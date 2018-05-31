Рагнарёк с доставкой на дом. Самые впечатляющие убийства богов!

Великие боги… Сколько в них надменности! Ещё Гомер в «Одиссее» и «Илиаде» предупреждал, что смертным лучше держаться подальше от этих капризных существ. Они хватают героев, словно кукол, и всячески с ними забавляются. Играешь музыку лучше них? Сдерут кожу напрочь! Угораздило вызвать в них страсть? Превратятся в быка и похитят! Или — что ещё страшнее — превратятся в золотой дождь и прольются прямо на тебя (гусары, молчать!). И хочешь не хочешь, а верить в них приходится, если в вашем мире они реальны. Что тогда делать убеждённому атеисту? Разве что взять дело в свои руки и как следует проредить ряды этих самых богов.

Античные поэты обожали сталкивать людей и богов — вот где настоящие драма и конфликт! Современные авторы ничем не хуже: противостояние божеству (а то и целому пантеону) — суровое испытание для любого героя. Правда, исход таких сражений проспойлерил ещё Ницше. Но, допустим, убил ты бога — а дальше что? Не думал, что другие захотят отомстить? А если после этого мир накроется медным тазом? То-то!

Мы отобрали десять храбрецов, которым удалось так или иначе одолеть бога (или близкую к богу сущность). Кто-то победил грубой силой, кто-то обманом и хитростью, а кому-то для этого нужно было немного взгрустнуть (да, №10, мы смотрим на тебя). Рассказываем, как это у них получилось и к чему это привело.

Осторожно, спойлеры! Этот материал нельзя было написать без спойлеров, так что держитесь, их тут очень много!

10 Чудо-женщина vs Арес

Откуда: фильм «Чудо-женщина» (2016)

За что убили? За геноцид и дурацкие усики. Много лет назад папа Зевс и его дети-боги сотворили Землю и первых людей. По замыслу создателей, люди должны были жить в мире, но бог войны Арес решил, что мир — это война, обратил людей во тьму и заставил сражаться друг с другом. Этого Аресу было мало: он предал прочих богов и убил их всех, в том числе своего отца. Перед смертью Зевс оставил племени амазонок клинок «Убийца богов», при помощи которого воительницы должны покончить с Аресом.

Как убили? Амазонка Диана, она же Чудо-женщина, выкрала клинок и покинула родной остров, чтобы найти и убить бога войны. Диана считала, что именно Арес развязал Первую мировую войну, приняв облик немецкого генерала Людендорфа. Увы, она ошиблась — бог скрывался под другой личиной. А легендарный меч оказался бесполезен в бою, поскольку — вот это поворот! — настоящим «Убийцей богов» была сама Диана. Лишь когда простой смертный пожертвовал собой ради неё, его подвиг вдохновил девушку собраться с силами и убить Ареса. И хотя бог войны вырезал целый пантеон, титул «Убийца богов» достался почему-то Диане. Несправедливо!

К чему это привело? Чудо-женщина верила, что смерть бога войны остановит вражду между людьми, но мир во всём мире так и не наступил. Более того, всего через двадцать лет началась ещё более страшная война — Вторая мировая. Похоже, тьма, которую Арес вдохнул в людей, изменила их навсегда.

Почему 10-е место? Арес — бог могущественный, но лишь номинально. Нас не впечатлили ни физическая мощь, ни хитрые уловки, ни CGI-броня. Да, победа Чудо-женщине далась непросто, но давайте признаем, что для бога войны проиграть в открытом бою — это просто позор.

9 Госпожа Эбоси vs Дух Леса

Откуда: аниме «Принцесса Мононоке» (1997)

За что убили? За то, что встал на пути прогресса. История стара как мир: цивилизация подминает природу. Люди Железного города вырубают леса, чтобы добыть необходимую им руду. Городом руководит расчётливая и целеустремлённая госпожа Эбоси. Природу же представляет таинственный Дух Леса. Он и другие духи (их-то и называют Мононоке) пытаются остановить людей. И тогда Эбоси решает помочь странствующему монаху Дзико-Бо добыть голову Духа Леса. Ведь бог природы — это не только ценный мех, но и 3-4 тонны чёрной жижи (эх, знали бы они об этом заранее!).

