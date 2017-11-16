В понедельник, 13 ноября, в Сети появился слух, что актриса Галь Гадот («Чудо-женщина») выдвинула ультиматум студии Warner Bros. Она требовала отстранить от проекта продюсера Бретта Рэтнера, которого обвинили в сексуальных домогательствах, грозя в противном случае оставить роль «Чудо-женщины».

Ответ не заставил себя ждать — 15 ноября в передаче Good Morning America актриса подтвердила, что Рэтнер не будет работать над сиквелом «Чудо-женщины». При этом Гадот подчеркнула, что инициатива исходила не только от неё, актрису поддержали и другие члены съёмочной группы.

От фильма отстранили не только Рэтнера, но и всю его компанию RatPac-Dune Entertainment. И это несмотря на то, что RatPac-Dune вложили в первую часть «Чудо-женщины» половину производственного бюджета. По всей видимости, Warner Bros. будут искать новых инвесторов или обойдутся своими средствами.

Издание The Verge полагает, что Warner Bros. в любом случае разорвали бы отношения с RatPac-Dune Entertainment. Портал ссылается на самого Рэтнера, который 1 ноября заявил, что «готов пока отойти от сотрудничества с Warner Bros.» То есть для студии ультиматум актрисы не сыграл решающей роли.

Напомним, Бретт Рэтнер — известный в Голливуде постановщик и продюсер блокбастеров. Он снял такие фильмы, как «Час пик», «Люди Икс: Последняя битва», «Геракл» и «Как украсть небоскреб».

Обвинения в адрес Рэтнера появились 1 ноября: шесть женщин рассказали о действиях сексуального характера и домогательствах с его стороны.