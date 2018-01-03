Сильнее всего 2017 году не хватало оригинальности. Почти все лучшие фильмы — продолжения, ремейки и спин-оффы. Попытки «Валериана» и «Тёмной башни» дать начало новым франшизам потерпели неудачу. Нет у нас ни нового «Интерстеллара» или «Марсианина» (извини, неплохое «Живое», но ты на эту роль не тянешь), ни прорывного мультфильма вроде «Зверополиса». И всё же год нельзя назвать плохим. Вселенная DC реабилитировалась. Фильмы ужасов восстали из пепла. Дени Вильнёв подтвердил свою добрую репутацию. А «Люди Икс» перед воссоединением с Marvel хлопнули дверью так, что мало не покажется.

Топ составлен по итогам голосования редакторов и постоянных авторов МирФ.

Прочь

Независимый фильм года

Претенденты: Голос монстра • Красная черепаха • Окча

Простой чернокожий парень едет знакомиться с родителями своей белой невесты и попадает в ловушку. Вокруг героя плетётся заговор, сути которого он не понимает. Что именно с ним хотят сделать, он узнает только в самом конце, и откровение будет шокирующим. А заодно позволит фильму попасть в список фантастических.

Триллер «Прочь» полюбился критикам за то, что поднимает тему расизма. Фильм номинировали на »Золотой глобус», и у него отличные шансы даже на «Оскар». Нам же, простым зрителям, он интересен как закрученный триллер с непредсказуемым сюжетом и неожиданными проблесками юмора среди мрачности. «Прочь» стал самым прибыльным фильмом года по соотношению сборов и бюджета, и это добрый знак. Авось в Голливуде не умрёт независимое кино, делающее ставку не на спецэффекты, а на сценарий и актёров.

Звёздные войны: Последние джедаи

Фантастический боевик года

Претенденты: Kingsman: Золотое кольцо • Логан • Стражи галактики, часть 2

В год сорокалетия «Звёздных войн» вышел их самый неожиданный и спорный эпизод. Кажется, ни один фильм саги, даже приквелы, ещё не вызывал таких полярных оценок. Кому-то «Последние джедаи» кажутся смелым экспериментом, кому-то — катастрофой. Вместо того чтобы отвечать на вопросы, поставленные в «Пробуждении Силы», Райан Джонсон начал играть по своим правилам: добавил юмора, ввёл новых персонажей и неожиданно убил некоторых старых. Его дерзкий подход не всем пришёлся по душе. И уж точно никого не оставил равнодушным изменившийся Люк Скайуокер: мрачный отшельник, которого гложет вина.

«Последние джедаи» слишком противоречивы, чтобы претендовать на звание фильма года по версии МирФ (к слову, первый такой случай для «Звёздных войн»). Но это запоминающийся и интригующий фильм, который преподнёс немало сюрпризов — и одним этим заслужил место в итогах года. А ещё это, как всегда, отличный космический боевик, где шикарно показаны сражения звездолётов и истребителей. Уж в этом «Звёздным войнам» по-прежнему не откажешь.

Чудо-женщина

Супергеройский фильм года

Претенденты: Логан • Тор: Рагнарёк • Человек-паук: Возвращение домой

Главный приятный сюрприз 2017 года: у DC получилось. В череде попыток повторить успех Marvel ингредиенты каким-то чудом сложились правильно, и появилась «Чудо-женщина» — пока что лучший фильм многострадальной киновселенной. Пэтти Дженкинс удалось снять интересный и внятный супергеройский фильм, не перегруженный отсылками и заделами на сиквел. Надеемся, Warner Bros. усвоили урок и сделают ставку на самодостаточные истории, а не кроссоверы с толпами героев.

Галь Гадот идеально вжилась в образ амазонки Дианы, которая выросла на отдалённом острове из греческих мифов и вдруг узнала, что в мире свирепствует Первая мировая война. Пожалуй, у неё получилась главная киногероиня 2017 года. А ещё «Чудо-женщина» показала образец подлинного феминизма. Диана не подавляет своего напарника, не жалуется на угнетателей-шовинистов, а просто принимает огонь на себя и выполняет свой долг лучше любого мужчины.

Наш обзор «Чудо-женщина»: обзор. Наконец-то у DC получилось! История амазонки Дианы — пока что лучшая в многострадальной киновселенной DC.

Планета обезьян: Война

Продолжение года

Претенденты: Бегущий по лезвию 2049 • Звёздные войны: Последние джедаи • Kingsman: Золотое кольцо

Серию фильмов «Планета обезьян» обожают критики, но недооценивают многие «простые» зрители. Некоторых оттолкнула сама идея смотреть фильмы про обезьян. И зря. Это драматичная история о борьбе видов, где у каждой стороны своя правда. Люди дичают, находясь на грани вымирания, а обезьяны становятся человечнее людей. А в центре сюжета — мудрый и трагический вождь обезьян Цезарь, которого блестяще играет Энди Серкис при помощи performance capture.

