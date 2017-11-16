«Лига справедливости»: обзор. DC отказались от особого пути

С гибели Супермена прошло несколько месяцев, но мир, потерявший героя и символ надежды, все еще не может оправиться от этой утраты. Уровень преступности подскочил, люди растеряны и напуганы. И не зря. Весть о смерти последнего криптонца дошла до инопланетного захватчика по прозвищу Степной волк. Он готовит вторжение на беззащитную Землю, чтобы захватить ее и заполучить древние артефакты — материнские кубы. Бэтмен хочет остановить злодея, но для этого ему нужна команда людей со сверхспособностями.

Justice League Жанр: супергероика

Режиссёры: Зак Снайдер, Джосс Уидон (де-факто)

В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эзра Миллер

Премьера в России: 16 ноября 2017

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Мстители» (2012), «Лига выдающихся джентльменов» (2004), «Бэтмен навсегда» (1995)

«Лига справедливости» с момента анонса вызывала серьезные опасения у фанатов. До выхода «Чудо-женщины» киновселенная DC пребывала в довольно плачевном состоянии. Слишком уж неоднозначным получился «Бэтмен против Супермена», а «Отряд самоубийц» критики и вовсе посчитали провалом. «Лига» должна была либо закрепить успех «Чудо-женщины», либо стать последним гвоздем в крышку гроба франшизы. И вести о том, что Зак Снайдер из-за личной трагедии бросил проект на полпути, отдав его доснимать Джоссу Уидону, не внушали оптимизма.

Но все же «Лига справедливости» вышла и… она нормальная. Всем шампанского! Ладно-ладно, фильм далеко не идеален. Но все же он гораздо лучше, чем ожидали скептики.

Первое, что стоит знать о «Лиге» — это никоим образом не «Бэтмен против Супермена». Ни в плане сюжета, ни в плане настроения, ни в плане работы с персонажами. Те, кому предыдущая работа Снайдера совсем не понравилась, могут вздохнуть с облегчением. Те же, кто ценит «На заре справедливости» за нетривиальность, мрачность и пафос, уйдут разочарованными. DC окончательно отказались от своего особого пути. «Лига справедливости» — типичное супергеройское кино, где много экшена и юмора.

Герои — один из главных плюсов картины

Они получились гораздо человечнее, понятнее и ближе зрителю, чем персонажи греческих трагедий из «Бэтмена против Супермена». Брюс Уэйн осознал, что был предвзятым параноиком, и винит себя в гибели хорошего человека — Супермена. Бен Аффлек прекрасно справляется с ролью Темного рыцаря, полного сомнений и противоречий. Многие фанаты критиковали выбор Снайдера, потому что актер выглядит слишком усталым и потрепанным, но именно таким и должен быть Бэтмен в этой версии.

Его полная противоположность — Чудо-женщина в исполнении обворожительной Галь Гадот. Она сильная, уверенная в себе и выступает в качестве настоящего лидера Лиги.

Мы переживали, что двух часов не хватит, чтобы раскрыть целых трех новичков, но фильм с этим почти справляется. Самым ярким и харизматичным получился Флэш Эзры Миллера. Фанатам сериала «Флэш» на The CW лучше сразу выкинуть из головы образ, который создал Грант Гастин. Здесь алый спидстер совершенно иной. Это гиперактивный холерик, иногда неловкий, иногда сомневающийся, но почти всегда забавный.Он похож на Человека-паука из фильма «Первый мститель: Противостояние», только внимания ему уделено гораздо больше. Предыстория персонажа тоже намечена, но штрихами, в качестве задела на сольный фильм.

Примерно та же ситуация и с Акваменом. Взаимодействие будущего царя Атлантиды с его народом нам показывают, но совсем чуть-чуть. В остальном Джейсон Момоа играет почти что самого себя. И это прекрасно. Его герой прямолинеен, ироничен и обаятелен. Эдакий подводный викинг или байкер, который любит красивых женщин и хорошую заварушку.

Наименее ярким вышел Киборг. Это во многом трагический персонаж, а потому серьезный, но, к сожалению, скучный. Он переживает из-за того, что теряет человечность, но раскрыто это совсем поверхностно. Лучшие сцены с Киборгом запоминаются благодаря участию все того же Флэша.

Командное взаимодействие в «Лиге справедливости» показано довольно изобретательно. У каждого участника есть своя роль, и сражаются герои не сами по себе, а помогая друг другу. Диалогов это тоже касается. Общаются персонажи очень живо, а когда кто-нибудь переключается на скучную, но необходимую экспозицию, это разбавляют шутками. Чувствуется влияние Джосса Уидона, который частично переснимал и монтировал картину вместо Снайдера.

Самое слабое место фильма — злодей. Как бы кто ни относился к Лексу Лютору в исполнении Джесси Айзенберга, он был ярким и запоминающимся. В отличие от Степного волка, который больше всего похож на Ронана из первых «Стражей галактики». Они оба — персонажи-функции, задачи которых — сплотить героев и анонсировать прибытие противника посерьезнее.

Степной волк — всего лишь промежуточный босс из видеоигры, как по сути, так и по техническому исполнению. Казалось бы, после «Варкрафта» и «Планеты обезьян» стандарты качества для цифрового грима в блокбастерах выросли. Но «Лигу справедливости» это не затронуло. Выглядит злодей крайне фальшиво.

И вообще с эффектами в картине проблема

Фильм просто перегружен графикой, причем она очень далека от совершенства. В некоторых эпизодах кажется, будто перед нами мультик с участием живых актеров. Это ощутимо портит многие сцены экшена. Пожалуй, Снайдеру в этот раз стоило отказаться от своего фирменного визуального стиля в пользу условного реализма. В «300 спартанцах» «комиксовость» картинки играла фильму на руку, но здесь она скорее не к месту.

Что трудно отнести к однозначным плюсам или минусам, так это сюжет. Он, с одной стороны, не такой громоздкий и перегруженный, как в «Бэтмене против Супермена», и не такой примитивный, как в «Отряде самоубийц». Но с другой — полон устаревших клише. Например, в конце всё опять сводится к тому, что героям надо срочно остановить очередную адскую машину, иначе быть беде. Хорошо хоть без дыры в небе обошлось. А вот в сюжете дыр достаточно, пусть они и не бросаются в глаза при первом просмотре.

«Лига» проигрывает по многим параметрам сравнение со вторыми «Стражами Галактики» или третьим «Тором». Да и «Чудо-Женщина» была атмосфернее и человечнее. И все же это достойное развлекательное кино и шаг в правильном направлении для киновселенной DC.

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