Как убили? Подло, но эффективно. Дух Леса появился, когда бог-кабан Оккотононуси начал превращаться в демона ненависти. Божество природы попыталось спасти его, но в этот момент Эбоси выстрелила Духу Леса в длинную шею. Хватило одной пули, чтобы он лишился головы.

К чему привело? К гневу «Гринписа». Тело обезглавленного Духа превратилось в жуткую массу и разрослось до небес, угрожая погубить лес и его обитателей. Но главные герои, Аситака и Сан, отобрали голову Духа у монаха и вручили её телу. Обретя голову на плечах и способность ею подумать, божество пришло в себя, исцелило прокажённых и возродило погубленный лес. Госпожа Эбоси и её подручные поняли, что были неправы, и решили перестроить поселение так, чтобы оно не вредило природе. А с восходом солнца Дух Леса упал наземь и умер. Впрочем, финал оставляет место для трактовок: Аситака, заявляет, что Дух Леса не может умереть, ведь он — сама Жизнь.

Почему 9-е место? Чтобы убить божество, госпоже Эбоси понадобилась всего одна пуля. От схватки с богом ждёшь чего-то более впечатляющего. Впрочем, Дух Леса всё же не бог войны, так что простим ему это слабость. К тому же последствия оказались весьма масштабными: лес переродился, божество покинуло его, а горожане исправились.

8 Вин vs Вседержитель

Откуда: книжный цикл Брендона Сандерсона «Рождённый туманом»

За что убили? Просто в стране очень долго не менялась власть. Тысячу лет могущественный тиран Вседержитель управлял Последней империей, состоящей из кучки аристократов и миллионов бесправных скаа. Алломант Кельсер собрал отряд специалистов, готовых организовать восстание и бросить вызов бессмертному правителю. (Как тебе такое, Дэнни Оушен? Это тебе не казино ограбить!) Стараниями Кельсера и его команды в столице Последней империи вспыхнул мятеж. Как и десятки предыдущих, он наверняка бы провалился, но всё изменила ученица Кельсера — Вин.

Как убили? Вседержитель собирался лично расправиться с Вин в своей крепости. Но девушке удалось узнать главный секрет тирана, лишив его источника могущества и вечной молодости. Живой небожитель за несколько мгновений постарел на много десятков лет, и в этот миг Вин прикончила старика копьём.

К чему привело? Позже Вин узнала, что всё это время её водили за нос. На самом деле Вседержитель усмирял куда большую угрозу, которая в итоге вырвалась в мир. Девушка, сама того не ведая, плясала под чужую дудку. Героям пришлось разгребать такой завал неприятностей, что они десять раз успели пожалеть о смерти Вседержителя. Надо, надо было дать ему рассказать свой «злодейский план»!

Почему 8-е место: Вседержитель — могущественный, бессмертный и почти неуязвимый тиран, который заставлял людей себе поклоняться. Формально он не был богом, но обладал почти божественной силой. За убийство Вседержителя мы могли бы дать Вин место и повыше, но ей уж очень явно помог другой бог — авторский «бог из машины».

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7 Нереварин vs Дагот Ур

Откуда: видеоигра The Elder Scrolls III: Morrowind

За что убили? За неуёмные амбиции и распространение болячек.

Во времена Первой Эпохи двемер Кагренак построил голема Нумидиума — рукотворного бога, который должен был возвысить двемеров над прочими народами. Богиня Азура явилась лидеру кимеров Неревару и предрекла гибель всему миру, если Нумидиума не уничтожат. Неревар пошёл войной на двемеров. Кагренака убили, двемеры исчезли, а волшебный артефакт Сердце Лорхана, питавший Нумидиума, отдали на хранение советнику Неревара Ворину Даготу.

