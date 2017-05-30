Юная амазонка Диана росла на острове Темискира в изоляции от внешнего мира, готовясь к своему единственному предназначению — защитить родной остров от Ареса, бога войны. Но однажды рядом с островом падает самолёт с военным лётчиком Стивом Тревором, и Диана с ужасом узнаёт, что в мире идёт кровавая война. Та, которая известна нам как Первая мировая.

Wonder Woman Жанр: историческая супергероика

Режиссёр: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Конни Нильсен, Робин Райт, Дэвид Тьюлис

Премьера в России: 1 июня 2017 года

Похоже на: «Первый мститель» (2011), «Тор» (2011)

Дождались. В киновселенной DC наконец-то вышел фильм, к которому совершенно не хочется придираться. Фильм ничем не хуже, чем у Marvel. Да, тематически «Чудо-женщина» повторяет многое, что Marvel уже успели сказать миру, но, как ни странно, делает это лучше и душевнее.

Например, во время просмотра невольно вспоминаешь «Первого мстителя» и наконец-то понимаешь, что именно вызывало отторжение в неплохом, в общем-то, фильме про Капитана. Дизельпанковские танки и подводные лодки «Гидры», их же резиновые солдатики и игрушечная атрибутика делали Вторую мировую игрушечной, пластиковой, несерьёзной. Такое отношение к страшному историческому событию вызывает подсознательный протест. А создатели «Чудо-женщины» не забыли, в какое время разворачивается их сюжет. Война — это окопы, грязь, серость, особенно заметная при сравнении с цветущей Темискирой, множество убитых и раненых, химическое оружие и политики, которым плевать на человеческие жизни.

Нет, авторы не перегибают с военной чернухой, лишь дают необходимые элементы для контраста с наивным идеализмом героини. Вот бы всё было устроено так, как ей представляется: прекрасная полубогиня убьёт Ареса, все сложат оружие, перестанут воевать, и на земле воцарится мир. Увы, в нашей реальности всё совсем не так, и Чудо-женщине придётся с этим смириться.

Есть у героини и своя «Ревущая команда». Только, в отличие от бойцов Кэпа, у товарищей капитана Тревора есть характеры и свои сюжетные линии, хоть и небольшие. В бою Диане, конечно, эти солдаты не сильно помогают, зато работают на раскрытие героини. Снайпер Чарли, например, мучается кошмарами, много пьёт, а в решающий момент не может выстрелить. Но, насмотревшись на подвиги Дианы, вдруг находит в себе силы снова… запеть. Чудо-женщина должна вдохновлять на любовь, а не на войну. Не зря же она женщина.

Кино радует не только военным реализмом. Есть тут и ещё одна важная тема, с которой справляются далеко не все сценаристы и режиссёры, — феминизм. В «Чудо-женщине» он раскрыт практически идеально. Стива Тревора не стали делать «девушкой Бонда». Фильм не пытается доказать, что женщины лучше мужчин, как, например, сериал «Супергёрл». Стив — равноправный главный герой, проводник Дианы в страшном и запутанном мире людей. Он помогает ей понять и принять человеческую сущность. И в бою он не выглядит бесполезным придатком. Герои не раз спасают друг другу жизнь, а под занавес авторы дают им одинаково важные задачи. В этом-то и суть феминистической идеи: мужчина и женщина могут делать одно и то же. Весь символизм в фильме хорошо прописан, виден невооружённым глазом и, если не считать пары проговорённых в финале фраз, не навязывается.

За всей этой серьёзностью авторы не забыли и про собственно супергероику. Её получилось грамотно вписать в сюжет за счёт отношений героини с окружающим миром и юмора. Обычные люди воспринимают Диану как чудо чудное и диво дивное, что порождает массу комичных ситуаций. Приятно видеть, что, в отличие от того же «Отряда самоубийц», юмор в сценарии был изначально, а не добавлялся во время досъёмок.

Что касается экшена, вид амазонки в броне, раскидывающей немецких солдат на поле брани, поначалу вызывает у всех недоумение. Мы постепенно привыкаем к этому зрелищу вместе с героями, что тоже работает на естественность восприятия. Постановка боёв очень хороша, всем любителям грамотной хореографии и спецэффектов есть чему порадоваться. Разве что с замедлениями переборщили: Снайдер на примере «Бэтмена против Супермена» наглядно показал, что можно поставить отличную драку и без слоу-мо, но Пэтти Дженкинс явно не хочет брать с него пример.

Однако этот недочёт легко простить — грех жаловаться на возможность подольше поразглядывать обворожительную Галь Гадот. Актриса идеально вписалась в образ, лучше действительно было не найти. «Чудо-женщина» вышла невероятно красивой, пластичной, одновременно нежной и воинственной. В то время как в мире людей льются грязь и кровь, линия Дианы и поисков Ареса отдаёт возвышенным античным пафосом. С ней связан неожиданный твист, который угадывается с первых же секунд, но это тоже не минус. В конце концов, он призван обмануть не зрителя, а саму героиню.

Все составляющие в фильме подогнаны настолько аккуратно и грамотно, насколько это вообще возможно. «Чудо-женщина» — подарок людям, которого они не заслуживают. Будем надеяться, что её заслуживает киновселенная DC. Но это мы узнаем уже в «Лиге справедливости».

Доброе, красивое, неглупое кино. Наконец-то киновселенная DC начала приобретать тот вид, который должна была иметь изначально. Надеемся, что «Чудо-женщина» станет отправной точкой для преображения франшизы.

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