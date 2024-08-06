Фильмы-катастрофы: самые важные провалы в истории кино

Когда мы говорим про самые влиятельные фильмы в истории, то частенько подразумеваем кассовые хиты вроде «Звёздных войн» или «Титаника». Но так, конечно, бывает далеко не всегда. Многие культовые картины — «Нечто», «Бегущий по лезвию» , «Бойцовский клуб» — на момент выхода не приняла публика. Со временем они всё же нашли свою аудиторию, стали признанной классикой и оказали огромное влияние на кинематограф. Но не всем лентам так повезло. Этот материал посвящён самым громким провалам в истории кино. Мы вспомним фильмы, о которых хотели как можно скорее забыть: их эпические неудачи тормозили карьеры режиссёров, ставили крест на мечтах актёров и хоронили целые жанры.

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«Клеопатра»: закат пеплума

1950-е годы были эпохой эпичных картин исторической тематики (пеплумов). Фильмы вроде «Десяти заповедей», «Бен-Гура» и «Спартака» рвали прокат и собирали богатый урожай премий. Но, как известно, всё хорошее рано или поздно заканчивается. В случае с классическими пеплумами предвестником скорого конца стала «Клеопатра».

«Клеопатру» запустили в производство в конце 1950-х. Она должна была выйти в 1960 году. Студия 20th Century Fox наивно рассчитывала уложить бюджет картины в 5 миллионов долларов. Но всё, что только могло пойти не так, пошло не так. В истории «Клеопатры» случилась забастовка актёров, болезнь Элизабет Тейлор и её последующий скандальный роман с Ричардом Бёртоном, увольнение режиссёра, смена места съёмок и постоянные переписывания сценария. Это крайне затянуло производственный процесс и до неприличия увеличило бюджет картины. Он раздулся до гигантских для того времени 44 миллионов (и это не считая ещё 5 миллионов, потерянных после переноса съёмочной площадки в Италию). С учётом инфляции сейчас затраты на «Клеопатру» эквивалентны полумиллиарду долларов! Из-за этого творение Джозефа Манкевича часто называют самым дорогим фильмом в истории.

Нет ничего удивительного в том, что лента не окупилась и чуть не утопила 20th Century Fox. От почти неминуемого банкротства студию спас колоссальный успех «Звуков музыки».

Да, за счёт долгого проката и продажи прав на телевидение «фоксам» удалось отбить финансовые потери и даже получить прибыль. Но потрясение было настолько серьёзным, что классический пеплум так и не смог оправиться. А провал «Падения Римской империи» в 1964 году ознаменовал окончательный закат жанра.

«Врата рая» и «От всего сердца»: гибель Нового Голливуда

Отмена кодекса Хейса и необходимость конкурировать с набирающим популярность телевидением дали старт эпохе кинематографа, которую обычно называют Новым Голливудом. Освободившись от цензурных ограничений, американские режиссёры начали экспериментировать и выдавать фильмы, позже ставшие классикой. Поначалу результаты этих экспериментов нравились зрителям и приносили неплохие деньги. Поэтому студии выделяли киноделам большие бюджеты и предоставляли им полную творческую свободу.

А затем случилось неизбежное: аудитория начала уставать от подобных картин. Многие из них были довольно мрачными и пропитанными цинизмом — неудивительно, что зрители выбирали масштабное развлекательное кино вроде «Челюстей» и «Звёздных войн». В свою очередь, творцы Нового Голливуда не заметили или не пожелали замечать изменений.

Первым звоночком стало эпическое фиаско эпического вестерна «Врата рая». Изначально бюджет картины составлял 12 миллионов долларов. Но режиссёр Майкл Чимино, в 1978 году получивший «Оскар» за «Охотника на оленей», в буквальном смысле не считал деньги. Однажды ему не понравилось расстояние между зданиями — и съёмочной группе пришлось перестраивать огромную декорацию. В другой раз он потребовал сконструировать дорогостоящую ирригационную систему, чтобы в кадре была зелёная трава. А в какой-то момент и вовсе вскрылась неприглядная подробность: Чимино владел землёй, на которой происходили съёмки. При этом он не стеснялся выставлять студии непомерно высокие счета за аренду.