«Война» подводит итоги трилогии о Цезаре. В этом фильме героем движет месть за родных, убитых человеческим полковником. Но шимпанзе предстоит научиться и милосердию. Экшена в финальной части меньше, чем во второй, зато гораздо больше драмы, философии и сатиры. Режиссёр проводит параллели со знаменитыми фильмами о войне, библейскими эпосами и тёмными страницами реальной истории: концлагеря, геноцид, рабство. Да, «Планета обезьян» слишком серьёзна для развлекательного кино, но за это её и стоит ценить.

Наш обзор «Планета обезьян: Война» — это «Варкрафт» глазами орков Третий фильм серии очень похож на классическую военную драму, а мудрый шимпанзе Цезарь — на Тралла из WarCraft III.

Стражи галактики, часть 2

Зрелище года

Претенденты: Валериан и город тысячи планет • Звёздные войны: Последние джедаи • Тор: Рагнарёк

Вторые «Стражи галактики» очень хороши и почти ни в чём не уступают первым. А вот чувство поразительной новизны, которым радовал оригинал, уже ушло. Трогательных сцен, где герои становятся единой семьёй, и развития персонажей стало больше (особенно порадовали Дракс и Йонду), а вот с юмором случилось что-то не то: появилось многовато шуток ниже пояса. В итоге так получилось, что «Стражи галактики, часть 2» явно один из лучших фильмов года — но и не лучшая комедия, и не лучший супергеройский фильм, и даже не лучшее продолжение…

Стоп. Знаете, в чём творению Джеймса Ганна не было равных? В зрелищности. Прекрасная планета Эго, позолоченная империя Суверен, ураганные космические битвы не хуже, чем в «Звёздных войнах»… этим фильмом можно просто любоваться, отдыхая душой. Что мы и советуем сделать, если вы его пропустили.

Голос монстра

Фэнтези-фильм года

Претенденты: Красавица и чудовище • Меч короля Артура • Тор: Рагнарёк

Самый трогательный и философский фильм года снял Хуан Антонио Байона по книге Патрика Несса. «Голос монстра» — лучшее фэнтези 2017-го, и в то же время это даже не совсем фэнтези. Скорее притча или магический реализм, что-то вроде «Моста в Терабитию» и «Фонтана».

В центре сюжета не волшебные приключения, а семейная драма. Мама мальчика Коннора тяжело больна и вот-вот умрёт, а больше в этом мире его никто не понимает — ни отец, ни бабушка, ни одноклассники. История не просто жизненная, а даже основанная на реальных событиях (прототипом мамы Коннора была писательница Шивон Доуд, автор идеи книги). Сказку из драмы делает монстр: строгое ходячее дерево, которое забирает Коннора в мир фантазий. Не для того, чтобы отвлечь, а чтобы научить принимать жизнь, самого себя и других людей такими, какие они есть.

Тор: Рагнарёк

Комедия года

Претенденты: Моя девушка — монстр • Стражи галактики, часть 2 • Человек-паук: Возвращение домой

Кто бы сказал нам в конце 2016-го, что именно третий «Тор» окажется самым удачным фильмом Marvel этого года, — не поверили бы. И, что ещё необычнее, он бьёт соперников не супергеройским экшеном, не размахом и пафосом, а юмором. «Рагнарёк» — лучшая фантастическая комедия года. Впрочем, тут удивляться как раз нечему: режиссёр Тайка Вайтити славен именно комедиями, в первую очередь «Реальными упырями».

«Рагнарёк» лишний раз показывает, что Marvel не зациклены на супергероике и спасении Земли. В этом фильме больше от весёлой космооперы типа «Стражей галактики». А Тор в исполнении Криса Хэмсворта из смешного грубияна и супер-правильного героя превратился в шутника, хитреца и прирождённого лидера. Пожалуй, это самая неожиданная эволюция персонажа в 2017 году.

Наш обзор «Тор: Рагнарёк» — самый уморительный фильм Marvel Третий фильм о боге грома — это не столько пафосный боевик, сколько хорошая фантастическая комедия про Отомстителей.

Бегущий по лезвию 2049

Научно-фантастический фильм года

Претенденты: Валериан и город тысячи планет • Живое • Звёздные войны: Последние джедаи

Режиссёр Дени Вильнёв снова радует необычной и атмосферной фантастикой. В прошлом году он создал «Прибытие», которое мы назвали фильмом года, а на сей раз — продолжение классики киберпанка «Бегущий по лезвию». И хотя сиквел опоздал на тридцать лет, он почти не уступает оригиналу. Атмосфера упадочного будущего всё так же безысходна. Мир, в котором репликанты борются за право считаться людьми, оброс новыми деталями. Расследование главного героя, лавирующего между властями и хищной корпорацией, интригует. Пролёты камеры завораживают, от саундтрека бегут мурашки, а Харрисон Форд всё ещё крепок, хоть его тут и мало.

