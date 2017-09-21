Британская секретная служба Кингсмен подвергается атаке со стороны неизвестного врага, которому удаётся уничтожить штаб-квартиру организации и большинство её агентов. Выжившие во главе с юным Эггзи намерены отомстить за товарищей и в очередной раз спасти мир. Но из-за потерь кингсменам приходится обратиться за помощью к заокеанским коллегам — лихим американским ковбоям из организации Стейтсмен.

Kingsman: The Golden Circle Жанр: шпионская комедия

Режиссёр: Мэттью Вон

В ролях: Тэрон Эджертон, Марк Стронг, Джулианна Мур, Элтон Джон, Джефф Бриджес

Премьера в России: 21 сентября 2017 года

Возрастной рейтинг: 18+

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Обычно создателям кинокомиксов везёт на первоисточники. В их распоряжении сюжеты целых серий комиксов, длящихся по много лет. С Kingsman получилось иначе: фильм был снят по мотивам мини-серии Марка Миллара, которая обладала завершённым сюжетом и на тот момент не имела продолжения. Так что когда после успеха «Секретной службы» студия Fox дала добро на сиквел, команде во главе с режиссёром Мэтью Воном пришлось полагаться на собственную фантазию.

Это, к сожалению, не пошло продолжению на пользу. Первая часть пусть и балансировала на грани абсурда, но под налётом гротеска скрывался конфликт — не только увлекательный, но и по-настоящему драматичный. За угрозой миру, предотвратить которую были призваны кингсмены, стоял блестяще сыгранный Сэмюэлем Л. Джексоном злодей, имевший при всей своей комичности пугающе понятные мотивы.

Как раз этого — толковой истории и яркого антагониста — «Золотому кольцу» катастрофически недостаёт. Мисс Поппи, сыгранная Джулианной Мур, и её злодейские планы получились не просто комичными, а откровенно карикатурными: в духе старого пародийного сериала «Напряги извилины». Конечно, от комедийного шпионского боевика мы и не ждём глубокого психологизма и пронзительной драматургии, но это не оправдание для лени сценариста, которая сильно ощущается в «Золотом кольце». Конфликт здесь, в отличие от первого фильма, малоинтересен и служит лишь поводом для приключений героев.

Зато каких приключений! Как ни странно, слабость основного сюжета не помешала второй части Kingsman сохранить львиную долю достоинств оригинала и оказаться отличным киноаттракционом, который дарит массу положительных эмоций. Фильм невероятно драйвовый — пожалуй, даже более, чем «Секретная служба». События стартуют с места в карьер: на Эггзи нападает его бывший товарищ, и начинается адреналиновая погоня по ночному Лондону. Ураганная сцена задаёт темп всему фильму — дальше действие развивается стремительно, почти не давая перевести дыхание ни героям, ни зрителю.

Как и первый фильм, «Золотое кольцо» богато на зрелищные боевые сцены, снятые в фирменном стиле режиссёра Мэттью Вона. И по части брутального, задорного и изобретательного экшена вторая часть даже превосходит первую. Благо Эггзи уже не зелёный новичок, впервые спасающий мир, а заматеревший агент. Да и американские коллеги в своей фирменной ковбойской манере способны от души задать злодеям жару.

Наконец, сиквел пронизан юмором на грани фола — в лучших традициях «Секретной службы». Авторы не раз приближаются к границе, отделяющей хулиганство от безвкусицы, но, к счастью, не переступают её. В фильме едва ли найдётся эпизод или диалог, в котором нет повода улыбнуться.

Настоящими катализаторами веселья выступают Элтон Джон (у приглашённой звезды немного сцен, зато каждый его выход безумно уморителен) и, как ни странно, Галахад. Само по себе его возвращение оказалось на удивление будничным, но вот после него герой предстаёт в несколько неожиданном свете — и практически любое его появление на экране носит комические нотки.

Фильм получился подборкой множества отличных сцен — зрелищных, головокружительных, уморительных и даже трогательных, — которые сшиты между собой нитями посредственного сюжета.

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