В итоге бюджет «Врат» разросся до 44 миллионов. С учётом инфляции это до сих пор самый дорогой вестерн в истории кинематографа. Собрал же фильм лишь 3,5 миллиона. Такой грандиозный провал привёл к целому ряду серьёзных последствий: Голливуд на несколько лет забыл слово «вестерн», а United Artists, финансировавшая съёмки, так и не сумела оправиться от финансовых потерь и была выкуплена MGM. Но куда важнее то, что именно тогда студии начали контролировать режиссёров и куда менее охотно вкладываться в авторское кино.

Финальный гвоздь в крышку гроба Нового Голливуда в 1982 году вбил Фрэнсис Форд Коппола. На самом деле фиаско могло случиться и раньше — ещё во время съёмок «Апокалипсиса сегодня», которые обернулись настоящим хаосом (их бюджет тоже увеличился с 12 до 31 миллиона).

Но в тот раз Копполе повезло. «Апокалипсис» отлично приняли зрители, и он собрал хорошую кассу. Так что режиссёр не сделал никаких выводов. Во время создания его следующего проекта, мюзикла «От всего сердца», история повторилась: затраты выросли с 2 миллионов долларов до совершенно неадекватных 25. Почему так произошло? Вместо того чтобы организовать съёмки на натуре, Коппола захотел построить точную копию аэропорта Лас-Вегаса и реактивного авиалайнера. В прокате кино собрало смехотворные 600 тысяч долларов.

После этого провала голливудские мейджоры больше никогда не давали киноделам прежней творческой свободы. Копполе пришлось объявить о банкротстве и продать собственную студию. Режиссёр открыто признавал, что за следующие свои фильмы он брался исключительно ради того, чтобы вылезти из долговой ямы.

«Хищник 2»: сезон охоты закрыт

В 1987 году на экраны вышел «Хищник» Джона Мактирнана. Кино понравилось зрителям и собрало в мировом прокате почти 100 миллионов долларов при бюджете в 15, значительно укрепив звёздный статус Арнольда Шварценеггера.

Конечно, такой успешный фильм не мог остаться без продолжения. Подсчитав прибыль, студия оперативно запустила в производство сиквел. Сценаристы предложили с полдюжины вариантов места действия. Продюсерам больше всего понравилась концепция Хищника, орудующего в джунглях современного мегаполиса.

Правда, было одно важное обстоятельство. Студия 20th Century Fox очень хотела удержать бюджет продолжения на уровне предыдущего фильма и потому заменила Джона Мактирнана на более дешёвого Стивена Хопкинса, а также попыталась уменьшить гонорар Арнольда Шварценеггера. Арни этого не оценил и ушёл из проекта. После этого сценарий переделали, а главную роль отдали Дэнни Гловеру.

Как известно, скупой платит дважды. Второй «Хищник» оказался отличной иллюстрацией этой истины. Желая как можно скорее получить сиквел, студия подгоняла съёмочную группу, что не лучшим образом сказалось на производственном процессе. Проблем добавляли постоянные конфликты между режиссёром и актёрами, перерасход бюджета, а позже и споры с рейтинговой комиссией, которая пыталась присудить фильму рейтинг NC-17. Чтобы этого избежать, ленту пришлось серьёзно порезать.

Второй «Хищник» вышел в 1990 году и провалился в прокате. Картина собрала лишь 30 миллионов в США и ещё 26 миллионов в мире, и это при бюджете в 35 миллионов (студии так и не удалось сэкономить). Что хуже, её разгромили критики — правда, позже многие из них признали, что переборщили. Неудача «Хищника 2» подкосила зарождавшуюся франшизу и привела к тому, что Голливуд надолго забыл про инопланетных охотников. На большие экраны они вернулись лишь в следующем столетии.

