Волна скандалов с сексуальными домогательствами в Голливуде продолжается, и одним из обвиняемых остаётся режиссёр и продюсер Бретт Рэтнер. Недавно к критике Рэтнера подключилась актриса Галь Гадот, сыгравшая Чудо-женщину. Как сообщают источники издания Page Six, Гадот готова отказаться от роли Чудо-женщины во второй части картины, если Бретт будет иметь к проекту хоть какое-то отношение.

Актриса якобы намерена «отстаивать свои позиции до конца». По их словам, Гадот знает, что студия Warner Bros. выступит на её стороне в этом вопросе.

[Они] понимают, что фильм о сильной женщине не может финансироваться мужчиной, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Анонимный источник

Известно, что компания Рэтнера RatPac-Dune Entertainment частично профинансировала «Чудо-женщину» вместе со студией Warner Bros. Вот что говорит всё тот же источник о ситуации:

Деньги Бретта помогли «Чудо-женщине» появиться на свет, благодаря его компании, которая вложила половину средств. Теперь Гадот говорит, что она не станет подписывать контракт на второй фильм, если Warner Bros. не исключат Бретта [из финансовой сделки] и не избавятся от него. […] Гадот знает, что главная уязвимость людей вроде Рэтнера — это их кошелёк.

Бретт Рэтнер — известный в Голливуде постановщик и продюсер блокбастеров. Он снял такие фильмы, как «Час пик», «Люди Икс: Последняя битва», «Геракл» и «Как украсть небоскреб».

Обвинения в адрес Рэтнера появились 1 ноября: шесть женщин рассказали о действиях сексуального характера и домогательствах с его стороны. Пока неизвестно, насколько это повлияет на судьбу следующего фильма про Чудо-женщину — Warner Bros. никак не комментирует ситуацию.