«Терминатор Зеро»: мы посмотрели сериал, утекший в Сеть, чтобы вам не пришлось

2022 год. Далёкое будущее. Человечество ведёт бесконечную войну со Скайнет и его армией роботов-убийц. В ходе тайной операции Сопротивлению удаётся обнаружить секретные файлы взбунтовавшихся машин. В них говорится, что война будет предрешена в прошлом, в 1997 году, куда уже был отправлен Терминатор. По его следам люди посылают своего агента — девушку Эйко.





Цель у железяки и человека одна — учёный-кибернетик Малькольм Ли. Он вместе с детьми живёт в Токио и занимается разработкой ИИ по имени Кокоро. Интрига заключается в том, что Ли знает о грядущем роботопокалипсисе и создаёт искусственный интеллект, чтобы защитить человечество от Скайнет.