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«Остров головорезов»: убийца студии Carolco

Когда-то студия Carolco была настоящим нарушителем спокойствия на Фабрике грёз. Она выплачивала рекордные для тех лет гонорары актёрам и режиссёрам и финансировала проекты, за которые не рисковал браться никто другой. Именно Carolco подарила нам «Вспомнить всё», «Терминатора 2», «Скалолаза» и «Основной инстинкт».

Увы, но неоправданный риск и серия неудачных финансовых решений привели к тому, что в середине 1990-х студия оказалась на грани банкротства. Руководство решило пойти ва-банк и вложить все оставшиеся средства в большой фильм: его успех мог бы спасти положение. У продюсеров было два варианта. Первый — «Крестовый поход» с Арнольдом Шварценеггером, который хотел снимать Пол Верховен. Второй — «Остров головорезов» с Джиной Дэвис и Майклом Дугласом под началом Ренни Харлина.

И Carolco выбрала «Остров головорезов». В теории, этот фильм был менее рискованным. Бюджет «Острова» планировали уложить в 60 миллионов против 90–100 у «Похода» и сделать подростковый возрастной рейтинг. Кроме того, в те годы Ренни Харлин считался кассовым режиссёром, а Майкл Дуглас — довольно большой звездой.

В реальности Carolco подписала себе смертный приговор. Сперва из проекта выбыл Дуглас — найти ему замену так и не удалось. Затем рост бюджета начал стремительно выходить из-под контроля, и он достиг 100 миллионов долларов. В итоге съёмки выжали из Carolco все соки: распродав последние активы, студия заявила о банкротстве за месяц до премьеры фильма. Поскольку «Остров головорезов» было попросту некому рекламировать, неудивительно, что он собрал в прокате лишь 10 миллионов долларов, став одним из самых провальных фильмов в истории.

Эта неудача сгубила не только Carolco, но и экранизацию «Капитана Блада», которой в те годы занималась студия Warner Bros. Почти десятилетие про фильмы пиратской тематики никто не вспоминал.

«Водный мир» и «Почтальон»: падение Кевина Костнера

В середине 1990-х актёр Кевин Костнер достиг пика своей карьеры. У него в кармане были две золотые статуэтки за «Танцующего с волками», и практически все фильмы с его участием становились кассовыми хитами.

Но затем Костнер решил обратиться к постапокалипсису. Его выбор пал на сценарий «Безумного Макса на воде» — фильма «Водный мир». Студия Universal согласилась выделить проекту 100 миллионов долларов. К сожалению, создатели не слишком серьёзно отнеслись к предостережениям Стивена Спилберга: наученный горьким опытом «Челюстей», он говорил, что водные съёмки могут превратиться в настоящий ад. Более того, перед началом работы на локации авторы картины даже не подумали проконсультироваться у метеоролога — и поплатились за это. Волны и ветер разрушали дорогостоящие декорации, так что съёмки приходилось останавливать трижды.

В результате бюджет «Водного мира» раздулся до неприличных 175 миллионов, и он стал одним из самых дорогих фильмов в истории. В прокате лента собрала 264 миллиона — если бы создатели смогли держаться в рамках первоначальной сметы, фильм бы окупился. Но из-за череды неправильных решений «Водный мир» приобрёл репутацию кассовой бомбы. Да, если верить документам, к 2013 году убыточная картина наконец-то покрыла затраты и даже начала приносить прибыль — за счёт продажи носителей и прав. Но давайте честно: когда студия вкладывала 175 миллионов в кино с участием одного из самых популярных актёров того времени, она явно рассчитывала получить доход сейчас, а не через 15 лет.

Окончательно похоронил карьеру Костнера другой постапокалипсис — «Почтальон». Его бюджет был скромнее — всего 80 миллионов, но в 1997 году эта сумма всё равно считалась внушительной. Провал «Почтальона» вышел даже более эпичным, чем у «Водного мира», — его уничтожил вышедший по соседству «Титаник». «Почтальон» собрал лишь 30 миллионов долларов и удостоился пачки «Золотых малин».

