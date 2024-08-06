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#главное#обзор сериала#аниме#Терминатор
«Терминатор Зеро»: мы посмотрели сериал, утекший в Сеть, чтобы вам не пришлось
Данил Ряснянский
16 августа 15:00
749
3 минуты на чтение
29 августа, аккурат в годовщину Судного дня, на Netflix состоится премьера мультсериала «Терминатор Зеро». Но преданные поклонники франшизы могут вернуться во времена пиратских видеосалонов и уже сейчас оценить все восемь эпизодов, которые утекли в Сеть. Стоит ли просмотра эксперимент по превращению культовой вселенной в аниме — или любителей фантастики ждёт очередной посредственный фанфик?
Terminator Zero
Жанр: фантастический боевик
Режиссёр: Масаси Кудо
Роли озвучили: Тимоти Олифант, Розарио Доусон, Соноя Мидзуно, Энн Дауд
Премьерный показ: 29 августа, Netflix
Продолжительность: 8 эпизодов по 28 минут
Похоже на: Аниматрица (2003)
2022 год. Далёкое будущее. Человечество ведёт бесконечную войну со Скайнет и его армией роботов-убийц. В ходе тайной операции Сопротивлению удаётся обнаружить секретные файлы взбунтовавшихся машин. В них говорится, что война будет предрешена в прошлом, в 1997 году, куда уже был отправлен Терминатор. По его следам люди посылают своего агента — девушку Эйко.

Цель у железяки и человека одна — учёный-кибернетик Малькольм Ли. Он вместе с детьми живёт в Токио и занимается разработкой ИИ по имени Кокоро. Интрига заключается в том, что Ли знает о грядущем роботопокалипсисе и создаёт искусственный интеллект, чтобы защитить человечество от Скайнет.

Шоураннер «Терминатора Зеро» — Маттсон Томлин, автор мультфильма «Морской монстр» от Netflix и сценарист грядущего сиквела «Бэтмена» Мэтта Ривза. В одном из интервью он говорил, что хотел вернуть хоррор-вайбы оригинального «Терминатора» и заодно создать мягкий перезапуск, который игнорировал бы всё, что случилось после «Судного дня». И, надо отметить, Томлин не соврал. Почти.
Первую половину сезона «Терминатор Зеро» действительно старается быть честным последователем картины 1984 года — мрачной, нуарной, жестокой и пугающей. Бессердечный киборг-убийца бродит по улицам Токио, и его не способны остановить ни падение в реку, ни полицейские патрули, ни девушка-солдат из будущего. «Терминатор Зеро» с завидной регулярностью подмигивает фанатам вселенной многочисленными пасхалками и прямыми отсылками — например, Малькольму Ли снятся те же чудовищные сны про ядерный холокост, которые были у Сары Коннор. Порой подобные эпизоды ощущаются избыточными, но они никогда не переходят грань циркового абсурда, которым прославился «Генезис».
К счастью или сожалению, но, когда в середине сезона аниме пытается начать тот самый «мягкий перезапуск», его попытки быть оригинальным сразу раскрывают творческую слабость авторов. Бесконечные пасхалки и референсы при этом никуда не исчезают — но после одного значительного события (обойдёмся без спойлеров) «Терминатор Зеро» развивает наконец собственную историю, и тогда становится понятно, почему Джеймс Кэмерон решил закончить франшизу на второй части.
Одна из главных претензий ко всем продолжениям (и особенно к «Тёмным судьбам»): они обесценивают оригинальные картины, неловко убирая знакомых героев под ковёр или делая их выбор несущественным. Вводя в мифологию «Терминатора» Малкольма Ли и Кокоро, Маттсон Томлин снова открывает знакомый портал в логический ад. У любого поклонника франшизы сериал породит миллион вопросов (и первым из них будет «где Джон Коннор?»). Понимая, что наделал, Томлин обращается к универсальному решению, которым в современной фантастике принято затыкать любые сюжетные бреши.

Небольшой спойлер для тех, кто всё же решится смотреть

Но такой подход «Терминатору Зеро» можно было бы простить — если бы шизофренический сюжет про бесконечных засланцев оставался единственной его проблемой. Увы, со второй половины сезона качество подачи и материала катастрофически ухудшается — с исчезновением саспенса и атмосферы триллера пропадает динамика, яркие экшен-сцены и фирменный шарм. Вместо этого зрителю предлагают псевдофилософские разговоры о чувствах, разуме, природе человека и искусственном интеллекте, разбавленные приторной семейной драмой и роялями из кустов из мрачного будущего.
Начинаясь как приятный и неожиданный (аниме!) оммаж оригинальной ленте Джеймса Кэмерона, со второй половины сезона «Терминатор Зеро» вырождается в «Тёмные судьбы» — бессмысленный фанфик, который стоит смотреть только ради качественной анимации студии Production I.G («Психопаспорт», «Призрак в доспехах») и праздного любопытства. Тем, кто хочет заново ощутить детскую страсть к киборгам-убийцам, лучше поиграть в Terminator: Resistance.

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Данил Ряснянский
#главное#обзор сериала#аниме#Терминатор
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