Соперничество DC и Marvel давно вышло за рамки комиксов и продолжается в мире кино, видеоигр, сериалов и мультсериалов. Обычно противники идут ноздря в ноздрю, и никому не удаётся добиться полной победы. Исключением стала сфера полнометражных мультфильмов — здесь давно и уверенно доминируют DC Comics. Каждый год выходит три-четыре анимационных экранизации, которые, как правило, следуют сюжетам комиксов и порой оказываются интереснее, чем голливудские блокбастеры о Бэтмене и Супермене.

Анимационная вселенная

Большинство современных успехов DC в сфере мультипликации связаны с именем продюсера и художника Брюса Тимма. В начале 1990-х он был в числе создателей мультсериала «Бэтмен» (Batman: The Animated Series). Тот прославился самобытной визуальной стилистикой — гротескной, несколько угловатой и старомодной, серьёзным тоном повествования, великолепной атмосферой и интересными сюжетными находками. Например, именно благодаря мультсериалу Мистер Фриз превратился в трагического персонажа, а Харли Квинн вообще впервые появилась именно здесь. Своим стилем и самобытностью мультсериал был обязан в первую очередь Тимму.

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После успеха «Бэтмена» студия Warner Bros. Animation поставила на поток производство мультсериалов по мотивам DC Comics. Они были выполнены в схожей стилистике, а их действие разворачивалось в одной вселенной — общей для сериалов и отдельной от комиксов. С 1992 по 2006 год в рамках DC Animated Universe вышло три мультсериала о Тёмном рыцаре, два — о Лиге справедливости, один, посвящённый Супермену, и ещё пара о менее известных героях. И большинство мультсериалов появились на свет при непосредственном участии Тимма.

Кроме того, «Бэтмен» получил четыре полнометражных спин-оффа. Первый, «Бэтмен: Маска Фантазма», даже вышел в ограниченный кинопрокат. Остальные мультфильмы выходили только на домашних носителях, но неизменно пользовались успехом.

Оригинальные мультфильмы

После завершения DC Animated Universe стартовали другие мультсериалы, уже не связанные с прежней вселенной. Параллельно студия начала работать над новым анимационным проектом, продюсировать который вновь доверили Тимму. Правда, этот проект заметно отличался от предыдущего.

На смену телесериалам пришли полнометражные мультфильмы, выходящие на домашних носителях. Ориентирован проект был на аудиторию постарше — почти все мультфильмы получили возрастной рейтинг PG-13. Это позволило рассказывать более взрослые и серьёзные истории, чем прежде. Изменился и стиль рисунка — в большинстве мультфильмов сохранился некоторый гротеск, но был сделан большой шаг в сторону реализма.

Но, пожалуй, главным изменением стал подход к переносу на экран приключений супергероев. Обычно экранизации комиксов — будь то фильмы, сериалы и мультфильмы — заимствуют из оригинала персонажей, идеи и конфликты, не более того. В плане сюжетов адаптации почти всегда далеки от первоисточников. Мультфильмы проекта DC Universe Animated Original Movies стали исключением. Они переносят на экран именно сюжеты комиксов.

Открыл проект в 2007 году мультфильм «Супермен: Судный день» (правильнее было бы «Думсдей»). Он основан на сюжете комиксов начала 1990-х, где Человека из стали настигла смерть. Конечно, как полагается супергерою, умер он не навсегда. Чтобы уложиться в 85 минут, авторам мультфильма пришлось упростить сюжет первоисточника и отбросить ряд второстепенных линий. Но он всё равно был куда ближе к оригинальным комиксам, чем большинство экранизаций.

«Супермен: Судный день» наглядно показал, какие мультфильмы планируют снимать Тимм и его товарищи. С опорой на комиксы — пусть и с несколько вольной трактовкой оригинальных сюжетов, с динамичными и драматичными историями, яркой картинкой и эпическим экшеном. Дополнительным козырем стал звёздный актёрский состав: Супермена озвучивал Адам Болдуин, а роль Лекса Лютора досталась Джеймсу Марстерсу.