Репутация Костнера была безвозвратно испорчена — с тех пор его уже не считали большой звездой. Нелегко пришлось и постапокалипсису — после двух неудач подряд голливудские продюсеры стали подозрительнее относиться к этому жанру.

«Бэтмен и Робин»: конец комикс-экранизаций 1990-х

В 1989 году «Бэтмен» Тима Бёртона взорвал мировой прокат, собрав 411 миллионов долларов при бюджете в 48 миллионов. Разумеется, Warner Bros. решила ковать железо, пока горячо, и выпустила «Бэтмен возвращается». Но мнения аудитории разделились. Кто-то считал, что сиквел превосходит первую часть. Но было и много жалоб — в основном от родителей, которые думали, что ведут своих чад на детский фильм, а получили нечто совсем иное.

В любом случае цифры решили всё. «Бэтмен возвращается» собрал всего 260 миллионов при 80-миллионном бюджете. Студия была очень недовольна: Тима Бёртона быстро «ушли», а на его место пригласили Джоэла Шумахера. Он получил установку — смягчить тон и сделать нового Бэтмена максимально ярким и лёгким кино, чтобы продать побольше игрушек. Вышедший в 1995 году «Бэтмен навсегда» собрал 336 миллионов при бюджете в 100, что сочли успехом. Так что Warner Bros. доверила Шумахеру постановку следующего фильма.

В 1997 году на экраны вышел «Бэтмен и Робин». Кино собрало в прокате 238 миллионов при бюджете от 125 до 160 миллионов. На фоне других фильмов в нашей подборке это не самый плохой результат. С финансовой точки зрения лента, безусловно, не оправдала ожиданий — но с учётом продажи прав и игрушек должна была выйти в ноль.

Проблема заключалась в том, как её приняла аудитория. «Бэтмен и Робин» получил разгромные рецензии критиков и крайне посредственные отзывы обычных зрителей. Название фильма быстро стало нарицательным — в плохом смысле слова. «Бэтмен и Робин» собрал в себе абсолютно всё, что могло быть не так с супергеройскими экранизациями 1990-х. Фиаско картины привело к тому, что Голливуд на несколько лет поставил их производство на паузу. Тот самый фильм «Супермен жив», где главную роль должен был сыграть Николас Кейдж, не состоялся именно из-за провала ленты Шумахера. Что же касается самого Бэтмена, то Warner Bros. потребовалось почти десять лет, чтобы вытащить Тёмного рыцаря из ямы, которую она сама же ему и выкопала.

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«Лига справедливости»: закат расширенной вселенной DC

Грандиозный успех кинематографической вселенной Marvel привёл к тому, что другие студии тоже захотели заполучить что-то похожее. Недолго думая, Warner Bros. решила проделать такой же трюк с супергероями DC.

Однако новая расширенная вселенная с самого начала столкнулась с проблемами — фильмы активно критиковали, а сборы хоть и позволяли покрывать расходы и получать прибыль, но не шли ни в какое сравнение с денежным потоком, в котором купалась Marvel.

Вместо того чтобы взять паузу и сделать работу над ошибками, Warner Bros. начала форсировать процесс — и сразу после премьеры «Бэтмена против Супермена» запустила в производство «Лигу справедливости» . Кино рождалось в муках: сценарий, по требованию студии, переписывали прямо во время съёмок (из-за шквала критики, которая обрушилась на «Бэтмена против Супермена» ). Первые тест-показы прошли очень плохо. После этого Зак Снайдер покинул пост режиссёра, а ему на смену пришёл Джосс Уидон. Согласно официальной версии, Снайдер оставил съёмочную площадку «Лиги» по личным обстоятельствам — из-за самоубийства дочери. Но, учитывая нездоровую атмосферу вокруг фильма, что-то подсказывает: это был лишь предлог. Студия отстранила бы режиссёра так или иначе.

