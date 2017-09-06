«Оно»: клоун из ваших кошмаров

В тихом городке Дерри без вести пропадают дети. Компания ребят-аутсайдеров во главе с мальчиком Биллом, который потерял своего младшего брата, уверена, что за всем стоит монстр, принимающий форму зловещего клоуна. Вместе они решают уничтожить чудовище. Но что подростки могут противопоставить древнему злу, которое много веков кормилось чужими страхами?

It Жанр: ужасы

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Джейден Либерер, Джереми Рэй Тейлор, Софиа Лиллис, Финн Вулфард, Билл Скарсгард

Премьера в России: 7 сентября 2017 года

Возрастной рейтинг: 18+

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«Оно» — один из лучших романов Стивена Кинга. А в придачу один из самых неэкранизируемых. Казалось, перенести его на большой экран без огромных потерь практически невозможно. Тому есть три причины, первая из которых — объем. Кинг расписал историю «Клуба неудачников» на тысячу с лишним страниц, и превратить все это в сценарий даже очень длинного фильма — задача не из легких. Вторая причина — стиль повествования. Очень много времени уделено построению внутреннего мира и быта героев. Персонажи чаще прокручивают что-то в голове, чем говорят или делают. Как показать все это на экране и не усыпить зрителя?

Ну и третья причина — откровенность. «Оно» — это прежде всего история о взрослении, а конкретно о пубертатном периоде, когда каждый ребёнок стремительно меняется физически и психологически, прощается с иллюзиями и сталкивается с взрослым миром. И Кинг раскрывает эту тему очень достоверно и без сглаживания острых углов. Ведь часто насилие и секс входят в жизнь детей гораздо раньше, чем того хотелось бы их родителям. Чтобы отразить это и в фильме, создатели должны обладать недюжинной смелостью.

О каждую из этих трёх преград споткнулась телеэкранизация 1990 года, которую зрители запомнили только из-за великолепного Тима Карри в роли злобного клоуна Пеннивайза. Примерно того же, если не худшего, ожидали и от новой полнометражной версии «Оно». Тем более что съемочный процесс сопровождался скандалом с увольнением постановщика сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунаги с поста режиссера, полным переписыванием сценария и заменой актёрского состава. В общем, по всем законам Голливуда фильм должен был стать полной катастрофой уровня недавней «Тёмной башни». Однако вместо этого мы получили лучшую экранизацию Кинга со времен «Мглы» Фрэнка Дарабонта.

«Оно» — единственное в своем роде сочетание жёсткого хоррора и приключенческого фильма в духе «Балбесов» Ричарда Доннера. Ближайший аналог — сериал «Очень странные дела», который, кстати, тоже навеян в первую очередь романом Кинга. Вот только ужасов в картине гораздо больше, чем в творении братьев Дафферов. А поскольку основные жертвы клоуна Пеннивайза — дети, некоторые сцены могут шокировать даже фанатов «Техасской резни бензопилой».

Режиссёр Андрес Мускетти, как и в «Маме», применяет довольно стандартные приёмы запугивания зрителей, но они тем не менее исправно работают. Да, здесь есть резкие звуки и выпрыгивания из-за границы кадра, а одну сцену постановщик явно позаимствовал у Джеймса Вана и не постеснялся использовать целых два раза за фильм. Но в общем контексте это смотрится максимально органично, потому что Мускетти удаётся нагнать саспенс и создать густую атмосферу страха.

Не в последнюю очередь это заслуга молодого актёра Билла Скарсгарда (сериал «Хемлок Гроув»), который воплотил на экране образ монстра-клоуна. Его Пеннивайз не только не уступает версии Тима Карри, но и превосходит ее. Конечно, на руку Скарсгарду играет восхитительная работа гримёров и мастеров по спецэффектам, которые создали по-настоящему жуткого киномонстра. Но даже самый проработанный грим не работает, если под ним нет актёра достаточно сильного, чтобы его оживить. Скарсгард с этим справляется потрясающе. Каждый его взгляд, каждая ухмылка вызывают мурашки. Открывающая сцена фильма особо впечатлительным зрителям может еще долго являться в ночных кошмарах.

Но, безусловно, главное достоинство фильма — «Клуб неудачников». От того, справятся ли юные актёры со своей задачей, зависел успех всего фильма. Одна «детская» работа, одно слабое звено — и магия бы разрушилась. Но нет — каждый из ребят, включая самых юных, блестяще отыгрывает и драму, и комедию, и ужасы, и даже мелодраму. Притом что на долю некоторых выпадают тяжелейшие в эмоциональном плане сцены. Выделять кого-то нет смысла — все в равной степени хороши. Такой концентрации талантливейших детей-актёров мы не видели даже в Stranger Things.

Химия между героями самая достоверная. Перед нами действительно компания друзей, каждый из которых без раздумий отдаст жизнь за товарищей. Хотя по понятным причинам полностью раскрыть персонажей сценаристам не удалось. Это не детально проработанные портреты, как в книге, а скорее наброски, но яркие и запоминающиеся. Фанаты первоисточника увидят на экране именно любимых героев, а не кого-то другого под знакомыми именами. Те же, кто роман не читал, узнают о каждом из «Клуба неудачников» как минимум то, что необходимо для понимания сюжета.

История следует книге неукоснительно, хотя некоторые сцены изменены — что в третьем акте, к сожалению, играет против создателей фильма. Известно, что сам Андрес Мускетти пытался взять из произведения Кинга как можно больше, но ближе к финалу ключевые эпизоды, к которым, по-хорошему, должны были долго подводить, сыплются один за другим, сокращаясь до пары фраз в диалогах. Из-за этого создается ощущение сумбурности. Но, несмотря на это, «Оно» — выдающийся фильм, который со временем может стать настоящей классикой.

Образцовая экранизация, где построчный перенос книги на экран соседствует с органично вплетёнными изменениями, и просто отличное кино, выходящее за рамки простого ужастика. Ждём второй части, которая закончит историю «Клуба неудачников», и надеемся, что она получится не хуже.

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