В последующих работах студии также часто задействовали известных актёров. Зрители тепло встретили «Судный день», и он разошёлся внушительным тиражом в 680 тысяч копий. Это был безусловный успех, и студия, уверившись, что идёт правильным путём, начала выпускать по три-четыре полнометражных мультфильма в год, большинство из которых было скроено по схожим лекалам.

Поначалу студия выпускала картины, не связанные между собой. Они были посвя-

щены отдельным персонажам — например, Чудо-женщине или Зелёному Фонарю — или командам супергероев. Именно командные кроссоверы наиболее ярко выделяются среди ранних проектов линейки.

Первый мультфильм, посвящённый Лиге справедливости, удался на славу. «Новый барьер» (The New Frontier) был снят по мотивам одноимённой серии начала 2000-х и служил современным переосмыслением героев DC золотой эпохи комиксов — то есть середины прошлого века. Автору серии Дарвину Куку удалось замечательно передать дух и атмосферу той эры комиксов, а создатели мультфильма очень аккуратно воспроизвели это в экранизации. Сам Кук был консультантом на съёмках и помогал перенести «Новый барьер» на экраны. Привлечение к работе создателей оригинальных комиксов стало доброй традицией студии.

Не менее примечательным получился и выпуск «Лига справедливости: Кризис на двух Землях», основанный на графическом романе Гранта Моррисона JLA: Earth 2. В нём Лекс Лютор из параллельной вселенной, где злодеи и герои поменялись местами, устал в одиночку бороться за свободу мира. Он отправился в основную реальность DC и обратился за помощью к Лиге справедливости. Бэтмену, Супермену и их товарищам пришлось столкнуться c альтернативными версиями себя, что привело к очень интересному конфликту.

Впрочем, не все работы студии получались одинаково удачными — даже при наличии достойного первоисточника. Подкачала, например, адаптация комикса «Супермен / Бэтмен. Враги общества». В нём президенту США Лексу Лютору удалось выставить Супермена угрозой планете и объявить охоту на него и его «подельника» Бэтмена. Комикс Джефа Лоэба был интересен прежде всего манерой повествования, которая показывала, как сильно отличаются взгляды двух героев на одни и те же ситуации и друг на друга. Экранизация же лишилась этого аспекта и превратилась в простой супергеройский боевик.

Хотя «Враги общества» не принадлежат к числу лучших работ студии, мультфильм важен по другой причине. Он стал первым фильмом линейки, получившим продолжение. Студия не перестала выпускать самостоятельные картины, но начали появляться взаимосвязанные мультфильмы, и постепенно их становится всё больше.

Новая вселенная

В 2011 году издательство DC устроило глобальную перезагрузку своей комиксной вселенной — проект получил название The New 52. Все серии были запущены заново, а истории героев хотя и не обновились, но подверглись существенным изменениям.

В рамках вселенной оправданием перемен стали события кроссовера Flashpoint. Их виновником, как и намекает название, был Флэш, который отправился в прошлое и невольно активировал «эффект бабочки». Флэш, конечно, хотел как лучше, но из-за его неосторожности мир изменился радикально — и не в лучшую сторону. Пришлось браться за работу над ошибками. С задачей вернуть всё на круги своя Флэш более-менее справился, но восстановленная реальность, хотя и походила на прежнюю, всё-таки имела от неё немало отличий.

Спустя два года после выхода кроссовера увидела свет экранизация, получившая заглавие «Лига справедливости: Парадокс «Флэшпойнт». Тут было всё, чего ждут от супергеройского эпоса: напряжённый сюжет, обилие колоритных персонажей, завидный размах и масштабные битвы. Вдобавок основное действие разворачивалось в весьма причудливой реальности, где, например, Бэтменом стал не Брюс Уэйн, а его отец Томас.

Мультфильм не только удался на славу, но и положил начало циклу, основанному на комиксах The New 52. Перенести на экраны все серии, коих изначально насчитывалось как раз 52, было задачей непосильной. Так что студия, по крайней мере на первых порах, выбрала для себя два направления.