Уидон переснял значительную часть картины, так что бюджет раздулся до 300 миллионов долларов. Собрало кино лишь 661 миллион — с учётом затрат на маркетинг фильм не окупился. Но это ещё полбеды. «Лига справедливости» совершенно не оправдала ожиданий фанатов — фильм не исправил ошибки, а сделал только хуже. Да, формально фиаско «Лиги» не убило вселенную DC — она продержалась до 2023 года, после чего подверглась перезагрузке. Но именно этот провал окончательно развеял иллюзии, что она сможет составить конкуренцию Marvel.

Второй жертвой «Лиги» стал Джосс Уидон. На режиссёра обрушилась значительная часть критики: его ругали за то, что переснятые сцены противоречили замыслу Снайдера и были хуже по качеству. Негатив из-за неудачного фильма совпал со скандалом в личной жизни Уидона, и его карьера не пережила двойной удар — с тех пор он не снял ни одного полнометражного фильма.

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«Мумия»: большой пшик «Тёмной вселенной» Universal

Пока Warner Bros. пыталась повторить успех Marvel, делая ставку на «Лигу справедливости», Universal обратила внимание на библиотеку своих классических монстров. Их решили свести вместе в рамках «Тёмной вселенной», которая открывалась перезапуском «Мумии». На главную роль подписался Том Круз, что довольно иронично — ведь некогда он отказался от предложения сняться в «Мумии» Стивена Соммерса.

Но вместо Большого взрыва у «Тёмной вселенной» вышел большой пшик. Постановщик Алекс Курцман специализировался в основном на сценариях — до «Мумии» он срежиссировал лишь один небольшой фильм. Неудивительно, что такой масштабный проект Курцман не потянул. Сейчас известно, что основные творческие решения на съёмочной площадке принимал Том Круз, а режиссёр просто претворял их в жизнь. После ленты об Имхотепе он и вовсе больше ничего не снимал.

Совместную фотографию звёзд будущей «Тёмной вселенной» Universal часто приводят в пример, когда хотят показать, что затея изначально была обречена на провал. Фото ненастоящее — актёров снимали по отдельности, а затем объединили в фотошопе. Если они даже не смогли собрать знаменитостей в одном помещении, то как планировали развивать киновселенную?

«Мумия» от Круза и Курцмана собрала 80 миллионов в США и ещё 330 миллионов в мировом прокате. В теории, для первого фильма новой франшизы это были не самые плохие цифры. Но оценки критиков и отзывы зрителей оказались весьма посредственными. Финальным гвоздём в крышку гроба стал огромный бюджет: по разным данным, производственная смета картины составила от 125 до 195 миллионов, и ещё 150 миллионов было потрачено на маркетинг. После такого провала все следующие проекты пришлось заморозить, и монстрверс Universal умер в зародыше.

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«Терминатор: Тёмные судьбы»: он не вернётся

Из истории создания ненужных продолжений «Терминатора» могла бы получиться неплохая комедия. «Судный день» поставил в сюжете точку — он сказал всё, что только можно было сказать. Впрочем, это не остановило продюсеров, которые пытались повторить грандиозный успех второго фильма франшизы.

Одна беда — никто из них не Джеймс Кэмерон. Сиквелы «Терминатора» стабильно недобирали в прокате, из-за чего права перепродавали, а новые владельцы запускали в производство очередной фильм, думая, что точно сделают всё как надо. Затем цикл повторялся. Нотку абсурда этой ситуации придавал сам Кэмерон: он (по просьбе Шварценеггера) регулярно рассказывал прессе о том, что новое кино — достойный преемник оригинальной серии и истинный сиквел. Правда, каждый раз он забывал, что говорил ровно то же самое про предыдущий фильм.