«Бегущий по лезвию» мог стать фильмом года, кабы не сценарий, написанный явно под Ридли Скотта. Всё-таки религиозного символизма в нём больше, чем здравого смысла. Возможно, поэтому фильм Вильнёва повторил судьбу оригинала и провалился в прокате. Но, скорее всего, публика просто отвыкла от медленного, тягучего, атмосферного кино.

Наш обзор «Бегущий по лезвию 2049» не шедевр, и вот почему Продолжение классики достойно оригинала, шикарно снято и вызывает мурашки восторга — пока вы не начнёте задумываться над поведением персонажей…

Оно

Фильм ужасов года

Претенденты: Живое • мама! • Счастливого дня смерти

Стивену Кингу не повезло с экранизацией «Тёмной башни», но новой версией «Оно» писатель может гордиться. Картина Андреса Мускетти оказалась одним из лучших хорроров последних лет и, по некоторым данным, самым кассовым фильмом ужасов в истории.

«Оно» идеально попало в новую волну ностальгических историй о подростках, загадках и маленьких городках. Мускетти напомнил нам, откуда черпали вдохновение создатели таких сериалов, как «Очень странные дела» и «Гравити Фолз». Да, в том числе у Кинга. Как и в «Очень странных делах», на редкость хорошо играют дети-актёры, а один из мальчишек, собственно, и пришёл в фильм из этого сериала. Ну и, конечно, отлично поработал Билл Скасгард в роли смертоносного клоуна Пеннивайза. Он не стал копировать безумного Тима Карри, а создал свой образ — более страшный, жестокий и мистический.

Наш обзор «Оно»: клоун из ваших кошмаров Идеальная экранизация Кинга, похожая на сериал «Очень странные дела» и интересная не только любителям ужасов.

Логан

Фильм года

Претенденты: Бегущий по лезвию 2049 • Оно • Тор: Рагнарёк

Бум супергеройского кино начался не с Marvel и не с Нолана. Его запустил в 2000 году первый фильм серии «Люди Икс», где Хью Джекман впервые сыграл когтистого и резкого мутанта Росомаху, он же Логан. Семнадцать лет спустя его эпоха закончилась. Студию Fox поглотил всемогущий Disney, и скоро Люди Икс сольются в один котёл со Мстителями и Стражами галактики. Но там, вероятно, будет уже какой-то другой Росомаха.

А с нашим старым знакомым мы простились в фильме «Логан». Росомаха вышел на последний подвиг, чтобы спасти новое поколение мутантов и свою приёмную дочь Лору. Напоследок режиссёру Джеймсу Мэнголду с товарищами дали полную творческую свободу. Воспользовавшись случаем, они сняли серьёзную драму о старении и смерти, о том, как герои уходят несломленными. Впрочем, Росомаха не таков, чтобы скатиться в пафос и сентиментальность! «Логан» — это ещё и постапокалиптический вестерн, напоминающий «Безумного Макса», и брутальный боевик с рейтингом «18+».

Главное же достоинство фильма, поднимающее его выше остальных премьер 2017 года, — дивная актёрская игра. Патрик Стюарт достоин номинации на «Оскар» за то, как изобразил надломленного, сходящего с ума профессора Ксавье. У дерзкой Дафни Кин, сыгравшей Лору, явно большое будущее. А Хью Джекман был, как всегда, суров, но сквозь брутальность проступали нотки отеческой теплоты.

Прощай, Старик Логан. Пока тебя не перезапустили, не поменяли тебе лицо, не воскресили для кроссовера со Мстителями, мы запомним тебя таким. Отчаянным, уязвимым, душевным и крутым, как крепкий орешек.

Наш обзор «Логан» шикарен, и вот почему История Росомахи обрела драматичное и очень взрослое завершение.

Приз зрительских симпатий достаётся ему же: Логан 23% Бегущий по лезвию 2049 19% Звёздные войны: Последние джедаи 12% По результата голосования в группе vk.com/mirfantastiki

Какой фантастический фильм 2017 года понравился вам больше всего? Прочь

Звёздные войны: Последние джедаи

Чудо-женщина

Планета обезьян: Война

Стражи галактики, часть 2

Голос монстра

Тор: Рагнарёк

Бегущий по лезвию 2049

Оно

Логан ГолосоватьСмотреть результаты

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Стоп, а где же мультфильмы? А они в отдельном топе, который мы опубликуем уже скоро. Следите за обновлениями!