Во-первых, на экран начали переносить «Лигу справедливости» Джеффа Джонса. Сначала свет увидела «Лига справедливости: Война», основанная на первом томе и рассказывающая о первом совместном подвиге Лиги — спасении Земли от инопланетного нашествия. Затем, пропустив сюжет второго тома, выпустили основанный на третьем мультфильм «Лига справедливости: Трон Атлантиды». В нём угроза человечеству пришла со дна морского — на жителей поверхности пошли войной Атланты.

Во-вторых, адаптаций удостоились комиксы о Бэтмене. Правда, трилогия «Сын Бэтмена», «Бэтмен против Робина» и «Бэтмен: Дурная кровь» — это скорее фантазии по мотивам, чем экранизации. В них использованы отдельные идеи из комиксов вроде Двора Сов, но сюжет далеко ушёл от первоисточника. Темой трилогии стали отношения Бэтмена и его сына Дэмиена Уэйна, ставшего новым Робином. Мальчик рос и воспитывался в Лиге теней, где приобрёл навыки бойца, беспощадность и самоуверенность. Взгляды мальчика и его отца на методы борьбы с преступностью

заметно различаются, и это приводит к серьёзным трениям.

Робин также стал одним из центральных персонажей мультфильма «Лига справедливости против Юных титанов». В ней Дэмиен опять идёт наперекор отцу, и тот отправляет непослушного отпрыска на стажировку в команду молодых героев Юные титаны. Основой для мультфильма послужил не какой-то из современных комиксов, а сюжет из 1980-х.

Весной 2016 года проект The New 52 завершился, и DC Comics вновь устроили перезагрузку своих серий. А вот вселенную анимационных фильмов пока сворачивать не собираются.

Голливудский уровень

Хотя средний уровень мультфильмов, выпущенных в рамках линейки DC Universe Animated Original Movies, достаточно высок, всё-таки большинство из них рассчитано в первую очередь на заядлых фанатов комиксов. Это отличает мультфильмы от голливудских экранизаций, ориентированных на широкую аудиторию.

Но есть среди мультфильмов по DC несколько таких, которые можно смело рекомендовать всем, кто неравнодушен к супергероике. Прежде всего это адаптации двух непохожих, но равно культовых комиксов о Бэтмене — «Года первого» и «Возвращения Тёмного рыцаря». Оба, как известно, служили источниками вдохновения Кристофера Нолана, когда тот снимал свою знаменитую кинотрилогию. Только Нолан далеко ушёл от оригинальных комиксов, а авторы мультфильмов создали экранизации, максимально приближенные к первоисточникам.

«Бэтмен: Год первый» рассказывает о временах, когда Тёмный рыцарь только начинал супергеройскую карьеру. Готэм ещё не был наводнён суперзлодеями и находился во власти мафиозных кланов — им-то и бросал вызов Бэтмен. История эта, впрочем, не столько о нём, сколько о городе, который он взялся защищать, и о лейтенанте Гордоне, ведущем свою войну с преступностью. Мультфильм превосходно воспроизводит атмосферу Готэма и рисует очень живой образ честного копа, чьим главным союзником оказывается человек в маске.

«Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря», наоборот, переносит действие в будущее, когда Бэтмен уже отошёл от дел, а общество отвергло супергероев. Но обстоятельства вынуждают постаревшего Тёмного рыцаря вновь надеть костюм летучей мыши и вступить в противостояние как со смертельным врагом — Джокером, так и со старым другом — Суперменом.

Эта глубокая, пронизанная психологизмом история могла бы очень многое потерять, пойди студия на упрощения и сокращения, как она не раз делала прежде. К счастью, авторы избежали этой ошибки и выпустили экранизацию в двух частях, что позволило не только сохранить верность букве и духу первоисточника, но и обогатить сюжет новыми деталями.

Не столь известен, как два предыдущих, сюжет, лёгший в основу мультфильма «Бэтмен: Под красным колпаком». Но мультфильм получился ярким и заслуживающим внимания. В нём показан один из самых драматичных конфликтов за всю биографию Бэтмена. Он сталкивается с противником, который, кажется, знает Тёмного рыцаря как облупленного. Бэтмен и не подозревает, что под маской Красного колпака скрывается его бывший товарищ. Новая встреча с ним станет тяжелейшим испытанием для Тёмного рыцаря.