Репутация некогда великой серии постепенно разрушалась. Неизбежным фиаско стали «Тёмные судьбы» — очередное «настоящее» продолжение, которое, по традиции, игнорировало всех своих предшественников. Если до этого «Терминаторы» ещё балансировали на грани окупаемости, то «Тёмные судьбы» оказались одним из главных провалов 2019 года. Они собрали 261 миллион долларов при бюджете в 185 миллионов и наконец-то остановили конвейер продолжений «Терминатора».

Фильм практически утопил карьеру режиссёра Тима Миллера. Его последним шансом могли бы стать пересъёмки «Бордерлэндс» — но после их неудачи дальнейшие перспективы постановщика выглядят весьма туманными. А ещё Железный Арни в последний раз появился на больших экранах именно в «Тёмных судьбах». После этого он снимался исключительно в сериалах.

«Вспомнить всё»: несостоявшиеся звёзды блокбастеров

В конце нулевых — начале десятых годов Голливуд накрыла очередная волна ремейков классических фильмов. Большинство из них не могли похвастаться высоким качеством и не снискали славы. Но одна провальная картина того периода выделяется особенно — это «Вспомнить всё» 2012 года.

Сложно сказать, что творилось в головах людей, решивших, что сделать рейтинг PG-13 у ремейка культовой картины Пола Верховена — хорошая идея. Но на съёмки выделили целых 125 миллионов долларов. У руля встал Лен Уайзман, которого считали перспективным режиссёром боевиков. Главные роли согласились исполнить Колин Фаррелл, Джессика Бил и тогдашняя супруга Уайзмана — Кейт Бекинсейл.

Кастинг был весьма любопытным. Дело в том, что все эти актёры как раз пытались засветиться в больших голливудских фильмах и стать звёздами блокбастеров. Вот только получалось у них не очень: на счету Фаррелла числились финансово неудачные ленты «Александр» и «Полиция Майами: Отдел нравов», у Бил были «Стелс» и «Команда А», а у Бекинсейл — «Ван Хельсинг» и «Белая мгла» (её карьеру спасала лишь франшиза «Другой мир»).

Фильм «Вспомнить всё» положил конец мечтам этой троицы. Он собрал лишь 211 миллионов, и его заслуженно разнесли критики и зрители. Это фактически разрушило карьеру Лена Уайзмана — следующий фильм он снял спустя двенадцать лет. Для Бил и Бекинсейл ремейк стал ударом, от которого они так и не оправились. Фарреллу повезло больше — но с тех пор он уже не пытался играть главные роли в боевиках.

«Фантастическая четвёрка»: фантастически неудачный перезапуск

Фильм «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» (2007) не оправдал кассовых ожиданий. В любом другом случае 20 th Century Fox надолго положила бы серию на полку — но мешало одно важное обстоятельство. По условиям контракта студия обещала запустить в производство следующий фильм о команде супергероев до 2015 года, иначе права на них возвращались Marvel. Поэтому решено было сделать перезапуск.

Правда, это оказалось не так-то просто. Fox очень долго не могла найти режиссёра. В конце концов удалось уговорить Джоша Транка — после «Хроники» работать с ним хотели многие.

А дальше всё пошло совсем не по плану. Транк не нашёл общий язык со съёмочной группой: говорят, что однажды он подрался с Майлзом Теллером (исполнителем роли Рида Ричардса), а Кейт Мара (Сьюзан Шторм) часто уходила с площадки в слезах. Сценарий неоднократно переписывали, а затем студия посмотрела отснятый материал и потребовала всё переделать. Транк отказался, и его тут же отстранили. Естественно, новости быстро разошлись по Голливуду — кино начали хоронить ещё до премьеры. Этому способствовал сам Транк — он подливал масла в огонь, заявляя, что снял великолепный фильм, который никто не увидит из-за глупого решения Fox.

