могли бы быть и получше. Да, картину хвалили — однако заметному числу профессиональных рецензентов не пришлось по вкусу смешение размаха голливудского блокбастера и яркого европейского визуального стиля. После выхода фильма они обвинили Бессона в творческой безвкусице. «Пятый элемент» даже удостоился двух номинаций на «Золотую малину» — за худшую женскую роль второго плана (Мила Йовович) и худшую новую звезду (Крис Такер).

А вот простым зрителям фильм понравился больше — это заметно по оценкам. Однако всё же этих самых зрителей было не так много, как надеялись создатели. «Пятый элемент» не провалился, но сборы оказались меньше ожидаемых. Поэтому планы на сиквелы быстро отменили, и фильм так и не получил продолжения.

Отношение западной аудитории к творению Бессона можно описать как «неплохо или даже хорошо». А вот у нас его действительно Любят — с большой буквы. «Пятый элемент» давно стал народным фильмом, который многие регулярно пересматривают. Остаётся лишь пожалеть, что он не нашёл такой же любви на Западе. Ведь тогда мы наверняка бы увидели новые приключения Лилу и Корбена Далласа.

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