Не только Бэтмен может похвастать блестящими мульт-экранизациями. Есть такая и у Супермена — «Супермен: Все звёзды».

Автор одноимённого комикса Грант Моррисон поставил героя в непривычную для него ситуацию. Человек из стали медленно умирает, и перед лицом смерти ему предстоит расплатиться по старым долгам и совершить последние подвиги. Сюжет получился невероятно красивым, эпическим и трогательным. К сожалению, экранизация пострадала от сокращений — а ведь можно было снять две серии, «Все звёзды» заслуживают этого не меньше, чем «Возвращение Тёмного рыцаря». Но даже в урезанном виде это, пожалуй, лучшее экранное воплощение Супермена в XXI веке.

Другой Готэм

Особняком в линейке мультфильмов стоит антология «Бэтмен: Рыцарь Готэма», релиз которой был приурочен к премьере фильма «Тёмный рыцарь». В сборник вошли шесть историй, действие которых разворачивалось между «Бэтменом: Начало» и «Тёмным рыцарем». Нолан, однако, над мультфильмами не работал, так что они не считаются частью его киновселенной.

В отличие от других мультфильмов из этой статьи, «Рыцарь Готэма» создан не самой Warner Bros. Animation. Для съёмок привлекли ведущие японские студии вроде Studio 4°C и Madhouse. Так что эпизоды, вошедшие в антологию, заметно отличаются друг от друга по стилю и рисунку. С красочным боевиком, в котором Бэтмен сражается с Дэдшотом, соседствует забавный сюжет о трёх готэмских подростках, рассказывающих друг другу о своих встречах с Тёмным рыцарем, — и все их истории, само собой, не похожи одна на другую.

Впоследствии Warner Bros. Animation выпустили ещё один мультфильм, примыкающий к мультимедийной вселенной, — на сей раз по миру игр Batman: Arkham. В центре сюжета «Бэтмена: Нападение на Аркхем» не сам Тёмный рыцарь, а Отряд самоубийц. Антигероям поручено проникнуть в лечебницу Аркхем и добыть секретную информацию, которую прибрал к рукам Загадочник. Мультфильм получился смачным, брутальным и рок-н-ролльным, то есть наделён всеми теми качествами, которых недостаёт голливудской экранизации «Отряда самоубийц».

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Последние годы

Вышедшая в 2016 году экранизация знаменитой «Убийственной шутки», одного из лучших комиксов о Джокере, к сожалению, оказалась куда слабее первоисточника. Сюжета комикса попросту не хватило на полнометражку, и создатели попытались разбавить противостояние Бэтмена и Джокера приключениями Бэтгёрл — совершенно ненужными и не связаными с основной историей. Впрочем, ближе к концу экранизация комикса становится довольно точной, так что можно просто промотать первые полчаса.

В 2017 году состоялись премьеры ещё трёх полнометражных мультфильмов. Первой появится «Тёмная Лига справедливости» о команде супергероев, специализирующихся на борьбе со сверхъестественными угрозами. В состав Лиги входят такие герои, как Джон Константин, Затанна, Дэдмен и демон Этриган. Следом вышла новая часть похождений молодых супергероев «Юные титаны: Контракт Иуды». А совсем недавно, в августе, свет увидела полнометражка «Бэтмен и Харли Квинн», сюжет для которой придумал сам Брюс Тимм.

К сожалению, ни один из этих мультфильмов к числу лучших работ по DC не относится. Но впереди у анимационной вселенной много любопытных проектов. В следующем году выйдут ещё один мультфильм об Отряде самоубийц и адаптация комикса «Смерть Супермена» в двух частях (вторая, «Власть Супермена», назначена на 2019 год). Кроме того, в ближайшие годы нас ждёт «Готэм при газовом свете» — мультфильм по комиксу об альтернативной, стимпанковской версии Бэтмена.

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Серия DC Universe Animated Original Movies принесла поклонникам немало отличных мультфильмов и несколько подлинных шедевров. Если вы неравнодушны к DC, вам определённо стоит обратить внимание не только на игровые, но и на анимационные экранизации комиксов.