При бюджете в 120 миллионов долларов «Четвёрке» удалось собрать лишь 167 миллионов. Рецензии были разгромными. Вскоре Disney отказалась от сотрудничества с Транком, хотя до того приглашала его снять фильм про Бобу Фетта. Режиссёр попробовал вернуться в кино в 2020 году, представив публике ленту «Капоне», — но эта попытка тоже завершилась полным провалом. Что касается «Фантастической четвёрки», то всего через пару лет «мышиная студия» выкупила 20 th Century Fox, и права на супергероев всё-таки вернулись Marvel.

«Основной инстинкт 2»: смерть эротического триллера

В 1980-х — начале 1990-х годов жанр эротического триллера пронёсся по голливудскому небосводу, словно яркий метеор. Его кульминацией стал «Основной инстинкт» 1992 года, который собрал 350 миллионов долларов при 49-миллионом бюджете. Следующие несколько лет многие пытались повторить его успех — но больше ни у кого не получилось собрать таких денег. Наоборот, фильмы с горячими сценами всё чаще проваливались в прокате — это обычно связывают с широким распространением интернета.

Последний удар умирающему жанру нанёс сиквел «Основного инстинкта». Кино разрабатывали много лет: было написано несколько вариантов сценария, а предложение возглавить съёмки получила куча именитых режиссёров, от Джона Мактирнана до Дэвида Кроненберга. Но, понимая, к чему идёт дело, все отказывались.

Скорее всего, «Основной инстинкт 2» так и не увидел бы свет — но, на свою голову, продюсеры подписали с Шэрон Стоун контракт, по которому она получала 14-миллионный гонорар вне зависимости от того, будет фильм снят или нет. Когда актриса обратилась в суд, студии пришлось запустить картину в производство.

В итоге Стоун получила свои деньги (и «Золотую малину»), а студия — ожидаемый провал. При бюджете в 70 миллионов кино собрало лишь 38. После этого голливудские мейджоры перестали связываться с эротическим жанром, а звезда Стоун закатилась — она больше не снималась в мейнстримных фильмах.

«Человек-паук 2: Высокое напряжение»: прерванный полёт Эндрю Гарфилда

В 2010 году студия Sony неприятно удивила фанатов — она публично объявила, что не будет снимать четвёртого «Человека-паука» Сэма Рэйми. Причиной стали разногласия с постановщиком и опасения по поводу бюджета: из-за пересъёмок смета третьей части франшизы сильно раздулась, а доход оказался меньше ожидаемого.

Так что в Sony приняли решение сделать перезапуск. У руля встал Марк Уэбб, а роль Питера Паркера досталась Эндрю Гарфилду. «Новый Человек-паук», вышедший в 2012 году, собрал неплохую кассу — правда, из документов, утёкших из студии, понятно, что итоговая прибыль оказалась не такой значительной из-за плохих продаж носителей и игрушек.

Тем не менее в Sony надеялись, что сиквел выступит мощнее, и оперативно запустили его в производство. Планы были большие: предполагалось, что за фильмом последуют спин-оффы о Зловещей шестёрке и Веноме.

Но всё это так и не стало реальностью. При бюджете в 290 миллионов долларов вторая часть приключений дружелюбного соседа собрала в мировом прокате 700 миллионов. С учётом внушительных затрат на маркетинг кино вышло в ноль, не принеся особой прибыли. Вдобавок фильм критиковали все, кому не лень. Да, формально это не было провалом — но в Sony не рассчитывали на такой скромный результат, когда перезапускали популярную франшизу.

Так что студия быстро отменила все продолжения — и этим, по словам Гарфилда, разбила ему сердце. Затем представители Sony пошли на поклон к Marvel, и уже в 2016 году маску Человека-паука примерил Том Холланд.

Правда, в отличие от остальных фильмов в этой подборке, «Высокое напряжение» всё-таки получило небольшой хеппи-энд. В 2021 году Эндрю Гарфилд появился в «Нет пути домой» и закрыл арку своего персонажа. Впрочем, несмотря на то что интерес зрителей к Паучку в исполнении Гарфилда вырос, Sony так и не решилась дать герою второй шанс.

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