Потом Неревар решил уничтожить инструменты Кагренака, которые позволяли манипулировать Сердцем, но Дагот отказался их отдавать. По одной версии, он хотел оставить их себе и потому убил Неревара. По другой, советники из Трибунала, желающие завладеть инструментами, убили и Неревара, и Ворина Дагота. Как бы там ни было, Ворин Дагот выжил и тысячу лет втайне копил силы. Саурон определённо одобряет такую тактику!

Как убили? Спустя века в Вварденфелле объявился Нереварин — новое воплощение древнего правителя. Ему удалось добыть инструменты Кагренака и разыскать Дагот Ура — под таким именем теперь был известен Ворин Дагот. Служители Дагот Ура разносили моровые поветрия и страшные заболевания вроде корпруса, уродующие местных жителей. Нереварин проник в убежище Дагот Ура, разрушил Сердце Лорхана и убил своего бывшего советника.

К чему привело? Нереварин избавил мир от страшной угрозы и спас Вварденфелл. Теперь местные жители могли спать спокойно — в буквальном смысле, ведь жрецы Дагот Ура насылали на обитателей острова жуткие кошмары. Моровые поветрия тоже были остановлены. Но слова Дагот Ура посеяли сомнение в душе Нереварина: что, если он прав, а соратники из Трибунала предали Неревара, чтобы стать богами? Фраза «Если друг оказался вдруг…» отлично описывает события основной игры и дополнения Tribunal, где мы встречаем тех самых советников из Трибунала.

Почему 7-е место: Нереварин преодолел трудный путь, чтобы избавить Вварденфелл от страшной угрозы. Однако вкус у победы, как и в прошлом пункте, оказался горько-сладким. Мир спасён, но теперь герой смотрит на него совсем другим взглядом.

6 Аттикус vs Энгус Ог

Откуда: книжный цикл «Хроники Железного друида»

За что убили? Это убийство — закономерный результат долгого противостояния. Сотни лет назад друид Аттикус украл у кельтского бога любви Энгуса Ога ценный артефакт — клинок Фрагарах, Находящий Ответы. Долгое время Аттикус скрывался и путал следы, пока не осел в Аризоне — как можно дальше от родных земель. Но вскоре на пороге его дома появились убийцы, и друид понял, что беспечной жизни пришёл конец.

Как убили? Аттикус решил не бегать, а принять бой. Друид рискнул сунуться в западню старого врага, на стороне которого сражались демоны и ведьмы. В ход битвы вмешалась богиня смерти Морриган — она одарила Аттикуса толикой своей силы, что и позволило тому одолеть Энгуса на дуэли. Отметим, что для бога любви Энгус неплохо владел мечом!

К чему привело? К главному ужасу для современного человека — бюрократической волоките! Друида завалили предложениями сверхъестественные создания: одни впаривали ему страховку на случай божественного вмешательства, другие обещали «защиту от богов». Некоторые боги начали переживать, что их ждёт та же судьба, и стали угрожать Аттикусу. Позже друид узнает, что гибель бога имела далеко идущие последствия и ему придется еще не раз сражаться с богами — и да, снова их убивать.

Почему 6-е место: Убийца опять сжульничал! Аттикус не справился бы с Энгусом без помощи Морриган. Да и противостояние друида и бога оказалось интереснее, чем финальная дуэль. Интриги, погони, магия и ненадёжные союзы — и всё кончилось одним взмахом меча! Впрочем, то ли ещё будет в продолжениях.

Вне конкурса: Mythender Эта поистине эпическая настольная ролевая игра позволяет сыграть за мифоубийц. Местные персонажи — могущественные герои, которые крушат горы и раскалывают небеса в битвах с богами. У таких героев есть два пути: или пасть в сражении, покрыв себя и свой род вечной славой, или самим стать мифами и занять пустующий трон на Олимпе. Масштаб сражений подчёркивают правила игры — игроки кидают целое ведро кубов, чтобы совершить то или иное действие. Готовы кинуть полсотни кубиков, чтобы вмазать Тору? Вот здесь об игре можно почитать подробнее.

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