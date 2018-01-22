Гильдия продюсеров США сообщает, что продолжение «Чудо-женщины» будет сниматься по новому своду указаний против домогательств, который был принят 19 января. Об этом пишет портал The Verge.

Новые правила носят рекомендательный характер, принимать их не обязательно, но они отмечены как «предпочтительные» для более чем 8000 участников. Подчёркивается, что благодаря этим законам продюсеры смогут «создавать и поддерживать рабочую атмосферу, построенную на взаимном уважении».

Теперь, перед началом съёмок, для всей команды и актёров будут проводить специальный инструктаж по предотвращению сексуальных домогательств. Кроме того, новые правила предписывают выслушивать сообщения о домогательствах с вниманием и сочувствием. Важный момент — регламент подчёркивает, что такие сообщения хоть и следует «внимательно выслушивать, однако вину они не доказывают». После обращения жертвы важно начать внутреннее расследование. Все обращения будут заноситься в специальный документ, и ответственность за их регистрацию ложится на плечи продюсера.

Напомним, что в ноябре Галь Гадот заявила, что готова отказаться от роли Чудо-женщины в сиквеле, если студия Warner Bros. продолжит сотрудничать с продюсером Брэттом Рэтнером, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Несмотря на то, что его студия проспонсировала производство первого фильма, Warner Bros. разорвала контракт с Рэтнером.